«Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого второй год подряд завоевал серебренные медали чемпионата Китая.LiveSport.Ru рассказывает, как для российского специалиста сложился сезон-2025.

Предсезонные расклады

В декабре 2023 г. Леонид Слуцкий спустя год после ухода из «Рубина», с которым потерпел настоящее фиаско (казанцы впервые за почти 20 лет вылетели из РПЛ), решился на кардинальную смену обстановки и возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа». Стороны заключили друг с другом 2-летний контракт.

Дебютный сезон российского тренера в Китае можно признать успешным. Команда в первом же матче завоевала Суперкубок Китая, а чемпионат завершила на втором месте, что стало лучшим для клуба результатом с 2008 г.

2025 год начался для «Шанхая Шэньхуа» с изменений в тренерском штабе. Требовалось найти замену Василию Березуцкому, который, возглавив азербайджанский «Сабах», начал самостоятельную карьеру наставника. Новым ассистентом Леонида Слуцкого стал Олег Веретенников, который уже помогал тренеру в «Рубине» (в 2020-2022 гг.).

Что касается игрового состава, то «синие дьяволы» за межсезонье сохранили костяк. Единственной значимой потерей команды стал швейцарский нападающий Сефас Малеле, который в сезоне-2024, забив 16 голов, стал вторым бомбардиром команды в Суперлиге.

Однако форвард часто подвергался критике из-за большого количества упущенных голевых моментов. Поэтому болельщики не слишком сожалели, когда футболист после истечения срока контракта перебрался в «Далянь Инбо».

Тем более, «Шанхай Шэньхуа» подписал нападающего Сауло Минейро, который с 11-ю голами в 2024 г. в составе «Сеары» стал вторым бомбардиром бразильской Серии В. Клубу пришлось заплатить за латиноамериканца 920 тысяч евро, что в современных реалиях китайского футбола достаточно немало — чаще игроков подписывают свободными агентами.

Подобным путём, например, в команду Слуцкого перебрался первый натурализованный футболист в истории сборной Китая — полузащитник Николас Йеннарис, который в Поднебесной больше известен как Ли Кэ. Он является воспитанником лондонского «Арсенала», а перед переходом в «Шанхай Шэньхуа» выступал за конкурента — «Бэйцзин Гоань».

В то же время действующий чемпион «Шанхай Порт» лишился своей главной звезды — бразильский полузащитник Оскар после 8 лет в Китае вернулся на родину. Кроме того, клуб покинул аргентинский вингер Матиас Варгас. Это дало экспертам основания не считать «красных орлов» однозначными фаворитами предстоящего сезона и всерьез рассматривать шансы на титул подопечных Слуцкого.

Ход чемпионата: по нисходящей

«Шанхай Шэньхуа» начал сезон так же, как и годом ранее: с завоевания Суперкубка Китая. При этом победа над «Шанхай Порт» (3:2) оказалась волевой: уступая к 90-й минуте в счёте, «синие дьяволы» дважды отличились в компенсированное время — на 94-й и 97-й минутах.

Параллельно команда выступала в азиатской Лиге чемпионов и по итогам группового этапа смогла выйти в плей-офф. Но в 1/8 финала по итогам двухматчевого противостояния «Шанхай Шэньхуа» уступил будущему финалисту турниру — японскому клубу «Кавасаки Фронтале» (1:0, 0:4).

Несмотря на неудачу на международной арене, китайский коллектив под руководством российского специалиста уверенно выступал в национальном первенстве и на протяжении значительной части сезона возглавлял турнирную таблицу. После 18-го тура «Шанхай Шэньхуа» в своём активе имел 44 очка из 54 возможных и опережал ближайших конкурентов на 6 очков.

Результаты команды в перовой половине чемпионата, видимо, окончательно убедили руководство клуба в том, что с Леонидом Слуцким стоит продлить контракт. И в июле 2025 г. было заключено новое соглашение, рассчитанное до конца 2027 г.

Видимо, на эмоциональной волне после объявления этой новости «Шанхай Шэньхуа» в следующем матче выиграл у принципиального соперника — «Бэйцзин Гоань» (3:1). Ранее «синим драконам» 16 лет не удавалось на выезде победить клуб из Пекина. Более того, для «Бэйцзин Гоань», который до поры до времени тоже боролся за чемпионство, это поражение оказалось первым в сезоне.

В 19-м туре команда Слуцкого совершила эпичный камбэк. Коллектив из Шанхая в матче против «Юньнань Юйкунь» к 33-й минуте уступал со счётом 0:3, но в итоге сумел свести матч к ничейному результату (4:4).

Однако та игра не вдохновила на новые свершения. Наоборот, она стала началом самого неудачного отрезка в сезоне. В 7 матчах (с 19-го по 25-й тур) «Шанхай Шэньхуа» выиграл лишь однажды и набрал 7 очков (против 16 очков у «Шанхай Порт»). Уже в 21-м туре «синие драконы» потеряли лидерство. Вдобавок, чуть ранее случился вылет из Кубка Китая на стадии четвертьфинала.

Одной из главных причин резкого спада в результатах стали травмы ведущих игроков. Ещё в июне до конца сезона травмировался Сауло Минейро, успевший за 14 матчей забить 8 голов и отдать 5 передач. С конца августа до конца октября недоступен был главный бомбардир команды Андре Луис, который из-за грыжи перенес операцию. В это же время в лазарете пребывал опорник Ибраим Амаду.

Итоги сезона: опять второе место

«Шанхай Шэньхуа» до самого конца претендовал на чемпионский титул. Однако второй год подряд команда Слуцкого отстала от лидера на считанные очки.

1. «Шанхай Порт» — 66 очков;

2. «Шанхай Шэньхуа» — 64 очка;

3. «Чэнду Жунчэн» — 60 очков;

4. «Бэйцзин Гоань» — 57 очков.

Но даже этого результата могло и не быть. «Шанхай Шэньхуа» трижды вырывал победу и однажды ушел от поражения, забивая в компенсированное время. Хотя в обратную сторону это тоже работает — подопечные Слуцкого дважды упускали победу, пропуская после 90-й минуты, а еще одну встречу проиграли из-за мяча, пропущенного на 89-й минуте. Теперь задним умом каждая такая потеря очков воспринимается роковой.

Относительно прошлого сезона «Шанхай Шэньхуа» в своих результатах допустил регресс. В частности, набрано 64 очка против 77, одержано 19 побед вместо 24, забито 67 голов вместо 73. Однако эти показатели всё равно превосходят клубные рекорды, которые были до назначения Слуцкого (61 очко, 17 побед, 58 голов). Так что отечественный специалист продолжает творить историю.

Очень жаль терять шансы на титул в последнем туре два сезона подряд. Мы обязательно сделаем все возможное в следующем сезоне, единственная цель — бороться за чемпионство. Леонид Слуцкий главный тренер «Шанхай Шэньхуа»

54-летний тренер уже сообщил, что обсуждал с клубом планы по приобретению одного или двух иностранных игроков для следующего сезона. Поэтому мы продолжим следить за приключениями Леонида Викторовича, который будет дальше пытаться выиграть чемпионский титул в Китае.