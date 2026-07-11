На Эрлинга Холанна возложены надежды всей нации после возвращения Норвегии на главную футбольную арену после 28-летнего перерыва, но, хотя его голы были жизненно важны для их успеха, нападающий «Манчестер Сити» не тащил эту ношу в одиночку, пишет автор Goal Кришан Дэвис.
Скандинавы вернулись на чемпионат мира, создав сплоченную команду, которая не зависит исключительно от своего звездного форварда, и игроки второго плана показали, на что они способны в Северной Америке.
Нельзя отрицать, что Холанн был самым важным игроком Норвегии, и они оправдывают свой статус «темных лошадок» перед турниром, дойдя до четвертьфинала — это их лучший результат за всю историю на чемпионатах мира — где в субботу их ждет противостояние с Англией. В конце концов, он один из лучших нападающих на планете.
Достаточно взглянуть на его статистику в отборочных матчах, чтобы понять почему: 25-летний игрок забивал во всех восьми матчах, набрав невероятные 16 голов. Он перенёс эту форму и на главный турнир, оформив дубли в матчах против Ирака и Сенегала в так называемой «группе смерти», забив победный гол в концовке матча против Кот-д'Ивуара в 1/16 финала и обыграв могучую Бразилию великолепным дублем в 1/8 финала.
Но нападающий хорош настолько, насколько хорошо ему помогают, и Холанну повезло с множеством талантливых игроков вокруг него в составе сборной Норвегии. Конечно, в Северной Америке он не добился такого успеха в одиночку.
Мастера фланговых атак
У Норвегии, команды, отвечающей за снабжение Холанна мячами с флангов, там полно талантливых игроков, даже если главный тренер Столе Сольбаккен и использует несколько нетрадиционный подход к атакам с флангов. Подробнее об этом позже.
Высоко оцененный многими игрок «РБ Лейпциг» Антонио Нуса представлял реальную угрозу на левом фланге — 21-летний техничный футболист, способный незаметно обходить своих опекунов и уклоняться от единоборств. Он был очень эффективен в отборочном турнире, сделав шесть результативных передач в шести матчах, и хотя его показатели на чемпионате мира более скромны, они не отражают всей картины. Звездный час Нусы наступил в виде потрясающего гола в ворота Кот-д'Ивуара.
Андреас Шельдеруп играл вторую скрипку на левом фланге. Еще один молодой игрок, 22-летний футболист, приехал на чемпионат мира после отличной второй половины сезона под руководством Жозе Моуринью в «Бенфике», за которую он забил и отдал 10 результативных передач в 14 матчах чемпионата. Именно Шельдеруп, выйдя на замену, отдал две результативные передачи Холанну в концовке матча против Бразилии.
Оскар Бобб из «Фулхэма» оказался удобным вариантом со скамейки запасных на правом фланге, заменив Александера Сёрлота, который испытывал трудности с набором формы на турнире, хотя это и понятно, учитывая, что он центральный нападающий, которого в схеме Сольбаккена перевели на фланг.
Полузащита, проверенная в АПЛ
Полузащита — еще одна сильная сторона Норвегии, поскольку у Сольбаккена есть множество проверенных в Премьер-лиге и Лиге чемпионов вариантов в центре поля.
Главным среди них, конечно же, является капитан «Арсенала» Мартин Эдегор, которого умело поддерживают опорный полузащитник «Фулхэма» Сандер Берге и еще одна звезда «Бенфики» Фредрик Эурснес, который больше похож на «восьмерку» — оба очень надежные игроки с большим опытом на самом высоком уровне.
Эурснес — интересный случай. 30-летний футболист фактически завершил международную карьеру два года назад, чтобы «получить больше времени и свободы для того, чтобы уделять больше внимания другим вещам в своей жизни, помимо футбола», но в феврале этого года он изменил свое решение и стал игроком основного состава на турнире, несмотря на то, что не принимал участия в отборочных матчах.
Травмы позволили капитану «Будё/Глимт» Патрику Бергу получить шанс в полузащите, и он воспользовался этой возможностью, отдав голевые передачи Холанну в матчах против Сенегала и, что особенно важно, Кот-д'Ивуара.
Фантастический капитан
Однако нет сомнений в том, что Эдегор — звезда полузащиты. На клубном уровне его несколько нестабильная игра и склонность иногда теряться в больших матчах могут вызывать неоднозначную реакцию, но когда он выступает за свою национальную сборную, он чаще всего показывает отличную игру.
Несмотря на пропуск трёх из восьми отборочных матчей в сезоне, омраченном травмами для капитана «Арсенала», выигравшего Премьер-лигу, 27-летний игрок всё же отдал семь голевых передач, в том числе три в одном матче против Израиля. Это больше, чем у любого другого игрока в Европе.
Главный плеймейкер сборной Норвегии был так же важен для атакующей игры команды, как и Холанн, особенно в плане взаимодействия с упомянутыми фланговыми игроками и, конечно же, использования своего видения для создания голевых моментов для нападающего «Сити» через полузащиту.
Он отдал три голевые передачи в своих первых трех матчах на чемпионате мира, включая одну голевую передачу Холанну в матче против Сенегала.
Альтернативы Холанну
Холанн выходил в стартовом составе почти во всех матчах чемпионата мира, за исключением одного, поскольку ему дали отдохнуть в последнем матче группового этапа против Франции, когда скандинавы уже обеспечили себе место в составе. Но если случится немыслимое и Норвегии понадобится замена, у них на самом деле достаточно нападающих.
Мы уже упоминали Сёрлота, который мог бы стать главной звездой в атаке. У него неплохая результативность за сборную, и он приехал на турнир после сезона с 20 голами в составе «Атлетико Мадрид», где он не был гарантированным игроком основного состава.
В недавнем интервью ФИФА Сольбаккен, говоря о Сёрлоте, сказал: «Александер обладает большой физической силой, он надежный игрок, который может играть на разных позициях в атаке. Иногда он играет вместе с Эрлингом, иногда немного справа. Он представляет угрозу воротам соперника, но также и делает голевые пасы. Но самое главное, что он очень много работает на команду, иногда на позиции, которая ему, возможно, не нравится».
Другой альтернативой является Йорген Странд Ларсен из «Кристал Пэлас», и именно ему дали шанс сыграть против Франции. 26-летний игрок завоевал множество поклонников с момента своего прихода в Премьер-лигу в 2024 году и размялся перед турниром, забив два гола в товарищеском матче против Швеции. Он также забил в ворота Италии в квалификации и мог бы стать достойной заменой, хотя и не реализовал пенальти в своем единственном на данный момент матче.
Секретное оружие?
Мы упомянули, что Норвегия использует несколько нетрадиционный подход к атакам с флангов, с высоким нападающим, играющим на этом фланге и смещающимся в центр, когда его команда владеет мячом. Почему, спросите вы? Ответ — правый защитник Юлиан Рюэрсон — на бумаге их главная угроза с флангов.
Сёрлот перемещается на позицию центрального нападающего, чтобы позволить игроку дортмундской «Боруссии» подключаться к атакам, и он смертельно опасен при навесах — о чем свидетельствуют его невероятные 18 голевых передач в Бундеслиге в сезоне 2025/26. Хитрость в том, что инвертированный Сёрлот дает ему еще одну большую цель для навесов в центре.
Неудивительно, что Рюэрсон также отлично исполняет стандартные положения, значительная часть его голевых передач приходится на угловые и штрафные удары. К сожалению, его беспокоила травма, полученная во втором матче группового этапа в Северной Америке, из-за которой он пропустил две игры, прежде чем вернуться в строй в матче против Бразилии. В субботу Англии придется опасаться его.
«Хорошие игроки, которые усердно работают»
Голы Холанна, несомненно, сыграли решающую роль в успехе Норвегии на чемпионате мира, но, помимо их звездного нападающего, Сольбаккен всегда был убежден, что они смогут рассчитывать на то, что их команда будет чем-то большим, чем сумма отдельных игроков, когда они вернутся на самую большую футбольную арену впервые за 28 лет, и это подтвердилось.
«Я не думаю, что мы темные лошадки, которые могут пройти весь путь до конца. Я думаю, что мы темные лошадки в том смысле, что в свой лучший день мы, возможно, сможем обыграть более сильного соперника. Но говорить, что мы темные лошадки на протяжении всего турнира, — это слишком смело. Мы находимся в очень сложной группе. Я думаю, что борьба будет очень напряженной, и надеюсь, у нас есть организация и игроки, способные решить исход матча».
Он добавил: «Для Норвегии этот чемпионат мира — возможность проявить себя, показать миру, что мы играем, возможно, в другой футбол, чем раньше, и что мы — атакующая команда с хорошими игроками, которые усердно работают друг для друга. Мой идеальный сценарий? Я не буду об этом говорить, потому что мои мечты — это мои личные мечты. Но надеюсь, мы сможем выжать максимум из команды, и в свой лучший день мы сможем обыграть кого угодно».