Розовый — новый чёрный. На первых же матчах чемпионата мира зрители заметили: бутсы на поле яркие, но удивительно одинаковые. Nike, Adidas, Puma, New Balance и даже Skechers — все привезли на турнир вариации ярко-розовых бутс из специальных коллекций. Совпадение? Не совсем. Разбираемся, как так вышло

Слишком часто, чтобы быть случайностью

Долго объяснять зрителям ничего не пришлось — розовое бросилось в глаза сразу. Уже в матче открытия Мексика — ЮАР казалось, что почти все на поле обуты в один и тот же цвет.

Как считает Бен Уоррен, основатель британской компании BW Boots UK, которая ищет редкие и классические бутсы и снабжает ими нескольких участников чемпионата мира, мы имеем дело не со случайностью:

Люди говорят, что это совпадение, но такое случалось слишком много раз. Разные бренды выпускают бутсы более или менее одинаковых цветов. В последние годы мы видели похожие модели, но на этом чемпионате мира — практически точно такой же оттенок Бен Уоррен BW Boots UK

Adidas «Road to Glory» Adidas

Nike «Breakout» Nike

Цифры подтверждают наблюдение. Каждый крупный производитель выкатил к турниру свою «розовую» капсулу — и все они подозрительно совпали по гамме. У Adidas это пак «Road to Glory», у Nike — коллекция «Breakout», у Puma — «Showtime». Даже Skechers, который только заходит на рынок футбольных бутс, привёз пак «Sunset» (в нём, например, играет Харри Кейн), а New Balance подобрал похожие розовые тона для своих игроков.

Почему именно розовый?

Как бренды пришли к розовому? Одинга Нимако, один из руководителей глобального направления футбольной обуви Nike, объяснил The Athletic: компания пошла на этот шаг из-за растущего спроса на более смелые цвета.

От спортсменов и от покупателей мы постоянно слышим — особенно когда речь о больших событиях — что яркие цвета придают им уверенности. С этого мы и начали. Мы сосредоточились на том, какие цвета самые яркие, какие из них по-настоящему усиливают эту уверенность. Розовый — один из таких. Одинга Нимако Nike

Есть и психологический нюанс, который Нимако считает любопытнее самой эстетики:

Когда ты надеваешь цвет вроде розового — настолько громкий и яркий — это как заявление: чтобы носить такое, надо быть действительно хорош. При этом розовый уже достаточно «принят», он не выглядит чем-то нишевым и обращается к широкой аудитории. Одинга Нимако Nike

Но главное — банальная видимость. На стадии разработки в Nike заметили, насколько розовый выделяется на поле. В испытаниях на газоне ничто не бросалось в глаза сильнее.

«Розовый отлично проявляется на фоне зелёной травы — и если ты на трибуне, и если смотришь по телевизору, — говорит Нимако. — Видимость точно была одним из факторов. Для этого турнира нам по-настоящему хотелось сделать упор на визуальный эффект».

Тренировка сборной Бельгии globallookpress.com

Усиливает контраст ещё и то, что ни у одной сборной на этом чемпионате нет преимущественно розовой формы (ближе всех — гостевой комплект Бельгии от Adidas). Это тоже учли. «Мы хотели, чтобы бутсы выделялись на фоне формы, — объясняет Нимако. — На каждом турнире можно зайти чуть иначе. Бывало, мы наоборот хотели большей интеграции. А здесь, понимая масштаб турнира, мы хотели, чтобы они бросались в глаза».

Разгадка «совпадения»

Совпадение цветов у конкурирующих брендов объясняется не только общей логикой «ярче = заметнее». У него есть вполне конкретный механизм.

Производители планируют дизайн бутс примерно за два года. И ориентируются они на одни и те же прогнозы индустрии цвета и моды. Ещё в 2024 году агентство потребительских трендов WGSN предсказало, что к 2026-му доминировать будет «электрик-фуксия» — яркая смесь розового и фиолетового. Насколько сильно именно этот прогноз повлиял на дизайнеров Nike, Adidas и Puma, никто публично не подтверждал. Но результат — на ногах у игроков, и он говорит сам за себя.

Иными словами, бренды не сговаривались. Они просто читали один и тот же прогноз и независимо пришли к одному выводу — оттого совпадение и вышло почти стопроцентным. Загадка, которую заметили все, объясняется не заговором, а тем, что в моде, как и в футболе, все смотрят на одно и то же табло.

Заметили совпадение, к слову, и комментаторы. Бразильский голос ESPN в соцсетях обратил внимание на «униформенные» розовые бутсы у множества игроков в стартовых матчах — и пост быстро разлетелся.

Острова в розовом море

Полностью однообразным турнир всё же не будет — несколько заметных исключений из розового моря есть.

Во-первых, судьи. ФИФА подтвердила The Athletic, что обязывает арбитров носить традиционные чёрные бутсы (их делает Adidas — спонсор ФИФА). Так что чёрный на поле точно мелькнёт, просто не на ногах игроков.

Во-вторых, отдельные звёзды идут против течения — и каждый по своей причине.

Лионель Месси выйдет в бутсах Adidas El Ultimo Tango — бело-голубых под цвета сборной Аргентины, с мерцающими золотыми акцентами. Кристиан Пулишич — в белых Puma Kidsuper Ultra 6 с синими звёздами, отсылающими к флагу США. А для Криштиану Роналду Nike сделала специальные полностью золотые бутсы, которые представят перед первым матчем Португалии в группе.

Бутсы Лионеля Месси Adidas El Ultimo Tango Adidas

«Криштиану играет на своём шестом чемпионате мира, и мы хотели отметить наследие, которое он создал, и то, как он продолжает его дополнять, — говорит Нимако. — А для этого нет цвета лучше золотого». Шесть чемпионатов мира, пожалуй, оправдывают золото убедительнее любого рекламного слогана.

Розовое уже было — но не так

Если кажется, что розовые бутсы на чемпионате мира — что-то новое, то и да, и нет. В таком масштабе — впервые. Но сам цвет на главном турнире уже появлялся, и довольно памятно.

В 2014 году в Бразилии Puma выпустила пак Tricks — с фокусом, который тогда взорвал поле: один бутс розовый, другой синий. Слоган гласил «правый розовый, левый синий». В этих разноцветных бутсах играли Марио Балотелли, Яя Туре, Сеск Фабрегас. Балотелли позже признавался: когда впервые увидел Tricks, подумал, что человек из Puma сошёл с ума, — а потом загорелся идеей.

А самая знаменитая «обувная» история чемпионатов мира и вовсе из 1970 года. По легенде, Пеле, которому Puma заплатила за рекламный контракт, в финале Бразилия — Италия попросил судью дать ему секунду — чтобы завязать шнурок. Камеры в этот момент крупным планом показали миллионам зрителей его бутсы Puma King. Маркетинг до эпохи маркетинга.

Надолго ли это

Большинство игроков на турнире обязаны носить те розовые бутсы, что им выдали, по контрактам. Но рассчитывать, что розовый задержится, не стоит.

«Когда начнётся новый сезон, будет уже новый цвет — где-то к концу июля», — говорит Уоррен.

Так что розовое нашествие — это вайб турнира, а не смена эпохи. Бренды выкатят новые коллекции, игроки сделают новый выбор (или их заставят контрактами), а чемпионат мира 2026 года останется в розовом цвете, где все необъяснимо совпали. Хотя, кажется, объяснимо.