Шотландские болельщики ждали 28 лет, чтобы снова увидеть свою сборную на чемпионате мира. Лишние две с половиной минуты задержки перед матчем с Гаити их, наверное, уже не смутили — тем более что Шотландия выиграла 1:0. Хорошее, как известно, приходит к тем, кто умеет ждать. Но эта задержка — не случайность, а примета турнира: ни один из первых восьми матчей ЧМ-2026 не начался вовремя.

Восемь из восьми

Цифры упрямы: первые восемь матчей турнира стартовали в среднем на три минуты позже запланированного.

Главным нарушителем стал матч открытия Мексика — ЮАР: задержка составила целых шесть минут. Игра Катар — Швейцария началась почти на пять минут позже срока. Бразилия — Марокко опоздала на четыре с половиной, Корея — Чехия и Австралия — Турция оказались почти пунктуальны (51 и 40 секунд соответственно) — и это были единственные матчи, уложившиеся в минуту от официального времени.

Полная картина опозданий первого тура выглядела так:

Мексика — ЮАР: +6 минут

Катар — Швейцария: +4 минуты 53 секунды

Бразилия — Марокко: +4 минуты 27 секунд

Гаити — Шотландия: +2 минуты 42 секунды

Канада — Босния и Герцеговина: +2 минуты 22 секунды

США — Парагвай: +2 минуты 19 секунд

Корея — Чехия: +51 секунда

Австралия — Турция: +40 секунд

Минута-другая в общем масштабе вещей роли не играет. Но ФИФА, которая планирует каждую деталь предматчевой подготовки буквально посекундно, наверняка должна обратить на происходящее пристальное внимание.

Что вообще происходит до свистка

У каждого матча есть собственный детальный сценарий (running order), который раздают и прессе. В нём расписано до секунды: когда команды и судьи собираются в туннеле, когда выходят на поле, когда звучат гимны. Это нужно вещателям — особенно тем, кто ставит рекламу, — чтобы не пропустить ключевые предматчевые моменты.

Например, Гаити и Шотландия должны были выйти на поле ровно за восемь минут сорок секунд до стартового свистка. Но к этому моменту игроки Гаити оказались не вполне готовы — трансляция показала, как их поторапливает сотрудник ФИФА. Когда обе команды наконец покинули туннель, они уже отставали от графика на полторы минуты.

И это общая черта всех заметно задержавшихся матчей: игроки выходили на поле позже положенного.

Может, виноваты церемонии?

Логично было бы списать всё на церемонии открытия — благо они в этот раз были с размахом. Перед матчем Мексика — ЮАР главную церемонию турнира вела Сальма Хайек, официальный гимн чемпионата «DNA» исполнили Андреа Бочелли с южнокорейской певицей EJAE, а гимны стран пели Алехандро Фернандес (Мексика) и Тайла (ЮАР). Перед игрой США — Парагвай в Лос-Анджелесе на поле выходили Кэти Перри, тайская звезда LISA, бразильянка Anitta и другие — финальную из трёх стартовых церемоний вёл актёр Джейсон Судейкис. Размах — олимпийский.

Андреа Бочелли и EJAE на церемонии открытия в Мексике globallookpress.com

Но вот что важно: к матчам хозяев — Мексики, Канады и США — церемонии открытия завершались заблаговременно и проблем создавать не должны были. То есть пышные шоу со звёздами — не причина опозданий. Они отгремели и закончились задолго до свистка и строго по расписанию.

Настоящая причина

А вот что действительно могло повлиять — это решение ФИФА усилить торжественность непосредственно перед стартом, в последние минуты перед игрой.

Теперь на гимны в центральный круг выходит вся заявка команды, а не только стартовый состав, — и в каждой половине поля разворачивают огромные флаги. ФИФА считает, что этот ритуал создаёт «момент единства, гордости и эмоций». Возможно. Но организовать его сложнее, чем привычный выход одиннадцати игроков, — больше людей (флаги растягивают, а потом собирают, около сотни человек), больше реквизита, больше времени.

Церемония развёртывания флагов стран перед матчем США — Парагвай (4:1) globallookpress.com

По мере того как команды, судьи и организаторы привыкнут к новому распорядку, процесс, вероятно, станет более гладким. Хотя не исключено и другое объяснение: ФИФА просто слегка недооценила, сколько всё это занимает.

Кстати, а почему матчи такие поздние?

Отдельная деталь, которая объясняет, почему некоторые матчи в расписании ЧМ-2026 стоят глубокой ночью по европейскому времени. ФИФА сознательно сдвинула часть игр на поздние слоты, чтобы увести их от пика дневной жары в Северной Америке — проблемы, которая мучила футболистов ещё на прошлогоднем Клубном чемпионате мира. Дневное солнце в Мехико, Хьюстоне или Майами в июне опасно для здоровья, поэтому многие матчи играются вечером и ночью по местному времени.

Для болельщиков из России и Европы это означает то же, что и всегда с турнирами в Америке: значительная часть игр приходится на поздний вечер и ночь. Так что шотландцам, дождавшимся свою сборную после 28 лет, лишние две минуты были точно нипочём — они и так смотрели футбол далеко за полночь.

Именно по этой причине LiveSport.Ru каждое утро оценивает в будильниках (от 1 до 3) — ради которого из ночных матчей стоит пожертвовать сном, а какие можно смело пропустить — например, прочитав утром текстовый отчёт с картинками у нас на сайте.

Итого

Пара минут опоздания — мелочь, на которую обратят внимание разве что педанты из ФИФА и комментаторы. Но за этой мелочью — целая машина предматчевой режиссуры, которая на старте турнира работает не идеально. Либо организаторы её отладят к плей-офф, либо так и будут каждый раз торопить игроков в туннеле. В конце концов, на чемпионате, где впервые 48 команд проведут аж 104 матча, лишние три минуты на каждый — это, если посчитать, больше пяти часов чистого ожидания за весь турнир.

Впрочем, спросите Шотландию — подождать иногда стоит.