GOAL объясняет, почему ЧМ‑2026 станет финальной точкой для целого поколения звёзд — и последней возможностью оставить след в истории.

ЧМ‑2026 обещает стать историческим — таким, каким турнир еще никогда не был. Впервые в нем примут участие 48 сборных, а матчи пройдут сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. По масштабу это будет самое грандиозное зрелище за почти столетнюю историю турнира.

Однако для поколения футболистов, которые на протяжении почти двух десятилетий определяли лицо мирового футбола, этот чемпионат станет финальной главой. Целая плеяда легенд готовится попрощаться со сценой, и ЧМ-2026 подарит им последний шанс завоевать главный трофей.

Кто-то может завершить путь чемпионом, кто-то вновь останется без заветной награды, но уход каждого из них оставит огромную пустоту на международной арене, которую даже самые яркие молодые таланты не смогут заполнить.

GOAL рассказывает о ветеранах, для которых чемпионат мира 2026 года почти наверняка станет последним в карьере.

Лионель Месси (Аргентина)

Лионелю Месси совсем скоро исполнится 39 лет, но, несмотря на неоднозначные намеки относительно своего будущего, он твердо намерен сыграть на рекордном шестом чемпионате мира.

Лионель Месси globallookpress.com

Величайший игрок в истории футбола наконец завоевал тот самый трофей, который так долго от него ускользал — сборная Аргентины одолела Францию в финале ЧМ-2022.

После этого Месси перебрался в США, подписав контракт с «Интер Майами». Он оставил европейский футбол позади и получил возможность более бережно относиться к своему организму в менее требовательной, но не менее зрелищной атмосфере МЛС.

При этом капитан аргентинцев продолжает выступать за национальную команду, регулярно забивая и создавая моменты, которые большинству футболистов его возраста просто не под силу.

Остаются вопросы, сможет ли аргентинский волшебник выдержать нагрузку расширенного формата турнира, особенно с учетом ожидаемой жары в Северной Америке. Но было бы крайне опрометчиво рассчитывать на то, что Месси тихо уйдет со сцены.

Криштиану Роналду (Португалия)

Если сборная Португалии выиграет чемпионат мира этим летом, то 41-летний Криштиану Роналду станет самым возрастным футболистом в истории, когда-либо поднимавшим над головой Кубок мира.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В отличие от Месси, пятикратный обладатель «Золотого мяча» так и не сумел выиграть мундиаль. Более того, за всю карьеру он не забил ни одного гола в матчах плей-офф чемпионатов мира, поэтому его наследие на этом турнире заметно уступает масштабу его легендарного статуса.

Казалось бы, в таком возрасте невозможно продолжать выступать на высочайшем уровне, однако Роналду по-прежнему регулярно поражает ворота соперников в составе «Аль-Насра» и продолжает уверять, что завершение карьеры пока не входит в его планы.

Сборная Португалии располагает впечатляющим подбором игроков, а такие футболисты, как Рафаэл Леан, Педру Нету и Гонсалу Рамуш, готовы стать новыми лидерами команды. Тем не менее главный тренер Роберто Мартинес по-прежнему строит игру вокруг Роналду, считая его ключевой фигурой в попытке принести стране первый в истории титул чемпионов мира.

Как и Месси, Роналду может принять участие в своем шестом чемпионате мира. И, похоже, это действительно последний шанс CR7 завоевать главную награду мирового футбола.

Гильермо Очоа (Мексика)

Этим летом к Месси и Роналду должен присоединиться и третий игрок, который выступит на своем шестом чемпионате мира. Однако участие Гильермо Очоа в турнире долгое время оставалось под большим вопросом.

Гильермо Очоа globallookpress.com

Легендарный голкипер, на счету которого более 150 матчей за сборную Мексики, после финала Лиги наций КОНКАКАФ в марте 2024 года провел за «Эль Три» лишь одну встречу и, казалось, не входит в планы главного тренера Хавьера Агирре.

Но в марте основной вратарь команды Луис Анхель Малагон получил травму ахиллова сухожилия, и перед 40-летним Очоа вновь открылась дверь в состав одного из хозяев чемпионата мира.

За свою долгую карьеру мексиканец успел поиграть в Испании, Италии, Франции, Португалии и Бельгии, а прошлый сезон провел на Кипре в составе АЕЛ Лимасол. Очоа уже намекал, что завершит карьеру после ЧМ‑2026 — и это станет финальной главой пути человека, который два десятилетия был неотъемлемой частью мировых первенств.

Мануэль Нойер (Германия)

Очоа — не единственный легендарный вратарь, неожиданно вернувшийся в сборную. Из-за проблем со здоровьем у Марка-Андре тер Стегена, которые преследуют его последние два года, а также сомнений относительно формы Оливера Баумана главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман принял смелое решение вернуть из международной пенсии Мануэля Нойера для еще одной большой кампании.

Мануэль Нойер globallookpress.com

Нойер был среди ветеранов, завершивших выступления за национальную команду после домашнего Евро-2024, однако после очередного впечатляющего сезона в составе «Баварии» его удалось убедить вернуться. В Северной Америке 40-летний голкипер сыграет на своем пятом чемпионате мира.

Нагельсман уже подтвердил, что именно Нойер будет первым номером сборной Германии на турнире. Бундестим надеется избежать третьего подряд вылета на групповом этапе.

Лука Модрич (Хорватия)

Еще один представитель клуба 40-летних — Лука Модрич. Среди полевых игроков предстоящего чемпионата мира он уступает по возрасту только Роналду и намерен добавить еще одну, финальную главу в свою богатую карьеру на турнире.

Лука Модрич globallookpress.com

Модрич привел сборную Хорватии к первому в ее истории финалу чемпионата мира в 2018 году, где команда уступила Франции. Спустя четыре года капитан вновь вдохновил «шашечных» на успешное выступление, завершившееся «бронзой» в Катаре.

Летом прошлого года Модрич перешел в «Милан» после ухода из «Реала», чтобы сохранить тонус и игровую практику. Теперь хорват готовится сыграть на своем пятом чемпионате мира.

Кроме того, на турнире он может стать лишь четвертым футболистом в истории, достигшим отметки в 200 матчей за национальную команду — если только Месси не сделает это раньше. Сейчас на счету аргентинца 198 игр за сборную, тогда как у Модрича их 197.

Эдин Джеко (Босния и Герцеговина)

В отличие от Месси, Роналду и Модрича, Эдин Джеко вполне мог считать, что его история на чемпионатах мира уже завершена. После единственного участия Боснии и Герцеговины в мундиале в 2014 году команда испытывала серьезные трудности с выходом на крупные международные турниры.

Эдин Джеко globallookpress.com

Однако Джеко сумел в последний раз вдохновить своих соотечественников и, после победы над Италией в стыковых матчах, выйдет на поле в Северной Америке в возрасте 40 лет.

В ближайшее время нападающий преодолеет отметку в 150 матчей за национальную команду, за которую он уже забил более 70 мячей. С января Джеко выступает за «Шальке» и помог клубу вернуться в Бундеслигу, доказав, что по‑прежнему способен стабильно забивать.

Карьера бывшего форварда «Манчестер Сити» и «Интера» заслуживала большего числа крупных турниров, и потому особенно символично, что Джеко попрощается с международной сценой на самом большом футбольном подиуме.

Сон Хын Мин (Южная Корея)

На ЧМ-2026 множество сборных, скорее всего, попрощаются со своими величайшими игроками в истории. Южная Корея может оказаться в их числе, если Сон Хын Мин решит не продолжать международную карьеру после турнира.

Сон Хын Мин globallookpress.com

В июле капитану национальной команды исполнится 34 года, и по сравнению с другими героями этого списка время пока еще на его стороне. Однако роль лидера сборной и постоянное давление ожиданий со стороны страны, одержимой футболом, требует колоссальных эмоциональных и физических затрат.

Уже попрощавшись с европейским футболом ради перехода в «Лос-Анджелес» из МЛС, легенда «Тоттенхэма» может почувствовать, что сделал для сборной все, как только турнир для его команды закончится.

Мохаммед Салах (Египет)

Мохаммед Салах всего на несколько дней старше Сона, и его статус в истории сборной Египта столь же уникален. На протяжении многих лет именно он практически в одиночку тащил национальную команду на своих плечах.

Мохаммед Салах globallookpress.com

На этот раз у него есть более серьезная поддержка, прежде всего в лице Омара Мармуша из «Манчестер Сити», однако в Северной Америке «фараоны» вновь будут рассчитывать именно на Салаха как на главного вдохновителя команды. И это несмотря на то, что за последние 12 месяцев его форма в «Ливерпуле» заметно ухудшилась.

Дополнительной мотивации египтянину точно не занимать. Его единственное предыдущее участие в чемпионате мира — на турнире 2018 года — оказалось во многом омрачено травмой плеча, которую он получил в финале Лиги чемпионов несколькими неделями ранее.

Для игрока такого масштаба успешное выступление на мировом первенстве остается важной задачей, способной еще сильнее укрепить его наследие в истории футбола.

Переезд в Саудовскую Аравию после ухода из «Ливерпуля» выглядит почти неизбежным, а значит, Салах, скорее всего, вступает в заключительную фазу своей карьеры. Рассчитывать на то, что он продолжит выступления за сборную после предстоящего лета, было бы, пожалуй, самонадеянно.

Садио Мане (Сенегал)

На протяжении последнего десятилетия Садио Мане был главным символом успехов сборной Сенегала. Форварду уже исполнилось 34 года, и ЧМ-2026 вполне может стать его последней возможностью вывести национальную команду на крупнейший футбольный турнир планеты в качестве лидера.

Садио Мане globallookpress.com

Бывший вингер «Ливерпуля» и «Баварии» реализовал решающий пенальти, который принес Сенегалу первый в истории титул победителя Кубка Африки в 2021 году. Мане также сыграл ключевую роль в выходе «Львов Теранги» на два чемпионата мира подряд, хотя турнир 2022 года ему пришлось пропустить из-за травмы.

После переезда в саудовский «Аль-Наср» Мане стал реже попадать в поле зрения европейских болельщиков, однако его приверженность сборной никогда не вызывала сомнений. Он по-прежнему остается капитаном команды и ее лидером.

Рядом с ним стремительно прогрессируют Исмаила Сарр и Илиман Ндиай, превращаясь в игроков высокого международного уровня. В такой ситуации опыт и лидерские качества Мане могут стать тем самым фактором, который поможет Сенегалу добиться исторического результата на ЧМ-2026.

Рияд Махрез (Алжир)

Завершает африканское трио победителей Лиги чемпионов и АПЛ Рияд Махрез — один из самых талантливых футболистов своего поколения, которых подарил миру африканский континент.

Рияд Махрез globallookpress.com

Даже в 35 лет алжирец продолжает восхищать болельщиков своим филигранным дриблингом и великолепной техникой приема мяча. Немногие станут спорить с тем, что он заслуживает яркого прощания с международным футболом.

Удивительно, но за всю карьеру Махрез принял участие лишь в одном чемпионате мира — это произошло еще в 2014 году. С тех пор Алжир ни разу не сумел квалифицироваться на мундиаль.

ЧМ-2026 предоставляет вингеру редкую возможность наконец оставить заметный след на мировой арене. Пока же Махрез постепенно завершает свою карьеру в составе саудовского «Аль-Ахли».

Кевин Де Брёйне (Бельгия)

Бывший партнер Махреза по «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне пережил непростой первый сезон в «Наполи» после ухода с «Этихада». Кампанию регулярно омрачали травмы, и по мере приближения к 35-летию все чаще возникают опасения, что организм бельгийца уже не справляется с прежними нагрузками.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

Тем не менее, когда Де Брёйне находится в оптимальной форме, он по-прежнему остается одним из лучших плеймейкеров мирового футбола. Полузащитник наверняка верит, что способен еще раз вдохновить сборную Бельгии на большой успех, пока последние представители знаменитого «золотого поколения» продолжают погоню за долгожданным трофеем.

Команда Руди Гарсии переживает смену поколений, однако Де Брёйне остается ее ключевой фигурой. Кевин способен одним гениальным пасом вскрыть любую оборону или решить судьбу матча дальним ударом.

Если бельгийцу удастся избежать проблем со здоровьем, то «Красные дьяволы» вполне могут стать одной из «темных лошадок» чемпионата мира и преподнести сюрприз фаворитам турнира.

Вирджил ван Дейк (Нидерланды)

С возрастом Вирджил ван Дейк словно становится только сильнее. Во время чемпионата мира ему исполнится 35 лет, однако нет никаких сомнений в том, что именно он будет одной из ключевых фигур сборной Нидерландов на турнире.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Опытный защитник уже много лет остается фундаментом, на котором строятся успехи «Ливерпуля». За это время мерсисайдцы превратились в одну из самых грозных команд Европы. Некоторые нападающие соперников и вовсе стараются избегать ситуаций, когда приходится оставаться с ван Дейком один на один, чтобы не оказаться в неловком положении.

Правда, прошедший сезон нельзя назвать лучшим в карьере голландца. На «Энфилде» начали опасаться, что капитан «красных» потерял часть своей скорости, а его игра в обороне уже не выглядит столь безупречной, как прежде. Болельщики сборной Нидерландов будут надеяться, что на своем втором — и, вероятно, последнем — чемпионате мира ван Дейк вновь покажет уровень, к которому все привыкли.

Хамес Родригес (Колумбия)

Одно из главных открытий чемпионата мира 2014 года, Хамес Родригес в июле отметит 35-летие. Однако для болельщиков сборной Колумбии его присутствие на турнире в Северной Америке остается жизненно важным.

Хамес Родригес globallookpress.com

Двенадцать лет назад Хамес покорил футбольный мир ярчайшим индивидуальным выступлением на мундиале. Именно тот турнир принес ему мировую славу и впоследствии открыл двери в мадридский «Реал».

С тех пор карьера колумбийца складывалась непросто. Постоянные травмы мешали ему демонстрировать стабильность, а проблемы со здоровьем стали настолько серьезным фактором, что в последние годы он все чаще выбирал краткосрочные контракты с клубами лишь для поддержания игровой формы. Последним таким этапом стала «Миннесота Юнайтед» в МЛС.

При этом лучшие матчи Хамес по-прежнему нередко проводит именно в составе национальной команды. Можно сказать, что чемпионат мира во многом сделал Родригеса тем футболистом, которым его знает весь мир. Возможность поставить финальную точку на главной футбольной сцене планеты выглядит абсолютно закономерным завершением карьеры для одного из самых узнаваемых лиц турнира.

Неймар (Бразилия)

История Неймара и ЧМ-2026 уже сама по себе напоминает отдельную драму — и это при том, что сборная Бразилии еще даже не начала выступление на турнире!

Неймар globallookpress.com

Лучший бомбардир в истории «селесао» не выходил на поле в матчах за национальную команду с октября 2023 года, когда получил тяжелую травму крестообразных связок колена. После того как Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии в сентябре, он долгое время игнорировал Неймара при формировании состава, и казалось, что мечта форварда о еще одном чемпионате мира окончательно разрушилась.

Однако серия травм среди бразильских атакующих игроков изменила ситуацию. В последний момент Анчелотти включил нападающего «Сантоса» в окончательную заявку из 26 футболистов, что вызвало настоящий восторг среди болельщиков.

Пока неясно, какую именно роль итальянский специалист готовит для 34-летнего ветерана на турнире в Северной Америке. Более того, Неймару еще предстоит доказать, что он способен выдерживать нагрузки, ведь спустя всего несколько дней после вызова в сборную он вновь получил травму.

Очевидно, что организм Неймара сдает, и представить его в форме к ЧМ‑2030 — слишком большая фантазия. Турнир 2026 года выглядит последним шансом Неймара помочь Бразилии добыть долгожданную шестую звезду на эмблеме.

Гарри Кейн? (Англия)

Гарри Кейн, возможно, сейчас находится на пике своих возможностей. В прошлом сезоне 32-летний форвард забил более 60 мячей за «Баварию», вновь подтвердив статус одного из самых результативных нападающих Европы. При этом Кейн в гордом одиночестве возглавляет список лучших бомбардиров сборной Англии за всю историю.

Гарри Кейн globallookpress.com

Вполне возможно, что он продолжит выступать на высшем уровне вплоть до ЧМ-2030. Учитывая отсутствие очевидного преемника такого масштаба, английские болельщики наверняка надеются, что именно так и случится.

Тем не менее существует и другая перспектива. В 2028 году Англия станет одной из стран-хозяек чемпионата Европы, и домашний турнир вполне может стать идеальным моментом для Кейна, чтобы завершить международную карьеру.

По той же причине ЧМ-2026 может оказаться последним и для ряда других опытных игроков сборной Англии. Джордан Пикфорд, Джон Стоунз и, возможно, даже Маркус Рашфорд могут рассматривать домашний Евро-2028 как возможность попрощаться с национальной командой перед собственными болельщиками — сценарий, от которого сложно отказаться.