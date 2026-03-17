The Athletic вспоминает матчи, в которых впервые засветились будущие звезды мирового футбола.

Макс Дауман из «Арсенала» вошел в историю, забив в матче с «Эвертоном» в возрасте 16 лет и 73 дней и став самым молодым автором гола в истории Премьер-лиги. Рекорд держался 21 год.

Но дело было не только в самом голе. Дауман сыграл важную роль и в первом мяче «Арсенала», автором которого стал Виктор Дьекереш.

Хотя о Даумане заговорили еще раньше — в августе он дебютировал в Премьер-лиге в 15-летнем возрасте в матче с «Лидсом», а в ноябре в игре против пражской «Славии» стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов, — именно эти 23 минуты против «Эвертона» заставили весь футбольный мир говорить о нем всерьез.

Этот перформанс вдохновил редакцию The Athletic вспомнить о других вундеркиндах, которые с ходу врывались на большую сцену.

Робби Кин

«Вулверхэмптон» — «Норвич», 1997

Все, кто оказался на «Кэрроу Роуд» 9 августа 1997 года, уходили со стадиона с ощущением, что стали свидетелями рождения будущей звезды.

Во времена до интернета о юном ирландце Робби Кине знали в основном только самые преданные болельщики «Вулверхэмптона». За год до этого он наколотил 36 голов за молодежную команду.

В предсезонке 17-летний Кин выглядел настолько ярко, что главный тренер Марк Макги без колебаний выпустил его в старте уже на первый матч сезона — против «Норвича».

В тот день Кин оформил дубль, а его команда одержала победу со счетом 2:0. Первый мяч он забил роскошным ударом с лёта своей нерабочей ногой. Второй — после эффектного финта с уходом назад и точного тычка между ног вратарю, оставив позади себя сразу нескольких соперников.

Его мать Энн, наблюдавшая за матчем из VIP-ложи, едва не перевалилась через балкон, празднуя голы сына. Болельщики «Норвича» аплодировали, а Макги после матча назвал игру Кина «завораживающей».

Сам герой вечера потом отпраздновал свой прорыв семейным ужином и бокалом лимонада с черной смородиной.

А уже через три года Робби Кин играл за «Интер».

Мохаммед Салах

«Аль-Мокавлун» — «Аль-Ахли», 2010 год

До 25 декабря 2010 года даже в Египте лишь единицы знали, кто такой Мохаммед Салах, что уж говорить о всем остальном мире.

Для 18-летнего паренька это был всего лишь третий выход в стартовом составе взрослой команды «Аль-Мокавлун», да еще и против действующего чемпиона Египта — грозного «Аль-Ахли».

Матч завершился вничью 1:1 исключительно благодаря выдающемуся перформансу Салаха, который забил свой второй гол на профессиональном уровне.

Я никогда раньше о нем не слышал и был просто поражен его уровнем. Я увидел его впервые, и он выдал феноменальный матч. Забил потрясающий по исполнению гол — он реально удивил меня и безумно мне понравился. Салах разрывал нашу оборону своей скоростью и техникой. В той игре он был главной угрозой, потому что был невероятно быстр и идеально пользовался свободными зонами. Свой гол он как раз и забил, ворвавшись в такое пространство за спинами защитников. Гедо Бывший форвард «Аль-Ахли»

Выступление Салаха в тот день заставило всех обратить на него внимание, ну а остальное — уже история.

Майкл Олисе

«Кристал Пэлас» — «Миллуолл», 2022 год

Стадион «Ден» — максимально суровое и безжалостное место для любой гостевой команды. А если добавить к этому градус местного дерби, то арена «Миллуолла» превращается в по-настоящему враждебный котел.

Но Майкл Олисе лишь кайфовал от этого напряжения, хладнокровно приведя «Кристал Пэлас» к победе в матче третьего раунда Кубка Англии в январе 2022 года.

С фанатской трибуны «Докерс Стэнд» градом полетели посторонние предметы после того, как уже на первой минуте второго тайма он шикарным обводящим ударом уложил мяч в угол, сравняв счет, а затем еще и выдал ассист в эпизоде с победным голом.

Француз приложил палец к губам, призывая местную публику замолчать. И, даже бровью не поведя, спокойно отшвырнул прилетевший в него с трибун мусор за пределы поля.

Именно в такой обстановке, в 20 лет, он выдал по-настоящему выдающийся матч. . За 15 минут Олисе фактически разорвал «Миллуолл». Впереди у него будет еще много великих матчей, но именно в тот день абсолютно всем стало ясно: этот парень рожден для чего-то особенного.

Мэллори Суонсон

Женская сборная США — Ирландия, 2016 год

Мало кто заявлял о себе на международной арене так же ярко, как это сделала Мэллори Суонсон (в девичестве Пью). В свои скромные 17 лет она вколотила дебютный гол за женскую сборную США в ворота Ирландии, став одной из самых юных бомбардиров в истории.

Спустя десять лет Суонсон уже превратилась в одно из главных лиц нового поколения американского футбола.

Вместе с Тринити Родман и Софией Смит она составляет убойное атакующее трио сборной, получившее прозвище «Тройной эспрессо».

В этом сезоне 26-летняя Суонсон возвращается в клубный футбол в составе «Чикаго Старз» после декретного отпуска. Она снова выходит на зеленый газон не просто как один из самых универсальных форвардов лиги, но и как молодая мама и настоящий ветеран сборной, начинающий целенаправленную подготовку к чемпионату мира 2027 года в Бразилии.

Мурильо

«Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас», 2023 год

Вторая игра Мурильо в английском футболе навсегда запомнится не только как момент его прорыва, но и как величайшее «почти» в его карьере.

«Ноттингем Форест» планировал мягко и без лишней спешки интегрировать бразильского защитника в суровые реалии Премьер-лиги после его переезда из «Коринтианса» летом 2023 года.

И хотя в свои 21 он был постарше многих парней из этого списка, именно ослепительные софиты высшего английского дивизиона впервые по-настоящему вывели его на авансцену.

Но он моментально произвел фурор на «Селхерст Парк», когда едва не забил мяч, который мог бы смело претендовать не то что на гол сезона, а на гол десятилетия для «Форест».

Подхватив мяч в центральном круге, Мурильо играючи ушел от Уилла Хьюза, на крейсерской скорости проскочил мимо Джайро Ридевалда и элегантным ложным движением усадил на пятую точку защитника сборной Англии Марка Гехи. Перед ним оставался только Сэм Джонстон.

К несчастью, голкипер «Пэлас» лишил его этого шедевра не один, а целых два раза, умудрившись потащить еще и добивание бразильца.

И все же это был лишь первый, но очень прозрачный намек на то, что способен вытворять на поле игрок, в юности оттачивавший свою сумасшедшую технику на мини-футбольных коробках. Шикарные перформансы Мурильо с тех пор прочно закрепили его на радарах крупнейших клубов Европы.

Уэйн Руни

«Эвертон» — «Арсенал», 2002 год

Руни было 16 лет, он зарабатывал 80 фунтов в неделю (около 100 долларов) — абсолютно сырой, дерзкий и готовый рвать всех и вся. Но в «Эвертоне» уже тогда понимали: на этого парня можно делать ставку.

В том сезоне он уже девять раз выходил на поле и даже отгрузил дубль в ворота «Рексема» (задолго до всяких голливудских историй с Райаном Рейнольдсом) в Кубке Лиги, но суровая Премьер-лига все еще ждала железобетонных доказательств его таланта.

И вот, выйдя на замену против действующих чемпионов за 10 минут до конца при валидольном счете 1:1, этот подмастерье дождался момента, когда до финального свистка оставалось всего 28 секунд (владелец клуба Билл Кенрайт как раз в расстроенных чувствах покинул трибуны).

Руни принял мяч и нанес чудовищный удар метров с тридцати. Мяч пролетел мимо Дэвида Симэна и, отскочив от перекладины вниз, влетел в сетку.

Вместе с этим невероятным ударом прервалась и 30-матчевая беспроигрышная серия «Арсенала» в лиге. Рев ликующих трибун едва не разрушил старый стадион.

Ему, вроде как, всего 16. Это лучший английский игрок до 20 лет, которого я видел с момента своего приезда сюда в 1996-м. Он умеет вскрывать оборону передачами, он умен и невероятно одарен от природы. По комплекции и низкому центру тяжести он напоминает Пола Гаскойна. И он умеет идти в дриблинг. А я обожаю нападающих, которые умеют обыгрывать один в один. Арсен Венгер Бывший главный тренер «Арсенала»

Руни стал самым молодым автором гола в истории «Эвертона», побив рекорд Томми Лоутона, державшийся 65 лет, а заодно — на тот момент — и самым молодым бомбардиром в истории Премьер-лиги.

Мир стал свидетелем чего-то поистине уникального. И этот шедевр оказался лишь изысканной закуской перед феноменальной карьерой.

Вильфрид Заа

«Кристал Пэлас» — «Питерборо Юнайтед», 2012 год

В день своего 20-летия Заа выдал величайший перформанс в своей только-только набиравшей обороты карьере.

При счете 1:1 в матче против «Питерборо» и тающем на глазах времени гости кое-как отбились после углового. Но мяч подобрал тощий вингер, который к тому моменту уже измотал соперников до полусмерти.

Он пустился в головокружительный, издевательский сольный проход через все поле, оставляя соперников в отчаянии глотать пыль за своей спиной, а затем выкатил мяч на Кагишо Дикгакои. Тот вколотил поздний победный гол, отправив «Пэлас» на самую вершину Чемпионшипа.

Тренер «Питерборо» Даррен Фергюсон после матча признал: « Заа — лучший игрок в этой лиге, и он точно доберется до самой вершины. Временами против него просто невозможно было играть».

Даррен замолвил словечко своему отцу, легендарному боссу «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу, и в итоге невероятно одаренный Заа стал последним трансфером великого шотландца на «Олд Траффорд».

В «Юнайтед» у Заа так и не срослось, но тем проходом он громко и ясно заявил о своем таланте на всю страну.

Джек Грилиш

«Астон Вилла» — «Ливерпуль», 2015 год

19-летнему Грилишу не потребовалось много времени, чтобы заявить о себе как о новом герое «Астон Виллы».

До полуфинала Кубка Англии против «Ливерпуля» в 2015 году он уже успел несколько раз появиться на поле, но именно этот матч стал его настоящим бенефисом. В своих фирменных, спущенных до самых лодыжек гетрах, поверх которых бугрились мощные икры, он продемонстрировал невероятную смесь пижонства и хладнокровия, чтобы помочь барахтающейся «Вилле» вырвать сенсационную победу на «Уэмбли».

Грилиш тогда не забил, но он буквально лепил эту игру своими руками: благодаря бесстрашному дриблингу, умным открываниям и готовности брать игру на себя при владении мячом.

Вместо того, чтобы тушеваться под давлением, Грилиш раз за разом вскрывал центр поля «Ливерпуля» и стягивал на себя соперников, создавая свободные зоны, которые и привели к победе его команды со счетом 2:1. Под руководством Тима Шервуда парень наконец-то получил свободу творить, тогда как предыдущий тренер «Виллы», Пол Ламберт, держал его на очень строгом поводке.

Этот перформанс стал идеальным трамплином для еще более великих свершений: на следующие шесть лет Грилиш превратился в креативное сердце полузащиты и атаки «Виллы», прежде чем в 2021 году перейти в «Манчестер Сити» за рекордные 100 миллионов фунтов.

Рио Нгумоа

«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед», 2026 год

Гол Даумана навсегда вписал его имя в летопись Премьер-лиги, но в этом сезоне на весь мир прогремело имя еще одного тинейджера.

Нгумоа вышел на замену в матче против «Ньюкасла», когда «Ливерпулю» позарез нужен был гол, и после шикарно разыгранной комбинации 16-летний (на тот момент) парень оказался абсолютно неприкрытым на 100-й минуте матча. Он хладнокровно уложил мяч в сетку ударом в касание, словно матерый ветеран, а не пацан, дебютирующий в Премьер-лиге.

Победный гол. На выезде. В компенсированное время. Лучшего сценария просто не придумать. С тех самых пор многие фанаты «Ливерпуля» требовали от Арне Слота выпускать этого бесстрашного дриблёра в стартовом составе на матчи чемпионата, и их желание в итоге сбылось — Нгумоа вышел с первых минут в домашнем матче с «Тоттенхэмом» (1:1).

Сквозь годы «Ливерпуль» повидал на своем веку немало ярких талантов, но далеко не все из них смогли закрепиться на элитном уровне.

На каждого Майкла Оуэна здесь всегда находился свой Бен Вудберн. На каждого Рахима Стерлинга — свой Джордон Айб. Теперь задача Нгумоа — доказать, что это яркое начало было не вспышкой, а первым шагом к большой карьере.

Ламин Ямаль

«Барселона» — «Тоттенхэм Хотспур», 2023 год

Находясь на совершенно ином, космическом уровне по сравнению с остальными талантами «Ла Масии», Ламин Ямаль получил шанс дебютировать за «Барселону» в Ла Лиге уже в 15 лет.

Он отыграл всего семь минут в матче против «Бетиса», но и этого времени ему с лихвой хватило, чтобы самому оказаться на убойной позиции и выдать роскошный пас, после которого Усман Дембеле не сумел забить из убойного момента.

За столь ранним дебютом стоял четкий стратегический расчет. Топовые европейские клубы уже кружили вокруг парня коршунами, пытаясь выманить его с «Камп Ноу», но «Барса» дала ему ясно понять: лучшего пути к статусу суперзвезды, чем в родных стенах, ему просто не найти.

И это доверие окупилось сполна. Пару месяцев спустя он стал главной сенсацией предсезонного турне каталонцев под руководством Хави, а вишенкой на торте стал его гениальный перформанс против «Тоттенхэма» в матче за Кубок Жоана Гампера — последней товарищеской проверке перед стартом сезона 2023/24.

На тот момент Ямаль все еще считался лишь перспективным тинейджером, но внезапный побег Дембеле в «Пари Сен-Жермен» с грохотом распахнул перед ним двери в первую команду. «Барса» бросила его в бой за 13 минут до финального свистка, когда команда «горела» 1:2.

В свои 16 лет Ямаль просто разорвал оборону «Тоттенхэма» на лоскуты (левый защитник «шпор» Серхио Регилон еще не скоро забудет тот вечер). Ламин принял непосредственное участие во всех трех голах, забитых после его выхода на поле, и в итоге «Барса» вырвала красивую победу со счетом 4:2.

А уже через две недели он впервые вышел в стартовом составе на матч Ла Лиги против «Вильярреала».

Мишель Агеманг

Англия — Швеция, 2025 год

Лорен Хемп уже к 16 годам была состоявшейся звездой «Бристоль Сити», а в дебютном сезоне за «Манчестер Сити» забила в финале Кубка Англии. Джорджия Стэнуэй в таком же возрасте уже регулярно играла за первую команду «Сити», а Эниола Алуко дебютировала за «Бирмингем» в 14 и своей дерзостью вызывала сравнения с Уэйном Руни.

Но именно появление Агеманг на мировой арене — состоявшееся в два акта, которые просто невозможно вычеркнуть из памяти, — это то, что по-настоящему врезается в сознание.

Во-первых, никто из ее предшественниц не врывался в элиту под таким колоссальным вниманием публики (учитывая сумасшедший рост популярности женского футбола в последние годы). Агеманг проснулась суперзвездой после того самого спасительного гола шведкам на 81-й минуте, который проложил Англии путь к победе в серии пенальти.

А спустя всего пару дней она сравняла счет в полуфинале с Италией и перевела игру в экстра-тайм.

Чемпионат Европы 2025 года для сборной Англии был соткан из подобного хаоса, но в итоге его судьбу решили те, кто не просто сохранил холодную голову, но и сумел прогнуть этот мир под себя — и Агеманг преуспела в этом больше, чем кто-либо другой.

Робби Фаулер

«Ливерпуль» — «Фулхэм», 1993 год

Над «Энфилдом» нависла густая пелена уныния и мрака.

На дворе стоял сентябрь 1993 года, и главный тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс находился под колоссальным давлением после четырех поражений в пяти матчах АПЛ.

Отчаянно ища выход из кризиса, Сунесс обратил взор на 18-летнего форварда из клубной академии и бросил его в бой в первом матче второго раунда Кубка Лиги против «Фулхэма» на «Крейвен Коттедж».

Эффект от появления Фаулера оказался просто сногсшибательным: он принял самое непосредственное участие в двух голах, а затем забил роскошный третий мяч, обеспечив его команде победу со счетом 3:1.

Спустя три дня этот паренек, с детства болевший за «Эвертон», впервые вышел в старте в матче чемпионата и больше никогда не оглядывался назад.

А затем был ответный матч с «Фулхэмом» на «Энфилде». «Ливерпуль» выиграл со счетом 5:0, а юный бомбардир забил все пять мячей и стал всего пятым игроком в истории клуба, которому покорилось подобное достижение.

Вскоре последовал и первый хет-трик в чемпионате — против «Саутгемптона», всего в пятом матче в лиге. Болельщики моментально влюбились в упрямого, цепкого воспитанника клуба, а сам Фаулер быстро доказал, что является одним из самых прирожденных финишеров, которых когда-либо видел английский футбол.

Масштаб того благоговения, с которым к нему относились фанаты «красных», лучше всего подчеркивает прозвище, которым они его наградили — «Бог». В итоге Фаулер забил за «Ливерпуль» 183 мяча в 369 матчах за два периода в клубе и до сих пор занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории команды.