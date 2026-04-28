Не чист на руку

Тучи сгустились вокруг итальянского футбола, переживающего в последние годы далеко не лучшие времена, связанные как с фиаско «скуадры адзурры» в отборе на ЧМ-2026, так и скандальными инцидентами внутри Лиги Кальчо. На сей раз в эпицентре событий оказался Джанлука Рокки, имеющий за плечами двадцатилетнюю судейскую карьеру в рамках трех дивизионов Италии (Серии С1, Серии В и Серии А) и, впоследствии, занявший управленческое кресло в CAN.

Джанлука Рокки globallookpress.com

Под пристальное внимание прокуратуры Милана экс-арбитр ФИФА попал в связи с подозрением в совершении целого ряда неправомерных манипуляций, касающихся спортивного мошенничества и намеренного подбора снисходительных к определенному клубу бригад рефери. Рокки инкриминируют прямое вмешательство в работу видеоассистента Даниэле Патерны на матче «Удинезе» — «Парма», состоявшемся 1 марта 2025, — якобы функционер лично постучал по стеклу комнаты VAR, когда шла проверка на предмет пенальти в ворота «джаллоблу», вслед за чем помощник пригласил к монитору главного судью Фабио Мареску, указавшего на точку.

Изначально момент показался спорным — Флорьян Товен угодил мячом в руку падающему на газон защитнику «крестоносцев», что 45-летний арбитр счел непредумышленным касанием. Жеста Рокки хватило для того, чтобы заставить всю судейскую бригаду более детально изучить эпизод и в итоге принять зеркально противоположное решение.

Правоохранительные органы Италии заинтересовались, не возникал ли перед встречей в букмекерских конторах чрезмерный ажиотаж на фоне ставок на викторию «Удинезе», к которой собственную руку приложил Джанлука. При этом чиновники Ассоциации итальянских арбитров (AIA) всячески закрывали на происходящее глаза, отклоняя любые жалобы, в том числе его экс-помощника Доменико Рокки, видимо, боясь в ходе расследования выйти на самих себя.

Джанлука Рокки globallookpress.com

Следствие всерьез взялось за судебную систему всех эшелонов Италии, столкнувшись с комплексом тайных знаков, используя которые заинтересованные лица влияли на вердикты комнаты VAR. Поднятая вверх рука трактовалась, как сигнал к невмешательству, а сжатый кулак воспринимался в ранге команды вызова главного рефери к экрану, что на практике Джанлука успешно применил в поединке между «Удинезе» и «Пармой».

Открытую симпатию со стороны Рокки приписывают «Интеру», который несколько раз фигурирует в материалах прокурора Маурицио Ашоне, — экс-глава судейского департамента CAN проводил настоящий кастинг на роль арбитра в матчах «нерадзурри», любезно подбирая самых достойных кандидатов. Пальца вверх от Джанлуки удостоился Андреа Коломбо, назначенный на встречу 33-го тура Серии А 2024/2025 «Болонья» — «Интер» и заслуживший отметку в протоколе игры, как «угодный гостевому коллективу, который участвует в гонке за скудетто».

Почву для «черно-синих» он также старательно готовил в Кубке Италии, доверив обслуживать ответный полуфинал против «Милана» предвзятому к дружине Симоне Индзаги Даниэле Довери, чтобы в потенциальном финале исключить его фигуру. Вот только «россонери» деклассировали принципиального оппонента в Derby della Madonnina со счетом 3:0, оставив «Интер» за бортом турнира.

Единственный случай, когда возможное покровительство Рокки возымело эффект, имел место еще в кампании итальянского первенства 2023/2024 и пришелся на поединок между миланцами и «Вероной». Победный мяч «нерадзурри» забили усилиями Давиде Фраттези только на третьей компенсированной к основному времени минуте, но в голевой атаке рефери Микаэль Фаббри проигнорировал удар локтем Алессандро Бастони в лицо хавбека «желто-синих» Ондрея Дуды.

По проторенной «Ювентусом» дорожке?

Шансы Джанлуки на выход сухим из воды приравнивают к нулю, поэтому без лишних раздумий управленец самоустранился с занимаемой должности до конца расследования, в ходе которого ему назначен первый допрос на 30 апреля. Кроме него на карандаш прокуратура Милана взяла супервизора VAR Андреа Гервазони, проходящего по аналогичной с Рокки статье «мошенничество», — ему приписывают сомнительный матч прошлого сезона Серии Б «Салернитана» — «Модена».

Это тяжелое решение, но согласованное с моей семьей. Решение призвано обеспечить беспрепятственное течение судебного процесса, из которого, я уверен, выйду невиновным и еще более сильным, чем прежде. Джанлука Рокки Экс-глава Национального судейского комитета Италии

Министр спорта Италии Андреа Абоди разразился с пламенной речью в социальных сетях, требуя обеспечить прозрачность спортивных соревнований и пресечь любые нарушения, но одними словами от накопившихся проблем явно не избавишься, и 66-летнему функционеру пора начать самостоятельно разгребать авгиевы конюшни, образовавшиеся в местном футболе. Речь, конечно же, про разброд и шатание внутри итальянской федерации FIGC, лишившейся президента Габриэле Гравины, погрузившуюся в хаос национальную сборную, пролетевшую мимо очередного мундиаля, плачевное состояние стадионов перед Евро-2032 и вспыхивающие пожарные ситуации в Серии А и Серии В.

«Интер» целиком и полностью отстранился от «дела Рокки», так как в адрес коллектива никаких официальных обвинений не поступало, ограничиваясь на данном этапе потоком слухов. Президент «нерадзурри» Джузеппе Маротта лишь вскользь упомянул, что у клуба нет судей, которые бы ему нравились либо не нравились. Шумиха как никогда не кстати подопечным Кристиана Киву, всерьез нацелившимся на чемпионский титул Лиги Кальчо и оторвавшимся от второго «Наполи» на десять баллов за четыре тура до финиша.

«Интер» globallookpress.com

Тем более два эпизода из трех с помощью Джанлуки миланцам звучат довольно абсурдно — выходит, что Рокки подобрал арбитров таким образом, что «Интер» проиграл «Болонье», усложнив себе жизнь в борьбе за скудетто, и бесславно уступил «Милану» путевку в финал Кубка Италии. Наоборот обстоятельства выглядят так, словно экс-руководитель CAN вставлял палки в колеса «черно-синим», оставив их без трофеев.

Часть карт в скором времени раскроет допрос Рокки, показания которого способны как обличить «Интер», так и полностью избавить клуб от подозрений в закулисных интригах. При худшем развитии событий «нерадзурри» рискуют лишиться золотых наград Серии А 2023/2024, Суперкубка Италии 2024 и прописки в высшем дивизионе, постигнув участь «Ювентуса» образца 2006 года. Тогда клеймо злодея поставили на генеральном директоре «старой синьоры» Лучано Моджи, который выбивал «необходимых» рефери на поединки туринцев, в случае с «Интером» претензии пока не возникли ни к кому из правящей верхушки, косвенно затрагивая миланцев через третьих лиц.

Разросшаяся трясина

Итальянский футбол и скандальные истории идут бок о бок десятки лет — на ум сходу приходят «Тотонеро-1980», когда бизнесмены Массимо Кручиани и Альваро Тринка организовали черный тотализатор, запустив цепочку договорных матчей, и «Кальчополи-2006», где из-за заигрывания с судьями наиболее строгое наказание понес «Ювентус». Тень последнего прослеживается в текущем разбирательстве с Рокки, однако не только афера Джанлуки будоражит спортивную публику Апеннинского полуострова.

Финансовая полиция Италии разоблачила в Милане преступное сообщество, которое под прикрытием организации развлекательных мероприятий предоставляло клиентам эскорт-услуги. По информации La Gazzetta dello Sport не менее семидесяти действующих и бывших игроков Серии А регулярно пользовались «сервисом» агентства, в списке имен числятся Оливье Жиру, Деян Станкович, Филипе Коутиньо, Ашраф Хакими, Рафаэл Леау, Алессандро Бастони и Душан Влахович.

Суммарно футболисты перевели на счет «бизнесменов» порядка 194 тысяч евро, куда входили затраты на роскошные ужины, экспорт-услуги и веселящий газ. Помимо общественного порицания, каких-либо санкций на данный момент в отношении замешанных футболистов не предвидится, скорее всего они отделаются легким испугом.

Слабостью итальянских исполнителей, в том числе, является лудомания, выражающаяся в ставках на матчи, — наглядные примеры тому Сандро Тонали, который в бытность игроком «Милана» ставил на результаты встреч «россонери», и Николо Фаджоли, испытывавший удачу на поединках сборной Италии, Лиги чемпионов и Серии А. Полузащитника «Ньюкасла» за игру на тотализаторе наказали десятимесячной дисквалификацией, хавбека «Фиорентины» отстранили на семь месяцев.

Сандро Тонали globallookpress.com

Репутация Италии на международной арене страдает далеко не впервые, но ранее черные пятна на солнце получалось нивелировать за счет успехов сборной на крупных турнирах — за «Кальчополи» мгновенно последовал триумф на ЧМ-2006. Теперь упадок переживает и «скуадра адзурра», так что сместить фокус с нарастающего снежного кома проблем не выйдет, и, возможно, единственной панацеей станет тотальная чистка на всех уровнях итальянского футбола.