ESPN анализирует, кто из звезд европейского футбола ближе всего к тому, чтобы повторить или превзойти достижения Месси, Роналду, Левандовского и других.

Все любят рекорды по голам и передачам. Стоит мячу оказаться в сетке, как телекомментатор тут же напоминает о новой вехе. Некоторые достижения кажутся недосягаемыми — спасибо, Лионель Месси — но есть и такие, которые вполне можно переписать уже в этом сезоне.

Рассказываем, как обстоят дела в борьбе за индивидуальные рекорды в топ-5 европейских лиг.

Английская Премьер-лига

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Рекорд по голам за сезон: 36 — Эрлинг Холанн (2022/23)

Лучший бомбардир текущего сезона: 22 — Холанн

Будет ли побит? Маловероятно.

Рекорд по ассистам за сезон: 20 — Тьерри Анри (2002/03), Кевин Де Брёйне (2019/20)

Лучший ассистент текущего сезона: 13 — Бруну Фернандеш

Будет ли побит? Возможно.

В начале сезона казалось, что Эрлинг Холанн способен превзойти собственный рекорд. Форвард «Манчестер Сити» отличился в девяти из первых одиннадцати матчей чемпионата и на этом отрезке наколотил 14 мячей.

Однако с наступлением нового календарного года норвежец неожиданно сбавил обороты: всего один гол в семи играх с 27 декабря по 1 февраля. При таком раскладе обновить рекорд в этом сезоне он почти наверняка не успеет.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Зато особое внимание стоит уделить гонке ассистентов. Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш долгое время не находил себе места в полузащите при Рубене Амориме, но после ухода тренера его результативность резко пошла вверх. Это позволило португальцу включиться в борьбу за отметку, установленную легендами лиги — Анри и Де Брёйне.

После смены тренера Фернандеш оформил пять голевых передач в четырех матчах АПЛ. Чтобы войти в историю лиги, ему нужно удерживать такой темп еще 11 туров — задача сложная, но не невозможная.

Бундеслига

Гарри Кейн globallookpress.com

Рекорд по голам за сезон: 41 — Роберт Левандовский (2020/21)

Лучший бомбардир текущего сезона: 30 — Гарри Кейн

Будет ли побит? Возможно.

Рекорд по ассистам за сезон: 21 — Томас Мюллер (2019/20)

Лучший ассистент текущего сезона: 16 — Майкл Олисе

Будет ли побит? Вероятно.

«Бавария» под руководством Венсана Компани проводит сезон на рекордных оборотах. В первый год работы бельгийца мюнхенцы вернули себе титул чемпиона Германии, однако именно во второй кампании команда по-настоящему набрала ход.

Легендарный рекорд Герда Мюллера — 40 голов за сезон — держался 49 лет, пока Роберт Левандовский не превзошел его в 2021 году. Теперь же Гарри Кейн уверенно движется к тому, чтобы побить уже рекорд самого польского форварда. Во многом благодаря феноменальному старту — 10 мячей в первых пяти турах чемпионата.

Чтобы добраться до исторической отметки, англичанину необходимо сохранить нынешний темп до самого финиша сезона. Но даже если он это сделает, достижение Левандовского останется уникальным: поляк забил 41 мяч всего за 29 матчей.

Майкл Олисе globallookpress.com

Кейн будет в центре внимания, если побьет рекорд по количеству голов за один сезон, но не стоит забывать и о гонке ассистентов. Майкл Олисе уже вплотную подобрался к показателю Томаса Мюллера и вполне может обновить рекорд результативных передач, установленный в сезоне 2019/20.

Ла Лига

Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе globallookpress.com

Рекорд по голам за сезон: 50 — Лионель Месси (2011/12)

Лучший бомбардир текущего сезона: 23 — Килиан Мбаппе

Будет ли побит? Нет.

Рекорд по ассистам за сезон: 20 — Месси (2019/20)

Лучший ассистент текущего сезона: 10 — Ламин Ямаль

Будет ли побит? Маловероятно.

Без обид, но рекорд Лионеля Месси по голам за один сезон в Ла Лиге, возможно, не будет побит никогда. Килиан Мбаппе — один из самых результативных форвардов среди всех ведущих европейских чемпионатов, однако до отметки аргентинца ему пока очень далеко.

И никого не удивит тот факт, что семь лучших показателей по голам за сезон в истории принадлежат либо Месси, либо Криштиану Роналду. Чтобы хотя бы приблизиться к этим цифрам, нужен по-настоящему исключительный сезон.

А вот рекорд Месси по ассистам выглядит более достижимым — те же 20 результативных передач в 38-матчевом сезоне АПЛ оформляли Анри и Де Брёйне. Ламин Ямаль — пожалуй, самый очевидный «наследник» Месси в современном футболе по стилю и таланту, однако уже в этом сезоне превзойти легендарную планку ему, скорее всего, не удастся.

Серия А

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

Рекорд по голам за сезон: 36 — Гонсало Игуаин (2015/16), Чиро Иммобиле (2019/20)

Лучший бомбардир текущего сезона: 14 — Лаутаро Мартинес

Будет ли побит? Нет.

Рекорд по ассистам за сезон: 16 — Алехандро «Папу» Гомес (2019/20)

Лучший ассистент текущего сезона: 15 — Федерико Димарко

Будет ли побит? Да.

О рекорде по голам за сезон в Серии А можно не вспоминать — отметка, установленная Гонсало Игуаином и Чиро Иммобиле, в этом чемпионате даже не стояла под угрозой. Зато показатель по результативным передачам выглядит куда более уязвимым.

Федерико Димарко должен без особых проблем превзойти достижение Алехандро Гомеса образца сезона‑2019/20. На фоне других топ‑лиг цифра в 16 голевых передач выглядит скромно — и невольно возникает вопрос, почему рекорд настолько низкий.

Левый защитник «Интера» уверенно движется к его обновлению. С 23 января по 21 февраля Димарко отдал восемь результативных передач всего в пяти матчах — мощнейший всплеск формы. Продолжай в том же духе, и рекорд будет твоим.

Лига 1

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

Рекорд по голам за сезон: 38 — Златан Ибрагимович (2015/16)

Лучшие бомбардиры текущего сезона: 14 — Мейсон Гринвуд, Хоакин Паникелли



Будет ли побит? Нет.

Рекорд по ассистам за сезон: 18 — Анхель Ди Мария (2015/16)

Лучший ассистент текущего сезона: 8 — Людовик Ажорк

Будет ли побит? Маловероятно.

Мейсон Гринвуд в прошлом сезоне разделил звание лучшего бомбардира Лиги 1 со звездой «Пари Сен-Жермен» Усманом Дембеле, и в нынешнем чемпионате борьба за «Золотую бутсу» снова складывается крайне напряженно.

Его 14 голов — это лишь паритет с нападающим «Страсбурга» Хоакином Паникелли. На фоне этого Златан Ибрагимович может быть абсолютно спокоен: его рекорд в 38 мячей в этом сезоне никто не потревожит.

То же самое касается и достижения Анхеля Ди Марии по результативным передачам. Ближе всех к нему сейчас Людовик Ажорк из «Бреста», но, чтобы всерьез замахнуться на историческую планку, ему потребуется по-настоящему выдающийся финиш сезона.

Лига чемпионов

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Рекорд по голам за сезон: 17 — Криштиану Роналду (2013/14)

Лучший бомбардир текущего сезона: 13 — Килиан Мбаппе

Будет ли побит? Возможно.

Рекорд по ассистам за сезон: 9 — Джеймс Милнер (2017/18)

Лучшие ассистенты текущего сезона: 4 — Пьер-Эмерик Обамеянг, Арда Гюлер, Майкл Олисе, Доминик Собослаи, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор

Будет ли побит? Маловероятно.

Для «Реала» Лига чемпионов — это часть клубной идентичности, и что может быть символичнее для Мбаппе, чем заявить о себе, переписав 12-летний рекорд Криштиану Роналду?

Криштиану Роналду globallookpress.com

По правде говоря, с переходом турнира на новую расширенную «швейцарскую» модель, при которой каждая команда проводит как минимум на два матча больше, это достижение оказалось под еще большим давлением.

Но важно помнить: Роналду забил свои 17 голов всего за 11 игр, завершив сезон точным ударом в финале против «Атлетико» в 2014 году.

Мбаппе же провел только восемь матчей в текущем розыгрыше — он пропустил ответную игру плей-офф с «Бенфикой» из‑за травмы колена и остался в запасе против «Манчестер Сити» в декабре по состоянию здоровья.

До повторения рекорда ему нужно еще четыре мяча. Сумеет ли он приблизиться к исторической отметке уже в противостоянии с «Сити» в 1/8 финала?

Что касается ассистов, здесь обновление рекорда выглядит менее вероятным. Тот факт, что именно Джеймс Милнер удерживает лучший показатель по передачам за один сезон Лиги чемпионов, звучит как идеальный вопрос для футбольной викторины.

Сейчас сразу шесть игроков делят лидерство, но при этом Пьер-Эмерик Обамеянг уже выбыл из турнира.