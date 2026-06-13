GOAL рассказывает, почему чемпионат мира в США, Мексике и Канаде станет ключевым турниром для Винисиуса Жуниора в сборной Бразилии.

Винисиус Жуниор пообещал, что сделает это «в 10 раз лучше», если потребуется. Именно эти слова он произнес после того, как остался без «Золотого мяча» в 2024 году, несмотря на выдающийся индивидуальный сезон. Справедливости ради, у бразильца были весомые претензии на награду: Родри, возможно, и заслужил её, но мало кто стал бы возмущаться, окажись «Золотой мяч» в руках у Винисиуса.

И в его выступлениях за клуб, которые были великолепны на протяжении всего сезона и принесли «Реалу» золотой дубль в Ла Лиге и Лиге чемпионов, не было ничего, что могло бы помешать ему взять самую престижную индивидуальную награду в футболе. На самом деле, его шансы похоронила блеклая игра в национальной сборной.

Бразилии кровь из носу нужно было, чтобы вингер «Мадрида» повел за собой команду на Копа Америка-2024. Вместо этого он получил дисквалификацию за перебор желтых карточек и пропустил четвертьфинал против Уругвая. Бразилия тогда проиграла в серии пенальти. Винисиус наблюдал за этим со скамейки запасных, а после — взял вину за провал на себя.

Это должен был быть его звездный час в сборной, но момент был упущен. И вот, два года и ноль «Золотых мячей» спустя, мы подошли к чемпионату мира. Винисиус по-прежнему остается главной надеждой Бразилии (даже с учетом возвращения Неймара в состав). Он все еще один из самых ярко одаренных игроков на планете. И снова надежды всей нации ложатся непосредственно на его плечи.

Похоже, пришло время, когда он просто обязан оправдать надежды, чтобы закрепить за собой статус одного из лучших игроков в истории своей страны.

Скромные показатели в сборной

История Винисиуса в клубе — это история поступательного, ежегодного прогресса. Он приехал в «Мадрид» сырым, неопытным игроком, которого открыто недолюбливал один из лидеров команды (Карим Бензема — прим.). Спустя всего несколько сезонов он стал лучшим в Ла Лиге, безоговорочным «галактико» и полноценным участником дискуссий на тему «кто лучший в мире». Это абсолютно естественный путь для великих игроков — развиваться постепенно.

Но в сборной Бразилии этот переход от статуса «хорошего игрока» к «топовому» пока так и не случился. По правде говоря, он вообще никогда не делал разницу в национальной команде.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

В 49 матчах за сборную Винисиус забил всего лишь девять мячей. Шесть из этих голов были забиты в товарищеских встречах. Два из трех оставшихся пришлись на разгром Парагвая на групповом этапе Копа Америка. Справедливости ради, он добавил к этому девять результативных передач. Но лишь два из этих ассистов он сделал в официальных турнирах. Стоит софитам загореться над желтыми футболками «Селесао», как Винисиус словно гаснет.

Безусловно, отчасти причина кроется в тактике. Пока Неймар мучился из-за травм, именно на Винисиуса возлагали миссию созидать и придумывать. Ответ соперников был предельно прост: против Вини включают двойную опеку и бьют по ногам при любой удобной возможности. Ему не дают и полуметра свободного пространства, чтобы просто вдохнуть. Отсюда появляется раздражение. И былой хладнокровности у ворот как не бывало.

Пора стать настоящим лидером

С этим еще можно было бы мириться, будь у Бразилии пара-тройка других звезд такого же калибра. Раньше состав «Селесао» был переполнен легендами. Закрыли Роналдиньо? Удачи в борьбе с «Зубастиком» Роналдо. Сдержали Кака? Получите пикового Адриано, пусть тот период и был недолгим. Но былой глубины состава у бразильцев больше нет.

Роналдиньо и Роналдо globallookpress.com

Тот же Неймар в свое время в одиночку тащил команду. И сейчас вполне резонно задаться вопросом: как бы завершился домашний ЧМ-2014, не получи он тогда ту злополучную травму спины? При всех своих минусах — как на поле, так и за его пределами — в играх за сборную Неймар выкладывался всегда. Не просто так он побил, казалось, вечный рекорд Пеле и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Но годы берут свое, и сейчас Неймар практически не вылезает из лазарета. Разрыв «крестов» в октябре 2023 года, по сути, стал началом конца. И хотя его возвращение в родной «Сантос» вышло красивым и душевным, постоянные мышечные рецидивы не дают ему разыграться.

Неймара включили в заявку на этот чемпионат мира, но из-за проблем с икроножной мышцей рассчитывать на него как на лидера уже не приходится — под большим вопросом даже его появление в стартовом матче против Марокко.

На кого еще можно рассчитывать?

Получается, Винисиусу придется тащить команду в одиночку — хотя бы ради того, чтобы доказать, что он на это способен. Конечно, у Бразилии появляются и другие потенциальные лидеры. Тот же Рафинья наверняка чувствует, что сейчас у него есть отличный шанс стать ключевым игроком этой сборной. И он прекрасно знает, какой груз ответственности давит на команду на чемпионатах мира.

«Давление колоссальное. Играть за свою страну — это всегда нечто особенное, а здесь речь идет о сборной с наибольшим количеством титулов в истории футбола. Выступать за целую нацию — это огромная честь, которая требует от футболистов стопроцентной самоотдачи», — признался Рафинья в интервью GOAL в апреле этого года.

Сборная Бразилии перед товарищеским матчем с Египтом globallookpress.com

Однако вингер «Барселоны» всегда был идеальным вторым номером, но никак не главной скрипкой. Он прекрасен в роли оруженосца — например, при Ламине Ямале в «Барселоне». Да, Рафинья регулярно забивает и раздает передачи, но он скорее ключевой винтик в отлаженном механизме.

Есть, конечно, и другие варианты. Снова в обойме Эндрик, который заметно реанимировал карьеру после очень успешной аренды в «Лионе». Эстеван, как только восстановится после тяжелой травмы задней поверхности бедра, определенно пойдет на взлет к статусу суперзвезды. Даже Родриго, о котором сейчас как-то подзабыли из-за того, что он пропускает турнир из-за травмы, вполне мог бы сделать разницу.

Между тем, бывшие звезды сборной Бразилии в один голос поддерживают Винисиуса.

«Винисиус выдал действительно классный сезон. Но в "Реале" свои законы: если команда осталась без трофеев, сезон автоматически считается провальным. Вини много забивал и тащил команду, но "Мадрид" ничего не выиграл. Поэтому сейчас все вокруг и твердят об их фиаско», — отметил Кака в беседе с GOAL в прошлом месяце.

Те же грабли, что и в 2024-м

Вся ирония в том, что ровно те же споры вовсю кипели и два года назад. Тогда Неймар точно был вне игры, Эндрик только начал играть на взрослом уровне, а Рафинья еще не осуществил грандиозный перезапуск карьеры в «Барселоне» (тогда вообще говорили, что каталонцам надо как можно скорее продать его).

Рафинья globallookpress.com

И тем не менее именно Рафинья был лидером на том турнире. Он провел в стартовом составе четыре матча и наконец-то прервал свою четырехлетнюю безголевую засуху в составе «Селесао». Да, к нему тогда было приковано чуть меньше внимания, но там, в Штатах, он наглядно продемонстрировал свой потенциал.

Винисиус же в это время откровенно мучился. Статистика в два гола за три матча вроде бы выглядит не так уж плохо. Но в стартовой игре турнира против Коста-Рики он был абсолютно незаметен, а бразильцы в итоге скатали унылую нулевую ничью. Да, следом случился вынос Парагвая, где Вини признали лучшим игроком матча.

Однако в решающей игре против Колумбии он уже на 7-й минуте жестко сфолил на Хамесе Родригесе. Судья тут же показал ему желтую карточку, и оставшиеся 83 минуты Винисиус отыграл с четким пониманием того, что следующий матч он пропустит. Забить колумбийцам он так и не смог, а уже в четвертьфинале Бразилии чертовски не хватало его на поле — причем в любом состоянии.

«Я сам всё испортил, получил две необязательные желтые карточки. И снова мне пришлось смотреть за вылетом команды со стороны. Но на этот раз виноват только я. Прошу у всех прощения», — каялся вингер после завершения турнира.

Анчелотти — главная надежда?

Впрочем, есть веская причина верить, что в этом году всё пойдет немного иначе. Сборную Бразилии возглавил Карло Анчелотти, а уж он-то для Винисиуса — как родной отец, хотя бы потому, что именно Папа Карло умудрялся выжимать из него лучший футбол в «Мадриде».

Карло Анчелотти globallookpress.com

Дон Карло при каждом удобном случае пытается накачать вингера той самой жизненно необходимой уверенностью. Буквально в четверг он заявил, что Винисиус «наделен тем же уникальным даром, что и величайшие легенды в истории Бразилии», и уже не раз повторял, что на этом чемпионате мира парень точно зажжет.

Сам Винисиус тоже прекрасно понимает: чтобы переписать сценарий, ему нужен мощный турнир. «Если я приеду на чемпионат мира, положу четыре-пять мячей, и мы возьмем кубок, всё сразу перевернется с ног на голову. Тогда все начнут говорить, что я, оказывается, всё это время просто шифровался и копил силы к ЧМ — даже в тех матчах, где откровенно валял дурака», — признался он в прошлом месяце.

Давление испарилось

И ведь в то же время этот турнир может стать для бразильцев абсолютно бесплатным аттракционом без лишних нервов. Если бы вам пришлось накидать список главных фаворитов чемпионата, Бразилия сейчас вряд ли оказалась бы в первых рядах. Объективно они сейчас на ступеньку ниже Испании, Франции, Англии и Аргентины.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Да, их привычность к летней жаре может помочь, но по качеству состава до своих былых дрим-тим они явно недотягивают.

И, возможно, для них это даже к лучшему. На Копа Америка от бразильцев всегда требуют только победы. На чемпионатах мира шлейф завышенных ожиданий тоже никуда не девается, но сейчас в воздухе висит отчетливое понимание: турнир будет максимально потным, ведь банда Анчелотти прямо сейчас переживает масштабную смену поколений.

Если так, то ближайшие 40 дней — идеальный момент для Винисиуса, чтобы наконец-то показать, кто здесь главный. Все остальные либо сломаны, либо еще не набрались опыта. Так почему бы Винисиусу не воспользоваться этим шансом?