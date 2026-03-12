Фанаты ММА несколько месяцев томились в ожидании анонса боев на историческом турнире в Белом доме. Однако Дана Уайт полностью разочаровал: всего 6 поединков, нет ни Джонса, ни Макгрегора, ни одного российского чемпиона

Анонс, обернувшийся провалом

Долгожданный анонс турнира UFC в Белом доме состоялся. Дана Уайт рассекретил кард, который 14 июня увидят зрители на лужайке перед резиденцией Дональда Трампа. В главном событии в битве за титул в легком весе сойдутся Илия Топурия и Джастин Гейджи.

Со-главный бой — попытка Алекса Перейры взять временный пояс в тяжелом дивизионе в бою с Сирилом Ганом. Также в карде значатся следующие поединки: Шон О'Мэлли — Айманн Захаби (легчайший вес), Бо Никал — Кайл Дакас (средний вес), Майкл Чендлер — Маурисио Руффи (легкий вес), Диего Лопес — Стив Гарсия (полулегкий вес).

Месяцы интриг, заявлений Трампа о восьми титульниках, обещаний Уайта о величайшем шоу и что в итоге? Фанаты ждали пиршества, а получили скромный обед из полуфабрикатов.

Шон О'Мэлли globallookpress.com

Событие, которое должно стать символом 250-летия независимости США, выглядит блекло. Ряд имен, присутствующих в списке, вызывает вопросы. Кайла Дакаса недавно увольняли из лиги, а после возвращения и двух побед над ветеранами доверяют место в историческом турнире.

Тот же Айманн Захаби просто крепкий середняк, но не более. Стив Гарсия яркий нокаутер и, действительно, неплохой боец, однако для широкой публики просто новичок.

Их присутствие в подобном ивенте выглядит насмешкой. Такой кард больше похож на рядовой Fight Night, а не на событие года.

Эксперты в шоке

Айманн Захаби — участник турнира в Белом доме globallookpress.com

Ветеран UFC Мэтт Браун не стал смягчать углы. Он признался, что, увидев кард, не испытал ничего, кроме разочарования. «Кто этот парень? » — спросил американец про Захаби.

Журналисты MMA Fighting также остались в недоумении. Александр Ли охарактеризовал список боев так: «Слишком много обещаний и слишком мало результатов».

Гильерме Круз сравнил анонс с ситуацией, когда засыпаешь в ожидании UFC 300, а просыпаешься на захудалом бразильском турнире. Емко и по факту. Дэймон Мартин оценил турнир на троечку, назвав его глубоким разочарованием.

По его мнению, этот ивент показатель текущего состояния UFC. Звезды либо состарились, либо закончились, либо требуют слишком много денег. Даже блогер Джейк Пол не остался в стороне: «Ожидал от карда в Белом доме куда большего».

Все эксперты и аналитики сходятся в одном: турнир будет самым просматриваемым не из-за качества боев, а из-за места проведения. UFC использует политический контекст, чтобы продать фанатам товар, который в другом случае они бы даже не заметили. Маркетинг победил спорт.

Разгромы и проходные варианты

Джастин Гейджи против Пэдди Пимблетта globallookpress.com

Разбирая турнир, начнем с главного боя. Джастин Гейджи настоящая легенда, но ему уже 37 лет, и за последние 5 боев его финишировали дважды. А теперь на него выходит непобежденный Топурия в расцвете сил.

Шансов у «Хайлайта» практически нет. Американец в главном событии нужен был просто для антуража. Противостояние Перейры и Гана за временный титул в тяжах интересно на бумаге.

«Поатан» идет за историей, пытаясь покорить третий дивизион. Но вопрос: за что Ган получил бой за временный титул? Француз после неудачи в чемпионском бою с Нганну проиграл Джонсу, спорно одолел Волкова и ткнул в глаза Аспиналлу, сорвав поединок за пояс в октябре.

Такой послужной список обычно ведет в конец рейтинга, а не на верх. Лопес и Гарсия устроят зарубу, это скрытый претендент на звание «Боя вечера». Диего всегда дерется ярко, а Стив сейчас на серии из семи побед и в последних встречах он шел напролом в погоне за нокаутом.

Но опять же, присутствие Гарсии, о котором знают только самые преданные фанаты ММА, вызывает вопросы до сих пор. Для Белого дома его имени и паспорта гражданина США недостаточно, как бы ярко он ни дрался.

Появление Бо Никала смотрится логично — Америке нужны новые герои. Но соперник... Посредственный середняк Кайл Дакас, которого отдали Никалу на растерзание. Это даже не трамплин, а просто списание в расход, чтобы восходящая звезда дивизиона вновь победила.

Чендлер против Руффи единственный бой, к которому нет вопросов. Но даже он не спасает картину. Из шести боев, реально интересны только 2-3. Этого катастрофически мало для подобного ивента.

60 миллионов на организацию и пустота

Конор Макгрегор globallookpress.com

UFC потратит 60 миллионов долларов на организацию турнира в Белом доме. Это в три раза больше, чем стоило шоу в «Сфере» в сентябре 2024-го. Но куда пойдут эти деньги непонятно.

Обещали 7-8 титульных боев, а получили дали два, и то один из них за временный пояс. Фанатам обещали парад звезд — дали парад середняков. По составу имен турнир уступает многим номерным ивентам в Лас-Вегасе и Абу-Даби.

Где Петр Ян, который мог бы провести реванш с О'Мэлли? Где Махачев, чья схватка с Топурией собрала бы космические цифры просмотров? Нет Джонса, который, по его словам, был готов драться, но не сошелся с UFC в цене.

Нет Макгрегора, которого решили поберечь для более выгодного турнира. Нет российских бойцов. Видимо, политическая повестка оказалась важнее спортивной составляющей.

И здесь вспоминается старая истина от одного футбольного философа: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». Уайт может умывать руки. Место проведения — Белый дом, дата — день рождения президента. На этом можно хайповать бесконечно.

Мнение фанатов никого не интересует. UFC давно превратился в машину по печати контента. И если такой продукт можно продать в контексте исторического турнира, его продадут, даже если в главном бою будут драться два дебютанта.