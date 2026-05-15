The Athletic рассказывает, почему «Ливерпуль» оказался не готов к защите чемпионского титула в английской Премьер-лиге.

«Ливерпуль» отстает на 25 очков от графика прошлого сезона, когда команда набрала 84 балла и выиграла титул Премьер-лиги. Нынешний показатель в 60 забитых мячей в чемпионате — на 28 меньше, чем в кампании 2024/25. В среднем это 1,67 гола за игру — худший результат клуба с сезона 2015/16 (1,66).

В обороне ситуация не лучше: идущая на четвертом месте команда Арне Слота пропустила уже 48 мячей — на семь больше, чем за весь прошлый сезон. Если в двух оставшихся турах «Ливерпуль» пропустит еще трижды, это станет худшим результатом клуба в 38-матчевом сезоне Премьер-лиги.

Было очевидно, что сезон будет непростым после трагической смерти Диогу Жоты в июле прошлого года. «Ливерпуль» оказался единственным клубом, на чьей тренировочной базе на протяжении всей предсезонки работали психологи, помогающие справиться с горем. Этот фон нельзя игнорировать при оценке прошедших девяти месяцев.

Однако к текущему кризису привели и другие факторы. Свист на «Энфилде» во время и после ничейного матча с «Челси» в прошлые выходные обнажил масштаб разочарования болельщиков.

Слот, который, судя по всему, останется в команде, несмотря на растущие призывы к переменам, прокомментировал шквал критики на пресс-конференции перед пятничным выездом к «Астон Вилле».

«Досталось каждому. Под словом "каждому" я подразумеваю игроков, главного тренера и других людей в клубе. Так уж все устроено в наши дни, если ты не выигрываешь чемпионат», — сказал Слот.

В этом материале эксперты The Athletic по «Ливерпулю» разбирают ключевые фигуры, оказавшиеся под огнем критики.

Арне Слот

Начиная с мрачного ноябрьского отрезка, когда серия «Ливерпуля» растянулась до девяти поражений в 12 матчах, главный тренер стал одной из главных мишеней для критики.

Кое-кто даже попытался переписать историю и приуменьшить роль Слота в прошлогоднем триумфе, утверждая, что титул был добыт на багаже Юргена Клоппа. Этот аргумент игнорирует тактические корректировки нидерландца, благодаря которым «Ливерпуль» совершил рывок с третьего места в сезоне 2023/24 к безоговорочному чемпионству 12 месяцев спустя.

Однако если Слот думал, что успешный дебютный сезон обеспечит ему солидный кредит доверия, он ошибался. Признательность сменилась гневом, а все более широкая часть фанатской базы требует его отставки.

Статистика действительно удручает. В этом сезоне «Ливерпуль» потерпел 18 поражений во всех турнирах — это худший показатель с сезона 2014/15. Впервые за более чем 100 лет оба клуба из Манчестера дважды за сезон обыграли «красных» в рамках чемпионата. Также впервые в эпоху АПЛ «Ливерпуль» не смог обыграть дома ни одну из команд, поднявшихся из Чемпионшипа.

При этом были обстоятельства, на которые Слот не мог повлиять. Он оказался заложником некоторых трансферных решений, принятых руководством, а еще — масштабного кризиса травм, который резко сузил его выбор.

Александер Исак, Юго Экитике и Флориан Вирц — три самых дорогих приобретения в рамках рекордной трансферной кампании на 450 миллионов фунтов стерлингов — провели вместе на поле всего 118 минут за весь сезон.

Ликвидация последствий декабрьского срыва Мохаммеда Салаха после гостевого матча с «Лидсом» стала еще одним фактором, отвлекающим от футбола. Форма Салаха оставляла желать лучшего, и решение убрать египтянина из состава ради выхода дополнительного полузащитника сделало команду более устойчивой. Спад Коди Гакпо, Ибраимы Конате и Алексиса Мак Аллистера лишь усложнил задачу Слота.

И все же Слоту не удалось выжать максимум из своего состава. Настроение болельщиков по отношению к нему изменили не только результаты, но и унылый стиль игры — слишком блеклый и неубедительный.

«Ливерпуль» слишком часто выглядел командой без понятной идентичности. Розыгрыш мяча был медленным и предсказуемым, а сам Слот не раз жаловался на неспособность команды вскрывать низкий блок соперника.

Болельщики хотят видеть «Ливерпуль», играющий первым номером и агрессивно, но команда редко идет в высокий прессинг. В этом сезоне они возвращают владение в финальной трети в среднем лишь 4,1 раза за матч в АПЛ — худший показатель клуба с сезона-2014/15.

Уязвимость в обороне — еще одна проблема, которую Слот так и не смог решить. В текущем розыгрыше АПЛ «Ливерпуль» пропустил 18 мячей со стандартов (без учета пенальти), что является антирекордом клуба в эпоху Премьер-лиги. Они также пропустили восемь голов на 90-й минуте или позже, и каждый из них стоил команде очков.

Слишком часто замены Слота выглядели не частью продуманного плана, а попыткой срочно что-то спасти. Использование Доминика Собослаи в роли временного правого защитника ослабило полузащиту, которая и без того проседала из-за спада Макаллистера. Игнорирование игроков ротации привело к чрезмерной зависимости от лидеров, которые в итоге выглядели уставшими.

Было бы несправедливо делать Слота единственным козлом отпущения за этот сезон, но он определенно совершал ошибки.

Игроки

Если говорить честно, в этом сезоне лишь несколько игроков могут сказать, что действительно провели его на высоком уровне.

Уже по одной этой причине изрядную долю вины должны взять на себя игроки основы, чей уровень в нужный момент просто не соответствовал ожиданиям.

Среди немногих светлых пятен особняком стоит Собослаи — не только благодаря креативности в стиле Стивена Джеррарда, но и за счет колоссального объема работы и универсальности. Венгр забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач, став первым полузащитником команды, выбившим двузначные цифры по обоим показателям со времен Джеррарда в сезоне 2013/14.

Рио Нгумоха добавил команде свежести и эмоций — в 17 лет у него все еще впереди. У Экитике было немало ярких моментов, Вирджил ван Дейк второй сезон подряд был готов играть в каждом матче и, по большому счету, выглядел надежно.

Но за пределами этого списка начинается сплошное разочарование.

Макаллистер и Салах пережили самый жесткий спад, Райан Гравенберх был далек от своей лучшей версии образца прошлого сезона, результативность Гакпо рухнула в пропасть, а два главных летних трансфера — Вирц и Исак — по разным причинам выпадали из игры на длительные отрезки.

Травмы, безусловно, подкосили и других игроков, включая Джо Гомеса и Джереми Фримпонга, в то время как целая группа футболистов, среди которых Кертис Джонс, Конате и Милош Керкез, серьезно страдала от нехватки стабильности.

Даже если вы против Слота или считаете, что владельцы из Fenway Sports Group провалили работу по формированию состава, к самим игрокам все равно есть серьезные вопросы. Они позволили себе снизить планку требований.

Слишком часто, когда «Ливерпулю» требовался спаситель, никто не брал ответственность на себя.

Майкл Эдвардс и Ричард Хьюз

Когда в 2024 году Майкл Эдвардс стал руководителем футбольного направления FSG, он ввел важное изменение: впервые во главе «Ливерпуля» должен был стоять не менеджер в классическом английском понимании, а главный тренер.

Ранее Эдвардс покинул пост спортивного директора «Ливерпуля» на фоне непомерно возросшего влияния Клоппа.

Учитывая последующее эмоциональное выгорание немецкого специалиста и нестабильные результаты команды, Эдвардс настаивал на том, что модель управления, замкнутая на фигуре всемогущего менеджера, не ведет к оптимальным решениям.

После назначения Ричарда Хьюза именно новому спортивному директору было поручено найти замену Клоппу.

Приход Слота — уже в новой должности — вернул «Ливерпуль» к состоянию до 2020 года, когда рабочие процессы строились на более тесном сотрудничестве между департаментами.

В свой первый сезон Слот выиграл Премьер-лигу и принимал активное участие в суматошном летнем трансферном окне — как в определении целей, так и в личных беседах с игроками. Тем не менее, именно Хьюз нес прямую ответственность за контроль над скаутингом, интеграцию информации от аналитического отдела, ведение переговоров и закрытие сделок.

Рекордные траты были частично компенсированы масштабной распродажей, но именно Хьюз, над которым стоял Эдвардс, согласовывал ценники, привлекшие к себе массу внимания и до небес завысившие ожидания. В конечном счете, спустя сезон немногие из этих подписаний можно назвать безоговорочно успешными.

Состав по-прежнему выглядит разбалансированным, с зияющими дырами на ключевых позициях (особенно на флангах атаки), и этим летом от руководства ожидают очередной волны лихорадочной активности на рынке.

И проблема кроется не только в комплектовании состава. Хотя львиная доля внимания Хьюза сосредоточена именно на трансферах, он должен контролировать все футбольные отделы клуба.

При этом Хьюз по-прежнему живет на южном побережье и обычно проводит на северо-западе Англии лишь пару дней в неделю. Возникает очевидный вопрос: не было бы ему проще замечать проблемы раньше, если бы он чаще находился на месте и видел происходящее своими глазами?

Эдвардс, как ключевая футбольная фигура в иерархии FSG, также должен взять на себя долю ответственности за то, что эти глобальные решения не сработали. Он может возразить, что его функционал — как CEO по футбольным вопросам FSG — относится к корпорации в целом, а не конкретно к «Ливерпулю». Но учитывая, что в этой империи пока нет других футбольных активов, этот аргумент выглядит неубедительно.

Владельцы (FSG)

Нежелание тратить большие деньги на трансферы долгое время было главным поводом для критики в адрес владельцев «Ливерпуля», но рекордное летнее окно положило конец этим разговорам.

По правде говоря, FSG просто продолжила следовать своей устоявшейся экономической модели: статус чемпионов принес клубу рекордные доходы, что напрямую повлияло на объемы средств, которые были выделены Хьюзу.

Однако то, что последовало за этим, вызывает вопросы о приоритетах людей, принимающих решения в FSG. За последние два месяца, например, на «Энфилде» прошли протесты против повышения цен на билеты. Это лишь усилило недовольство болельщиков, которые и так сыты по горло удручающими результатами и отсутствием коммуникации со стороны высшего руководства FSG, в первую очередь — главного владельца Джона Генри.

Вне футбольного поля Эдвардс потратил последние два года на поиски европейского клуба, чтобы пополнить портфель активов FSG и оправдать глобальный статус своей должности. Однако презентации ни к чему не привели, и планы по созданию футбольной империи были отложены в долгий ящик.

Что это означает для самого Эдвардса — неясно, но покупка нового клуба была одной из главных причин его возвращения в структуру FSG. Сейчас основное внимание сосредоточено на будущем Слота, однако у людей, которые должны принимать это решение, контракты истекают уже через год.

Именно Эдвардс нанял Хьюза — они дружат еще со времен совместной работы в «Портсмуте», когда Эдвардс был аналитиком, а Хьюз — игроком. Если Эдвардс уйдет, сложно представить, что Хьюз останется на своем посту. К тому же, слухи уже активно сватают его в саудовский «Аль-Хиляль».

Подобная расстановка сил создает стойкое ощущение, что вектор развития на следующий сезон могут определять фигуры, которые сами вряд ли задержатся в клубе надолго, но пока именно им дозволено самостоятельно выставлять себе оценки за проделанную работу.

Все это подводит к главному вопросу: а FSG вообще следит за происходящим?

Медицинский штаб

В этом сезоне список запасных «Ливерпуля» слишком часто не внушал никакого оптимизма. Регулярное отсутствие опытных футболистов, способных выйти и усилить игру, обнажило серьезную нехватку глубины состава.

Линия атаки в матче с «Тоттенхэмом» отлично иллюстрирует трудности, с которыми столкнулся Слот: впереди играли юный Нгумоа, правый защитник Фримпонг и растерявший форму Гакпо. Вирц (болезнь), Салах (травма паха), Исак (травма паха) и Экитике (ахилл) отсутствовали.

В прошлом сезоне фитнес- и медицинский отделы «Ливерпуля» заслуженно хвалили за то, что им удалось минимизировать количество травм в команде. Лишь Алиссон, Конор Брэдли и Джо Гомес пропустили более 10 матчей в АПЛ.

Рубен Петерс пришел вместе со Слотом на должность главного специалиста по физической подготовке и работал в связке с Джонатаном Пауэром (директор по медицине и физподготовке), Коналлом Мерта (руководитель отдела физподготовки), Крисом Морганом (главный спортивный физиотерапевт) и Ли Нобсом (главный физиотерапевт-реабилитолог).

На самом деле, до недавнего времени у «Ливерпуля» не было настоящей эпидемии травм в этом сезоне, за исключением всем известных проблем на правом фланге обороны. Ощущение катастрофы создавалось скорее из-за специфического комплектования состава, помноженного на нежелание Слота задействовать игроков глубокой ротации, таких как Ватару Эндо и Федерико Кьеза.

Не обошлось и без изрядной доли банального невезения. Джованни Леони (в своем дебютном матче), Брэдли, Эндо и Экитике получили тяжелые бесконтактные травмы, выбившие их на длительный срок. А Исаку сломал ногу защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен — в эпизоде, где швед забивал гол.

Тренировки при Слоте менее интенсивны, чем при Клоппе, что, возможно, отчасти объясняет, почему «Ливерпуль» так часто выглядел вялым по ходу матчей. Еще одним фактором мог стать сдвинутый старт предсезонной подготовки из-за гибели Жоты. Новичкам из Бундеслиги — Вирцу, Экитике и Фримпонгу — потребовалось время на адаптацию, и для них были внедрены специализированные тренировочные программы. Фримпонг получил несколько мышечных травм, а Экитике и Вирц часто выглядели уставшими и регулярно страдали от мышечных судорог в концовке матчей.

Хотя большинство футболистов основы избежали серьезных травм, в этом сезоне на них легла колоссальная нагрузка. Если посмотреть, как распределялись игровые минуты в прошлом сезоне, «Ливерпуль» мог опираться на более широкую группу футболистов в оптимальном или уже зрелом возрасте, которые стабильно получали игровое время.

Сравните это с текущим сезоном: оба основных центральных защитника и тройка главных полузащитников отыграли более 75% от всех возможных минут во всех турнирах. Из-за повреждений они пропустили суммарно всего два матча в рамках АПЛ.

Среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов 34-летний Вирджил ван Дейк провел на поле больше времени, чем любой другой полевой игрок (3240 минут).

За последние два сезона сразу шесть футболистов «Ливерпуля» преодолели сумасшедшую отметку в 7000 сыгранных минут во всех турнирах: ван Дейк (9198 — второй показатель среди всех полевых игроков в топ-5 лиг), Гравенберх (8188), Собослаи (7986), Салах (7555), Конате (7473) и Макаллистер (7270) — и это даже без учета их постоянных выступлений за сборные.

В период работы Слота «Ливерпулю» по большей части удавалось сохранять ключевых исполнителей здоровыми, но нехватка ротации — какими бы причинами она ни объяснялась — неизбежно и губительно сказывается на качестве игры.