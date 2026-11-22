The Athletic анализирует многолетний кризис «Манчестер Юнайтед», сравнивая его с 30-летием «Ливерпуля» без чемпионства.

В тот момент это было вполне разумное заявление.

«Ливерпуль» переживал худший период за последние полвека: команда находилась всего в пяти очках от последнего места в АПЛ и всерьёз рисковала вылететь из высшего дивизиона.

С момента последнего чемпионского титула Англии прошло уже два десятилетия. К началу 2011 года вершина казалась ещё более недосягаемой, чем когда-либо.

Клуб уже сменил владельцев, однако ущерб, нанесённый предыдущим руководством, был колоссальным.

Три года финансовых потрясений и глубоких разногласий — владельцы Том Хикс и Джордж Джиллетт-младший враждовали с главным тренером Рафаэлем Бенитесом, исполнительным директором Риком Пэрри и зачастую друг с другом — довели мерсисайдцев до критического состояния.

Ключевые игроки Хаби Алонсо и Хавьер Маскерано ушли, а результативный нападающий Фернандо Торрес отчаянно стремился последовать их примеру. Преемник Бенитеса Рой Ходжсон, казалось, с самого начала не справлялся с задачей. Поражение от «Блэкберн» (1:3) стало последней каплей.

Рой Ходжсон во время работы в «Ливерпулем» globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед», напротив, уверенно шёл к своему 13-му титулу АПЛ за 19 сезонов. Поэтому, когда звёздного вингера команды Райана Гиггза спросила британская Daily Mirror, может ли он представить подобный упадок, как у «Ливерпуля», на «Олд Траффорд», валлиец счёл, что может смело ответить отрицательно.

Вопрос задали накануне матча третьего раунда Кубка Англии между эти командами, который должен был состояться через четыре дня после игры с «Блэкберном». Казалось, фундамент, заложенный наставником сэром Алексом Фергюсоном, был настолько прочным, что подобный сценарий просто невозможен.

Но вот мы здесь, 15 лет спустя, и манкунианцы опустились на такую глубину, которую тогда невозможно было даже представить.

Уход Фергюсона на пенсию летом 2013 года неизбежно должен был создать определённые трудности. Но мало кто мог предположить, что «Красные Дьяволы» падут так сильно и будут столь часто погружаться в хаос и кризисы. Время от времени они добивались трофейных успехов, но радость от них несопоставима с масштабами разочарований.

Первоочередная задача, стоящая перед Маурисио Почеттино, последним выбором клуба главного тренера, — вывести команду из зоны вылета Премьер-лиги.

Символично, что свой путь в «Юнайтед» аргентинец начнёт выездным матчем именно против «Ливерпуля» — в воскресенье днём.

Современный «МЮ» — как и «Ливерпуль» в 1990-е и на протяжении 2000-х, а также сам он в 1970-е и 1980-е — стал наглядным примером того, как быстро может рухнуть могущественная спортивная империя... и как долго может длиться её восстановление.

«30 лет», — сказал экс-защитник мерсисайдцев Стив Никол в интервью The Athletic в 2020 году, вспоминая путь клуба от вершину английского футбола.

«В 1990 году мне бы такое даже в голову не пришло. Бывали моменты, когда я думал: "Ладно, сейчас у нас не всё так хорошо. Похоже, на это уйдёт немного больше времени, чем я предполагал. Но не успел оглянуться, как прошло пять лет, 10, 20. Чем дольше это продолжается, тем сложнее становится".

Многие из тех, кто был связан с "Красными Дьяволами" на протяжении последних 13 лет, могли бы узнать в этих словах собственную историю.

Сэр Алекс Фергюсон перед уходом из «МЮ» в 2013 году globallookpress.com

Им знакомы некоторые — хотя и не все — факторы, обусловившие упадок "Ливерпуля" после 1990 года:

1. Уход легендарного наставника (сэра Кенни Далглиша из "Ливерпуля" и Фергюсона из "Юнайтед");

2. Отсутствие грамотного планирования преемственности, когда чемпионский состав старел, а молодые игроки не могли достойно заполнить образовавшиеся пробелы;

3. Хаотичная трансферная политика при череде главных тренеров

4. Неспособность модернизироваться и приспосабливаться к меняющимся временам;

5. Утрата дисциплины в раздевалке, которая отражалась и на потере победного настроя на поле;

6. Периодические попытки устроить революцию с последующим возвращением к проверенному подходу под руководством знакомого лица;

7. То, как история клуба в один момент воспринималась как прочный фундамент, а в следующий превращалась в неподъёмный груз;

8. Воодушевление и необоснованная уверенность после каждого улучшения результатов, особенно успехов в кубковых турнирах, за которыми следовали долгие и мучительные периоды отставания от более серьёзных конкурентов в АПЛ.

Звучит знакомо, не правда ли? Не менее узнаваемы и воспоминания экс-полузащитника "Ливерпуля" Пола Стюарта о командном духе, который оказался полной противоположностью его ожиданиям.

"К тому времени, когда я пришёл в клуб [в 1992 году], вся его философия уже изменилась, — рассказывал он. — Игроки начали заботиться только о себе и думать: "Стены смыкаются, всё начинает рушиться, поэтому мне лучше позаботиться о себе».

Люди перекладывали ответственность друг на друга. Каждый думал только о себе — никакого настоящего единства. Они подписали столько разных игроков, включая меня, но ничего, казалось, не работало. Это был полный хаос, клубу явно не хватало направления«.

А что насчёт слов Джона Скейлза и Стэна Коллимора — ещё двух дорогостоящих приобретений, которые пришли в "Ливерпуль" в середине 1990-х и скоро его покинули?

Скейлз вспоминал, что в лагере "Красных" царило ощущение: вопрос не в том, вернётся ли клуб к завоеванию титулов, а лишь в том, когда это произойдёт.

Коллимор добавлял: "За всё это время в никто так и не попытался заглянуть внутрь себя или всерьёз задуматься о том, как мерсисайдцы могли и должны были развиваться. Фундаментальный подход сводился к следующему: "Пока мы играем в футбол в стиле "пасуй и двигайся", успех к нам придёт»«.

Сэр Кенни Далглиш с Кубком Лиги-2012 globallookpress.com

Стальной настрой, целеустремлённость и концентрация, необходимые командам, выигрывающим чемпионства, — качества, которыми отличался "Юнайтед" Фергюсона и которыми прежде славились команды "Ливерпуля", — попросту отсутствовали.

Самодовольство, если цитировать американского миллиардера Уоррена Баффетта, — главная угроза для любого бизнеса. Если в 1990-е годы оно стало одним из существенных факторов упадка мерсисайдцев, то то же самое вполне можно сказать о проблемах манкунианцев после 2013 года.

Это касалось как доверия к отдельным людям — с одной стороны, угасающим героям прошлого и их готовности (или её отсутствию) принять новый вызов, с другой — дорогостоящим новичкам и молодым футболистам, от которых ждали, что они заполнят образовавшиеся пробелы, — так и самого клуба как института.

Отсутствие "самоанализа", о котором говорил Коллимор применительно к "Красных" 1990-х, вполне можно отнести и к современным "Дьяволам". И здесь снова складывалось ощущение, что они топчутся на месте, слишком долго не замечая, как меняется время и как песок уходит из-под ног.

В начале 1990-х "Юнайтед" добивался заметных успехов благодаря приглашению иностранных игроков, таких как Андрей Канчельскис, Петер Шмейхель и Эрик Кантона.

"Ливерпуль" же почти полностью сосредоточился на английском рынке, где дорогостоящие приобретения вроде Стюарта, Дина Сондерса, Марка Райта, Найджела Клафа, Нила Раддока и Джулиана Дикса в той или иной степени не оправдали ожиданий.

Иностранные новички мерсисайдцев варьировались от вполне достойных ( Стиг Инге Бьёрнебю, Патрик Бергер, Карл-Хайнц Ридле) до игроков, не соответствовавших уровню команды ( Иштван Козма, Торбен Печник, Бьёрн Торе Кварме, Шон Данди).

Лишь летом 1999 года, когда Жерар Улье провёл масштабное обновление состава, одним из главных приобретений в рамках которого стал финский защитник Сами Хююпя, "Красные" начали подходить к зарубежному трансферному рынку с уверенностью, сопоставимой с "Дьяволами" и особенно "Арсеналом".

Жерар Улье globallookpress.com

Аналогичным образом трансферная политика "МЮ" в первые годы после ухода Фергюсона отличалась расточительными жестами и непродуманными приобретениями, призванными продемонстрировать амбиции клуба: Анхель Ди Мария, Радамель Фалькао, Бастиан Швайнштайгер, Поль Погба, Ромелу Лукаку, Алексис Санчес.

На протяжении многих лет руководители клуба пренебрежительно отзывались о более продвинутых моделях комплектования состава, применявшихся другими, прежде всего "Ливерпулем", который за тот же период приобрёл Садио Мане, Мохаммеда Салаха и Вирджила ван Дейка.

Последующие попытки "Юнайтед" перенять опыт конкурентов, отказаться от верхнего ценового сегмента рынка и сделать ставку на трансферы, основанные на анализе данных, тоже не принесли особых успехов.

Самодовольство может проявляться и в других формах.

На разных этапах этих 13 лет — при Луи ван Гале, Жозе Моуринью, Уле Гуннаре Сульшере, Эрике тен Хаге и, совсем недавно, Майкле Каррике — на "Олд Траффорд" убеждали себя, что снова твёрдо встали на путь к чемпионскому титулу.

Примерно так же в своё время поступали и на "Энфилде". Но в случае с манкунианцами свет в конце туннеля до сих пор каждый раз оказывался встречным поездом.

При сравнении результатов главных тренеров и наставников "Ливерпуля" и "Юнайтед" в периоды после утраты доминирующего положения обнаруживается одно существенное различие.

На "Энфилде" новые тренеры нередко начинали работу не слишком удачно, но затем добивались значительного прогресса.

Рой Эванс, Жерар Улье, Рафаэль Бенитес и Брендан Роджерс — все они привели команду к более высокому месту в АПЛ во втором полноценном сезоне, чем в первом (третье, третье, третье и второе места соответственно).

Майкл Каррик globallookpress.com

В "Юнайтед" же первоначальный импульс обычно возникал быстрее, но вскоре утрачивался. В одних случаях это происходило к началу третьего сезона (Моуринью), в других — уже во втором (ван Гал, тен Хаг), а иногда — едва успевали высохнуть чернила на постоянном контракте, подписанном после удачного периода временщика (Сульшер, хотя ему дали возможность добиться ещё одного обнадёживающего всплеска результатов, прежде чем команда пошла на спад в начале третьего сезона, и Каррик).

Возможно, это говорит о специфике современной АПЛ, где лишь пять из 20 нынешних наставников работают в своих клубах более двух лет. Но в то же время это указывает на нечто характерное для недавних проблем "Юнайтед".

Все перечисленные выше тренеры, даже не снискавший особой любви Рубен Аморим, вполне могли бы утверждать, что заслуживали большего времени для работы и что постоянная смена рулевых наносит клубу долгосрочный ущерб.

Однако практически в каждом случае, включая самый недавний — с Карриком, — атмосфера в раздевалке становилась настолько токсичной, что казалось, будто ситуацию уже невозможно исправить.

В 1990-е и 2000-е годы в "Ливерпуле" тоже бывали периоды токсичной атмосферы и уныния.

При Грэме Сунессе клуб стремительно утратил прежние позиции как раз в тот момент, когда "МЮ" занял освободившееся место главной силы английского футбола.

Терпение в отношении команды "Spice Boys" середины 1990-х иссякло после того, как она слишком много раз не выдерживала давления. Последние два года работы Улье превратились в тяжёлое испытание, как и заключительный сезон Бенитеса.

Постепенные улучшения начались после того, как в конце 2010 года клуб приобрела Fenway Sports Group, а Далглиш вернулся, сменив оказавшегося под огнём критики Ходжсона.

Как бы плохо ни обстояли дела в "Юнайтед" сейчас, и как бы справедливо ни направлялось возмущение в адрес семьи Глейзеров из-за того, как тот управляется, ситуация всё же не настолько безнадёжна, какой она была в "Ливерпуле" с лета 2009-го до конца 2010 года.

Фанаты «МЮ» протестуют против его владельцев — семьи Глейзеров globallookpress.com

Период хаоса при Хиксе и Джиллетте привёл к ожесточённым конфликтам за кулисами, токсичной атмосфере на стадионе и реальной угрозе финансового краха: клуб с трудом справлялся с растущими процентными выплатами по долгу, который американские владельцы на него повесили.

На этом фоне владение "Красными Дьяволами" со стороны Глейзеров выглядело стабильным. Разрушительным, но стабильным.

Однако всё это время не было сплошным кошмаром.

Бывали периоды настоящего воодушевления — будь то появление таких ярких воспитанников клуба, как Стив Макманаман, Робби Фаулер, Майкл Оуэн и Стивен Джеррард, или завоёванные командой трофеи.

При Сунессе "Красные" выиграли Кубок Англии, а при Эвансе — Кубок Лиги. Под руководством Улье команда завоевала три трофея в сезоне-2000/01 (Кубок лиги, Кубок Англии и Кубок УЕФА), а два года спустя вновь выиграла Кубок Лиги.

При Бенитесе мерсисайдцы стали чемпионом Европы в 2005 году — ровно на половине своего 30-летнего пути к возвращению чемпионского титула.

В 2006 году команда выиграла Кубок Англии, в 2007-м вышла ещё в один финал Лиги чемпионов, в 2008-м добралась до полуфинала, а в 2009-м вновь дошла до четвертьфинала, параллельно ведя продолжительную борьбу за чемпионство.

"Юнайтед" тоже выигрывал трофеи: Кубок Англии при ван Гале, Кубок Лиги и Лигу Европы при Моуринью, Кубок Лиги и Кубок Англии при тен Хаге. Но радость от этих успехов, как правило, оказывалась недолгой.

Отчасти это отражает то, что с годами престиж этих турниров несколько снизился. Но в некоторых случаях дело было в более общем недовольстве происходящим в клубе. Ван Гала уволили на следующий день после победы над "Кристал Пэлас" в финале Кубка Англии 2016 года.

Жозе Моуринью во время работы в «МЮ» globallookpress.com

После памятной победы над "Манчестер Сити" в финале того же турнира в 2024 году ещё 18 дней сохранялась неопределённость относительно будущего тен Хага: руководство уже успело провести переговоры с несколькими тренерами, рассматривая их как замену.

Из трёх трофеев, завоёванных "Юнайтед" с 2017 года, лишь победа в Кубке Лиги при тен Хаге в 2023-м казалась возможной отправной точкой для дальнейшего прогресса. Но в итоге этого не произошло.

Слишком часто всё это напоминало сплошное мучение.

Конечно, были и великие моменты — победы в финалах, важнейшие успехи в матчах с "Сити" и "Ливерпулем", драматичные камбэки на "Олд Траффорд" вопреки обстоятельствам, даже в двух последних матчах Каррика у руля команды.

Но радоваться было практически нечему, а поводов для объединения болельщиков и надежд на будущее оставалось слишком мало.

У мерсисайдцев были Макманаман, Фаулер, Оуэн, Джеррард и Джейми Каррагер — пять воспитанников, каждый из которых по-своему стал знаковой фигурой команд, выигрывавших трофеи.

Маркус Рашфорд, Джесси Лингард, Скотт Мактоминей и Кобби Мейну тоже внесли вклад в трофейные успехи манкунианцев, но в другие периоды каждый из них становился олицетворением клуба, потерявшего свой путь.

Как это часто бывает, на этой неделе новый рулевой "Красных Дьяволов" вновь заговорил о необходимости изменить клубную культуру.

В коротком интервью внутренней медиаслужбе Почеттино семь раз употребил слово на букву "К" — "культура". Слово "перезагрузка" пока никто не произносил, но речь идёт именно об этом.

И рано или поздно, после одной-двух обнадёживающих побед на старте, вновь начнутся восторженные разговоры о том, что новый наставник вернул команду на правильный путь. Всё это уже происходило при ван Гале, Моуринью, Сульшере, Ральфе Рангнике (правда, совсем недолго), тен Хаге и Каррике.

Уле Гуннар Сульшер в бытность наставником «МЮ» globallookpress.com

В те времена у "Красных" было то же самое: очередная волна воодушевления и уверенности в том, что империя снова возрождается.

Однако, если оглянуться назад, при Эвансе команда действительно на какое-то время вернулась на правильный путь, пусть ей и не хватило решимости опередить "Юнайтед" в борьбе за титул.

При Улье и Бенитесе это удалось ещё убедительнее. Улье провёл настоящую "перезагрузку", заново заложив фундамент, перестроив состав и изменив психологию команды.

Бенитес привёл "Ливерпуль" к знаменитой победе в Лиге чемпионов, а в 2009 году приблизил его к чемпионству сильнее, чем кому-либо удавалось за предыдущие 19 лет. Ещё через пять лет Роджерс подобрался к цели ещё ближе, а затем его преемник Юрген Клопп в 2020 году вернул команду на вершину.

Оценить, на каком этапе аналогичного пути находится сейчас "Юнайтед", непросто.

Положение в зоне вылета АПЛ вызывает серьёзную тревогу, однако всего полгода назад коллектив занял третье место. Несмотря на то, что за последнее десятилетие клуб опустился гораздо ниже, чем кто-либо мог представить, он дважды финишировал вторым и ещё трижды занимал третью строчку.

И, как и мерсисайдцы, манкунианцы вправе вспомнить недавнее дело "Манчестер Сити", которого независимая регулирующая комиссия признала виновным в нарушении более 100 финансовых правил Премьер-лиги в период с 2009 по 2018 годы, и задуматься о том, как всё могло бы сложиться иначе.

"Горожане", подавшие апелляцию на это решение, лишили "Красных Дьяволов" два чемпионства за рассматриваемый период: одного при Фергюсоне в 2012 году — по разнице мячей, другого при Моуринью в 2018-м (хотя тогда отставание составило внушительные 19 очков).

Кто знает, насколько победа в чемпионате в тот момент помогла бы ослабить растущее с тех пор недовольство?

В конечном счёте главная проблема "Красных Дьяволов" за последние 13 лет заключается в том, что прогрессу так и не удавалось стать устойчивым.

Глейзеры были постоянным фактором этих проблем, раз за разом принимая неудачные решения и усугубляя колоссальное финансовое бремя, которое они возложили на клуб.

Но помимо этого, всё в "Юнайтед" после ухода Фергюсона выглядело настолько краткосрочным, словно давление, требующее немедленно улучшить результаты, лишало руководство ясности мышления и отвлекало его от более масштабного видения и задачи вернуть культуру высочайших стандартов.

В этом отношении Почеттино надеется добиться успеха там, где потерпели неудачу столь многие его предшественники.

Даже в те редкие случаи, когда манкунианцы завершали сезон на обнадёживающей ноте, они затем умудрялись провалить трансферную кампанию.

Достаточно вспомнить летние приобретения этого года: полузащитники Андрей Сантос, Юри Тилеманс и Карлос Балеба. При этом в клубе словно забыли слова из автобиографии Фергюсона, опубликованной в 2013 году.

Юри Тилеманс globallookpress.com

Тогда он отмечал, что "Ливерпуль" часто подписывал "добротных игроков", но среди них было очень мало тех, кто мог бы лишить его сна.

Во времена золотой эпохи мерсисайдцев в 1970-е и 1980-е годы покойный Питер Робинсон, занимавший в клубе сначала должность секретаря, а затем исполнительного директора, часто предупреждал, что "те ребята с другой стороны Ист-Ланкс-роуд" рано или поздно "наведут у себя порядок".

"Красным Дьяволам" потребовалось гораздо больше времени, чем кто-либо ожидал: между седьмым чемпионским титулом, завоёванным при Басби в 1967 году, и восьмым прошло 26 лет.

Но в конце концов манкунианцы добились своего и на протяжении большей части следующих 20 лет превратили жизнь жителей Ливерпуля в настоящее мучение.

Бывали ли на "Энфилде" за это время такие же мрачные и конфликтные времена, как сейчас на "Олд Траффорд"? Редко, но в конце 2000-х и начале 2010-х ситуация действительно была именно такой.

И, возможно, история "Красных" в последующее десятилетие — постепенное развитие клуба под управлением FSG, обретение единства при Далглише, появление надежды при Роджерсе, а затем стремительный взлёт веры в команду и её импульса при Клоппе — должна вселять в фанатов "МЮ" уверенность: даже у крупнейших и влиятельнейших клубов всегда есть возможность вернуться на вершину.

История всегда преподносит уроки. Но в случае с "Юнайтед" поразительно другое: клуб раз за разом не извлекал уроков из собственных ошибок, не говоря уже о промахах конкурентов.