The Athletic анализирует первостепенные задачи, которые должен решить новоиспечённый наставник «Манчестер Сити» Энцо Мареска.

Эпоха Энцо Марески в «Манчестер Сити» началась. Вероятно, наступит время, когда имя Пепа Гвардиолы перестанут упоминать в связи со всем, что происходит на «Этихаде», но пока до этого еще далеко.

Одной из причин, по которой «Горожане» решили назначить Мареску новым главным тренером (о чем в понедельник было официально объявлено после подписания трехлетнего контракта), стало стремление обеспечить преемственность после 10-ти лет работы по методам Гвардиолы.

Работая бок о бок с теперь уже бывшим наставником — сначала тренером команды до 23 лет, а затем, особенно, ассистентом рулевого первой команды в триумфальном сезоне-2022/23, когда клуб оформил требл, — 46-летний итальянец прекрасно знает, как устроена работа на «Этихад», и по каким принципам действовал его предшественник.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Однако Мареска — самостоятельная фигура, и от него ожидают, что в некоторых аспектах он будет действовать иначе.

«Энцо принимает команду и футбольную структуру, которые идеально подходят для того, чтобы воплотить и развивать его собственный стиль игры», — заявил президент клуба Халдун Аль Мубарак в пресс-релизе, сопровождавшем официальное объявление о назначении тренера.

Впереди у итальянца непростая задача по подготовке команды к новому сезону, особенно если учитывать, что на чемпионате мира сейчас находится больше игроков «Сити», чем у любого другого клуба.

Кроме того, предстоит традиционная работа на трансферном рынке, которая станет особенно важной после ухода одного из ключевых футболистов — Бернарду Силвы. Не исключены и новые расставания с игроками, многие из которых присоединились к команде лишь за последние год-полтора.

Мареска начал готовиться к новой работе еще до ухода Гвардиолы и продолжал эту деятельность все лето, пока его назначение не было официально подтверждено. В ближайшие недели он сосредоточит внимание на нескольких ключевых направлениях.

Донести до фанатов видение того, каким будет «Сити»

«Мне не терпится начать работать с игроками, — сказал Мареска в заявлении клуба. — Я хочу, чтобы мы побеждали, показывали красивый футбол и получали удовольствие от давления, которое неизбежно сопровождает выступления за "Манчестер Сити"».

Люди, хорошо знающие специалиста, отмечают, что он будет подходить к работе на «Этихад» иначе, чем Гвардиола. Прежде всего тем, что не стремится быть публичным лицом всего клуба и намерен сосредоточиться именно на тренерской работе.

В этом нет ничего плохого, однако болельщикам, вероятно, потребуется время, чтобы привыкнуть к переменам. Гвардиола настолько освоился в роли главного представителя клуба, что охотно высказывался практически по любым вопросам.

Его авторитет среди поклонников «Сити» вырос не только благодаря успехам на поле, но и благодаря готовности защищать клуб в сложные моменты — будь то впоследствии отмененная дисквалификация из Лиги чемпионов или продолжающееся разбирательство по более чем 115 обвинениям.

Гвардиола имел огромный авторитет среди фанатов «Сити» globallookpress.com

Похоже, «Горожан» вполне устраивало такое положение дел. Президент Халдун Аль Мубарак остается одной из самых влиятельных фигур в структуре манкунианцев, однако его публичные появления обычно ограничиваются интервью по окончании сезона.

Генеральный директор Ферран Сориано после первоначального отстранения клуба от Лиги чемпионов дал лишь одно интервью клубным медиа — в 2020 году. Все остальное брал на себя Гвардиола, который, казалось, чувствовал себя в этой роли совершенно естественно. Теперь ситуация изменится.

В «Сити» считают, что Мареска — один из немногих тренеров в мировом футболе, наряду с Венсаном Компани и Роберто Де Дзерби, кто способен продолжить дело Гвардиолы в клубе. Однако главным критерием его работы станет не публичная активность, а то, как он будет взаимодействовать с игроками и тренерским штабом.

Можно сказать, что его назначение не вызвало всеобщего восторга среди болельщиков. В лагере «Горожан» полностью уверены в своем выборе и видят немало причин для оптимизма по поводу того, что итальянец сможет вывести команду на новый уровень. Но подобные ожидания подтвердятся только со временем — благодаря результатам на поле. Поэтому многим поклонникам потребуется время, чтобы привыкнуть к этим переменам.

Возможно, это несколько журналистский взгляд на вещи, однако публичный образ для футбольного тренера действительно имеет значение. Хорошим примером может служить Арне Слот, которому в «Ливерпуле» неизбежно приходилось жить в тени своего предшественника Юргена Клоппа. Несколько ярких выступлений в СМИ могли бы помочь Мареске быстрее расположить к себе болельщиков в первые месяцы работы.

Первое интервью клубным медиа и дебютные пресс-конференции во время предсезонного турне по Гонконгу и Южной Корее должны дать более ясное представление о том, чего ждать от нового наставника.

Арне Слот globallookpress.com

В видеоролике, посвященном своему назначению, итальянец выражал уверенность: «Я нисколько не сомневаюсь, что болельщики будут поддерживать команду и нового главного тренера».

Найти то, что нужно сохранить... и что необходимо улучшить

Мало кто ожидает, что Мареска сможет сделать «Манчестер Сити» сильнее, чем команда была при Гвардиоле, если оценивать их возможности в сопоставимых условиях. Да и подобные ожидания выглядели бы нереалистичными, учитывая уровень, которого достиг его предшественник — не только к моменту ухода, но даже когда тот приехал в Манчестер.

Кроме того, есть еще один важный фактор — современный трансферный рынок. Физические качества футболистов сегодня ценятся как никогда высоко. Возникает вопрос: смогла бы столь изящная и техничная полузащита с такими игроками, как Бернарду Силва и Илкаем Гюндоганом, по-прежнему быть столь эффективной в АПЛ, даже если бы Гвардиола остался? Сомнительно.

Какой бы тренер ни работал с «Сити», манера игры команды, вероятно, будет заметно отличаться от футбола, который она показывала в лучшие годы эпохи каталонца. При этом в клубе считают, что в некоторых аспектах есть возможности для улучшений — например, при розыгрыше стандартов.

Возможно, Гвардиола по своим футбольным убеждениям не принимал ту жесткую борьбу в штрафной, которая в прошлом сезоне фактически стала нормой в Премьер-лиге. Если это действительно так, такой подход заслуживает уважения.

Однако нельзя отрицать, что «Горожане» создавали со стандартов меньше угрозы, чем можно было ожидать от команды с соответствующим подбором и физическими данными игроков. Именно в этом компоненте Мареска, вероятно, способен добиться заметного прогресса.

Также считается, что итальянец предпочитает работать с более многочисленным составом, чем тот, которым обычно пользовался каталонец.

Мареска собственными глазами видел все закулисные детали, которые делают Гвардиолу выдающимся тренером. В частности, то, как он старался вовлекать в жизнь первой команды всех сотрудников клуба — от администраторов, отвечающих за экипировку, до поваров, — чтобы создать здоровую атмосферу, в которой каждый чувствовал себя частью одной большой семьи.

Ранее Мареска (справа) был ассистентом Гвардиолы в «Сити» globallookpress.com

«Он научил меня своей методологии и тому, как применять её на практике. Можно представить, что именно он делает, но куда важнее понять, как он этого добивается. Работая с ним, мне посчастливилось увидеть, как он подходит к решению самых разных задач», — говорил новый рулевой манкунианцев на недавней церемонии вручения наград в Италии.

«Есть ещё одна черта, о которой говорят не так часто, — это его невероятная работоспособность. Когда рассказывают, что он приходит в клуб в семь утра, уходит в семь вечера и последним выключает свет в офисе, — это и есть настоящий Пеп».

Перестроить полузащиту

Уход Бернарду Силвы этим летом после девяти лет в клубе станет огромной потерей для «Манчестер Сити». Однако, возможно, эта потеря была бы еще болезненнее, если бы команду по-прежнему возглавлял Гвардиола.

Португалец как никто другой понимал, что требуется от исполнителей в системе каталонца, и играл ключевую роль в попытках тренера противостоять растущей физической мощи Премьер-лиги.

Несмотря на то, что большинство клубов все больше отходят от футбола, основанного на контроле мяча, в пользу более динамичного, силового стиля с персональной опекой по всему полю, Гвардиола до последнего старался сохранять верность своим принципам.

Да, он адаптировался к новым реалиям, делая ставку на мощных, быстрых и физически крепких футболистов вроде Нико О'Райли, Матеуша Нунеша, Абдукодира Хусанова и Антуана Семеньо. Но сердцем (и мозгом) его команды строились вокруг Бернарду и Родри.

Вероятный трансфер Эллиота Андерсона за 116 млн фунтов отражает растущую потребность команды в физической мощи и энергии в центре поля. Этот переход также свидетельствует о том, что борьба с персональной опекой и высоким прессингом будет меньше зависеть от футбольных гениев вроде Бернарду и Родри, которым раньше позволялось контролировать темп игры, выполняя столько касаний, сколько требовала ситуация.

Дело не в том, что Гвардиола каким-то образом сдерживал развитие «Сити», и не в том, что Мареска собирается отказаться от тонкого, комбинационного футбола. Просто меняется сама АПЛ, и «Манчестер Сити» вынужден меняться вместе с ней — независимо от того, кто занимает тренерский мостик.

Беглый взгляд на связку центральных полузащитников «Челси» при Мареске — Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса — позволяет представить, какой уровень динамики он хочет видеть в средней линии.

То, как Эллиот Андерсон действовал за «Ноттингем Форест», появляясь практически на каждом участке поля, говорит о том, что в его игре есть нечто от Бернарду Силвы — хотя бы в стремлении постоянно перемещаться и предлагать себя партнерам. Однако в «Манчестер Сити» особенно высоко ценят другие его качества — работу без мяча, которая произвела на клуб очень сильное впечатление.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

Даже если в ближайшие год-два команду покинет и Родри, у «Горожан» будет одно важное преимущество: поиск его преемника может оказаться менее сложной задачей. Дело в том, что при Гвардиоле к опорному полузащитнику предъявлялись очень специфические требования — неудивительно, ведь это позиция, на которой он сам когда-то играл.

Усилить состав

Как The Athletic сообщал еще 20 мая, Мареска уже обсуждал с спортивным директором Угу Вианой трансферные цели на летнее трансферное окно. В «Манчестер Сити» давно начали готовиться к жизни после ухода Гвардиолы.

За последние полтора года клуб весьма серьезно обновил состав, однако некоторые футболисты, приобретенные совсем недавно, уже могут покинуть коллектив в ближайшие месяцы. Это означает, что манкунианцам, вероятно, придется провести на трансферном рынке еще более масштабную работу, чем ожидалось изначально.

Например, Нико Гонсалес уже этим летом может покинуть клуб, хотя перешёл всего 16 месяцев назад. Есть вопросы и относительно Тиджани Рейндерса, несмотря на то, что его подписали лишь прошлым летом. Кроме того, «Тоттенхэм» вновь проявляет интерес к Савиньо — спустя год после своей первой попытки приобрести бразильца, который перебрался в Манчестер летом 2024 года.

Еще до окончания прошлого сезона в «Сити» пришли к выводу, что команде необходим новый вингер. Именно поэтому возможный уход Савиньо — или, возможно, Омара Мармуша, если Антуан Семеньо станет запасным вариантом для Эрлинга Холанна на позиции центрфорварда, — не станет неожиданностью.

Клуб также давно искал правого фулбека и опорного хавбека, прекрасно понимая, что Бернарду Силва вскоре уйдет. Дополнительным фактором стало то, что после решения Гвардиолы отказаться от использования Рико Льюиса на правом фланге обороны из-за недостатка физических данных для современной АПЛ единственным полноценным вариантом на этой позиции остался Матеуш Нунеш.

Отдельный интерес представляет ситуация с вратарями. Подобно Гвардиоле в 2016 году, Мареска предпочитает голкипера, уверенно играющего ногами. Однако ему достанется Джанлуиджи Доннарумма, который в этом компоненте обладает довольно ограниченными возможностями.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Джеймс Траффорд, недовольный тем, что прошлой осенью клуб подписал Доннарумму всего через пять недель после его собственного перехода, уже давно считается одним из главных кандидатов на уход в нынешнее трансферное окно.

Но если Мареска действительно намерен сделать ставку на вратаря, комфортно чувствующего себя при розыгрыше мяча, ситуация может измениться буквально с первых дней его работы — подобно тому, как 10 лет назад Гвардиола практически сразу отказался от услуг Джо Харта. При этом люди из окружения итальянца утверждают, что новый тренер видит в нынешнем составе достаточно потенциала для развития.

Это далеко не идеальное лето для того, чтобы спокойно освоиться на новом месте. Из-за большого количества игроков «Сити», участвующих на чемпионате мира, в предсезонном турне по Азии в распоряжении нового наставка окажется лишь небольшая часть основного состава.

К тренировкам будут готовы Доннарумма, Фил Фоден, Рико Льюис и Савиньо — если к тому моменту он еще останется в команде. Также в распоряжении тренера окажется Витор Рейс — бразильский защитник, приобретенный в январе 2025 года и проведший прошлый сезон в аренде в «Жироне», где произвел хорошее впечатление, несмотря на вылет каталонцев из Ла Лиги.

20-й футболист постарается закрепиться в первой команде «Манчестер Сити», и сокращенный состав на предсезонной подготовке может сыграть ему на руку.

Возможно, к команде присоединится и 20-летний аргентинский плеймейкер Клаудио Эчеверри, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды сначала за «Байер», а затем за «Жирону». Ожидается, что в подготовке также примет участие Абдукодир Хусанов после вылета сборной Узбекистана на групповом этапе ЧМ-2026.

Клаудио Эчеверри globallookpress.com

Кроме того, в распоряжении Марески будет Джек Грилиш, который не попал в заявку сборной Англии на мундиаль из-за тяжелой травмы стопы, полученной в январе во время аренды в «Эвертоне» и завершившей для него сезон.

Гвардиола давно привык использовать первые туры Премьер-лиги как продолжение предсезонной подготовки, поскольку его состав почти каждый год был ослаблен участием игроков в крупных международных турнирах. Не исключено, что Мареска последует тому же принципу. Во всяком случае, этим летом у него, похоже, просто не будет другого выбора.