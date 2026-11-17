На 91-й минуте матча в Мадриде Джеймс Траффорд дважды за несколько секунд спас ворота Англии. Испанцы уже полчаса осаждали чужую штрафную, трибуны «Метрополитано» требовали третьего гола, а Томас Тухель нервно следил за секундомером. Ещё недавно его команда вела 3:0 и практически издевалась над действующими чемпионами мира, теперь приходилось отбиваться из последних сил. Англия всё-таки победила 3:2, прервала 43-матчевую беспроигрышную серию Испании и заняла первое место в группе Лиги наций. Для команды Тухеля это десятая выездная победа подряд — абсолютный национальный рекорд. Но куда важнее то, каким получился первый час встречи. Англичане смело прессинговали, заставляли испанцев ошибаться на собственной половине и создавали моменты почти при каждом быстром переходе в атаку. До удаления Эллиота Андерсона соперник вообще не нанёс ни одного удара в створ.

Всего четыре месяца назад Тухель пережил, пожалуй, самый болезненный вечер своей тренерской карьеры. В полуфинале чемпионата мира Англия вела у Аргентины до 85-й минуты, но слишком глубоко прижалась к воротам и пропустила дважды. После матча немец объяснял, что футболисты стали пассивными и перестали контролировать мяч, хотя именно он заменил атакующего игрока дополнительным защитником. Осенью Тухель решил изменить английские привычки — вместо осторожного ожидания чужой ошибки команда начала сама навязывать соперникам высокий темп, а футболисты получили гораздо больше свободы. Результат — пять побед подряд после сентябрьского поражения от той же Испании, 17 голов за шесть матчей Лиги наций и совершенно другое впечатление от игры.

После Аргентины Тухель обещал больше не отдавать инициативу

15 июля 2026 года Англия была в шести минутах от первого финала чемпионата мира за шестьдесят лет. На стадионе в Атланте команда Тухеля вела у Аргентины благодаря голу Энтони Гордона на 55-й минуте. Оставалось выдержать последний штурм соперника, но англичане постепенно перестали выходить со своей половины поля. Тухель попытался укрепить оборону — на 72-й минуте он снял Гордона, который весь матч тревожил аргентинцев скоростью, и выпустил Эзри Консу. Англия перешла на пять защитников и окончательно лишилась возможности убегать в контратаки. Лионель Скалони ответил ещё более смелыми перестановками, а его футболисты продолжали забрасывать мячи в штрафную.

Энтони Гордон после поражения от Аргентины globallookpress.com

На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счёт, а уже в добавленное время Лаутаро Мартинес забил победный гол. Обе атаки начал Лео Месси. Англия проиграла 1:2 и отправилась домой, хотя за полчаса до финального свистка практически держала путёвку в финал в руках. Между голом Гордона и победным мячом Мартинеса англичане владели мячом всего 12% времени. Они практически перестали атаковать и позволили сопернику подолгу распоряжаться мячом возле своей штрафной. После матча Тухель признал, что команда действовала слишком пассивно, но не согласился с тем, что всё испортила перестройка обороны. По его словам, проблемы возникли раньше, а переход на пять защитников должен был помочь справиться с многочисленными навесами и подключениями аргентинцев. Немец взял ответственность на себя, хотя и подчеркнул, что никакая схема не спасла бы футболистов, которые перестали выигрывать единоборства.

Претензии казались до боли знакомыми. При Гарете Саутгейте Англия регулярно доходила до поздних стадий больших турниров, но в решающие моменты слишком часто отдавала инициативу соперникам. Финалы Евро-2020 и Евро-2024 закончились поражениями от Италии и Испании, а разговоры о чрезмерной осторожности тренера сопровождали практически весь его последний цикл. Тухеля приглашали в том числе ради побед над сильнейшими командами, однако на чемпионате мира он столкнулся с той же проблемой. Руководство Футбольной ассоциации не стало менять тренера после полуфинала. Ещё в феврале немец продлил контракт до домашнего Евро-2028, а летом подтвердил, что хочет продолжить работу. Впрочем, после такого поражения одних обещаний было мало, нужно было показать, что сборная способна играть иначе.

Первый экзамен состоялся 26 сентября на «Уэмбли», куда приехала Испания. Англичане вновь вели 2:1, но Гарри Кейн не реализовал пенальти, который мог сделать счёт 3:1. Впоследствии гости дважды наказали хозяев за ошибки и победили 3:2. Получилась неприятная копия июльской истории: преимущество, возможность добить соперника и очередной проигранный матч. Тухель, однако, увидел и положительные изменения. После неудачного начала его футболисты сумели перехватить инициативу, создать несколько опасных моментов и надолго заставить испанцев защищаться. Немец решил продолжать в том же направлении, хотя следующий соперник для проверки новой модели был куда скромнее.

Первая встреча с Испанией на «Уэмбли» globallookpress.com

Семь голов Хорватии и свобода вместо жёстких схем

В конце сентября Англия обыграла Чехию на выезде (2:0), а уже 3 октября разгромила Хорватию в Риеке — 7:0. Кейн и Букайо Сака оформили по дублю, Джуд Беллингем и Гордон тоже отличились, а последний гол забил Морган Роджерс. Это было самое крупное поражение в истории хорватской сборной, но Тухеля особенно порадовал характер игры. Англичане постоянно двигались, менялись позициями и атаковали большими силами. Уже к перерыву на табло горели четыре безответных мяча, а соперник практически не успевал реагировать на перемещения полузащитников.

Гарри Кейн и Букайо Сака празднуют гол в ворота Хорватии globallookpress.com

Следом команда выиграла дома у Чехии (3:0), а в ноябре одолела Хорватию на «Уэмбли» (2:1). Пять матчей между сентябрьской и ноябрьской встречами с Испанией показали, что перемены становятся устойчивой тенденцией. Англия не перестроилась на какую-то экзотическую схему и по-прежнему использовала привычные 4-2-3-1, изменилось содержание футбола. После октябрьского сбора Тухель объяснил The Guardian, что тренерский штаб немного скорректировал упражнения на тренировках. Немец хотел, чтобы футболисты меньше зависели от заранее заученных комбинаций и чаще принимали решения по ситуации. При этом команда должна была сохранять агрессию без мяча, быстро реагировать на потери и страховать партнёров, которые уходят со своих позиций.

Особенно сильно выросла свобода Беллингема. Раньше плеймейкер действовал преимущественно в центральной зоне под Кейном, а теперь может смещаться на любой фланг, перегружать отдельные участки поля и подключаться к атакам вторым темпом. Его перемещения освобождают пространство партнёрам, а соперники чаще оказываются перед неприятным выбором: следовать за англичанином или сохранять привычную структуру обороны. Одновременно Тухель стал активнее использовать крайних защитников. Они получили возможность не ограничиваться простыми подключениями вдоль боковой линии, а смещаться ближе к полузащите или даже в штрафную. От опорных игроков теперь требуется более гибкая страховка: Деклан Райс и Эллиот Андерсон должны постоянно учитывать, куда уходят Беллингем и защитники.

Джуд Беллингем — больше свободы в атаке globallookpress.com

Показательным оказался третий гол в Мадриде. Кейн принял мяч спиной к воротам и помог развить атаку через Беллингема, тот своевременно отправил передачу в свободную зону, куда на скорости ворвался правый защитник Бен Уайт. Испанцы не успели перестроиться, и футболист «Арсенала» спокойно пробил между ног Унаи Симону. В этой комбинации хорошо видна логика новой Англии. Центральный нападающий помогает розыгрышу, атакующий полузащитник ищет пространство, а защитник заканчивает атаку в чужой штрафной. Команда не ждёт, пока соперник сам подарит ей возможность, а пытается создать численное преимущество движением и скоростью.

Не менее важен прессинг — Тухель старается использовать физическую мощь и интенсивность, к которым большинство английских игроков привыкли в клубах. После потери мяча ближайшие футболисты сразу атакуют соперника, а остальные поднимаются выше, чтобы не дать ему спокойно выйти из обороны. Перед встречей с Испанией защитник Джарелл Куанса описывал новую установку довольно просто: после забитого гола команда должна продолжать давить и искать следующий. Именно этого Англии не хватило в полуфинале чемпионата мира, когда она практически перестала думать об атаке после гола Гордона.

Томас Тухель перед матчем с Испанией globallookpress.com

Гордон и Холл растерзали испанский фланг. Уайт вернулся после четырёх лет отсутствия

Матч в Мадриде стал лучшей иллюстрацией новой модели. Англия начала настолько резко, что за первые двадцать минут Испания не нанесла ни одного удара, а гости создали четыре момента. Уже на первой минуте Симон спас хозяев после удара Беллингема с близкого расстояния, а вскоре опасно пробивали Гордон, Райс и Кейн. По подсчётам Opta, за стартовые десять минут испанцы выполнили всего 23 точные передачи — это их худший показатель за такой отрезок в истории Лиги наций. Под давлением Англии даже команда Луиса де ла Фуэнте, которая привыкла спокойно выходить из обороны через короткий пас, начала торопиться и терять мяч.

Особенно тяжело приходилось правому флангу испанской защиты. Гордон и Льюис Холл постоянно атаковали пространство за спинами соперников, а Райс поддерживал их передачами из глубины. На левую сторону пришлось 46,1% всех касаний англичан в атакующей трети. Гордон вернул мяч своей команде семь раз — больше всех на поле. Он лидировал по количеству рывков с мячом, в том числе продвигающих атаку, и преодолел с ним почти 193 метра. Футболист, который летом перешёл из «Ньюкасла» в «Барселону», постепенно превращается в одного из главных исполнителей Тухеля.

Энтони Гордон против Испании globallookpress.com

На чемпионате мира Гордон отдал две голевые передачи Кейну в матче с ДР Конго, заработал пенальти против Мексики и забил Аргентине в полуфинале. Осенью его роль стала ещё заметнее — он способен убежать за спину защитнику, протащить мяч через несколько зон и первым включиться в прессинг. Для Тухеля такой набор качеств особенно ценен, когда команда пытается играть с высокой интенсивностью. Рядом с Гордоном неожиданно раскрылся Холл. Левый защитник «Ньюкасла» не попал в заявку на чемпионат мира, хотя эта позиция оставалась одной из самых проблемных в английской сборной. Теперь 22-летний футболист получил шанс и воспользовался им настолько уверенно, что после Мадрида конкуренция на левом фланге выглядит совершенно иначе.

В первом тайме против Испании Холл совершил пять успешных обводок. Для сравнения: все десять полевых футболистов хозяев за тот же отрезок не сделали ни одной. Англичанин также выиграл восемь из десяти единоборств и сумел сдержать Ламина Ямаля, которому позволил выполнить лишь одну успешную обводку за весь матч. Справа столь же ярко проявил себя Бен Уайт. История защитника «Арсенала» со сборной долго оставалась болезненной. В 2022 году он досрочно покинул расположение Англии на чемпионате мира в Катаре, а затем отказался от вызовов при Саутгейте. Возвращение стало возможным только после прихода Тухеля, который весной 2026-го дал футболисту второй шанс.

Льюис Холл против Ламина Ямаля globallookpress.com

В ноябре Уайт сначала вышел на замену против Хорватии, а в Мадриде получил место в стартовом составе. Его первый гол за сборную сделал счёт 3:0, но самым ценным действием оказался эпизод на 84-й минуте — тогда Нико Уильямс уже вырывался к воротам Траффорда, а Уайт успел подкатиться и сорвать опасную атаку. Для Тухеля выступление Уайта стало ещё одним аргументом в пользу обновления состава. За последние одиннадцать матчей у Англии сменилось шесть стартовых правых защитников. Теперь у тренера появился кандидат, который умеет участвовать в позиционных атаках и способен справляться с быстрыми вингерами.

Бен Уайт — неожиданное возвращение globallookpress.com

Перемены затронули и вратарскую позицию. Джордан Пикфорд по-прежнему остаётся первым номером, однако Тухель всё чаще проверяет Джеймса Траффорда. После неудачного сезона в «Манчестер Сити» голкипер перешёл в «Лидс», получил регулярную практику и постепенно вернулся в борьбу за место в национальной команде. Против Испании Траффорд провёл всего пятый матч за Англию, зато сразу прошёл испытание, которое может определить его дальнейшую карьеру. Когда хозяева сократили отставание до минимума, 24-летний вратарь несколько раз спас команду, а на 91-й минуте отразил два удара подряд практически в упор. Получается, что новая Англия Тухеля постепенно обретает собственных героев. Кейн остаётся главным бомбардиром и капитаном, Беллингем руководит атаками, а вокруг них появляются футболисты, которые прежде либо не проходили в основу, либо вообще не рассчитывали вернуться в сборную.

Траффорд спасает ворота globallookpress.com

В Мадриде Тухель не повторил ошибку, но вопросов ещё хватает

К 57-й минуте английские болельщики уже праздновали разгром чемпионов мира. Испания выглядела растерянной и впервые за долгое время не могла найти ответ на давление соперника. По данным Opta, к моменту удаления Андерсона англичане создали моменты на 2,12 ожидаемого гола, тогда как показатель испанцев составлял всего 0,18 xG, и они не нанесли ни одного удара в створ. Для команды, которая выиграла чемпионаты Европы и мира, это было совершенно непривычное положение.

Но на 63-й минуте Куанса ошибся при выходе из обороны, Ямаль убежал к воротам, а Андерсон остановил его с нарушением. Судья назначил пенальти и показал англичанину красную карточку. Микель Оярсабаль сократил разницу, а ещё через десять минут отличился Нико Уильямс. На трибунах началось настоящее безумие. Испания безостановочно атаковала, англичане с трудом выбирались со своей половины, а Тухель снова оказался перед неприятным выбором. Можно было выпустить дополнительного центрального защитника и окончательно прижаться к воротам, как несколькими месяцами раньше против Аргентины. Но немец решил иначе.

Кейн спорит с арбитром после удаления Андерсона globallookpress.com

После удаления Андерсона Беллингем опустился глубже и занял место в центре полузащиты. Англия продолжила обороняться с четырьмя защитниками, а Тухель не стал торопиться с заменами. Первые перестановки последовали лишь на 78-й минуте, когда Майлз Льюис-Скелли заменил Кейна. Позже вышли Доминик Калверт-Льюин и Джед Спенс, а Дэн Бёрн появился уже в концовке вместо Уайта. По ходу матча схема всё чаще напоминала 4-4-1, однако англичане старались сохранять возможность выбежать вперёд. Это не избавило их от тяжёлой концовки: испанцы нанесли 22 удара за весь матч, причём большинство пришлось на заключительную треть встречи. Тем не менее гости выдержали давление и сохранили преимущество.

Уильямс забивает в ворота Англии globallookpress.com

После финального свистка Тухель не скрывал радости. Он назвал победу лучшим результатом своего периода в сборной и отдельно отметил первые 60–65 минут, когда Англия контролировала происходящее на поле. Последние полчаса немец сравнил с матчем против Мексики на чемпионате мира, где его команда тоже удержала победу 3:2 в меньшинстве. Однако считать мадридский вечер окончательным решением всех проблем было бы преждевременно. Даже без удаления Англия временами допускает опасные потери при выходе из обороны. Кроме того, высокое давление требует огромного объёма беговой работы, а поддерживать такой темп на протяжении большого турнира значительно сложнее, чем в одном матче Лиги наций.

Плюс, Тухель пока ищет окончательное сочетание центральных защитников, продолжает проверять вратарей и не определился с глубиной состава на нескольких позициях. В ноябрьской заявке оказалось всего одиннадцать участников чемпионата мира, хотя часть изменений была вызвана травмами. Вместе с опытными игроками тренер пригласил Джоба Беллингема, Джоша Кинга и других молодых футболистов, которых рассматривает на перспективу Евро-2028. Сама Лига наций тоже пока не принесла Англии трофея, победа в группе позволила лишь получить статус сеяной команды перед четвертьфиналом. Жеребьёвка состоится 20 ноября, а первые матчи плей-офф пройдут в конце марта. Если англичане продолжат побеждать, следующим летом у них появится возможность проверить новую модель в решающих встречах турнира.

Игроки сборной Англии празднуют гол globallookpress.com

Главным ориентиром остаётся чемпионат Европы 2028 года, который Англия примет вместе с другими странами Великобритании и Ирландией. После двух проигранных финалов Евро и болезненного полуфинала ЧМ домашний турнир станет для нынешнего поколения, возможно, последним большим шансом выиграть трофей. В октябре 2018-го Англия уже побеждала Испанию на выезде с тем же счётом 3:2. Тогда команда Саутгейта тоже забила трижды до перерыва, пережила тяжёлую концовку и получила массу комплиментов. Однако история показала, что одна яркая победа не гарантирует успеха на больших турнирах. Тухель наверняка помнит этот урок, но у нынешней Англии появилось качество, которого ей регулярно не хватало в самые важные минуты — желание продолжать атаковать даже тогда, когда счёт уже устраивает.

Календарь и таблица Лиги наций

После полуфинала с Аргентиной немец говорил, что Англия должна научиться лучше распоряжаться мячом и перестать бояться собственной инициативы. Четыре месяца спустя его команда приехала к чемпионам мира, заставила их ошибаться на своей половине и закончила час игры со счётом 3:0. Научилась ли она побеждать там, где раньше неизменно оступалась, покажет следующий большой турнир. Но теперь у команды Тухеля хотя бы есть футбол, ради которого хочется ждать этих матчей.