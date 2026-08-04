2 августа Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа». О причинах, которые привели к отставке российского специалиста, и о его ближайшем будущем — в материале LiveSport.Ru.

Расстались без взаимных претензий

Чемпионат мира завершился, большой европейский сезон еще не стартовал. В это межвременье внимание отечественных болельщиков сосредоточено на внутренних турнирах. Но одна новость напомнила, что в футбол продолжают играть и в других странах, в том числе в Китае.

Там в выходные завершился 21-й тур местного чемпионата. «Шанхай Шэньхуа» в выездной встрече против «Ляонин Тежэнь» потерпел третье поражение подряд (1:3). И оно стало роковым для главного тренера Леонида Слуцкого. Российский специалист на послематчевой пресс-конференции объявил об уходе в отставку.

Время, проведённое в «Шэньхуа», стало незабываемым периодом в моей жизни. Я отдавал все силы, но когда понял, что есть вещи, которые я не могу изменить, почувствовал, что пришло время уйти. В заключение я искренне желаю «Шэньхуа» всего наилучшего в будущем! Леонид Слуцкий бывший главный тренер ФК «Шанхай Шэньхуа»

Позднее пресс-служба китайского клуба конкретизировала, что решение об отставке стало результатом достижения взаимного соглашения. Естественно, что результаты, которые «Шанхай Шэньхуа» показывал в последнее время, боссы оценили как не оправдывающие ожиданий. В этой ситуации им пришлось решиться на «реорганизацию тренерского штаба», чтобы достичь следующих целей:

повысить уровень игры;

скорректировать направления развития команды;

обеспечить успешное выполнение сезонных задач.

В текущем сезоне команда в силу внешних обстоятельств сосредоточена на сохранении прописки в Китайской Суперлиге. И именно потому что оно за девять туров до конца сезона еще не обеспечено — «Шанхай Шэньхуа» лишь на 4 очка оторвался от зоны вылета — в клубе не только не отговаривали Слуцкого, но и, возможно, сами подтолкнули тренера к такому решению.

Слуцкий оставил богатое наследие

Тем не менее, Леонид Викторович оставил о себе в Шанхае добрую память. Да, он оставил команду, борящейся за выживание, но предыдущие два сезона с российским тренером открыли новую эпоху в жизни клуба.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

В 2023 г. сменился владелец «Шэньхуа» — вместо принадлежавшего правительству Шанхая девелопера Greenland Group им стал государственный конгломерат Shanghai Jiushi Group. Назначение Леонида Слуцкого накануне нового 2024 года как раз стало одним из символов перемен.

Как объяснили в клубе, при выборе нового наставника за россиянина сказались его опыт, страсть и знания. Кроме того, спортивный директор Шиотан Скай Сун рассказал, что знает тренера много лет, ещё по работе в Англии. Слуцкий согласился на трудоустройство в таком амбициозном клубе. Тем более из-за паспорта и высокой конкуренции у российских тренеров сегодня остаётся ограниченное количество стран, мест, возможностей для работы — не время разбрасываться предложениями.

Слуцкий вместе с Олегом Яровинским и Василием Березуцким приступил к работе с клубом, находящимся на подъеме — в 2023 году «Шэньхуа» выиграл Кубок страны, завоевал путевку в азиатскую Лигу чемпионов и впервые за семь сезонов финишировал в топ-5. От нового тренерского штаба требовалось сохранить позитивную тенденцию в результатах и вернуть команде ведущие позиции в китайском футболе. И с этой задачей он точно справился.

Леонид Слуцкий fc-zenit.ru

В первом же официальном матче подопечные Слуцкого завоевали Суперкубок Китая. А далее им удалось выдать лучший старт сезона в истории клуба — не проигрывали на протяжении 24 матчей. Это позволило «Шэньхуа» до самых последних минут бороться за чемпионство. Но удача осталась на стороне другого шанхайского клуба — «Порт». С одной стороны, команде Леонида Викторовича не хватило всего одного очка. С другой стороны, «Шэньхуа» впервые с 2008 г. завоевал серебряные медали.

Таким же образом завершился следующий сезон: победа в Суперкубке, неоднократное лидерство по ходу сезона, но итоговый пропуск вперед — теперь на два очка — соперников из «Шанхай Порт». Тем не менее это не помешало Леониду Слуцкому неоднократно признаваться лучшим тренером месяца в Китае, а в июле 2025 г. получить от клуба предложение о продлении контракта до конца 2027 г.

Относительно успешное выступление в чемпионате, к сожалению, компенсировалось не самыми хорошими результатами в национальном кубке (дальше полуфинала не доходили) и в азиатской лиге чемпионов. По спортивному принципу «Шэньхуа» за две попытки ни разу не преодолел групповую стадию. Но однажды ему удалось выйти в плей-офф — лишь за счет снятия соперника с турнира.

Результат для меня, конечно, важен, но ещё важнее то, что мы должны доминировать, с кем бы мы ни играли. Это касается даже дерби: мы не можем сидеть в защите против «Шанхай Порт», нужно контролировать игру, активно создавать моменты. В то же время надо вселить в игроков уверенность, дать им понять, что мы способны добиться своего. Леонид Слуцкий бывший главный тренер ФК «Шанхай Шэньхуа»

Слуцкий открыто говорил, что хочет с третьей попытки наконец-то выиграть чемпионат Китая. Но еще до начала сезона на этих желаниях был поставлен крест: «Шанхай Шэньхуа» в рамках антикоррупционной кампании за участие в ненадлежащих сделках с целью получения незаконной выгоды (речь идет про период 2015-2021 гг.) на сезон 2026 г. сняли 10 очков. Наказание также получили 12 клубов, но у команды российского тренера вместе с «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» количество снятых очков оказалось наибольшим.

Игроки ФК «Шанхай Шэньхуа» globallookpress.com

Первоначально такой неожиданный удар выступил для команды объединяющим фактором внутри: в первых восьми турах она одержала шесть побед. Но затем что-то сломалось: «Шэньхуа» не побеждал на протяжении семи матчей. Возможно, именно тогда — перед началом месячной паузы на игры сборных — Слуцкому и клубу стоило расстаться. Но наставник задержался на два месяца: первые два матча после перерыва выиграл, но следующие три — проиграл.

Отдых, шоу или новый клуб?

Слуцкий как-то говорил, что иногда от тренерской работы очень сильно выгораешь. Возможно, именно это произошло сейчас. В этом случае Леонид Викторович на некоторое время отойдет от дел, чтобы перезагрузиться и накопить энергию для работы в новом клубе. Скорее всего, в ближайшее время, помимо пары интервью, в которых специалист подведет итоги китайской части своей карьеры, стоит ожидать его появления в одном из известных интернет-шоу.

Что же касается тренерства, то в РПЛ на данный момент все вакансии заняты. Хотя чуть позже вполне может подвернуться та или иная вакансия. Вот, например, неудачно начали сезон московское «Динамо» и «Локомотив». Или ЦСКА, где работает молодой тренер, которому успешное выступление без провалов никто не гарантирует.

Впрочем, Слуцкий имеет приличный опыт работы за рубежом, поэтому не будет удивительным его трудоустройство где-нибудь в Казахстане, Турции, Сербии, на Ближнем Востоке. Агент тренера Кристиан Эмиле, договорившись три года назад с китайским клубом, показал, что способен найти своему клиенту хорошее местечко.