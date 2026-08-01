GOAL рассказывает, почему переход Родри в мадридский «Реал» может запустить длительный период турбулентности в «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» и без того вступает в зону неизвестности, привыкая к жизни после Пепа Гвардиолы, но и без того изнурительный переходный период может стать еще сложнее. Причина в том, что ключевой полузащитник команды Родри может перейти в мадридский «Реал», который уверен в успешном завершении громкой сделки.

Надежная и выверенная игра 30-летнего футболиста на недавнем чемпионате мира убедила «сливочных» возобновить интерес к своей давней цели. По имеющимся данным, в «Мадриде» верят, что смогут привезти его на «Сантьяго Бернабеу» до закрытия трансферного окна.

В уходе Родри чувствуется неизбежность: решение Гвардиолы покинуть свой пост ознаменовало конец эпохи для «Сити», команду покидают и другие старожилы, а у самого испанца идет последний год контракта на «Этихаде» — при том, что еще ранее в 2026 году он намекал на желание вернуться в Испанию.

«Хотел бы я снова играть в Испании, в Ла Лиге, в Мадриде? Да, очевидно, я хотел бы вернуться», — сказал он журналистам во время мартовского перерыва на матчи сборных. Комментируя конкретно возможный переход в «Реал», Родри добавил: «Отказать одному из лучших клубов мира просто невозможно».

Для «Ман Сити» это лето и так стало временем тектонических сдвигов, поскольку уход Гвардиолы оставляет незаполнимую пустоту, но потеря еще и дирижера полузащиты подставит под еще большую неопределенность будущее команды под руководством Энцо Марески.

Незаменимый

Карьера Родри сильно надломилась из-за страшного разрыва крестообразных связок в сентябре 2024 года — всего за месяц до того, как он поднял над головой «Золотой мяч» в Париже, — а череда последующих мелких повреждений долгое время не позволяла ему вернуть прежний ритм.

Родри globallookpress.com

В «Манчестер Сити» назовут его эпизодические отсутствия и постоянную необходимость осторожно подводить его к матчам главной причиной, по которой они не смогли взять титул Премьер-лиги после сезона 2023/24 (до того, как начались его проблемы со здоровьем), хотя до этого полностью доминировали. В конце концов, до той злополучной травмы он пропустил за весь период в клубе всего семь матчей.

Однако этим летом Родри своевременно напомнил о том, на что он способен на самой крупной сцене — ровно так, как и предсказывал Гвардиола в октябре прошлого года: «На чемпионате мира будет лучший Родри, и в следующем сезоне тоже будет лучший Родри».

30-летний полузащитник сыграл ключевую роль в триумфе сборной Испании на ЧМ-2026: он задавал темп игры из глубины поля в команде Луиса де ла Фуэнте и разрушал бесчисленные атаки соперников.

Это стало еще одним доказательством — если оно вообще кому-то требовалось, — что когда придет время уходить, Родри будет просто незаменим для «Сити». И клуб вполне может лишиться этого «лучшего Родри», если сам игрок почувствует, что момент для расставания настал после окончания блестящей эпохи Гвардиолы, да еще и с остающимся всего одним годом по контракту.

«Каждый тренер хочет иметь в составе Родри»

Со своей стороны, преемник Гвардиолы — бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска — ничуть не удивлен интересом к своему ключевому полузащитнику, хотя, пожалуй, ему следовало бы куда сильнее беспокоиться о возможном уходе игрока.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Прежде всего я должен сказать, что вокруг топовых игроков всегда много слухов, так что я об этом не переживаю.

Я считаю, что это нормально, в том числе и потому, что они выиграли чемпионат мира, и потому, что он один из лучших игроков в мире.

Я думаю, любой тренер хотел бы иметь в своей команде Родри, потому что он игрок высочайшего уровня. Но сейчас в понедельник ему предстоит операция на спине. Ему нужен отпуск, нужно отдохнуть и восстановиться, а затем он вернется к нам», — заявил итальянец на своей первой пресс-конференции после начала работы в City Campus.

Новому тренеру важно помнить: Родри был и остается системообразующим игроком для «Сити». В типично гибкой тактической схеме Марески он способен закрывать самые разные роли и разворачивать атаки из глубины, не говоря уже о его лидерских качествах как капитана сборной, взявшей кубок мира.

Необходимость перестройки

Помимо Родри и новичка команды Эллиота Андерсона, за которого заплатили 116 миллионов фунтов, нельзя сказать, что Мареске достался состав «Сити», переполненный полузащитниками уровня, необходимого для того, чтобы подхватить эстафету испанца. И это должно серьезно беспокоить тренера, если его дирижер всё же вернется на родину этим летом.

Тиджани Рейндерс globallookpress.com

Потенциальная прямая замена Нико Гонсалес (подписанный в том числе для того, чтобы подменять своего соотечественника во время его восстановления после разрыва «крестов») стал одним из главных разочарований «Сити». Похоже, он так и не смог произвести впечатления на Гвардиолу и большую часть второй половины прошлого сезона просидел на скамейке запасных. Поговаривают, что его и вовсе могут продать.

Тиджани Рейндерс также не смог показывать стабильную игру после яркого старта вслед за своим переходом из «Милана» за 46 миллионов фунтов, оказавшись на вторых ролях. По всей видимости, в клубе рассчитывают, что он сможет прибавить в следующем сезоне, адаптировавшись к жестким требованиям английского футбола.

Наконец, остаются Матео Ковачич, Рико Льюис и Кэлвин Филлипс, каждый из которых, по имеющимся данным, признан невостребованным на «Этихаде». И если убрать из этого уравнения еще и Родри, «Сити» внезапно столкнется с колоссальным объемом работы на трансферном рынке.

Шанс для Андерсона?

Хотя он, без сомнения, был бы рад поиграть бок о бок с Родри, Андерсон наверняка почувствует возможность закрепить за собой статус основного опорника, если обладатель «Золотого мяча» все же отправится в Мадрид.

За время своего стремительного взлета в «Ноттингем Форест», по ходу которого он стал ключевым игроком сборной Англии под руководством Томаса Тухеля, 23-летний футболист быстро зарекомендовал себя как один из лучших универсальных полузащитников. Особенно ярко проявляются его способности как неуступчивого, цепкого плеймейкера, действующего из глубины.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

В прошлом сезоне Премьер-лиги Андерсон совершил больше всех отборов и перехватов (306) и выиграл больше всего единоборств (297). При этом он умудрился возглавить список самых креативных игроков «Форест», опередив даже Моргана Гиббс-Уайта: на его счету 54 созданных момента, девять из которых были стопроцентными голевыми шансами. На чемпионате мира 2026 года он также делил первое место по числу успешных отборов (18) — и эту позицию он разделил с самим Родри.

То есть он умеет на поле абсолютно всё и выглядит готовым взять на себя ответственность стать новым системообразующим игроком «Сити» в центре поля, если испанец уйдет.

Впрочем, у него вполне может появиться талантливый помощник. Сообщается, что клуб может ускорить трансфер опорного полузащитника «Лилля» Аюба Буадди, главной молодой звезды сборной Марокко на прошедшем чемпионате мира. Всё будет зависеть от развязки ситуации с Родри. Ранее предполагалось, что 18-летнего игрока сразу же отправят обратно в «Лилль» на правах аренды.

Тяжелый переходный период

Как бы то ни было, «Манчестер Сити» вступает в период изнурительной перестройки под руководством нового главного тренера: уход Гвардиолы оставляет незаполнимую пустоту в самом сердце клуба. А потеря еще одного ключевого игрока основы лишь дополнительно усложнит и без того непростую задачу.

Важнейшие фигуры раздевалки — Бернарду Силва, получивший капитанскую повязку в прошлом сезоне, и Джон Стоунз — уже покинули команду по истечении своих контрактов, перейдя в «Мадрид» и «Интер» соответственно. Мареска потерял сразу двух опытнейших игроков.

Бернарду Силва globallookpress.com

В сочетании с эмоциональным уходом Гвардиолы это уже означает тектонические сдвиги для «Сити». Сохранение Родри дало бы хотя бы минимальное чувство стабильности, однако даже сама мысль о его возможном трансфере подчеркивает всю серьезность стоящего перед клубом вызова.

Руководство «Сити» намерено всеми силами избежать того хаоса, который охватил «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» после ухода их легендарных тренеров — сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера. Но гарантий того, что Мареску ждет оглушительный успех, нет, особенно учитывая его неоднозначный период в «Челси».

Многое будет зависеть от такой необходимой непрерывности и преемственности вокруг итальянца, однако возможный переход Родри в «Реал» только подльет масла в огонь общего хаоса.

Время — ключевой фактор

Впрочем, сам Мареска сохраняет хладнокровие, готовясь к самому серьезному вызову в своей тренерской карьере.

Энцо Мареска и Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Я хочу сказать, что для меня это честь — уже сам факт того, что клуб сделал выбор в мою пользу.

Я неоднократно говорил, что считаю Пепа лучшим тренером мира за последние 20–25 лет. Это настоящий вызов. К тому же, история показывает: когда менеджер уходит после долгих лет в одном клубе, начинается непростой период. Так было с сэром Алексом, с Арсеном. Но в то же время это и вызов — сделать всё правильно», — отметил он, отвечая на вопрос о работе в тени наследия Гвардиолы.

Что бы ни произошло, бывший наставник «Челси» убежден, что ключевым фактором станет время: «Я отлично знаю эту структуру и людей внутри клуба еще с прошлых лет. Как я уже говорил: когда в клубе сменяется всего три тренера почти за 20 лет, это показатель серьезного подхода. Вся система заточена на то, чтобы давать время.

Организация процесса — это главное. В этом клубе сменилось три тренера за 17 лет. Это ненормально для современного футбола и происходит крайне редко. Я уверен, что мы сможем продолжить делать отличную работу и держать планку, заданную за последние 14–15 лет, начиная еще со времен Роберто Манчини».

Несмотря на его спокойный настрой, следующий сезон на «Этихад» обещает быть турбулентным. И Мареска будет отчаянно надеяться, что Родри всё же останется на его стороне.