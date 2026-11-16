Сборные Германии и Нидерландов играют на Олимпийском стадионе в Берлине в заключительном туре группового этапа Лиги наций. Команда Юргена Клоппа занимает третье место в группе A2 с восемью очками, уступая Греции по результатам личных встреч. Нидерланды лидируют с 11 баллами и практически гарантировали себе выход в четвертьфинал. Немцам необходима победа, которая обеспечит им место в первой двойке независимо от результата параллельной встречи Греции и Сербии.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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14' Угловой Германии закончился фолом в атаке со стороны Хаверца.

13' Хаверц зацепился за длинный пас тер Штегена, скинул под удар Шерханту, а тот попал в защитника.

11' Груда забрался в офсайд на своём фланге.

09' Мален затылком дотянулся до мяча после заброса Вермана – без проблем для тер Штегена.

07' Не самый удобный пас в штрафную сделал Вирц, Груда пытался обработать передачу, но не справился.

06' Груда справа отлично ушёл от Тимбера и заработал фол на углу штрафной!

Статистика матча 1 Удары мимо 0 60 Владение мячом 40 3 Фолы 2

04' Вербрюгген вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил длинную передачу Вирца.

01' Немцы разыграли с центра, поехали!

До матча

22:43 Команды уже на поле арены в Берлине, где сегодня сборная Германии прощается со своим многолетним спонсором Adidas, со следующего года форму немцам будет делать Nike. А в Берлине сегодня, кстати, около 8 градусов – дождь не ожидается.

22:40 Матч обслуживает шведская бригада во главе с Гленном Нюбергом. Его ассистенты — Махбод Бейги и Андреас Сёдерквист, резервный арбитр — Адам Ладебек. За VAR отвечает итальянец Марко Ди Белло, его ассистент — соотечественник Алеандро Ди Паоло.

22:35 Турнирная ситуация заставляет хозяев рисковать. Победа гарантирует Германии участие в четвертьфинале, причем при благоприятном результате параллельной встречи команда Клоппа может даже выиграть группу. Нидерландам для сохранения лидерства достаточно ничьей, однако Хави едва ли станет сознательно отказываться от привычной атакующей модели. Для немцев это одновременно шанс и серьезная угроза: чем активнее они будут прессинговать и поднимать линию обороны, тем больше пространства получат быстрые фланговые игроки соперника. В Берлине столкнутся две команды, которым комфортнее атаковать, чем защищать минимальное преимущество, но цена каждой ошибки теперь значительно выше, чем в сентябре.

22:30 У Германии многое будет зависеть от Вирца, который остается главным источником нестандартных решений впереди. В Сербии полузащитник не ограничивался привычной ролью десятого номера, постоянно смещаясь на фланги и помогая команде выходить из-под давления. Хаверц, в свою очередь, регулярно опускался глубже, освобождая пространство для подключений Груды и Шерханта. Против Нидерландов такая подвижность может оказаться особенно полезной, учитывая отсутствие ван Дейка. Впрочем, голландские защитники обладают высокой скоростью, а потому привычные забросы за спину обороны едва ли станут универсальным решением.

22:25 Теперь Клоппу предстоит искать способ остановить команду, которая только что забила семь мячей одному из непосредственных конкурентов Германии. Особую опасность представляет Рейндерс, регулярно подключающийся из глубины в свободные зоны между центральными защитниками и опорниками. Против Греции эти перемещения принесли ему сразу три гола, и немецким полузащитникам придется уделить дополнительное внимание его рывкам. При этом отсутствие де Йонга может изменить привычную структуру голландских атак: Рейндерс способен качественно продвигать мяч передачами, но его манера игры отличается от более ориентированного на контроль и продвижение через ведение де Йонга.

22:20 Германия и Нидерланды встречались 49 раз, и небольшое преимущество остается за немцами: 18 побед против 12 при 19 ничьих. Последняя встреча состоялась 24 сентября в Амстердаме и завершилась со счетом 1:1. Феликс Нмеча вывел гостей вперед еще в первом тайме, а Коди Гакпо сравнял счет только в компенсированное время. Этот матч стал дебютным для обоих тренеров в нынешнем розыгрыше Лиги наций и сразу обозначил различие их подходов: Германия пыталась использовать быстрые переходы после отбора, тогда как Нидерланды постепенно перехватили инициативу и создали достаточно моментов для спасения.

22:10 А это стартовый состав сборной Нидерландов: Вербрюгген, ван де Вен, ван Хекке, Верман, Гакпо, Думфрис, Мален, Рейндерс, Саммервилл, К. Тимбер, Ю. Тимбер.

22:05 Сборная Германии начнёт в таком составе: тер Штеген, Груда, Браун, Вирц, Киммих, Павлович, Та, Трой, Хаверц, Шерхант, Шлоттербек.

22:00 Однако перед поездкой в Берлин голландцы лишились одного из важнейших полузащитников. Френки де Йонг получил повреждение спины во встрече с Грецией и вернулся в «Барселону», поэтому в центре поля его, вероятно, заменит Тён Копмейнерс. Капитан Вирджил ван Дейк также пропускает ноябрьский сбор из-за проблем со здоровьем, а пару центральных защитников должны составить Микки ван де Вен и Ян-Поль ван Хекке. При этом атакующая группа практически не пострадала: Мален, Гакпо, Саммервилл и Рейндерс готовы выйти с первых минут. Для Хави это особенно важно, поскольку до разгрома Греции его команда пропускала в каждом матче группового этапа.

21:55 Победа над Грецией стала самой результативной для голландцев за последние годы. Уже к перерыву команда вела 5:0, а главным героем оказался Тиджани Рейндерс, оформивший хет-трик еще в первом тайме. Дублем отметился Юрриен Тимбер, по одному мячу забили Крисенсио Саммервилл и Дониэлл Мален. Особенно впечатляло, как часто футболисты Хави оказывались за спинами защитников: голландцы регулярно использовали забегания из глубины, подключения крайних защитников и быстрые передачи между линиями. Сам Рейндерс после встречи подчеркнул, что именно постоянное движение игроков без мяча помогло вскрыть оборону соперника.

21:50 Хави Эрнандес начал работу со сборной Нидерландов значительно успешнее своего немецкого коллеги. Под руководством испанца команда еще не проигрывала: за пять туров одержала три победы и дважды сыграла вничью. При этом атакующий футбол, который Хави пытается привить сборной, постепенно приносит все более заметные результаты. Если в сентябрьской встрече с Германией голландцы спаслись только в компенсированное время, то в пятницу они устроили настоящий разгром Греции, победив со счетом 7:0. После пяти туров Нидерланды возглавляют группу с 11 очками и подходят к последней встрече в статусе фаворита на первое место.

21:45 Перед решающим туром Германия по-прежнему обходится без Джамала Мусиалы и Сержа Гнабри, которые восстанавливаются после мышечных повреждений. В их отсутствие Клопп сделал ставку на связку молодых атакующих футболистов: Груда, Вирц и Дерри Шерхант располагаются за Каем Хаверцем, который выполняет роль центрального нападающего. В опорной зоне ожидается появление Йозуа Киммиха и Александра Павловича, а место в воротах закрепилось за Марком-Андре тер Штегеном.

21:40 В пятницу немцы уверенно обыграли Сербию в Белграде со счетом 3:1. Уже в первые 14 минут хозяева пропустили дважды: сначала Срджан Бабич отправил мяч в собственные ворота, затем отличился Флориан Вирц. После перерыва сербы сократили отставание, однако Брайан Груда восстановил преимущество гостей в два мяча. Эта встреча стала одной из наиболее убедительных для Германии при Клоппе, особенно в плане интенсивности прессинга и скорости переходов в атаку. Сам тренер после матча отдельно отметил качество контрпрессинга, хотя признал, что команда могла реализовать больше моментов.

21:35 Первые месяцы Юргена Клоппа во главе национальной команды получились непростыми. В пяти матчах Лиги наций немцы одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели поражение от Греции. Особенно болезненной оказалась ничья в ответной встрече с греками, завершившейся со счетом 0:0: Германия так и не сумела отыграть преимущество соперника по личным встречам. Теперь команда рискует второй раз за три последних розыгрыша Лиги наций остаться за пределами четвертьфинала, хотя еще до начала турнира рассматривалась одним из фаворитов группы.