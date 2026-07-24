РПЛ начинается матчем на «ВЭБ Арене», где ЦСКА принимает «Балтику» в первом туре сезона-2026/27. Прошлый сезон команды закончили рядом: ЦСКА стал пятым, а «Балтика» — шестой. Для армейцев это было ниже привычных амбиций, для калининградцев — рекордом, но далеко не пределом, по словам Андрея Талалаева. Теперь ЦСКА предстоит выяснить, насколько готов Дмитрий Игдисамов вести команду в полноценный сезон, а «Балтике» — сможет ли команда удержать прошлогодний уровень после кадровых изменений и не превратиться в удобного соперника для клубов с более сильным составом.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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45+4' Первый тайм сезона 26/27 окончен! ЦСКА успел камбэкнуть до перерыва, Талалаев точно что-то придумает на вторую половину. Отдыхаем 15 минут!

45+4' Круговой запустил высокую подачу на дальнюю штангу и перебил всех партнёров, мяч ушёл за лицевую.

45+3' Оффор в стиле Ибрагимовича дотянулся до сложного мяча и пяткой сбросил в сторону ворот Торопа, никого из партнёров там не оказалось.

45+1' И снова опасно после аута Бевеева! Оффор головой пробил после неудачной скидки Мойзеса – Тороп спас!

45' Добавлено 4 минуты.

44' Бевеев слишком сильно забросил по левому флангу, Оффор даже не стал делать рывок к мячу.

Статистика матча 73% Владение мячом 27%

42' Титков перспективно забрасывал на Муфи в штрафную, а у того не получилась скидка в касание.

41' Кисляк перестарался в контрпрессинге и сбил Петрова у штрафной «Балтики».

40' Козлов пытался вырезать передачу вразрез на Поповича, Гассама перехватил.

39' Илья Петров навесил со штрафного, защитники ЦСКА отбились.

38' Титков заработал штрафной на левом фланге.

36' ГООООООООООЛ! ЦСКА уже впереди! Круговой блестяще разрезал оборону «Балтики», Варатынов упустил Глебова за спину, а тот обыграл вратаря и покатил мяч в сетку. 2:1, ну какой же всё-таки футбол на старте сезона!

35' Моментально попробовали ответить игроки «Балтики», но несколько подряд подач на Оффора не прошли.

33' ГОООООООООЛ! И всё-таки сравняли армейцы! Коротко разыграли штрафной на правом фланге, Попович пробросил мяч мимо защитника и прострелил во вратарскую, а Андерсон срезал в свои ворота. 1:1, теперь уже не отменят.

32' Бевеев грубовато встретил Кругового на фланге, штрафной подаст ЦСКА.

31' Глебов с лёта в касание пробил из-за штрафной и не попал в угол. А мог получиться шедевр.

30' Оффор грудью принял мяч на линии штрафной и не совсем удачно пробил — Тороп спокойно забрал.

29' Гол отменён! Козлов был в офсайде в момент паса Кругового, но какая же изящная была подача!

28' Включается ВАР, кажется, у арбитров есть вопросы к голу.

27' ГООООООООООЛ! ЦСКА сравнял! Армейцы вернули мяч после неудачного навеса с угла поля, Круговой внешней стороной стопы идеально вырезал подачу к линии вратарской, а Козлов остался один и головой отправил мяч в сетку. 1:1, стандартом на стандарт ответили игроки ЦСКА.

26' Хорош в подкате Муфи! Не дал Глебову пройти по левому флангу и «с мясом» выбил мяч на угловой.

25' Оффор зацепился за мяч после заброса Менделя, а под скидку никто не открылся.

23' Козлов подключился слева и попробовал прострелить, но попал в Муфи.

21' Редка контратака 3-в-3 получилась у ЦСКА, Гонду получил мяч на линии штрафной и затянул с решением, удар аргентинца накрыли.

20' Муфи сильно в касание прострелил вдоль ворот, а Мендель на дальней штанге не подстроился под мяч и пробил выше ворот.

18' Кисляк продолжает пристреливаться издали – пока что выше ворот.

17' Гости почти убежали в контратаку после углового у своих ворот, но Титков оказался в офсайде.

16' Круговой низом пробил из-за штрафной и попал в защитника, будет угловой.

14' ЦСКА забрал мяч и пытается нагружать штрафную соперника навесами, пока что уверенно отбивается «Балтика».

12' Илья Петров не стесняется отрабатывать в защите, накрыл удар Кисляка 10-й номер гостей.

11' Фолом в атаке закончился угловой у ворот «Балтики».

10' Обляков отдал отличный проникающий пас на Поповича в штрафную, а тому не дали сделать больше одного касания – угловой.

08' А теперь и в атаку подключился Муфи, правда прострел с правого фланга не получился у Фахда.

07' Обляков до последнего боролся за мяч у лицевой линии, в итоге Муфи здорово поставил корпус и не дал сыграть Ивану.

06' Мойзес неудачно обработал мяч на левом фланге, не получилось разогнать атаку.

05' Гассама ударом головой мог выводить Оффора 1 на 1 с вратарём, но нападающий был в офсайде.

04' Тороп забрал мяч в руки после неудачной скидки Оффора.

04' «Балтика» заработала угловой в ответной атаке.

03' Кисляк навешивал на дальнюю штангу — Бориско спокойно забрал мяч.

03' ЦСКА заработал штрафной на левом фланге.

01' ГОООООООООЛ! «Балтика» впереди на первой же минуте! Бевеев вбросил фирменный аут прямо во вратарскую, защитники ЦСКА не разобрались, а Оффор проткнул мяч в сетку. Вот это старт сезона, 0:1!

01' Гонду разыграл мяч с центра, поехали! Сезон 26/27 в Российской Премьер-лиге начался!

До матча

20:02 Валерий Газзаев наносит символический первый удар по мячу, тренер того самого ЦСКА, который выиграл Кубок УЕФА в 2005 году.

19:59 Команды на поле, через пару минут стартует сезон!

ЦСКА — «Балтика» LiveSport.Ru

19:55 Отличная футбольная атмосфера сегодня в Москве. На «ВЭБ Арене» облачно, около 20 градусов, а сезон ещё и открывается матчем тура! Должно быть ярко, даже если соскучиться по футболу после ЧМ вы ещё не успели.

ЦСКА — «Балтика» LiveSport.Ru

19:45 Судить первый матч сезона будет бригада Ивана Абросимова. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов.

Иван Абросимов globallookpress.com

19:37 Очные матчи обещают низкий темп и борьбу в центре поля. В прошлом сезоне ЦСКА и «Балтика» встречались четыре раза, и ни один матч не получился результативным. В чемпионате команды обменялись домашними победами по 1:0, в Кубке ЦСКА выиграл в Калининграде 2:0, а московская встреча завершилась 1:1, после чего «Балтика» прошла дальше по пенальти. Средняя результативность — всего 1,5 гола за игру. Кстати, в Москве армейцы никогда не проигрывали «Балтике» в основное время, а в трёх последних очных матчах чемпионата дома не пропускали от калининградцев. Но переносить эту статистику напрямую на новый сезон, наверное, не имеет смысла.

19:30 Трудно предсказать сценарий первого матча сезона. Однако всё, что мы знаем о ЦСКА и «Балтике», говорит о первой фазе атаки ЦСКА как о ключевой зоне противостояния. Команда Талалаева не обязательно будет владеть мячом много, но почти наверняка попробует закрывать центральные коридоры, давить у боковой линии и заставлять армейцев ошибаться при выходе из обороны. Предсезонка уже показала, что после потерь ЦСКА может проваливаться, оставлять дыры между линиями и давать сопернику быстрый доступ к штрафной.

ЦСКА — «Балтика» LiveSport.Ru

19:25 Игроки «Балтики» тоже вышли на поле «ВЭБ Арены», состав калининградской команды, в целом, максимально предсказуемый. Интрига в другом — голкипер Бориско с большой вероятностью окажется в ЦСКА в ближайшие недели. Будет ли он на 100% сконцентрирован, учитывая будущий трансфер?

Игроки «Балтики» на разминке LiveSport.Ru

19:22 Футболисты ЦСКА уже на разминке, а по составу у хозяев всё не совсем очевидно. Дмитрия Баринова нет даже в заявке из-за болезни, а в центре, скорее всего, сыграет тройка Кисляк-Обляков-Козлов. На скамейке остался Матвей Лукин, рядом с Даниловым сыграет Жоао Виктор. Интересно, как сработает план Игдисамова с учётом интенсивности гостей.

Игроки ЦСКА на разминке LiveSport.Ru

19:20 А такой состав выбрал Андрей Талалаев, главный тренер «Балтики»: Бориско, Варатынов, Гассама, Муфи, Андерсон, Бевеев, Мендель, И. Петров, Титков, М. Петров, Оффор.

19:18 ЦСКА начнёт первый тур сезона в таком составе: Тороп, Круговой, Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов, Козлов, Кисляк, Попович, Гонду.

19:15 Зато в центре поля у армейцев есть качество, вокруг которого можно строить игру. Матвей Кисляк и Иван Обляков помогают продвигать мяч через центр и полуфланги, Даниил Круговой и Кирилл Глебов добавляют ширину и скорость впереди. Если ЦСКА сможет спокойно проходить первую волну давления «Балтики», у него появятся зоны для атак между фланговыми и центральными защитниками гостей. Именно это «если» и выглядит главным условием матча.

19:10 Главная проблема — оборона. Игорь Акинфеев травмирован, поэтому в воротах, скорее всего, будет Владислав Тороп. Милан Гайич тоже не готов, а линия защиты пока не выглядит железобетонной: Жоао Виктор, Матвей Лукин, Кирилл Данилов и другие варианты ещё должны доказать устойчивость в официальных матчах. На фоне предсезонных ошибок это особенно важно, ЦСКА пропускал слишком легко, плохо переживал потери мяча и в отдельных отрезках просто терялся между линиями.

19:05 Дмитрий Игдисамов принял ЦСКА ещё весной, довёл сезон до конца, а летом начал полноценную работу с командой. Но подготовка получилась тяжёлой: армейцы не выиграли ни одного контрольного матча, много пропускали и в последнем спарринге болезненно развалились в дерби с московским «Динамо» со счётом 2:5. Это всё можно списать на товарищеский статус матчей, но ЦСКА всё равно так входит в сезон без огромного трансферного запаса и во многом должен опираться на внутренние ресурсы.

19:00 По результатам предсезонка у «Балтики» выглядела намного спокойнее, чем у ЦСКА: побед было много, пропускали по-прежнему мало, но важна поправка на уровень соперников. Куда показательнее ничья с «Краснодаром» — 1:1, где калининградцы снова показали, что могут выдерживать уровень сильного оппонента. Атака команды во многом зависит от состояния Брайана Хиля. Он вернулся после паузы, но вряд ли уже готов на максимум, поэтому шанс может получить Чисонсо Оффор, забивший «Краснодару» в контрольном матче.

18:55 Летом состав изменился. Кевин Андраде ушёл в «Зенит», Максима Бориско связывают как раз с переходом в ЦСКА, есть интерес к Натану Гассама. При этом «Балтика» добавила защитников: пришли Фахд Муфи, Максим Шнапцев, Эдуардо Андерсон и Илья Кирш. Это серьёзная перестройка, и новичкам предстоит быстро адаптироваться к требованиям Талалаева, иначе даже рабочая система начнёт давать сбои.

18:50 «Балтика» в прошлом сезоне стала одной из самых организованных команд лиги. Шестое место, всего шесть поражений и 21 пропущенный мяч — меньше было только у «Зенита». Команда Талалаева не была самой яркой в атаке, но прекрасно понимала, как закрывать пространство, навязывать борьбу, давить в нужных зонах и превращать чужие ошибки в быстрые выпады. Против команд с большими амбициями это работало особенно здорово.

18:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.71.