Джонс открыл дорогу молодым. Величайший боец ММА завершил свою невероятную карьеру

Эпоха завершена
Сразу же по окончании первого в истории турнира в Азербайджане, в Баку, глава UFC Дана Уайт официально объявил, что Джон Джонс завершил свою профессиональную карьеру. Легенда ММА повесил перчатки на гвоздь в возрасте 37 лет.
Сам Джонс долго размышлял о своем будущем после победы над Стипе Миочичем в ноябре 2024 года. Тогда он заявлял о желании драться в 2025-м и даже возобновил тренировки.
Однако со временем мотивация угасла. Сам боец неоднократно признавался, что больше не чувствует прежней страсти к поединкам. В разговорах с близкими и в интервью все чаще звучали нотки усталости от бесконечной подготовки и давления.
Ключевым фактором стало понимание необходимости дать дорогу новому поколению. Джонс осознавал, что его нежелание встретиться с молодым и голодным претендентом Томом Аспиналлом фактически замораживало развитие всего тяжелого дивизиона UFC.
Вместо того чтобы тянуть время или принимать бой без внутреннего огня, Джонс сделал принципиальный шаг. Он не просто объявил о завершении карьеры, а добровольно отказался от чемпионского пояса, который удерживал.
Путь к финальному решению был непростым. Переговоры с UFC о возможном следующем бое затянулись на долгие месяцы. За это время Джонс все больше отдалялся от тренировок, сосредоточившись на жизни вне клетки. Звонок Дане Уайту стал итогом долгих раздумий.
В своем прощальном посте в соцсетях Джонс подчеркнул, что решение принято осознанно. Он поблагодарил всех, кто был с ним на столь долгом пути, и выразил уверенность, что его уход — это правильный шаг для него лично и для спорта, давшего ему так много.
Аспиналл новый чемпион
С уходом Джонса немедленно решился главный вопрос тяжелого дивизиона UFC. Временный чемпион Том Аспиналл мгновенно был повышен в статусе. Дана Уайт официально объявил британца бесспорным чемпионом организации в тяжелом весе.
Для Аспиналла это закономерный, но горьковато-сладкий момент. Он долгие месяцы требовал боя с Джонсом, готов был драться где угодно и когда угодно. Теперь титул его, но завоеван он не в бою, а волевым решением руководства лиги.
Уайт публично извинился перед Томом за потерянное время и деньги. Однако теперь на плечи Аспиналла ложится груз ответственности за возрождение дивизиона. Перед новым королем тяжеловесов сразу выстроилась очередь претендентов.
Первым вызвался бразилец Жаилтон Алмейда, заявивший, что их бой единственный поединок в категории до 120 кг, который имеет смысл. Он аргументирует это тем, что тот же Ган уже дважды бился за титул и проиграл.
Сам Сирил, несмотря на поражения от Джонса и прошлую спорную победу над Волковым, остается на вершине дивизиона. Скорость и ударная техника делают его опасным соперником для любого, включая Аспиналла.
Интригу добавляет и возможный дебют в тяжелом весе бывшего чемпиона полутяжей Алекса Перейры. Не стоит сбрасывать со счетов и многоопытного Александра Волкова, стабильно находящегося в топе и обладающего внушительными габаритами и навыками.
Его бой с Аспиналлом также выглядел бы логично. UFC предстоит непростой выбор первого соперника для нового чемпиона в эпоху после Джонса.
Наследие величайшего
Джон Джонс ушел из ММА, оставив после себя невероятное наследие. Его статистика в UFC поражает воображение: 24 боя, 22 победы, одно поражение (ставшее скандальным из-за дисквалификации после запрещенных ударов) и одна ничья. Дана Уайт всегда говорил: Джонс не побежден. По сути, так оно и есть.
Его путь начался в далеком 2008 году. Уже в 23 года, в 2011-м, он совершил невозможное, нокаутировав легендарного Маурисио Руа и став самым молодым чемпионом UFC в истории. Этот рекорд не побит до сих пор. Он знаменовал смену эпох в спорте.
Затем последовала беспрецедентная эра доминации в полутяжелом весе. Джонс 11 раз успешно защитил титул, разобравшись с целой плеядой звезд первой величины: Рашадом Эвансом, Лиото Мачидой, Витором Белфортом, Александром Густафссоном (дважды), Гловером Тейшейрой, Даниэлем Кормье.
После длительного перерыва «Баунс» поднялся в тяжелый вес и сходу завоевал вакантный титул, доминируя над Сирилом Ганом. Затем он уверенно победил в своем последнем бою экс-чемпиона Стипе Миочича. Джон доказал свое величие в двух дивизионах.
Его стиль был уникален: невероятная работа ногами с дальней дистанции, использование локтей и коленей, феноменальный бойцовский IQ, умение перестраиваться по ходу боя (как в легендарном поединке с Мачидой), а также невероятная стойкость.
Уход Джонса в 37 лет в статусе непобежденного чемпиона — правильное решение. Он избежал риска испортить статистику поражениями от молодых бойцов вроде Аспиналла. «Баунс» сохранил статус величайшего всех времен в глазах миллионов. Жертвовать наследием ради денег не было смысла.
Джон Джонс показал, как важно уйти вовремя, сохранив величие и уважение. Его карьера получилась невероятной. А решение закончить с боями — урок того, что истинная сила иногда заключается в умении отпустить прошлое. Эпоха Джонса завершена, но его наследие вечно.