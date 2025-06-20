Фабрика талантов. Насколько успешна и устойчива система «Боруссии» Дортмунд?

Очередное лето и очередное трансферное окно, в котором дортмундскаявновь заполучила одного из самых перспективных молодых игроков Европы. На этот раз речь идет об уже знакомой фамилии для болельщиков на «Сигнал Идуна Парк»:— младший брат Джуда Беллингема, который выступал за «Боруссию» с 2020 по 2023 год и стал одним из ключевых полузащитников команды за это время.

«Я очень рад стать игроком дортмундской "Боруссии" и вместе с этим великим клубом бороться за титулы, — заявил Беллингем на прошлой неделе. — Хочу внести свой вклад в победы, празднуемые с этими потрясающими болельщиками. Я буду каждый день работать над собой и вместе с командой».

Джоб Беллингем globallookpress.com

Но Джоб — не просто юный талант. Как и его старший брат, он уже успел набраться опыта в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе Англии, где провел немало матчей и отточил мастерство. Благодаря мощной системе скаутинга и выстроенной системе развития молодежи, «Боруссия» заслужила репутацию одной из самых продуктивных «футбольных фабрик» Европы — и это весомое преимущество в борьбе за подписание одаренных юниоров.

Особенно это важно с учетом того, что дортмундцы делят свою часть футбольной карты Германии с такими сильными соперниками, как «Байер», «Шальке» и «Кёльн». Конкуренция за молодые кадры на местном уровне велика, а с глобализацией футбола рассчитывать только на уроженцев региона уже не приходится. Потому местные таланты в системе клуба все чаще соседствуют с молодыми дарованиями, переманенными из зарубежных академий.

«С точки зрения клуба в целом — глобально это не так важно, откуда приходит талант. Он может быть с любого уголка мира», — говорит директор академии «Боруссии» Томас Бройх в интервью ESPN. — «Но для меня лично важно развивать именно своих. Мне нравится работать с местными ребятами — находить их в раннем возрасте и на протяжении лет помогать становиться не только лучшими футболистами, но и лучшими людьми. А когда они прорываются в первую команду, это создает сильную связь с регионом, с клубом, с болельщиками».

Если внимательно изучить список молодых игроков, которым в последние сезоны удалось пробиться в основную команду дортмундской «Боруссии», становится очевидно: большинство из них — вовсе не уроженцы Германии. Джуд Беллингем, Эрлинг Холанн, Кристиан Пулишич, Джейдон Санчо, Джейми Байно-Гиттенс — все они попали в систему BVB уже после того, как их имена начали фигурировать в скаутских отчетах и футбольных кругах.

Эти футболисты не приходили в клуб в 12 лет, а присоединялись на стадии, когда уже либо проявили себя на взрослом уровне, либо имели статус больших надежд.

«К нам обращаются огромное количество агентов — все благодаря нашей репутации, — объясняет Томас Бройх. — Работа, проделанная в прошлом, сегодня приносит плоды. Это не только история с ребятами, которые в итоге пробились в большой футбол — и это уже колоссальный успех, давший клубу ощутимую ценность и позволивший игрокам выйти на мировой уровень. Теперь же все больше молодых хотят пройти этот путь именно с нами».

Состав «Боруссии» красноречиво подтверждает его слова. Уроженец Хьюстона Коул Кэмпбелл перебрался в Дортмунд из исландского клуба «Брейдаблик» в 14 лет. Жюльен Дюранвиль перешел из «Андерлехта» в 16. Американец Матис Альберт оставил академию «ЛА Гэлакси» ради дортмундской школы, когда ему было всего 15. А Самуэле Инасио и Лука Реджани — оба в возрасте 16 лет — покинули системы «Аталанты» и «Сассуоло», чтобы продолжить развитие в Германии.

«Это огромный шаг как для самих ребят, так и для их родителей, — говорит Бройх. — Им непросто отпускать своих детей, но наша задача — убедить их, что они попадают в надежные руки, что мы о них действительно заботимся. А в нашу пользу работает тот факт, что у нас есть реальное доказательство эффективности модели. Мы уже не раз это делали, и успешно».

У клуба действительно есть «доказательство концепции»: путь от «Сигнал Идуна Парк» к трансферам за десятки миллионов евро в элитные европейские клубы стал уже привычным. Но возникает логичный вопрос: что получают от этой философии сама «Боруссия» и ее болельщики?

Становится ли «Боруссия» клубом-продавцом — и не в ущерб ли это результатам?

С 2012 года дортмундская «Боруссия» так и не смогла выиграть чемпионат Германии, а за прошедшее десятилетие всего дважды брала Кубок страны. Во времена Юргена Клоппа, с 2008 по 2015 год, BVB вряд ли можно было назвать клубом, целенаправленно торгующим своими звездами. Тогдашнее руководство всячески старалось удержать ведущих игроков от перехода в «Баварию», как это было с Марио Гётце в 2013 году и Робертом Левандовским в 2014-м.

Сегодня же «Боруссия» скорее с готовностью принимает свой статус элитной «футбольной фабрики»: игроки ярко вспыхивают в жёлто-чёрной форме, проводят один-два сезона — и уходят за внушительные суммы, принося клубу прибыль.

Роберт Левандовский в дортмундской «Боруссии» globallookpress.com

Развитие игроков стало важнейшим источником дохода. Большинство из них в любом случае покинет Дортмунд — вопрос лишь в том, когда и за какие деньги. И чем выше цена, тем лучше для бюджета.

«В прошлом году мы развили четырех игроков, которые вскоре ушли в другие клубы, — рассказал Ларс Риккен, спортивный директор "Боруссии". — Юлиан Рейкхофф отправился в "Аякс", Хендри Бланк — в "Зальцбург", Том Роте — в "Унион", а Парис Бруннер — в "Монако".

Эти переходы в совокупности принесли нам около 20 миллионов евро всего за несколько месяцев. Если футболисты не пробиваются в основу, клуб хотя бы должен получить от этого финансовую выгоду. Конечно, такие уходы могут разочаровывать, но мы обязаны понимать потребности самих игроков».

Для функционера такой подход логичен: если игрок не готов к уровню первой команды, то его трансфер — способ компенсировать инвестиции в развитие. Тем более что не каждый юниор способен выстрелить в составе, полном конкуренции. Однако, как отмечают некоторые эксперты в индустрии, «Боруссия» время от времени отходит от своей философии и делает ставку на более зрелых футболистов.

Опыт вместо юности: сможет ли «Боруссия» Дортмунд вырваться из замкнутого круга?

После неудачного сезона 2023/24, в котором дортмундская «Боруссия» финишировала лишь пятой в Бундеслиге, клуб принял решение изменить стратегию и сделать ставку на опытных футболистов. Летом в команду пришли 27-летний Вальдемар Антон, 28-летний Серу Гирасси и 33-летний Паскаль Грос.

Все трое показали себя достойно, особенно Гирасси, продемонстрировавший выдающуюся результативность. Но по большому счету это не помогло — только невероятный спурт в концовке сезона позволил BVB финишировать четвертыми и попасть в Лигу Чемпионов.

Накануне финала ЛЧ 2024 года бывший генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке сделал громкое заявление: «Мы не можем тратить чистыми сто миллионов евро, но вложим в трансферы гораздо больше, чем заработаем на продажах. И это новое направление для “Боруссии”».

Серу Гирасси globallookpress.com

В реальности же чистые траты дортмундцев минувшим летом составили €30,6 млн. И даже эта цифра могла быть больше, если бы не трансфер Никласа Фюллькруга в «Вест Хэм», принесший клубу €27 млн. Для бухгалтерии такие сделки — манна небесная, но в спортивном плане они редко приносят быстрый успех. Уходы звезд калибра Беллингема или Холанна оставляют вакуум, который трудно восполнить — ни по уровню, ни по влиянию на игру.

Попытки заменить выдающегося игрока несколькими более скромными усилениями по принципу «в сумме дадут тот же эффект» в футболе почти не работают. Даже если удается найти нового талантливого футболиста, неизбежно встает вопрос: надолго ли он останется?

Так было и с Джобом Беллингемом. Как только его переход в «Боруссию» стал официальным, болельщики тут же начали высказывать опасения: не повторит ли он путь старшего брата — пару сезонов на «Сигнал Идуна Парк», а потом переход в АПЛ или Ла Лигу при первой же возможности.

Кто следующий? Дюранвиль наготове, если Байно-Гиттенс уйдет

Следующим в списке на выход из Дортмунда может стать Джейми Байно-Гиттенс. По информации ESPN, «Челси» уже сделал два предложения за 20-летнего вингера — на €35,5 и €50 миллионов, но оба были отклонены.

Английский молодежный сборник провел впечатляющий сезон, набрав 17 очков по системе «гол+пас» за 2790 минут игрового времени. Несмотря на это, с момента назначения Нико Ковач а в конце января он чаще выходил на замену, чем в стартовом составе. Тем не менее, если трансфер все же состоится, Гиттенс способен принести клубу солидную прибыль.

Жюльен Дюранвиль в матче Лиги Чемпионов против «Барселоны» globallookpress.com

И, как это часто бывает в «Боруссии», потенциальная замена уже в составе. Бельгиец Жюльен Дюранвиль рассматривается как прямой преемник Гиттенса. Хотя окружение Дюранвиля даже подумывало об аренде на сезон-2025/26 ради игровой практики (по данным источников, интерес проявляла «Боруссия» из Мёнхенгладбаха), руководство BVB настаивает: шанс проявить себя он получит именно в Дортмунде.

По стилю Дюранвиль очень напоминает Гиттенса — оба любят идти в обводку, активно действуют один в один, но при этом нуждаются в улучшении игры без мяча. Да, различия в деталях есть, но в целом сравнение двух игроков в клубе считают обоснованным.

Ставка на молодежь. Клубный чемпионат мира — шанс для Дюранвиля, Инасио и Альберта

Первым шагом Дюранвиля к роли основного вингера станет участие в Клубном чемпионате мира, который пройдет уже в этом месяце. Это возможность не просто сыграть, а убедить Ковача в своей готовности к большому сезону.

«Для нас Клубный чемпионат мира — вовсе не товарищеские матчи, — подчеркивает спортивный директор Ларс Риккен. — С одной стороны, это завершение текущего сезона, но с другой — подготовка к следующему. И мы намерены этим воспользоваться. Конечно, для нас это в том числе и финансово важный турнир. Первая цель — выйти в 1/8 финала, затем пробиться в четвертьфинал. Но это еще и площадка для молодых игроков, ведь для многих это будет первый опыт на столь высоком уровне. Сезон в физическом плане очень тяжелый, и нам не нужен турнир, где клуб рассчитывает лишь на 11–13 футболистов. Нам нужна вся обойма — особенно молодежь».

Помимо Жюльена Дюранвиля, на которого в клубе делают серьезную ставку, в числе юных талантов, за которыми с особым вниманием следят в штабе BVB, — Самуэль Инасио и Матис Альберт.

Инасио рассматривается как потенциальный вариант на позицию плеймейкера, где в последние годы не всегда стабильно действует Юлиан Брандт. В Дортмунде уже работают над продлением контракта с Инасио, который пока рассчитан до 2027 года.

Что касается Альберта — он уже обладает долгосрочным соглашением с клубом и видится преемником Кристиана Пулишича: еще один харизматичный вингер, способный с первых касаний заводить трибуны «Сигнал Идуна Парк».

Оба игрока включены в заявку «Боруссии» на Клубный чемпионат мира и рассчитывают получить игровое время в ближайшие недели. Руководитель молодежного департамента Томас Бройх уверен: участие в турнире — отличный шанс проявить себя для выпускников академии.

Прогнозы и ставки на футбол

«Это их возможность. Они могут выйти на большую арену, показать себя в тренировочном процессе на протяжении трех недель, может быть, получить какие-то минуты на поле», — говорит Бройх. — «И, думаю, именно создание таких возможностей — ключ к развитию наших талантов. Если ты в этом составе, на глазах у главного тренера, если ты производишь впечатление — тебя запоминают. Даже если потом временно отступишь назад — ты уже был там, уже получил вкус большого футбола. Люди в тебе что-то увидели».

В последние сезоны у «Боруссии» действительно есть на кого посмотреть. Инасио, Альберт, Дюранвиль — возможно, именно они станут следующими восходящими звездами клуба, о которых вскоре будут говорить по всей Европе.