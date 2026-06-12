ESPN разбирается в кадровой ситуации для пентакампеонов накануне их попытки выиграть свой первый за четверть века мировой форум.

Два игрока в составе сборной Бразилии ещё не родились, когда страна завоевала пока что последний из своих пяти титулов чемпиона мира в 2002 году. Целое поколение взрослых бразильцев выросло, так и не увидев, как их страна поднимает над головой этот трофей, и кажется, будто у них отняли нечто, что принадлежало им по праву рождения.

С того последнего триумфа прошло 24 года — по совпадению, столько же времени прошло между третьей победой на мундиалях в 1970 году и четвёртой в 1994-м, — но этот [нынешний] перерыв ощущается гораздо более серьёзным.

Футбол в Бразилии никогда не сводится лишь к тому, что ты делаешь. В этой текучей игре, открытой для множества интерпретаций, важно также, как ты это делаешь. И старая магия «Селесао» заключалась не просто в победах — она заключалась в победах со стилем, дерзкой уверенностью и радостной демонстрацией жизненных возможностей.

Сборная Бразилии globallookpress.com

Они играли в настолько прекрасный и выразительный футбол, что никто, кому посчастливилось увидеть эту команду, не может её забыть. Поэтому бразильцы возвращались домой разочарованными, но их блеск, очарование и международный престиж оставались нетронутыми.

Теперь это уже не кажется правдой. Конечно, Бразилия по-прежнему остаётся футбольной сверхдержавой и единственной сборной, которая выигрывала чемпионат мира пять раз. Но она больше не обладает монополией на яркую, вдохновенную игру. Люди больше не смотрят на неё так, как раньше — как на духовного хранителя красивого футбола.

Всё это означает, что этим летом ставки очень высоки. Очень многое поставлено на чемпионат мира 2026 года. На родине пентакампеонов главная, всеобъемлющая цель одна — выиграть турнир.

Было бы неразумно ожидать от нынешней команды футбола уровня сборных 1970 или 1982 годов. Уже некоторое время Бразилия не воспитывает тех выдающихся центрхавов, которые делают такую игру возможной. Однако она сильна на нескольких ключевых позициях и может рассчитывать на пугающе богатый арсенал атакующих талантов.

Путь к шестому титулу чемпионов мира долог и тернист, но в лице великого итальянского тренера Карло Анчелотти сборная обрела мудрого и опытного рулевого. Он прекрасно понимает поставленную цель, о чём свидетельствует и его контракт, рассчитанный до ЧМ-2030. Успех — это победа в турнире. Неудача, как он хорошо понимает, — это всё, что не является победой.

Но если Бразилия всё же одержит победу [в финале] 19 июля, это будет похоже на восхождение на Эверест по крайне необычному маршруту. С традиционно приподнятой бровью Анчелотти излучает спокойствие посреди довольно хаотичного периода подготовки — причём часть этого хаоса он создал сам.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Большая часть этих проблем, однако, возникла ещё до его прихода. Бразилия потеряла годы — почти весь цикл из 18 отборочных матчей и один розыгрыш Кубка Америки — под руководством двух местных тренеров, которые, казалось, были совершенно не готовы к работе такого уровня.

Анчелотти возглавил команду всего за год до мундиаля, и, как обычно бывает у наставников национальных сборных, времени на полноценную работу у него крайне мало. Хотя сам итальянец в своей привычной спокойной манере редко жалуется.

Его планы ещё больше осложнили травмы. Ещё до объявления состава на ЧМ-2026 он уже потерял трёх игроков, которые наверняка оказались бы в стартовом составе: нападающих Родриго и Эстевана, а также защитника Эдера Милитана, который почти наверняка сыграл бы на позиции правого фулбека.

Но проблемы на этом не закончились. Первое серьёзное беспокойство возникло в последнем матче перед отъездом на мундиаль против Панамы на «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Победа со счётом 6:2 выглядит впечатляюще, но за этим результатом скрывается проблема.

Основной состав — как сами футболисты, так и выбранная тактическая схема — показали себя слабо в первом тайме. После перерыва, когда было сделано 10 замен, игра команды стала выглядеть гораздо лучше.

В чём проблема? Предпочтительная схема Анчелотти предусматривает четырёх игроков атаки: идея заключается в том, чтобы использовать сильные стороны вингеров и одновременно дать Винисиусу Жуниору больше свободы впереди. Но такая тактика оставляет в центре полузащиты лишь двоих исполнителей, один из которых — 34-летний Каземиро.

Каземиро globallookpress.com

Бразилия выглядела очень уязвимой в этой зоне: Панама владела мячом больше и легко разыгрывала его вокруг Каземиро, а также Бруно Гимарайнса, и проходила через центр поля. Во втором тайме ситуация значительно улучшилась, когда хозяева стали действовать с тремя центрхавами.

Анчелотти признал, что итоги этого матча заставили его усомниться в выбранной на чемпионат мира схеме. А вместе с сомнениями появилась и новая проблема: в его заявке из 26-ти игроков было всего пять полузащитников, а этого, по всей видимости, недостаточно.

Затем во втором и последнем товарищеском матче — победе 2:1 над Египтом в Кливленде — «Селесао» потеряли нацеленного на атаку правого фулбека Уэсли, который покинул поле из-за мышечной травмы. Тренер воспользовался ситуацией, чтобы усилить центр поля, вызвав Эдерсона, который вскоре должен перейти в «Манчестер Юнайтед», но теперь команда осталась без латераля.

В обновлённой версии команды именно Уэсли должен был обеспечивать ширину игры на правом фланге. Теперь Анчелотти вынужден выбирать между Данило и Рожером Ибаньесом на данную позицию. Возникает ощущение, что Бразилия играет в «ударь крота»: решая одну проблему, она тут же создаёт другую.

У команды есть мощный костяк: Алиссон в воротах, пара центрбеков — финалисты Лиги чемпионов Маркиньос и Габриэл Магальяйнс, Каземиро и Гимарайнс в центре поля, а также Винисиус и Рафинья, способные решить исход матча за счёт индивидуального мастерства в атаке. Но в остальном остаётся множество вопросов.

Анчелотти заявил, что у него в голове уже полностью сложился стартовый состав на первый матч на мундиале против Марокко в воскресенье. Однако местные СМИ продолжают переживать из-за неопределённости. Кто сыграет на флангах обороны? Как будет выглядеть правый край без Уэсли? Станет ли Лукас Пакета третьим в центре полузащиты?

Уэсли globallookpress.com

Станет ли центрфорвардом Матеус Кунья, преимущество которого заключается в том, что он активно отрабатывает в обороне и смещается на левый фланг, освобождая пространство для Винисиуса? Или выбор падёт на Игора Тиаго, чтобы сыграть классического нападающего, который сможет цепляться за мячи и служить ориентиром в атаке?

А что насчёт Эндрика, который ещё несколько месяцев назад считался маловероятным кандидатом на место в атаке, а теперь всерьёз на него претендует? Его победный гол в ворота Египта стал первым мячом, забитым центрфорвардом за весь год работы Анчелотти во главе сборной.

Самого тренера, впрочем, подобные вопросы, похоже, не тревожат. Для него гораздо важнее не ярко начать чемпионат мира, а выйти на пик формы к решающим стадиям турнира — и именно здесь стоит поговорить о Неймаре.

Анчелотти долго водил всех за нос — вплоть до момента объявления состава 18 мая — но теперь кажется вполне вероятным, что он с самого начала намеревался вернуть легенду в команду. Итальянец по-прежнему смотрит на футбол через призму того игрока, которым когда-то был сам: надёжного полузащитника, считавшего своей задачей поддерживать и раскрывать талант более ярких партнёров.

Он испытывает искреннее уважение к футбольным звёздам — это одна из причин, почему специалист так успешно и гармонично работал со многими из них, — и в Неймаре увидел особую возможность.

С одной стороны, включение в состав 34-летнего форварда — до сих пор самого дорогого трансфера в истории футбола — выглядит малообъяснимым. Его игру за «Сантос» в этом году вряд ли можно назвать выдающейся. До сих пор неясно, сколько осталось от того Неймара, каким он был до серьезной травмы колена, полученной в октябре 2023 года.

Неймар globallookpress.com

Когда состав уже был объявлен, Анчелотти выражал оптимизм, что в ближайшие недели нападающий сумеет набрать физические кондиции. Этого не произошло, ведь травма правой икроножной мышцы все еще требовала восстановления. Тот всё ещё не готов, хотя итальянец с самого начала подчёркивал, что не повезёт на чемпионат мира травмированного футболиста.

Почему же тогда тренер идёт на такой риск? Почти наверняка это связано с его опытом чемпионата мира 1994 года в США, когда он был помощником Арриго Сакки в сборной Италии. На раннем этапе турнира Франко Барези — великий оплот обороны «Скуадры Адзурры» — получил травму колена и перенёс небольшую операцию. Многие тогда решили, что для него мундиаль закончен.

Но в финале Барези вывел сборную Италии на поле против Бразилии. Его задачей было нейтрализовать Ромарио — лучшего игрока того турнира. Казалось, что это просто не может сработать... пока это не сработало. Барези выиграл их личное противостояние, и «Скуадра» сумела удержать ничью 0:0, хотя в итоге уступила в серии пенальти.

Спустя годы два тренера — Сакки и наставник Бразилии Карлос Альберто Паррейра — встретились на одном мероприятии. Они обсуждали неожиданно успешное выступление Барези и пришли к одному выводу. Условия того чемпионата мира — изнуряющая жара во время финала и накопившееся воздействие месяца, проведённого при высоких температурах, — означали, что быть травмированным было лучше, чем быть измотанным.

Анчелотти сделал из этого свой собственный вывод. Возможно, к решающим стадиям турнира Неймар, пусть и в совершенно иной роли, сможет стать для него своим Барези. Против соперников, истощённых нагрузками, отсутствие у нападающего идеальной формы будет иметь меньшее значение, а его несомненный талант, возможно, окажется тем самым фактором, который склонит чашу весов в пользу «Селесао».

Имея в распоряжении заявку из 26-ти исполнителей, наставник, очевидно, считает, что такая ставка оправданна. И потому ветеран получает маловероятный последний шанс. Для него это почти наверняка ситуация «всё или ничего» — и, возможно, после 24 лет ожидания то же самое можно сказать и о самой Бразилии.