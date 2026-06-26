Групповой этап постепенно заканчивается, а значит образуются пары 1/16 финала. Эквадор устроил один из главных переворотов турнира и вышел только с третьего места, Кот-д’Ивуар впервые в истории прошёл в плей-офф, Нидерланды получили Марокко, Япония — Бразилию, США — Боснию, а Австралия и Парагвай сыграли буквально договорной матч в последнем туре группы.

Эквадор — Германия 2:1

Группа E

Германия ещё до матча гарантировала себе плей-офф, но поражение от Эквадора всё равно ударило по её статусу. Команда Юлиана Нагельсмана быстро повела после спорного эпизода с высоко поднятой ногой Александра Павловича и гола Лероя Сане. Казалось, дальше будет обычная победа фаворита, но Эквадору было, за что сражаться.

Гол Сане globallookpress.com

Спасительный гол Платы

Нилсон Ангуло быстро сравнял, а за 13 минут до конца Гонсало Плата оказался в нужной точке после скидки Кевина Родригеса и забил мяч, который оставил Эквадор на турнире. До этого Плата уже упустил хороший момент, и весь матч будто шёл к знакомому эквадорскому «почти». Но этот удар изменил всё: трибуны взорвались, а команда с четырьмя очками обеспечила себе место среди лучших третьих сборных.

Гол Платы globallookpress.com

Германия всё равно выиграла группу E, но теперь немцы уязвимы. Быстрые фланги, давление после потерь, атаки в пространство за защитниками — Кот-д’Ивуар уже почти поймал её на этом, а Эквадор добился результата. В плей-офф такая хрупкость редко остаётся без наказания.

Кот-д’Ивуар — Кюрасао 2:0

Группа E

Кюрасао после 0:0 с Эквадором ещё мог мечтать о чуде, но Кот-д’Ивуар быстро разбил эту надежду. Команда Эмерса Фаэ не устроила разгром, но без лишнего риска спокойно сделала своё дело и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

Ивуарийцы празднуют гол globallookpress.com

Дубль Пепе

Первый гол пришёл после отбора Яна Диоманде слева и передачи в штрафную, где Николя Пепе появился в идеальный момент. Во втором тайме он же забил ещё раз после тонкого паса Ибраима Сангаре. Уверенная работа команды, которая знает, где её сильные стороны.

Николя Пепе globallookpress.com

Кюрасао вылетел, но его турнир не выглядит провальным. Был гол Германии, были 15 сейвов Элоя Рома против Эквадора, было первое очко на ЧМ. Для дебютанта, да еще и в сильной группе, это уже не пустая строка. Кот-д’Ивуар теперь ждёт Францию или Норвегию — и у любой из этих команд будет повод внимательно защищать фланги.

Нидерланды — Тунис 3:1

Группа F

Нидерланды оформили первое место в группе F и получили Марокко в 1/16 финала. Тунис же завершил турнир так, как и проводил: с ошибками, нервами и ощущением команды в свободном падении.

Марокканская вывеска

Тунис к седьмой минуте уже уступал 0:2. Сначала Элльес Схири срезал мяч в свои ворота, потом Брайан Бробби снова оказался самым мощным в штрафной. После перерыва Хазем Мастури сократил счёт, но Ян-Поль ван Хекке быстро вернул Нидерландам спокойствие.

Ян-Поль ван Хекке globallookpress.com

Теперь у Нидерландов будет первый настоящий тест турнира. Японию они не обыграли, Швецию разнесли, Тунис — ну он просто вышел на поле. Марокко — совсем другой уровень сопротивления, с сильными флангами, опытом большого захода в плей-офф и мировыми звёздами.

Япония — Швеция 1:1

Группа F

Япония и Швеция сыграли так, что в итоге вдвоём остались довольны. Япония финишировала второй и получила Бразилию, Швеция прошла дальше с третьего места. Ничья вышла не пустой: в ней были и японская комбинация, и удар Энтони Эланги, и два поздних спасения Зайона Судзуки.

Гол Маэды

Японский гол был почти учебником их футбола. Рицу Доан, Аясэ Уэда и Даидзен Маэда разобрали плотную шведскую оборону несколькими касаниями, без суеты и лишнего движения. Маэда выскочил в свободную зону и спокойно завершил атаку.

Маэда празднует гол globallookpress.com

Швеция ответила голом Эланги, который сместился под левую и пробил так, что мяч прошил всё на своём пути в сетку. В концовке шведы могли вырвать второе место, но Судзуки остановил и Элангу, и Александера Исака. Теперь Японии предстоит Бразилия — неприятная награда за хорошую группу. Но случайным пассажиром азиатская команда в Хьюстоне точно не будет.

Шведы празднуют гол globallookpress.com

США — Турция 2:3

Группа D

В таблице этот матч вообще ничего не менял — США уже выиграли группу, Турция уже вылетела. Маурисио Почеттино выпустил почти резервный состав, семь игроков впервые выпустил в старте на ЧМ и получил ожидаемо яркий, но местами тревожный матч.

Себастьян Берхальтер празднует гол globallookpress.com

Возвращение Пулишича

Кристиан Пулишич вышел на 58-й минуте впервые после травмы икроножной мышцы и сразу добавил США класса в атаке. Он попал в штангу после рикошета, потом чуть не забил с левой, двигался свободно и не выглядел игроком, который только залечил повреждение.

США забили первыми благодаря Остону Трасти, затем отыгрались после дальнего удара Себастьяна Берхальтера, но последнее слово осталось за Турцией. Каан Айхан забил на 98-й минуте и подарил команде Винченцо Монтеллы хотя бы прощальную радость. Для США поражение не страшно по сетке — впереди Босния. Но глубина обороны и разница между основой и резервом теперь стали заметнее.

Арда Гюлер забивает гол globallookpress.com

Австралия — Парагвай 0:0

Группа D

Австралия и Парагвай сыграли матч, который лучше объяснит таблица, чем события на поле. Ничья выводила Австралию со второго места и почти гарантировала Парагваю проход с третьего. Команды это понимали и не стали делать вид, что сделают всё ради победы.

Ничья по расчёту

В первом тайме вообще не было моментов, второй отличался разве что редкими вспышками и жёстким эпизодом, когда Хулио Энсисо улетел в рекламные щиты. Общий xG меньше единицы сказал о матче почти всё. Австралия теперь, скорее всего, сыграет с Бельгией, а Парагвай почти наверняка попадёт на Германию. И вот там его скучная осторожность может стать уже не минусом, а настоящим оружием. Низкий блок, быстрый Энсисо, возвращение Мигеля Альмирона и понятный план против немецкой неустойчивости.

Австралия — Парагвай globallookpress.com

Что будет дальше

Группа E закрылась с Германией на первом месте, Кот-д’Ивуаром на втором и Эквадором среди лучших третьих. В группе F Нидерланды получили Марокко, Япония — Бразилию, Швеция ждёт Францию, Норвегию или Германию. В группе D США идут на Боснию, Австралия смотрит в сторону Бельгии, а Парагвай — в сторону Германии. Плей-офф ещё не начался, но первые острые пары уже выглядят очень мощно.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Судьба ещё трёх групп решится в следующем игровом дне ЧМ-2026 — о нём мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».