На Эрлинга Холанна возложены надежды всей нации после возвращения Норвегии на главную футбольную арену после 28-летнего перерыва, но, хотя его голы были жизненно важны для их успеха, нападающий «Манчестер Сити» не тащил эту ношу в одиночку, пишет автор Goal Кришан Дэвис.

Скандинавы вернулись на чемпионат мира, создав сплоченную команду, которая не зависит исключительно от своего звездного форварда, и игроки второго плана показали, на что они способны в Северной Америке.

Нельзя отрицать, что Холанн был самым важным игроком Норвегии, и они оправдывают свой статус «темных лошадок» перед турниром, дойдя до четвертьфинала — это их лучший результат за всю историю на чемпионатах мира — где в субботу их ждет противостояние с Англией. В конце концов, он один из лучших нападающих на планете.

Достаточно взглянуть на его статистику в отборочных матчах, чтобы понять почему: 25-летний игрок забивал во всех восьми матчах, набрав невероятные 16 голов. Он перенёс эту форму и на главный турнир, оформив дубли в матчах против Ирака и Сенегала в так называемой «группе смерти», забив победный гол в концовке матча против Кот-д'Ивуара в 1/16 финала и обыграв могучую Бразилию великолепным дублем в 1/8 финала.

Но нападающий хорош настолько, насколько хорошо ему помогают, и Холанну повезло с множеством талантливых игроков вокруг него в составе сборной Норвегии. Конечно, в Северной Америке он не добился такого успеха в одиночку.

Мастера фланговых атак

У Норвегии, команды, отвечающей за снабжение Холанна мячами с флангов, там полно талантливых игроков, даже если главный тренер Столе Сольбаккен и использует несколько нетрадиционный подход к атакам с флангов. Подробнее об этом позже.

Высоко оцененный многими игрок «РБ Лейпциг» Антонио Нуса представлял реальную угрозу на левом фланге — 21-летний техничный футболист, способный незаметно обходить своих опекунов и уклоняться от единоборств. Он был очень эффективен в отборочном турнире, сделав шесть результативных передач в шести матчах, и хотя его показатели на чемпионате мира более скромны, они не отражают всей картины. Звездный час Нусы наступил в виде потрясающего гола в ворота Кот-д'Ивуара.

Антонио Нуса globallookpress.com

Андреас Шельдеруп играл вторую скрипку на левом фланге. Еще один молодой игрок, 22-летний футболист, приехал на чемпионат мира после отличной второй половины сезона под руководством Жозе Моуринью в «Бенфике», за которую он забил и отдал 10 результативных передач в 14 матчах чемпионата. Именно Шельдеруп, выйдя на замену, отдал две результативные передачи Холанну в концовке матча против Бразилии.

Оскар Бобб из «Фулхэма» оказался удобным вариантом со скамейки запасных на правом фланге, заменив Александера Сёрлота, который испытывал трудности с набором формы на турнире, хотя это и понятно, учитывая, что он центральный нападающий, которого в схеме Сольбаккена перевели на фланг.

Полузащита, проверенная в АПЛ

Полузащита — еще одна сильная сторона Норвегии, поскольку у Сольбаккена есть множество проверенных в Премьер-лиге и Лиге чемпионов вариантов в центре поля.

Главным среди них, конечно же, является капитан «Арсенала» Мартин Эдегор, которого умело поддерживают опорный полузащитник «Фулхэма» Сандер Берге и еще одна звезда «Бенфики» Фредрик Эурснес, который больше похож на «восьмерку» — оба очень надежные игроки с большим опытом на самом высоком уровне.

Фредрик Эурснес globallookpress.com

Эурснес — интересный случай. 30-летний футболист фактически завершил международную карьеру два года назад, чтобы «получить больше времени и свободы для того, чтобы уделять больше внимания другим вещам в своей жизни, помимо футбола», но в феврале этого года он изменил свое решение и стал игроком основного состава на турнире, несмотря на то, что не принимал участия в отборочных матчах.

Травмы позволили капитану «Будё/Глимт» Патрику Бергу получить шанс в полузащите, и он воспользовался этой возможностью, отдав голевые передачи Холанну в матчах против Сенегала и, что особенно важно, Кот-д'Ивуара.

Фантастический капитан

Однако нет сомнений в том, что Эдегор — звезда полузащиты. На клубном уровне его несколько нестабильная игра и склонность иногда теряться в больших матчах могут вызывать неоднозначную реакцию, но когда он выступает за свою национальную сборную, он чаще всего показывает отличную игру.

Несмотря на пропуск трёх из восьми отборочных матчей в сезоне, омраченном травмами для капитана «Арсенала», выигравшего Премьер-лигу, 27-летний игрок всё же отдал семь голевых передач, в том числе три в одном матче против Израиля. Это больше, чем у любого другого игрока в Европе.

Эрлинг Холанн и Мартин Эдегор globallookpress.com

Главный плеймейкер сборной Норвегии был так же важен для атакующей игры команды, как и Холанн, особенно в плане взаимодействия с упомянутыми фланговыми игроками и, конечно же, использования своего видения для создания голевых моментов для нападающего «Сити» через полузащиту.

Он отдал три голевые передачи в своих первых трех матчах на чемпионате мира, включая одну голевую передачу Холанну в матче против Сенегала.

Альтернативы Холанну

Холанн выходил в стартовом составе почти во всех матчах чемпионата мира, за исключением одного, поскольку ему дали отдохнуть в последнем матче группового этапа против Франции, когда скандинавы уже обеспечили себе место в составе. Но если случится немыслимое и Норвегии понадобится замена, у них на самом деле достаточно нападающих.

Мы уже упоминали Сёрлота, который мог бы стать главной звездой в атаке. У него неплохая результативность за сборную, и он приехал на турнир после сезона с 20 голами в составе «Атлетико Мадрид», где он не был гарантированным игроком основного состава.

В недавнем интервью ФИФА Сольбаккен, говоря о Сёрлоте, сказал: «Александер обладает большой физической силой, он надежный игрок, который может играть на разных позициях в атаке. Иногда он играет вместе с Эрлингом, иногда немного справа. Он представляет угрозу воротам соперника, но также и делает голевые пасы. Но самое главное, что он очень много работает на команду, иногда на позиции, которая ему, возможно, не нравится».

Александер Серлот globallookpress.com

Другой альтернативой является Йорген Странд Ларсен из «Кристал Пэлас», и именно ему дали шанс сыграть против Франции. 26-летний игрок завоевал множество поклонников с момента своего прихода в Премьер-лигу в 2024 году и размялся перед турниром, забив два гола в товарищеском матче против Швеции. Он также забил в ворота Италии в квалификации и мог бы стать достойной заменой, хотя и не реализовал пенальти в своем единственном на данный момент матче.

Секретное оружие?

Мы упомянули, что Норвегия использует несколько нетрадиционный подход к атакам с флангов, с высоким нападающим, играющим на этом фланге и смещающимся в центр, когда его команда владеет мячом. Почему, спросите вы? Ответ — правый защитник Юлиан Рюэрсон — на бумаге их главная угроза с флангов.

Сёрлот перемещается на позицию центрального нападающего, чтобы позволить игроку дортмундской «Боруссии» подключаться к атакам, и он смертельно опасен при навесах — о чем свидетельствуют его невероятные 18 голевых передач в Бундеслиге в сезоне 2025/26. Хитрость в том, что инвертированный Сёрлот дает ему еще одну большую цель для навесов в центре.

Юлиан Рюэрсон globallookpress.com

Неудивительно, что Рюэрсон также отлично исполняет стандартные положения, значительная часть его голевых передач приходится на угловые и штрафные удары. К сожалению, его беспокоила травма, полученная во втором матче группового этапа в Северной Америке, из-за которой он пропустил две игры, прежде чем вернуться в строй в матче против Бразилии. В субботу Англии придется опасаться его.

«Хорошие игроки, которые усердно работают»

Голы Холанна, несомненно, сыграли решающую роль в успехе Норвегии на чемпионате мира, но, помимо их звездного нападающего, Сольбаккен всегда был убежден, что они смогут рассчитывать на то, что их команда будет чем-то большим, чем сумма отдельных игроков, когда они вернутся на самую большую футбольную арену впервые за 28 лет, и это подтвердилось.

«Я не думаю, что мы темные лошадки, которые могут пройти весь путь до конца. Я думаю, что мы темные лошадки в том смысле, что в свой лучший день мы, возможно, сможем обыграть более сильного соперника. Но говорить, что мы темные лошадки на протяжении всего турнира, — это слишком смело. Мы находимся в очень сложной группе. Я думаю, что борьба будет очень напряженной, и надеюсь, у нас есть организация и игроки, способные решить исход матча».

Он добавил: «Для Норвегии этот чемпионат мира — возможность проявить себя, показать миру, что мы играем, возможно, в другой футбол, чем раньше, и что мы — атакующая команда с хорошими игроками, которые усердно работают друг для друга. Мой идеальный сценарий? Я не буду об этом говорить, потому что мои мечты — это мои личные мечты. Но надеюсь, мы сможем выжать максимум из команды, и в свой лучший день мы сможем обыграть кого угодно».