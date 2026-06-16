Шестой ЧМ для 41-летнего Криштиану Роналду станет последним. Лучшая полузащита в мире, опытный тренер и статус пятой команды планеты по версии ФИФА — все это дает Португалии надежду. Но история помнит, что даже величайшие уходили без трофея. The Athletic — о тех, кто, как и Роналду, так и не поднял над головой Кубок мира.

Криштиану Роналду, известный своей скромностью, однажды сказал: «Я не гонюсь за рекордами — рекорды гонятся за мной».

И, конечно же, он прав. Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов со 140 голами, а также рекордсменом по количеству мячей за национальные сборные — на его счету 143 гола. Он пять раз выигрывал «Золотой мяч» — больше, чем любой другой европейский футболист, — и еще шесть раз занимал второе место в голосовании.

За 24 года карьеры он провел более 1300 матчей на взрослом уровне и завоевал 35 крупных трофеев. Назвать его просто одной из звезд современного футбола — значит сильно приуменьшить его величие.

Но есть одно «но»: Криштиану Роналду так и не выиграл чемпионат мира.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Учитывая, что в феврале ему исполнился 41 год, нынешний мировой форум станет для него уже шестым в карьере и последним шансом завоевать самый престижный трофей в футболе в составе сборной Португалии.

На момент написания материала команда занимает пятое место в рейтинге ФИФА и располагает опытным и талантливым составом, который, по всем раскладам, должен без особых проблем преодолеть групповой этап, где соперниками станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

Но способна ли Португалия действительно завоевать трофей?

На двух последних крупных турнирах команда доходила до четвертьфинала. На ЧМ‑2022 в Катаре португальцы уступили Марокко 0:1, а Роналду вышел лишь на второй тайм. На Евро‑2024 в Германии Португалия снова остановилась в 1/4 финала — проиграла Франции по пенальти. Роналду свой удар тогда реализовал.

В отборочном цикле к нынешнему чемпионату мира Португалия уверенно выиграла свою группу, где также выступали Ирландия, Венгрия и Армения. Последнего соперника португальцы разгромили со счетом 9:1 в заключительном матче квалификации. Роналду в той встрече не играл, однако на поле были Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жуан Невеш и Витинья.

По качеству полузащиты португальцы вполне могут претендовать на звание сильнейшей команды мира, а их умение контролировать мяч особенно ценно в условиях напряженных матчей и жаркого климата.

Это вселяет в Роналду надежду. При этом он прекрасно понимает, что ближе всего к финалу чемпионата мира он и его соотечественники были еще на самом первом турнире Криштиану — в Германии в 2006 году, когда ему было 21, а не 41. Тогда Португалия уступила Франции в полуфинале — решающий пенальти забил Зинедин Зидан.

С тех пор по-настоящему близких подходов к мировому финалу у португальцев не было.

Криштиану Роналду (слева) после поражения от Франции в полуфинале ЧМ-2006 globallookpress.com

В Европе ситуация складывалась иначе. Португалия с Роналду в его лучшей версии времен мадридского «Реала» и легендарного образа CR7 сумела выиграть чемпионат Европы 2016 года во Франции. Этот триумф остается единственным крупным международным трофеем в истории португальской сборной и стал огромным достижением для страны.

Однако на четырех чемпионатах мира после турнира 2006 года в Германии Роналду пережил немало разочарований — как личных, так и командных.

На ЧМ-2010 в ЮАР команда под руководством Карлуша Кейроша провела четыре матча — три на групповом этапе и один в плей-офф — и забила лишь в одном. Португальцы сыграли вничью 0:0 с Кот-д’Ивуаром, 0:0 с Бразилией, а между этими матчами разгромили КНДР со счетом 7:0. Любопытно, что Роналду был признан лучшим игроком всех трех встреч, так что спонсоры турнира наверняка остались довольны.

В 1/8 финала Португалия уступила своим соседям по Пиренейскому полуострову — Испании — со счетом 0:1 в Кейптауне. Если Роналду и искал утешение, то только в том, что именно он забил седьмой мяч в той самой крупной победе над КНДР.

Испания, как известно, в итоге стала чемпионом мира. А четыре года спустя в Бразилии первым соперником Португалии на групповом этапе оказалась Германия, которая также впоследствии выиграла турнир.

Немцы разгромили португальцев со счетом 4:0. Затем команда сыграла вничью 2:2 со сборной США, а в заключительном туре победила Гану — 2:1 благодаря позднему голу Роналду. Однако этого оказалось недостаточно: по разнице мячей Португалия осталась третьей и не вышла в плей-офф.

ЧМ-2018 в России снова свел Португалию с Испанией в первом же матче группового этапа. И это был один из величайших вечеров Роналду. В захватывающем поединке в Сочи он оформил хет-трик, а встреча завершилась со счетом 3:3. В следующей игре Роналду забил единственный гол в ворота Марокко. Ничья 1:1 с Ираном завершила групповой этап, но в 1/8 финала Португалию ждал Уругвай, и «европейские бразильцы» уступили 1:2.

Португалия — Испания, 1-й тур группового этапа ЧМ-2018 globallookpress.com

К чемпионату мира 2022 года в Катаре Роналду подошел уже в возрасте 37 лет. Он вернулся в «Манчестер Юнайтед», но незадолго до турнира окончательно испортил отношения с главным тренером Эриком тен Хагом. Свой пятый чемпионат мира Криштиану начал с гола с пенальти в матче против Ганы.

Этот мяч сделал его первым футболистом в истории, забивавшим на пяти чемпионатах мира подряд. Кроме того, он стал вторым самым возрастным автором гола на мировых первенствах после Роже Милла, которому было 42 года, когда нападающий отличился за Камерун на ЧМ-1994.

Затем Португалия разгромила Швейцарию со счетом 6:1 в 1/8 финала, причем Роналду остался в запасе и появился на поле только после перерыва. После такой победы в Португалии заговорили о серьезных перспективах команды, однако в четвертьфинале против Марокко все сложилось иначе.

Португальцы пропустили незадолго до перерыва, а Роналду вышел на поле на 51-й минуте. Но переломить ход встречи не удалось — марокканцы выстояли и сохранили победный счет.

Португалия вылетела с ЧМ-2022, уступив Марокко в 1/4 финала globallookpress.com

На следующий день Роналду обратился к своим 600 миллионам подписчиков в социальной сети...

Выиграть чемпионат мира со сборной Португалии было самой большой и самой амбициозной мечтой моей карьеры... Я боролся за нее. Я очень много боролся за эту мечту. На протяжении 16 лет и пяти чемпионатов мира, в которых мне посчастливилось сыграть рядом с великими футболистами и при поддержке миллионов португальцев, я отдавал все силы без остатка. Я оставлял на поле все. Никогда не уходил от борьбы и никогда не отказывался от этой мечты. К сожалению, вчера эта мечта рухнула. Нет смысла реагировать сгоряча. Я просто хочу, чтобы все знали: было сказано очень многое, написано очень многое, строилось огромное количество догадок и предположений, но моя преданность Португалии не изменилась ни на секунду. Я всегда был лишь одним из тех, кто боролся за общую цель, и никогда не отвернулся бы от своих товарищей по команде и своей страны. Криштиану Роналду нападающий сборной Португалии

Он покинул Катар, продолжил клубную карьеру в Саудовской Аравии, но за сборную играть не перестал. Сегодня он уже не считается безоговорочным игроком стартового состава Португалии, однако почти невозможно представить, что главный тренер Роберто Мартинес не выпустит его хотя бы по ходу турнира. Это будет 229-й матч Криштиану Роналду за национальную команду. Между прочим, это мировой рекорд.

Всего семь футболистов — Роналду, Лотар Маттеус, Рафаэль Маркес, Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо, Мануэль Нойер и некий Лионель Месси — играли на пяти чемпионатах мира. Еще одно появление сделает и Роналду, и Месси шестикратными участниками. С той разницей, что аргентинец уже выиграл чемпионат мира.

Лионель Месси globallookpress.com

В интервью Пирсу Моргану в ноябре прошлого года Роналду с явным пренебрежением отозвался о самой идее, будто для утверждения своего статуса ему необходимо победить на мундиале.

Люди говорят, что моя мечта — выиграть чемпионат мира. Нет, это не мечта. Победа на чемпионате мира не изменит мое место в истории футбола. «О, Криштиану станет величайшим, если выиграет чемпионат мира!» Я с этим не согласен. Криштиану Роналду нападающий сборной Португалии

Когда Морган усомнился в его словах, Роналду признал, что по-прежнему очень хотел бы завоевать этот трофей, но подчеркнул, что это не является для него «одержимостью».

Да и не должно быть иначе. Мысль о том, что отсутствие титула чемпиона мира делает карьеру футболиста в какой-то степени неудачной, выглядит абсурдно. В современной футбольной реальности, где культ личности и звездный статус зачастую выходят на первый план — а сам Роналду немало поспособствовал формированию этой среды, — эта тема раздута до предела. Но даже если Португалия не поднимет Кубок мира в июле, место Криштиану в истории футбола останется незыблемым.

И окажется в компании величайших игроков всех времен. Альфредо Ди Стефано не выигрывал чемпионат мира. Йохан Кройф не выигрывал чемпионат мира. Паоло Мальдини не выигрывал чемпионат мира.

Великий Альфредо Ди Стефано так и не выиграл Кубок мира globallookpress.com

Мы настолько привыкли видеть сборную Португалии на крупнейших международных турнирах, что это воспринимается как должное. Этот чемпионат мира станет для нее седьмым подряд.

Отчасти это объясняется постоянным появлением талантливых футболистов в стране с населением всего 10,5 миллиона человек — примерно вдвое меньше, чем в штате Нью-Йорк. Но свою роль сыграло и расширение числа участников финальной стадии турнира.

В 1994 году, когда чемпионат мира принимали США, участников было 24, сегодня — 48. Однако в 1994-м даже наличие в составе такого игрока, как Руй Кошта, не помогло Португалии — команда заняла лишь третье место в отборочной группе и осталась за бортом турнира.

Это была 14‑я попытка португальцев пробиться на чемпионат мира — и лишь вторая успешная. Впервые Португалия сыграла на мировом первенстве в Англии в 1966 году, а затем лишь в 1986-м. Это объясняет, почему Эйсебио — один из великих, кто так и не поднял над головой главный трофей.

Хотя он был очень близок к этому. На ЧМ-1966 Эйсебио было 24 года, и он прибыл в Англию в статусе действующего обладателя «Золотого мяча». Португалия оказалась в одной группе с действующим чемпионом мира — Бразилией. Таким образом, лучший футболист Европы Эйсебио встретился с лучшим игроком Южной Америки — Пеле.

Их очная дуэль состоялась на «Гудисон Парк» в решающем матче группового этапа. Португалия победила со счетом 3:1, а Эйсебио оформил дубль.

Гол Эйсебио в ворота сборной Бразилии на ЧМ-1966. Стадион «Гудисон Парк» globallookpress.com

Примечательно, что задолго до гола Роналду в ворота КНДР на ЧМ-2010 португальцы уже пересекались с этой сборной на мировом первенстве. В четвертьфинале турнира 1966 года корейцы сенсационно повели 3:0 уже к 25-й минуте. Затем началось шоу Эйсебио — он забил четыре мяча и помог своей команде совершить один из самых впечатляющих камбэков в истории чемпионатов мира.

После этого Португалию ждал полуфинал с Англией на «Уэмбли». Эйсебио вновь отличился, но его гол не спас команду от поражения со счетом 1:2.

На этом история едва не завершилась. В отборочном цикле к ЧМ-1970 Португалия заняла последнее, четвертое место в группе из четырех команд. Не удалось квалифицироваться и на турнир 1974 года.

«Я был лучшим игроком мира, лучшим бомбардиром мира, я добился всего, — говорил Эйсебио в 2011 году. — Единственное, чего мне не удалось сделать, — выиграть чемпионат мира».

Последний матч за сборную он провел в 1973 году против Болгарии. Встреча завершилась со счетом 2:2, а именно болгары выиграли ту отборочную группу. И это была действительно сильная команда, хотя сегодня о ней вспоминают нечасто. В квалификации к ЧМ-1970 Болгария также заняла первое место в группе, где выступали Нидерланды Йохана Кройфа и Польша Казимежа Дейны.

Йохан Кройф globallookpress.com

Нидерланды тогда стали лишь третьими. Поэтому ЧМ-1974, на котором голландцы дошли до финала со своим знаменитым «тотальным футболом», стал для них первым мундиалем с 1938 года. Команда Кройфа произвела настоящий фурор. В финале против ФРГ голландцы уже на второй минуте повели в счете 1:0, однако в итоге уступили — 1:2. Самому Кройфу тогда было 27 лет.

Затем он помог сборной Нидерландов квалифицироваться на ЧМ-1978 в Аргентине. Голландцы выиграли группу, в которой выступала Северная Ирландия, благодаря чему Кройфу довелось сыграть на одном поле с Джорджем Бестом.

Но заключительный матч отбора, дома против Бельгии, стал для Кройфа последним в сборной. На чемпионат мира в Аргентину он не поехал. Лишь много лет спустя легендарный голландец рассказал, что причиной отказа стала угроза похищения его самого и членов его семьи.

Йохан Кройф и голкипер сборной Аргентины Даниэль Карневали на ЧМ-1974 globallookpress.com

Кройф вполне мог бы повторить слова Эйсебио о своей карьере. Впрочем, то же самое могли сказать и другие легенды мирового футбола — Альфредо Ди Стефано, Ференц Пушкаш, Лев Яшин и футболист, которого в 1999 году признали величайшим игроком в истории «Барселоны» XX века, — Ладислав Кубала.

Уроженец Будапешта Кубала выступал сначала за сборную Венгрии, затем за Чехословакию. Позже он был включен в заявку сборной Испании на ЧМ-1962 — вместе с Ди Стефано (родился в Аргентине) и Пушкашем (родился в Венгрии).

Кубала был вынужден отказаться от участия в турнире из-за травмы. Ди Стефано все же поехал в Чили и остался на скамейке запасных, а Пушкаш сыграл во всех трех матчах группового этапа. Это не спасло Испанию — команда заняла последнее место в своем квартете.

Ди Стефано успел поиграть за родную Аргентину, затем за сборную Колумбии, составленную из лучших игроков местного чемпионата, а позже, с разрешения ФИФА, получил право выступать за Испанию.

Однако страна, которая сегодня считается футбольной сверхдержавой, долгое время разочаровывала. Особенно болезненным стал домашний ЧМ-1982, где испанцы завершили выступление довольно бесславно. В итоге одной из самых уважаемых футбольных наций мира потребовалось 17 попыток, чтобы наконец стать чемпионом мира — это произошло только в 2010 году.

Рауль сыграл 102 матча за сборную Испании, но чемпионат мира так и не выиграл.

Рауль globallookpress.com

Лето 1982 года запомнилось, прежде всего, солнечной магией матча Италия — Бразилия, завершившегося победой итальянцев со счетом 3:2, а также тому, как сборная Бразилии с такими мастерами, как Зико и Сократес, была выбита из турнира после хет-трика Паоло Росси.

Оба бразильца вернулись на ЧМ-1986 в Мексике, однако и тогда «жёлто-зелёные» не смогли добраться до титула, уступив Франции в четвертьфинале в серии пенальти. Это был уже четвертый из пяти подряд чемпионатов мира, на которых Бразилия осталась без золота.

Франция тоже не взяла трофей, так что Мишель Платини — еще одно имя в этом списке. «Трёхцветные» доходили до полуфиналов в 1982 и 1986 годах, но оба раза уступали сборной ФРГ. На ЧМ-1990 Франция вообще не попала, а к тому моменту Платини уже завершил карьеру.

Утешением для него может служить компания, в которой он оказался. Ни один из его великих предшественников во французском футболе — ни Раймон Копа, ни Жюст Фонтен — также не выиграл чемпионат мира. Хотя в случае Фонтена это выглядит особенно удивительно: на турнире 1958 года в Швеции он забил 13 мячей всего в шести матчах — рекорд, который остается непревзойденным по сей день.

Мишель Платини (справа) трижды становился обладателем «Золотого мяча», но так и не выиграл чемпионат мира globallookpress.com

Франция в итоге завоевала заветный трофей на домашнем ЧМ-1998, однако в составе команды Эме Жаке отсутствовал один футболист, чье имя впоследствии стало нарицательным для целой игровой роли.

Клоду Макелеле тогда было 25 лет. К финалу ЧМ-2006 в Берлине ему исполнилось уже 33. Но Франция уступила Италии в серии пенальти, и футболист, в честь которого позже назвали особый тип опорного полузащитника, тоже пополнил список великих игроков, так и не ставших чемпионами мира.

Во многих случаях отсутствие титула чемпиона мира объясняется банальным невезением, неудачным стечением обстоятельств, ошибками при формировании состава, травмами или личными драмами.

Достаточно вспомнить Мишеля Платини, дважды проигравшего в полуфиналах чемпионатов мира. Или Михаэля Баллака, который из-за дисквалификации пропустил финал 2002 года, а четыре года спустя оказался в составе сборной Германии, уступившей в полуфинале.

На шансы футболиста влияет и демография. Джордж Бест представлял Северную Ирландию — страну с населением около полутора миллионов человек. Джордж Веа выступал за Либерию, где живут примерно 5,5 миллиона. Впрочем, размеры страны не всегда становятся непреодолимым препятствием. Есть и выдающиеся исключения.

Уругвай с населением около 3,5 миллиона человек дважды становился чемпионом мира. Хорватия, где проживает менее четырех миллионов жителей, дошла до финала в 2018 году и до полуфинала в 2022-м. Лука Модрич готовится сыграть уже на своем пятом чемпионате мира, и никто не считает его карьеру менее великой только потому, что он не выигрывал этот турнир.

Легендарный мексиканский защитник Рафаэль Маркес принимал участие в пяти чемпионатах мира подряд начиная с 2002 года, и ни разу не добрался даже до четвертьфинала.

Рафаэль Маркес globallookpress.com

Есть и другой факт, который может показаться тревожным для Роналду, Португалии и большей части футбольного сообщества: за всю историю чемпионатов мира трофей выигрывали только восемь стран. Среди победителей нет ни одной африканской, азиатской, североамериканской сборной, равно как и России.

Ни один представитель Нидерландов также не становился чемпионом мира. В их числе и такие легенды, как Марко ван Бастен и Деннис Бергкамп. Голландцы трижды проигрывали в финалах чемпионатов мира. Даже Роналду вряд ли захотел бы повторить такой рекорд.

И он далеко не одинок. В этот список вполне можно добавить и Неймара. Бразильцу 34 года, его карьера сопровождалась травмами, а чемпионат мира ему так и не покорился. 19 июля в Нью-Джерси появится еще один футболист, который проиграет финал ЧМ. И вряд ли кто-то всерьез назовет его карьеру неудачной.

Неймар globallookpress.com

Если же вернуться к предыдущему чемпионату мира, проходившему в США, нельзя не вспомнить Роберто Баджо. Легендарный итальянец провел за сборную 16 матчей на трех чемпионатах мира — в 1990, 1994 и 1998 годах. Его карьера пришлась на период между двумя мировыми триумфами Италии — в 1982 и 2006 годах.

Именно Баджо исполнял последний пенальти в серии послематчевых ударов финала ЧМ-1994 года против Бразилии. Он промахнулся, и этот эпизод навсегда стал частью его футбольного образа.

Но лишь частью. Памятный кадр с «Роуз Боул» в Пасадине зачастую затмевает все остальное. А ведь до этого Баджо забил два мяча в 1/8 финала и вывел Италию дальше, затем принес победу в четвертьфинале над Испанией, а в полуфинале дважды поразил ворота сборной Болгарии Христо Стоичкова и фактически в одиночку вывел свою команду в финал.

Да, Роберто Баджо так и не стал чемпионом мира. Но он — один из самых любимых игроков своего времени.

Неизвестно, насколько это действительно важно для Криштиану Роналду. Но элитная карьера — это нечто большее, чем медаль чемпиона мира.