Каждый участник чемпионата мира 2026 рассчитывал, что этот турнир станет моментом их триумфа. Однако, как и всегда, нашлись те, кто не просто не преуспел, а даже «ушел в минус». Главные антигерои завершившегося мундиаля — в материале LiveSport.Ru.

Сегодня — за одних, завтра — за других

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартовал, но команды не намерены сбавлять активность на трансферном рынке. У них есть еще полтора месяца, чтобы решить все задачи, запланированные на нынешнее летнее окно. Так, у ЦСКА их стало на одну меньше.

Этим летом неожиданно для «армейского» клуба, который в течение последних 20 лет прочно ассоциировался с Игорем Акинфеевым, актуальным стал поиск кандидатов на вратарскую позицию. В конечном итоге красно-синие остановили свой выбор на Максиме Бориско.

Максим Бориско vk.ru/fcbaltika

Как утверждают журналисты, ЦСКА активирует предусмотренную контрактом вратаря «Балтики» опцию выкупа за 180 млн рублей. Трансфер мог бы быть оформлен чуть раньше: москвичи предлагали калининградцам выплатить отступные в рассрочку. Но балтийцы не согласились, и «армейцам» пришлось заплатить всю сумму сразу.

В связи с этим Бориско оказался в уникальной ситуации: в первом туре нового сезона РПЛ в составе своей прежней команды противостоял будущим одноклубникам. Стоит отметить, что и «Балтике» накануне встречи на «ВЭБ Арене» предстоял непростой выбор: довериться голкиперу, который через день-два перейдет в стан соперника, или нет. Калининградцы сохранили веру в Максима, который защищал ворота «Балтики» на протяжении 7 лет, и оказались правы. Да, матч завершился поражением (1:2), но в двух пропущенных голах Бориско точно не виноват, а своими сейвами даже оставлял команду в игре.

ЦСКА этим летом, помимо Бориско, изучал и других вратарей. В частности, в их шорт-лист входили 21-летний Александр Дегтев, который, несмотря на вылет «Сочи» в Первую лигу, весной произвел приятное впечатление, и Никита Медведев, который в случае выкупа из «Нижнего Новгорода» обошелся бы намного дешевле. Однако выбор «армейцев» пал на голкипера из самого западного клуба страны.

ЦСКА мог сгубить вратарский вопрос

Почему менеджмент ЦСКА остановился именно на 26-летнем вратаре, долго объяснять не нужно. Достаточно перечислить следующие достижения Максима в прошедшем сезоне:

Бориско стал лидером РПЛ по проценту отраженных ударов — 85,1%;

Бориско за 23 матча оформил 14 «сухарей» и по этому показателю уступил только Денису Адамову из «Зенита» (15);

Бориско впервые в карьере получил вызов в сборную России;

Бориско, по мнению РФС, занял третье место в списке лучших вратарей сезона.

Судя только по этим сухим фактам, отказаться от трансфера такого вратаря сложно. Тем более, за такой невысокий прайс, как 180 млн рублей. Напомним, полтора года назад «армейцам» удалось за 150 млн рублей продать Илью Помазуна, который такими достижениями похвастаться не может.

Илья Помазун spartak.com

Кстати, продажа последнего отчасти привела к тому, что ЦСКА сейчас вышел на рынок в поисках вратаря. Москвичи последний сезон провели с парой голкиперов Игорь Акинфеев — Владислав Тороп. Но 4 апреля в матче с «Акроном» капитан получил мышечное повреждение. Казалось, что 40-летний футболист выбыл на пару недель, но восстановление затянулось из-за возникшего воспаления. Так что Игорь Владимирович завершил сезон досрочно.

Тем не менее, ЦСКА и Акинфеев не тратили время зря и продлили контракт до лета 2027 года. Главный тренер Дмитрий Игдисамов однозначно заявил, что Акинфеев, когда наберёт кондиции, будет играть. Но полное выздоровление кажется каким-то горизонтом: хорошая положительная динамика сохраняется, но ветеран до сих пор в общую группу не вернулся, тренируется индивидуально и пропускает начало сезона.

Получается, ЦСКА начинает чемпионат с одним проверенным на уровне РПЛ вратарем — Торопом. У него за спиной остались два вратаря, которые в прошлом сезоне пополам разделили нагрузку в молодежном первенстве: 20-летний Егор Бесаев и 19-летний Николай Баровский.

Даже если темпы восстановления Акинфеева резко возрастут и легенда вернется в строй, еще один голкипер красно-синим точно не помешает. Все-таки никто не может гарантировать отсутствие новых травм у Акинфеева и у Торопа тоже. Да и вероятность того, что через год вратарь, которому пошёл уже пятый десяток лет, завершит карьеру, высока. Вдобавок, этим не самым дорогостоящим ходом ЦСКА может ослабить, как показал прошлый сезон, реального конкурента за место в таблице. В общем, надо брать.

Играет вратарем, потому что высокий

Бориско, кандидатуру которого, по информации журналиста Ивана Карпова, между прочим, поддерживал Игорь Владимирович, проблем с получением футбольного образования не испытывал. Максим родился 15 февраля 2000 года в Краснодаре, где в 11 лет поступил в академию недавно созданного «Краснодара».

Академия ФК «Краснодар» vk.ru/fck_academy

Изначально парнишка играл в центре поле. Но на одном из турниров по состоянию здоровья из строя выбыли все вратари. Тогда тренер Евгений Крячик решил поставить в ворота Бориско как самого высокого в команде (сейчас его рост — 196 см). С тех пор он и продолжает заниматься вратарским делом.

Через пару лет «быки» открыли для воспитанников интернат. Максим же не захотел переезжать из дома, поэтому сменил школу на «Кубань». В системе именно этого клуба (через «Кубань-2» и «Урожай») Бориско дорос до профессионального уровня. Однако финансовые проблемы краснодарцев вынудили молодого футболиста искать варианты продолжения в других клубах. Ему посчастливилось получить приглашение от экс-наставника «Кубани» и «Урожая» Евгения Калешина который возглавил «Балтику».

Одновременно с Бориско состав калининградцев летом 2019 г. пополнил Евгений Латышонок. Следующие пять лет данный тандем стоял на страже ворот «Балтики». Принципиального разделения между ними на первый и второй номер не было. Зачастую лишь накануне игры определялись с тем, кто будет играть.

Евгений Латышонок vk.ru/fcbaltika

Бориско пропустил весеннюю часть сезона 2020/21 из-за болезни глаза. Но это не помешало ему получить вызов в молодежную сборную России, в составе которой в матчах квалификации оформил пять «сухарей». Это выступление позволило уже тогда помогло Максиму попасть на радары многих клубов РПЛ. В частности, его серьезно рассматривал «Спартак», но красно-белые отказались от трансфера из-за нежелания платить 20 млн рублей. А контракт с «Химками» был почти подписан — сделка сорвалась после неуспешно пройденного медосмотра.

К моменту выхода «Балтики» в РПЛ в 2023 г. роль главного вратаря команды за собой застолбил Латышонок. Бориско почти весь сезон просидел в запасе, но получил шанс реабилитироваться через год, когда Евгений ушел в «Зенит». И Максим вышел на такой уровень, что Андрей Талалаев назвал его лучшим вратарем чемпионата России: за два года оформлен 31 «сухарь» и пропущены 23 гола в 51 матче Первой лиги и РПЛ.

Главный тренер «Балтики» сейчас корит себя за то, что не отговорил Бориско от поездки на мартовский сбор национальной команды. Судя по всему, именно там 26-летний голкипер усугубил травму — повреждение заднего рога медиального мениска, Она, в конечном итоге, потребовала оперативного вмешательства, из-за чего футболист досрочно завершил сезон, а команда не составила конкуренции в борьбе за бронзу.

Кто заменит «спящего льва»?

Уход Бориско безусловно станет для «Балтики» серьезной потерей. Как всегда, красноречиво высказался на этот счет Андрей Викторович:

Мне бы этого очень не хотелось. Я разговаривал с руководителями, надеюсь, что шансы ещё есть. Если завтра Бориско подпишет контракт с ЦСКА, это выстрел в голову и борьба за выживание. Моё кредо — не продавать больше двух ключевых игроков за одно окно. То есть, если ты кого-то продаешь, ты должен компенсировать это по качеству, а не количеству. Андрей Талалаев главный тренер ФК «Балтика»

Сменщиками Бориско в Калининграде на данный момент являются Иван Кукушкин и Егор Любаков. Они на двоих разделили между собой семь последних матчей предыдущего сезона, которые у «Балтики», мягко говоря, не задались: ни разу не выиграли, добились только трех ничьих, пропустили 10 голов (после 11 за 23 тура). Команду, конечно, подвели травмы целого ряда ведущих полевых игроков. Но Максим, которого благодаря его хладнокровию прозвали «спящим львом», придавал уверенность одноклубникам, которые знали, что сзади подстрахует надежный партнер.

Менеджмент калининградского клуба сложа руки не сидит. В СМИ просочилась информация, что «Балтика» какое-то время интересовалась двумя Никитами: Медведевым из «Нижнего Новгорода» и Чагровым из «Ротора». По последним данным, балтийцы вроде бы договорились с «Зенитом» об аренде Евгения Латышонка сроком на один год с опцией выкупа.

Такой вариант видится взаимовыгодным для обеих сторон. В «Балтику» приходит «свой» вратарь, который уже отыграл в Калининграде 5 лет, дошел с ней до финала Кубка России и добился приглашения в топ-клуб РПЛ. Второй год в Санкт-Петербурге у Латышонка явно не получился: в начале сезона проиграл конкуренцию Адамову, а вернуть прежние позиции не сумел. Знакомая обстановка должна помочь перезагрузить карьеру.