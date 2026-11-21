LiveSport.Ru подводит итоги пятого этапа Гран-при ISU, прошедшего 20-21 ноября 2026 г. в финском Хельсинки.

Было бы на что смотреть

Несправедливый недопуск российских фигуристов в Финляндию серьёзным образом сказался на уровне соревнований у спортивных пар. После просмотра турнира в Хельсинки можно сказать: ощущения, что в финской столице проходил этап Гран-при, не возникло. Впрочем, за последние четыре года подобное состояние для зрителей стало нормой.

Первое место в Финляндии отчасти неожиданно заняла немецкая пара Анника Хокке — Роберт Кункель (196,40). Для них это золото этапа Гран-при ISU не первое, но ранее свою единственную победу они одержали три года назад на Skate America 2023. В дальнейшем немцы два сезона проезжали мимо пьедестала почёта, пока в прошлом месяце на этапе во Франции не заняли третье место.

Сейчас для номинально второй пары Германии сошлись все звёзды. С одной стороны, Хокке и Кункель сами выступили почти безукоризненно (за исключением помарки на каскаде). С другой стороны, много ошибок допустили считавшиеся главными претендентами на победу канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо (195,28). Если благодаря второй оценке они после короткой программы ещё сохраняли лидерство, то неудавшиеся во второй день каскад, сольный прыжок и выброс вынудили довольствоваться лишь вторым итоговым местом. Впрочем, оно позволило канадцам вместе с победителями из Германии квалифицироваться в финал Гран-при.

Анника Хокке и Роберт Кункель globallookpress.com

Шансы на получение путёвки в Китай также имели Кэти Макбет и Балаж Надь, которые неделю назад в США завоевали бронзу, а в Финляндию приехали вместо наших. Они и сейчас выступили неплохо — даже на 4 балла превзошли свой результат прошлой недели (191,25). Однако для попадания в топ-3 требовался идеальный прокат, от которого их отделил сорванный каскад. Зато в призовую тройку вошли их соотечественники Одри Шин и Спенсер Акира Хоу, которые тоже создали пару только в этом сезоне (193,18).

И снова победила японка

Серия Гран-при ISU у женщин в этом году проходит под знаком доминирования японских фигуристок. Представительницы «страны восходящего солнца» завоевали уже пятое золото из пяти возможных, а ведь впереди нас ждёт NHK Trophy.

На сей раз первое место заняла Мао Шимада. В 21-й раз подряд! При этом выступление 18-летней японки в Финляндии было далеко от идеального: неясное ребро на флипе и недокрут на лутце в короткой программе, и падение с недокрученного четверного тулупа в произвольной. Но два успешно выполненных трикселя и хорошие компоненты позволили ей уверенно занять первое место (229,49).

Мао Шимада globallookpress.com

Если бы Нина Петрыкина показала свой максимум в короткой программе, где были допущены два недокрута, то она бы всё равно не помешала Шимаде продлить победную серию. Но и второго места, добытого после чистого проката произвольной (но без тренируемого четверного сальхова), двукратной чемпионке Европы хватило для того, чтобы впервые в карьере отобраться в финал Гран-при (214,06). Кстати, с этим же достижением поздравим Александру Игнатову, которая точно завершит международную серию в числе шести лучших.

Многие болельщики высказывают сомнение, насколько заслуженно Изабо Левито опередила Ким Ю Сон. За две программы американка совершила намного больше технических ошибок (были и недокруты, и неясные рёбра), чем кореянка. Но за две программы вице-чемпионка мира 2024 г. за компоненты суммарно набрала на 14 баллов больше, что и позволило ей снова выиграть бронзовую медаль этапа Гран-при (207,19 против 204,86).

Вмешаться в борьбу лидеров могла бы Хэин Ли, которая в Китае расположилась на третьей строчке. Однако тройной аксель у 21-летней представительницы Южной Кореи не получился ни в короткой, ни в произвольной. Вкупе с несколькими недокрутами она заняла только пятое место (192,63).

Непредсказуемые мужчины

Предсказать, в каком итоговом порядке расположатся мужчины-одиночники, становится всё сложнее и сложнее. Наличие прошлых заслуг и титулов не помогает фигуристам стабильно держать себя в достойной форме, поэтому даже поддержка арбитров хорошими оценками не всегда спасает.

Победу на этапе Гран-при ISU в Финляндии одержал Михаил Селевко. Он сделал себе отличный подарок на 24-й день рождения, который прошёл 20 ноября. Кажется, этот сезон становится для эстонца прорывным — с учётом завоёванной в Канаде бронзы он квалифицировался в финал Гран-при. Хотя нужно сказать, что потенциально Михаил может набрать куда больше, чем 254,99 балла: в короткой программе он остался без сольного прыжка, а в произвольной — скрутил сальхов в три оборота вместо четырёх и допустил пару недокрутов.

Михаил Селевко globallookpress.com

Соперники Селевко оказались ещё дальше от своего максимума. Падения, недокруты, неаккуратные приземления и «бабочки» оставили за бортом призовой тройки Стивена Гоголева, Нику Эгадзе и Адама Сяо Хим Фа. Француз, который испытывает проблемы с левым голеностопом, вообще завершил короткую программу на последнем месте. Но относительно неплохой прокат во второй день вместе с щедрыми на компоненты судьями дал возможность двукратному чемпиону Европы взобраться на четвёртую строчку и сохранить шансы на проход в финал.

Два других призёра Finlandia Trophy завершили своё выступление в серии Гран-при. Андреас Нордебак, который лишь в третий раз в карьере попал на этап Гран-при, выдал прокаты жизни и побил личный рекорд (240,94). Кадзуки Томоно, который ещё восемь лет назад завоёвывал медаль Rostelekom Cup, застряв во втором эшелоне японской сборной, уже в шестой раз взобрался на пьедестал почёта этапа, хотя и без побед (237,75).

Танцы на финском льду

Организаторы Finlandia Trophy недаром составили расписание таким образом, что соревновательный день закрывали танцы на льду. Именно в этом виде у хозяев были наибольшие шансы на завоевание местными фигуристами медалей.

И ими сполна воспользовались — Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс, которые только начали для себя серию Гран-при, после трёх бронзовых медалей на финских этапах наконец-то добрались до серебра (190,88). Теперь им нужно оперативно собирать чемоданы и улетать в Японию.

Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс globallookpress.com

Рассчитывать на что-то большее финны не могли. Всё-таки в Хельсинки приехали Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Олимпийские чемпионы в очередной раз показали класс и на 5 с лишним баллов превзошли результат, показанный ими на этапе во Франции.

Главными претендентами на бронзовую медаль после ритм-танца были Натали Ташлерова и Филип Ташлер. Однако чехи не смогли остаться на третьем месте: сорванные твизлы и низкие уровни на других элементах отбросили их на шестое место (178,58). Ошибкой соперников воспользовались американцы: сестра и брат Брауны не только выиграли первую во взрослой карьере медаль этапа Гран-при, но и обошли опытных соперников по сборной Кэролайн Грин — Майкл Парсонс (187,97 против 184,61), взяв реванш за этап в Канаде. Хотя обоим дуэтам 20 очков не хватит для попадания в финал.