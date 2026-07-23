Каждый участник чемпионата мира 2026 рассчитывал, что этот турнир станет моментом их триумфа. Однако, как и всегда, нашлись те, кто не просто не преуспел, а даже «ушел в минус». Главные антигерои завершившегося мундиаля — в материале LiveSport.Ru.

Криштиану Роналду

Величие 41-летнего португальца никто не оспаривает. Случайно получить пять «Золотых мячей» нельзя. Но обратная сторона статуса одного из лучших игроков в истории футбола — повышенные ожидания. Болельщиков, экспертов, партнеров по команде. Сам Роналду, которого нередко обвиняют в нарциссизме, стал заложником этих ожиданий и на меньшую роль, чем лидера команды, он не согласился бы.

Именно поэтому, даже записав на свой счет три гола, став лучшим бомбардиром сборной и проиграв только будущим чемпионам мира, выступление CR7 вызывает вопросы. В первом туре он не нанес ни одного удара в створ ворот ДР Конго, и Португалия потеряла очки (1:1). В следующем матче Криштиану оформил дубль, но уровень сопротивления Узбекистана был не таким уж и высоким. А вот игру против Колумбии, где решалась судьба первого места и попадания в более легкую сетку плей-офф, он снова провел вхолостую.

Тренерский штаб Роберто Мартинеса определил Роналду роль центрфорварда и доверил почти безлимитное игровое время. Но нападающий оставался отрезанным от командных действий, почти не участвовал в обороне, да и в атаке мало что показывал: 0 обводок и лишь 33 удачных ТТД за 5 матчей.

В любом случае, Роналду, сыграв на шести чемпионатах мира, записал свое имя в истории. Хотя его вечная дуэль с Месси, по-видимому, осталась за аргентинцем.

Неймар

Глядя на Роналду, Месси, Модрича и ряда других футбольных долгожителей, 34-летний Неймар мог бы замахнуться, как минимум, на еще один мундиаль. Тем более, чемпионат мира нападающему так и не покорился. И если, например, для Португалии, которая в XX веке лишь дважды выходила в финальную часть, это простительно, то ожидания от пентакемпионов несоизмеримо выше.

Неймар globallookpress.com

Накануне ЧМ-26 форма Неймара, который в последние годы скорее лечился, чем играл в футбол, вызывала вопросы. Но футболист был настроен серьезно. Он даже специально готовил себя к турниру и отказался от участия в выездных матчах «Сантоса». Однако этот подход не помог ему избежать очередного повреждения.

По этой причине вызов Неймара был одним из главных замечаний в адрес главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти. Но итальянец верил, что нападающий может помочь команде на чемпионате мира. В итоге бразилец провел на североамериканских полях суммарно чуть больше тайма: 14 минут с Шотландией, когда победа «Селесао» уже была предрешена, и 33 минуты с Норвегией, во время которых бразильцы пропустили дважды, а Неймар в самом конце реализовал пенальти.

Неймар встретил вылет сборной Бразилии в слезах, а после матча объявил, что завершает карьеру в составе сборной. Жаль, что она прервалась в столь низкой точке.

Фернандо Муслера

Вратарь два года назад уже завершил карьеру в сборной, а вызов в национальную команду не получал целых 4 года. Тем не менее, Муслера принял решение вернуться, хотя, кажется, лучше бы он этого не делал. Да, тренерский штаб Марсело Бьелсы доверил ему роль первого номера сборной, но непосредственно на поле он скорее навредил, чем помог, поскольку в каждой из трех игр допускал результативные ошибки.

Фернандо Муслера globallookpress.com

В первом туре, который совпал с 40-летием, Фернандо отбил мяч прямо перед собой, чем воспользовались саудовцы, и матч завершился вничью. Во втором туре голкипер неверно рассчитал выход из ворот, после чего сборная Кабо-Верде сравняла счет и довела встречу до очередной ничьей. Уже тогда можно было задуматься, а стоит ли Муслеру выпускать на игру с испанцами, тем более накануне у него повысилась температура. Тем не менее, вратарь выразил готовность выйти на поле, где провел только первый тайм: он не справился с несильным ударом Алекса Баэны и в перерыве сам попросил о замене.

Никогда не думал, что этот вид спорта заставит меня так страдать, особенно учитывая, сколько сил и подготовки я в него вложил. Как я сказал ребятам в раздевалке, когда они немного пришли в себя: настал мой черед провести плохой чемпионат мира. Я попросил прощения у них и у всей страны, хотя понимаю, что, возможно, этого недостаточно. Фернандо Муслера вратарь сборной Уругвая

Отметим, что к Бьелсе тоже остались вопросы. Как можно было сделать ставку на ветерана с минимумом игровой практики, хотя сборная заработала путевку на чемпионат мира с Серхио Рочетом из бразильского «Интернасьонала» в воротах? Все-таки при формировании состава стоит руководствоваться не только именем и авторитетом.

Хакан Чалханоглу

Еще одним из главных разочарований ЧМ-26 стала сборная Турции. Команде Винченцо Монтеллы досталась вроде бы проходимая группа с Австралией, Парагваем и США. Но турки заняли в ней последнее место и запомнились тем, что за два матча нанесли 62 удара, из которых только 6 были направлены в створ и ни один не поразил ворота.

Хакан Чалханоглу globallookpress.com

Вряд ли в этом фиаско виноват кто-то один, но, по мнению турецких болельщиков, наибольшей критики заслужил Чалханоглу. 32-летний футболист в минувшем сезоне помог «Интеру» выиграть чемпионат Италии, но пользу национальной команде не принес. Полузащитник не так сильно созидал атаки, совершил 11 попыток дальних ударов и всё — в молоко. В результате матч третьего тура Чалханоглу провел на скамейке запасных.

Сложно подобрать слова. Мы отдали все силы, но этого не хватило. Бьем — не забиваем. Мяч попадает в штангу или перекладину. Невезение. Соперник забил с одного удара и выиграл матч. Я приношу извинения всему нашему народу. Хакан Чалханоглу полузащитник сборной Турции

Можно, конечно, сделать скидку на то, что США к третьему туру гарантировали себе первое место, а Турция с четвертой строчки никуда бы не делась. Но без одной из главных звезд европейская сборная все-таки добилась победы (3:2). А это, как минимум, повод для того, чтобы кинуть еще один камень в адрес Чалханоглу.

Юлиан Нагельсманн

По общему мнению, сборная Германия провалила чемпионат мира. Хотя по факту немцев сгубил всего лишь один отрицательный результат — проигрыш Парагваю, и то он случился по серии пенальти. Тем не менее, основную вину за провал возложили на главного тренера Юлиана Нагельсманна.

Юлиан Нагельсманн (слева) globallookpress.com

Главная претензия, которую предъявляли к наставнику бундестим, состояла в отсутствии плана Б. Тренер на протяжении трех лет делал ставку не на скоростные атаки через фланги, а на игру низом через центр поля. Даже завершение карьеры Тони Кросса, уровню которого из нынешнего поколения мало кто может соответствовать, не заставила Нагельсманна пересмотреть свои взгляды.

Такая тактика имела право на жизнь, но она срабатывала не всегда. Особенно когда соперники перекрывали центральную ось. Именно с этим сборная Германия столкнулась в матчах против Кот-д'Ивуара, Эквадора и Парагвая.

В итоге руководство Немецкого футбольного союза предложило 38-летнему специалисту самому покинуть пост главного тренера. Как сообщили СМИ, чтобы Нагельсманн ушел с высоко поднятой головой, а не отправленным в отставку. Он согласился с этим предложением, и теперь бундестим ждет новая эпоха во главе с Юргеном Клоппом.

Фабио Каннаваро

ЧМ-2026 вообще оказался богат на тренерские неудачи. В частности, ее потерпел главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро. Назначение чемпиона мира 2006 г. прошлой осенью изначально вызвало бурную реакцию. Все-таки команду впервые на мундиаль вывел Тимур Кападзе, а Каннаваро серьезных тренерских успехов не имел. Хотя этим ходом узбекистанцы точно приковали себе большее внимание общественности.

Фабио Каннаваро t.me/FAUzbekistan

Что касается чисто футбольных аспектов, то Каннаваро скорее всего неправильно оценил уровень своих подопечных, поскольку ошибся с тактикой на матчи чемпионата мира. Так, с Колумбией среднеазиатская сборная была несколько зажата и играла слишком осторожно, а против Португалии, наоборот, действовала очень авантюрно, из-за чего получила 5 голов. Даже с ДР Конго, которая считалась посильным соперником, Узбекистан не добился успеха.

Конечно, узбекистанские футболисты за редкими исключениями не имели опыта выступлений в топовых европейских чемпионатах. Поэтому Каннаваро, побывавший на своем веку в разных передрягах, должен был помочь игрокам адаптироваться к совершенно незнакомой обстановке, давлению трибун и высочайшим скоростям.

Но судя по многочисленным невынужденным ошибкам сборной Узбекистана, 52-летний итальянец не справился с этой задачей. Хотя он приехал в Северную Америку как один из самых высокооплачиваемых тренеров турнира (его зарплата — около 4 млн евро), что еще больше подтверждает его персональный провал.

Хон Мён Бо

А вот кого действительно хочется пожалеть, так это главного тренера национальной команды Южной Кореи Хон Мен Бо. Ранее история мирового футбола знала его как лидера азиатской сборной, которая 24 года назад на домашнем мундиале дошла до полуфинала. Теперь же он запомнился как наставник, которого на родине «отменили».

Хон Мён Бо globallookpress.com

Южнокорейцы выступили слабее ожидаемого: после победы над Чехией (2:1) минимально уступили Мексике (0:1) и ЮАР (0:1). Но такой всеобъемлющей критики тренер вряд ли заслужил:

президент страны Ли Чжэ Мен публично усомнился в правильности назначения Хон Мен Бо и призвал провести расследование;

в местных медиа началась травля 57-летнего специалиста, лицо которого во время пресс-конференции даже на одном из телеканалов заблюрили;

тренер стал получать угрозы в убийстве, в связи с чем ему сначала выделили дополнительную охрану, а затем он сам улетел обратно в США.

Хон Мен Бо постарался снизить градус агрессии у болельщиков и извинился перед ними, а также добровольно ушел в отставку. Но этот поступок вряд ли поможет ему в ближайшее время найти работу в Южной Корее.