Goal.com раздал всем по заслугам по итогам группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Групповой этап чемпионата мира 2026 года драматично завершился в воскресенье: Австрия сравняла счёт в матче с Алжиром на шестой компенсированной минуте и вышла в плей-офф, одновременно лишив Иран шансов на продолжение борьбы, хотя тот уже был близок к выходу как одна из лучших команд, занявших третьи места.

Тем временем, Лионель Месси вышел на замену и помог Аргентине показать стопроцентный результат, одержав победу над Иорданией — 3:1. Благодаря этому капитан «альбиселесте» увеличил свой рекордный бомбардирский счёт в финальных стадиях мундиалей до 19 голов.

Однако главному сопернику Месси, Криштиану Роналду, не удалось помочь Португалии обойти Колумбию в борьбе за первое место в группе K: в Майами европейцы сыграли вничью 0:0 с южноамериканцами.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В других матчах ДР Конго, уступая по ходу встречи, обыграла Узбекистан и обеспечила себе место в 1/16 финала. Вместе с ней в следующую стадию вышла и Хорватия, которой победу и путёвку в плей-офф принёс гол на 83-й минуте матча с Ганой.

Герои: страны-хозяйки

Пока что для хозяев чемпионата мира всё складывается как нельзя лучше. Да, США, Мексика и Канада попали в относительно слабые группы, однако каждая из этих сборных заслуживает похвалы за то, что обеспечила себе выход в плей-офф уже за тур до окончания группового этапа.

Сборные США и Мексики и вовсе гарантировали себе первое место, выиграв два стартовых матча. Для «Эль Три» это особенно важно: благодаря этому они проведут матч 1/16 финала на домашнем стадионе. А если сумеют обыграть Эквадор на легендарной «Ацтеке», где Мексика ещё ни разу не проигрывала матч чемпионата мира, то и поединок 1/8 финала также сыграют дома. Таким образом, у мексиканцев появляется реальный шанс впервые с домашнего мирового форума 1986 года выйти в четвертьфинал.

К сожалению для Канады, команда упустила возможность провести ещё как минимум один матч в Ванкувере, уступив там же Швейцарии со счётом 1:2. Тем не менее, уже сам выход из группы, не говоря уже о попадании в 1/8 финала — огромное достижение для сборной, которая прежде никогда не выигрывала матчи на финальных стадиях чемпионатов мира.

Главный тренер Джесси Марш даже заявил, что после исторического разгрома Катара со счётом 6:0, который покорил страну, традиционно считающуюся «хоккейной державой», сразу 40 миллионов канадцев будут утверждать, что присутствовали на той игре.

Кроме того, в 1/16 финала канадцам не пришлось далеко ехать. Они сыграли с ЮАР в Инглвуде и таки прошли её. Так что существует вполне реальная вероятность, что все три страны-хозяйки турнира окажутся в числе участников 1/8 финала, ведь сборная США в Санта-Кларе выглядит явным фаворитом в матче против Боснии и Герцеговины.

Сборная Канады globallookpress.com

Неудачник: Тунис

Сабри Лямуши прекрасно понимал, насколько сложная задача стоит перед сборной Туниса в группе со Швецией, Японией и Нидерландами. Тем не менее, он уверял, что и сам, и его игроки с нетерпением ждут участия в «этом невероятном мировом событии».

К сожалению для бывшего игрока сборной Франции, его выступление на турнире завершилось катастрофически быстро: после разгромного поражения от Швеции (1:5) Лямуши отправили в отставку, и он стал первым тренером в истории чемпионатов мира, которого уволили уже после одного матча.

Впрочем, экс-наставник «Ноттингем Форест» может найти некоторое утешение в том, что проблемы национальной команды гораздо глубже, чем фигура главного тренера. Неспособность Эрве Ренара изменить ситуацию в сборной, которая затем потерпела ещё два крупных поражения — от Японии и Нидерландов, — спровоцировала, пожалуй, давно назревшую дискуссию о том, как работает Федерация футбола Туниса (ФФТ).

В конце концов, Лямуши назначили всего пять месяцев назад на смену Сами Трабельси, который уверенно вывел на чемпионат мира команду, не пропустившую ни одного мяча в квалификации, но всё равно был уволен после поражения от Мали по пенальти в 1/8 финала Кубка африканских наций.

Герой: Себастьян Беккасесе

Себастьян Беккасесе поспешил подчеркнуть, что драматичная победа Эквадора над Германией (2:1) — это не о нём.

«Это для людей, — сказал он. — Игроки подарили болельщикам выход в 1/16 финала, так что пусть они празднуют вместе и наслаждаются этим моментом».

Однако и сам Беккасесе заслужил право на праздник, и он действительно праздновал. После победного гола Эквадора на последних минутах, а затем и после финального свистка тренер забрался на трибуны, чтобы обнять свою семью.

Это были по-настоящему потрясающие сцены — именно такие моменты напоминают, за что любят чемпионаты мира. Они стали ещё более эмоциональными, если учесть, что Беккасесе, вероятнее всего, был бы отправлен в отставку, если бы Эквадор не сотворил громкую сенсацию в Нью-Джерси.

Себастьян Беккасесе globallookpress.com

Аргентинский специалист великолепно проявил себя ещё в отборочном цикле, приведя Эквадор ко второму месту в южноамериканской квалификации. Однако его осторожный, оборонительный стиль игры всё чаще подвергался критике, особенно после серии из четырёх кряду безголевых ничьих.

Поэтому после двух стартовых матчей мундиаля, в которых Эквадор не забил ни одного мяча, положение Беккасесе выглядело практически безнадёжным. Особенно болезненной стала нулевая ничья с Кюрасао. 45-летний тренер прекрасно понимал, что сохранить и команду в турнире, и себя на посту можно будет только в случае победы над Германией.

Тем больше заслуга специалиста в том, что он блестяще выстроил игру своей команды и привёл её к абсолютно заслуженной победе, несмотря на пропущенный гол уже на второй минуте, над соперником, который подошёл к поединку с серией из 11 побед кряду.

«Это величайшая победа Эквадора на чемпионатах мира», — совершенно справедливо заявил наставник после того, как его подопечные обыграли четырёхкратных чемпионов мира и вышли в плей-офф. — «Мы работали ради этого. Мы приехали с мечтой провести лучший чемпионат мира в истории Эквадора — и теперь нам это удалось.

Мы сохранили спокойствие. Мы не изменили своему игровому замыслу. Теперь будем двигаться дальше — со смирением и благоразумием». И с аргентинским тренером, который в одночасье стал национальным героем Эквадора.

Герой: Иран

Иран покинул чемпионат мира, и это, без сомнения, весьма удобно как для США, так и для ФИФА, потому что теперь, скорее всего, многие забудут, насколько возмутительно обращались с командой Амира Галенои на этом турнире.

По словам самого тренера, исключительно по политическим причинам Иран стал «самой угнетаемой сборной» в истории мундиаля. Команду вынуждали прибывать к месту проведения матчей буквально перед стартовым свистком и сразу же покидать его после первых двух поединков группового этапа, что самым негативным образом сказалось на подготовке.

«Для нас всё превратилось в настоящий кошмар», — признался капитан команды Мехди Тареми после ничьей 2:2 с Новой Зеландией в первом туре.

Несмотря на это, Иран был «в миллиметрах» от выхода в 1/16 финала. Победный гол Шоджи Халилзаде в компенсированное время матча с Египтом был отменён из-за минимального офсайда.

Амир Галенои globallookpress.com

Не окажись команда в «худших из возможных условий», Иран, который стал первой в истории чемпионатов мира сборной, подвергшейся бомбардировке со стороны страны-хозяйки турнира, вполне мог пробиться в плей-офф. После вылета из мундиаля Галенои, чья команда не проиграла ни одного матча, призвал ФИФА «не допустить повторения подобного» и одновременно попросил «господина Инфантино противостоять» Соединённым Штатам.

Разумеется, этого не произойдёт. Джанни Инфантино — трус, который не сделает ничего, кроме как в следующем месяце во время своей заключительной речи вновь назовёт этот чемпионат мира величайшим в истории.

Однако, несмотря на то, что США и ФИФА, несомненно, постараются сделать вид, будто Ирана на этом турнире как будто и не было, команда Галенои, сделавшая после ничьей 0:0 с Бельгией в Лос-Анджелесе призыв «к миру, уважению и дружбе между всеми народами», вопреки всем ожиданиям оставила свой след в истории чемпионата мира 2026 года.

«То, что сделали эти молодые ребята, — сказал тренер, — войдет в историю».

Неудачник: Турция

Перед началом турнира большинство экспертов сходились во мнении, что главными «тёмными лошадками» чемпионата мира станут Норвегия, Япония и Турция. Первые две сборные в целом оправдали этот статус, а вот Турция — нет.

Несмотря на победу над одним из хозяев турнира — Турция заняла последнее место в группе, в которой многие прочили ей победу. Самое же болезненное для нее — это то, что команда по сути вылетела уже после двух матчей.

«Все расстроены, все плачут», — признался атакующий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер после того, как команда Винченцо Монтеллы вслед за неожиданным поражением 0:2 от скромной Австралии уступила со счётом 0:1 Парагваю, игравшему вдесятером.

«Мы должны были выигрывать эти матчи. Мы очень старались, но ничего не получилось. Мы обязаны были забивать».

Но забить так и не удалось. Вместо этого Турция установила антирекорд мундиалей по количеству ударов по воротам за два поединка, ни разу не сумев их поразить.

Винченцо Монтелла globallookpress.com

«Каким-то образом мяч просто не шёл в ворота, — посетовал Монтелла. — Очень тяжело прощаться с чемпионатом мира уже после двух матчей».

Особенно тяжело это было для сравнительно молодой команды, которая по праву считалась одной из главных «тёмных лошадок» турнира после яркой игры и выхода в четвертьфинал Евро-2024.

Герой: Африка

Четыре года назад в Катаре великолепная сборная Марокко вошла в историю, добравшись до полуфинала чемпионата мира. Однако вполне можно утверждать, что нынешний турнир уже стал для Африки ещё более успешным.

Черный континент отправил на мундиаль в Северной Америке 10 сборных, и лишь одна из них покидает турнир после группового этапа — Тунис. Это поистине историческое достижение, ведь прежде максимумом для представителей конфедерации были всего две команды, выходившие в плей-офф!

«Теперь каждая африканская сборная может мечтать о большем. На прошлом ЧМ Марокко дошло до полуфинала, а то, что происходит сейчас, — это огромный шаг вперёд для африканского футбола», — сказал Йоан Висса после того, как помог выйти в 1/16 финала ДР Конго, обыгравшую Узбекистан (3:1).

«Мы видим, что молодые игроки раскрываются всё раньше, и это здорово. Это показывает, что наша федерация может мечтать о большем».

Неудачник: Марсело Бьелса

«Я токсичен, — признался Марсело Бьелса после унизительного поражения Уругвая со счётом 1:5 в товарищеском матче против второго состава сборной США в декабре прошлого года. — Связавшись со мной, вы только делаете себе хуже. Понимаете, о чём я?».

Если тогда кто-то этого не понимал, то теперь понимает наверняка.

Выступление Уругвая на ЧМ-2026 обернулось полным провалом: «Селесте» покинули турнир, не сумев выиграть ни одного матча в группе H. Поражение от Испании (0:1) в субботу поставило точку в их выступлении, хотя на самом деле сборная вообще не должна была оказаться в ситуации, когда исход встречи в Гвадалахаре мог повлиять на его выход в 1/16 финала.

Команда, занимающая 16-е место в мировом рейтинге, обязана была без особых проблем обыгрывать Саудовскую Аравию и Кабо-Верде. Однако уругвайцы сыграли вничью с обоими соперниками, сделав свой ранний вылет вполне закономерным, тем более что ещё до начала турнира было очевидно: внутри коллектива далеко не всё в порядке.

Марсело Бьелса globallookpress.com

Как мы писали перед первым матчем Уругвая, Бьелса — гениальный, но глубоко противоречивый тренер, сложный человек, который имеет привычку со временем изматывать своих игроков. Поэтому неудивительно, что его работа во главе сборной завершилась столь конфликтно.

«Если вы спросите, как будут помнить мой период работы во главе команды, то это было время, которое ничего после себя не оставило, — признался аргентинец. — Я ничего не оставляю уругвайскому футболу».

Это звучит крайне печально, но, безусловно, соответствует действительности.

Герой: Кабо-Верде

В ближайшие дни наверняка многие будут говорить, что Кабо-Верде — лучший пример того, почему расширение чемпионата мира до 48 участников было правильным решением. Не стоит обращать на это внимания. Кабо-Верде не попал на турнир случайно. Команда заслужила это право, выиграв отборочную группу, в которой также выступал Камерун.

И в 1/16 финала она вышла вовсе не благодаря третьему месту — сборная заняла вторую строчку в своем квартете, не потерпев ни одного поражения. Это поистине выдающееся достижение для самой маленькой по площади страны, когда-либо пробивавшейся в финальную стадию мундиаля.

«Честно говоря, это просто безумие, — сказал полузащитник Дерой Дуарте, признанный лучшим игроком матча после ничьей 0:0 с Саудовской Аравией, которая обеспечила команде выход в плей-офф. — Такое ощущение, будто я сплю. Мы невероятно счастливы. Надеюсь, все жители Кабо-Верде тоже счастливы. А с завтрашнего дня мы начнём готовиться к следующему матчу».

А следующим соперником станет Аргентина. Это означает, что центрбек Роберту Лопеш, уроженец Дублина, которого «Синие акулы» нашли через LinkedIn, получит шанс сыграть против Лионеля Месси.

«Для меня он величайший футболист всех времён, — сказал защитник "Шемрок Роверс". — Это прекрасная возможность проверить себя. Для нас, игроков, выйти на поле против соперника такого уровня — невероятное достижение».

Роберт Лопеш globallookpress.com

Разумеется, никто не даст Лопешу и его партнёрам серьёзных шансов преподнести сенсацию и обыграть действующих чемпионов мира. Но Бубишта и его команда больше не боятся никого в мировом футболе.

«Для нас, — сказал главный тренер, — нет ничего невозможного».

Герои: Суперзвёзды

Сейчас об этом даже забавно вспоминать, но перед стартом группового этапа вокруг нескольких главных звёзд турнира существовали серьёзные вопросы.

Лионель Месси из-за мышечной усталости задней поверхности бедра левой ноги провёл на поле всего 20 минут в двух товарищеских встречах Аргентины перед чемпионатом мира. Однако уже в своих первых двух матчах на турнире он забил пять мячей и превзошёл Мирослава Клозе, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

У Ламина Ямаля тоже были проблемы со здоровьем — из-за травмы он пропустил концовку сезона-2025/26 в «Барселоне». Но уже в своём первом поединке на ЧМ-2026 за Испанию в стартовом составе против Саудовской Аравии он открыл счёт.

Килиан Мбаппе, в свою очередь, приехал в Северную Америку в великолепной физической форме — некоторые болельщики «Реала» даже считали, что он сознательно берег себя ради чемпионата мира.

Тем не менее, Дидье Дешаму ещё до старта турнира вновь пришлось защищать своего капитана от обвинений в том, что тот якобы не является настоящим командным игроком. Ответ форварда оказался красноречивым — четыре гола в двух первых матчах.

Винисиус Жуниор также очень быстро заставил замолчать своих критиков. В Бразилии вингера давно упрекали за то, что он не демонстрирует за сборную тот же уровень игры, что и за клуб.

Но в трудный момент матча с Марокко именно он повёл команду за собой, а затем повторил достижение своих прославленных соотечественников — Жаирзиньо (1970), Ромарио (1994), Ривалдо и Роналдо (оба — 2002), забив во всех трёх матчах группового этапа.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Что касается Криштиану Роналду, то он на протяжении значительной части своей карьеры только и делает, что опровергает сомнения окружающих. После безголевого матча с ДР Конго португалец отличился в игре с Узбекистаном и стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести чемпионатах мира.

Мохаммед Салах впервые вывел Египет в плей-офф мундиаля, Гарри Кейн вновь нацелился на «Золотую бутсу», Эрлинг Холанн буквально ворвался на турнир, прежде чем его решили поберечь и оставили в запасе по стратегическим соображениям, а действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле оформил хет-трик в матче с Норвегией.

Можно с уверенностью сказать, что все главные звёзды чемпионата мира ярко проявили себя на групповой стадии, и это сулит великолепное продолжение турнира.

Неудачник: Джанни Инфантино

К удивлению абсолютно никого, президент ФИФА Джанни Инфантино полностью провалил организацию чемпионата мира 2026 года — как на поле, так и за его пределами.

Как уже отмечалось на этом сайте, формат турнира с 48 командами, потребовавший введения таблицы лучших сборных, занявших третьи места, оказался одновременно несправедливым и абсурдным. А введение пауз на водопой, как и ожидалось, полностью убило темп игры.

Это позорное решение, преподнесённое как забота о здоровье футболистов, на деле оказалось не более чем очередным циничным способом заработать как можно больше на рекламе для обладателей телевизионных прав на трансляцию турнира.

Неудивительно, что болельщики по всему миру не поверили в оскорблявшие их объяснения Инфантино, оправдывавшего остановки матчей даже на стадионах с кондиционированием воздуха или во время дождя соображениями «равенства». И совершенно справедливо освистывали эти паузы в каждом без исключения матче.

И это касалось лишь тех счастливчиков, которым вообще удалось попасть на игры. Многие миллионы других болельщиков по всему миру оказались лишены возможности стать частью главного футбольного праздника, поскольку не могли посетить большинство матчей в США из-за непомерно высоких цен на билеты, гостиницы и транспорт — или просто потому, что у них был «неправильный» цвет кожи или религия.

И вновь ничего удивительного в этом не было. Несмотря на все предупреждения, особенно со стороны африканских болельщиков, Инфантино больше года потакал прихотям одного ультраправого безумца.

Поэтому было неизбежно, что организация полностью утратит контроль над турниром, который сама же должна была проводить, — ярким подтверждением этого стало то, что лучший арбитр Африки даже не смог попасть в Соединённые Штаты.

Инфантино обещал, что этот чемпионат мира станет «самым инклюзивным» в истории. Однако на деле он уже оказался самым закрытым — и за это президента ФИФА нельзя ни прощать, ни тем более переизбирать на новый срок.