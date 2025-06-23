Джонс открыл дорогу молодым. Величайший боец ММА завершил свою невероятную карьеру

Джон Джонс повесил перчатки на гвоздь! «Баунс» добровольно отказался от титула в тяжелом весе UFC, уступив дорогу молодым

Эпоха завершена

Сразу же по окончании первого в истории турнира в Азербайджане, в Баку, глава UFC Дана Уайт официально объявил, что Джон Джонс завершил свою профессиональную карьеру. Легенда ММА повесил перчатки на гвоздь в возрасте 37 лет.

Сам Джонс долго размышлял о своем будущем после победы над Стипе Миочичем в ноябре 2024 года. Тогда он заявлял о желании драться в 2025-м и даже возобновил тренировки.

Однако со временем мотивация угасла. Сам боец неоднократно признавался, что больше не чувствует прежней страсти к поединкам. В разговорах с близкими и в интервью все чаще звучали нотки усталости от бесконечной подготовки и давления.

Ключевым фактором стало понимание необходимости дать дорогу новому поколению. Джонс осознавал, что его нежелание встретиться с молодым и голодным претендентом Томом Аспиналлом фактически замораживало развитие всего тяжелого дивизиона UFC.

Джон Джонс globallookpress.com

Вместо того чтобы тянуть время или принимать бой без внутреннего огня, Джонс сделал принципиальный шаг. Он не просто объявил о завершении карьеры, а добровольно отказался от чемпионского пояса, который удерживал.

Путь к финальному решению был непростым. Переговоры с UFC о возможном следующем бое затянулись на долгие месяцы. За это время Джонс все больше отдалялся от тренировок, сосредоточившись на жизни вне клетки. Звонок Дане Уайту стал итогом долгих раздумий.

В своем прощальном посте в соцсетях Джонс подчеркнул, что решение принято осознанно. Он поблагодарил всех, кто был с ним на столь долгом пути, и выразил уверенность, что его уход — это правильный шаг для него лично и для спорта, давшего ему так много.

Аспиналл новый чемпион

Том Аспиналл globallookpress.com

С уходом Джонса немедленно решился главный вопрос тяжелого дивизиона UFC. Временный чемпион Том Аспиналл мгновенно был повышен в статусе. Дана Уайт официально объявил британца бесспорным чемпионом организации в тяжелом весе.

Для Аспиналла это закономерный, но горьковато-сладкий момент. Он долгие месяцы требовал боя с Джонсом, готов был драться где угодно и когда угодно. Теперь титул его, но завоеван он не в бою, а волевым решением руководства лиги.

Уайт публично извинился перед Томом за потерянное время и деньги. Однако теперь на плечи Аспиналла ложится груз ответственности за возрождение дивизиона. Перед новым королем тяжеловесов сразу выстроилась очередь претендентов.

Первым вызвался бразилец Жаилтон Алмейда, заявивший, что их бой единственный поединок в категории до 120 кг, который имеет смысл. Он аргументирует это тем, что тот же Ган уже дважды бился за титул и проиграл.

Сам Сирил, несмотря на поражения от Джонса и прошлую спорную победу над Волковым, остается на вершине дивизиона. Скорость и ударная техника делают его опасным соперником для любого, включая Аспиналла.

Интригу добавляет и возможный дебют в тяжелом весе бывшего чемпиона полутяжей Алекса Перейры. Не стоит сбрасывать со счетов и многоопытного Александра Волкова, стабильно находящегося в топе и обладающего внушительными габаритами и навыками.

Его бой с Аспиналлом также выглядел бы логично. UFC предстоит непростой выбор первого соперника для нового чемпиона в эпоху после Джонса.

Наследие величайшего

One Moment From Every Jon Jones Fight

Джон Джонс ушел из ММА, оставив после себя невероятное наследие. Его статистика в UFC поражает воображение: 24 боя, 22 победы, одно поражение (ставшее скандальным из-за дисквалификации после запрещенных ударов) и одна ничья. Дана Уайт всегда говорил: Джонс не побежден. По сути, так оно и есть.

Его путь начался в далеком 2008 году. Уже в 23 года, в 2011-м, он совершил невозможное, нокаутировав легендарного Маурисио Руа и став самым молодым чемпионом UFC в истории. Этот рекорд не побит до сих пор. Он знаменовал смену эпох в спорте.

Затем последовала беспрецедентная эра доминации в полутяжелом весе. Джонс 11 раз успешно защитил титул, разобравшись с целой плеядой звезд первой величины: Рашадом Эвансом, Лиото Мачидой, Витором Белфортом, Александром Густафссоном (дважды), Гловером Тейшейрой, Даниэлем Кормье.

После длительного перерыва «Баунс» поднялся в тяжелый вес и сходу завоевал вакантный титул, доминируя над Сирилом Ганом. Затем он уверенно победил в своем последнем бою экс-чемпиона Стипе Миочича. Джон доказал свое величие в двух дивизионах.

Его стиль был уникален: невероятная работа ногами с дальней дистанции, использование локтей и коленей, феноменальный бойцовский IQ, умение перестраиваться по ходу боя (как в легендарном поединке с Мачидой), а также невероятная стойкость.

Уход Джонса в 37 лет в статусе непобежденного чемпиона — правильное решение. Он избежал риска испортить статистику поражениями от молодых бойцов вроде Аспиналла. «Баунс» сохранил статус величайшего всех времен в глазах миллионов. Жертвовать наследием ради денег не было смысла.

Джон Джонс показал, как важно уйти вовремя, сохранив величие и уважение. Его карьера получилась невероятной. А решение закончить с боями — урок того, что истинная сила иногда заключается в умении отпустить прошлое. Эпоха Джонса завершена, но его наследие вечно.