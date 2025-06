Джонс открыл дорогу молодым. Величайший боец ММА завершил свою невероятную карьеру

Сразу же по окончании первого в истории турнира в Азербайджане, в Баку, глава UFC Дана Уайт официально объявил, что Джон Джонс завершил свою профессиональную карьеру. Легенда ММА повесил перчатки на гвоздь в возрасте 37 лет.

Сам Джонс долго размышлял о своем будущем после победы над Стипе Миочичем в ноябре 2024 года. Тогда он заявлял о желании драться в 2025-м и даже возобновил тренировки.

Однако со временем мотивация угасла. Сам боец неоднократно признавался, что больше не чувствует прежней страсти к поединкам. В разговорах с близкими и в интервью все чаще звучали нотки усталости от бесконечной подготовки и давления.

Ключевым фактором стало понимание необходимости дать дорогу новому поколению. Джонс осознавал, что его нежелание встретиться с молодым и голодным претендентом Томом Аспиналлом фактически замораживало развитие всего тяжелого дивизиона UFC.

Вместо того чтобы тянуть время или принимать бой без внутреннего огня, Джонс сделал принципиальный шаг. Он не просто объявил о завершении карьеры, а добровольно отказался от чемпионского пояса, который удерживал.

Путь к финальному решению был непростым. Переговоры с UFC о возможном следующем бое затянулись на долгие месяцы. За это время Джонс все больше отдалялся от тренировок, сосредоточившись на жизни вне клетки. Звонок Дане Уайту стал итогом долгих раздумий.

В своем прощальном посте в соцсетях Джонс подчеркнул, что решение принято осознанно. Он поблагодарил всех, кто был с ним на столь долгом пути, и выразил уверенность, что его уход — это правильный шаг для него лично и для спорта, давшего ему так много.

С уходом Джонса немедленно решился главный вопрос тяжелого дивизиона UFC. Временный чемпион Том Аспиналл мгновенно был повышен в статусе. Дана Уайт официально объявил британца бесспорным чемпионом организации в тяжелом весе.

Для Аспиналла это закономерный, но горьковато-сладкий момент. Он долгие месяцы требовал боя с Джонсом, готов был драться где угодно и когда угодно. Теперь титул его, но завоеван он не в бою, а волевым решением руководства лиги.

Уайт публично извинился перед Томом за потерянное время и деньги. Однако теперь на плечи Аспиналла ложится груз ответственности за возрождение дивизиона. Перед новым королем тяжеловесов сразу выстроилась очередь претендентов.

Первым вызвался бразилец Жаилтон Алмейда, заявивший, что их бой единственный поединок в категории до 120 кг, который имеет смысл. Он аргументирует это тем, что тот же Ган уже дважды бился за титул и проиграл.

Сам Сирил, несмотря на поражения от Джонса и прошлую спорную победу над Волковым, остается на вершине дивизиона. Скорость и ударная техника делают его опасным соперником для любого, включая Аспиналла.

Интригу добавляет и возможный дебют в тяжелом весе бывшего чемпиона полутяжей Алекса Перейры. Не стоит сбрасывать со счетов и многоопытного Александра Волкова, стабильно находящегося в топе и обладающего внушительными габаритами и навыками.

Его бой с Аспиналлом также выглядел бы логично. UFC предстоит непростой выбор первого соперника для нового чемпиона в эпоху после Джонса.

