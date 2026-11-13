15 ноября пройдет турнир UFC 334 на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке. Представляем самые интересные варианты ставок с необычными исходами

МакКинни срубит Миллера на первой минуте

Террэнс МакКинни действует предельно ярко: в его последних десяти поединках в UFC не было ни одного решения. Кайла Дакаса и Вячеслава Борщева он переехал за минуту, Данкану проиграл за 65 секунд, а Бобби Грин нокаутировал американца на отметке 4:59 стартового отрезка.

Очередной соперник Джим Миллер проводит бои на ветеранском багаже. Он чередует победы с поражениями, проиграв Чейзу Хуперу и тому же Бобби Грину, попутно задушив Джареда Гордона и Дэймона Джексона.

Миллер в свои 43 года неизбежно проседает по скорости реакции, что против взрывного оппонента становится критической проблемой. Накопленный за карьеру урон дает о себе знать.

Террэнс способен с первых секунд захватить центр октагона и срубить ветерана тяжелым попаданием. Победа МакКинни на первой минуте идет за внушительные 6.20.

Томпсон переиграет Радтке в конкурентной битве

Стивен Томпсон против Габриэля Бонфима globallookpress.com

Стивен Томпсон в последнее время переживает непростой отрезок, проиграв три боя топовым соперникам. Шавкату Рахмонову и Хоакину Бакли уступил досрочно. Тем не менее, в предыдущем поединке против Габриэля Бонфима ветеран смотрелся конкурентно и уступил лишь спорным раздельным решением.

Его соперник Чарльз Радтке идет на подъеме, выиграв три из четырех последних боев, включая досрочную победу над Мэттью Семелсбергером и недавний успех в битве с Франсиско Прадо.

Однако уровень оппозиции был заметно ниже, чем у 43-летнего противника. Стивен за счет невероятной техники в стойке по-прежнему способен разбивать середняков, которые идут на него с опущенной головой.

Радтке станет сложным испытанием благодаря своему напору, но Томпсон за счет класса заберет победу раздельным решением за 7.00.

Данкан замучает Добера в партере

Крис Данкан против Матеуша Ребецки globallookpress.com

Крис Данкан в последних боях задушил Террэнса МакКинни, одолел по очкам Матеуша Ребецки, но при этом потерпел обидное поражение сабмишеном от Ренато Мойкано.

Его соперник Дрю Добер продолжает штамповать нокауты, обновляя собственный рекорд по досрочным победам в легком весе. Накануне американец прописал коронные хуки Майклу Джонсону и Кайлу Преполецу.

Но чуть ранее сам уступил Мануэлю Торресу, Джину Силве и Ренато Мойкано, испытывав серьезные проблемы в партере. Шотландец прекрасно видит эти бреши в защите ветерана и понимает, что ввязываться в открытую рубку с Добером не стоит.

Данкан последует примеру Мойкано и Махачева: измотает визави в борьбе и победит сабмишеном за 3.65.

Холлэнд засушит бой с Медичем

Кевин Холлэнд против Майка Мэллота globallookpress.com

Кевин Холлэнд в последнее время откровенно сдал и закрепил за собой статус нестабильного бойца, чередуя победы с поражениями. В предыдущих поединках он одолел Рэнди Брауна, но до этого уступил судейскими решениями Майку Мэллоту и Даниэлю Родригесу.

Тем временем, Урош Медич набрал невероятный ход, оформив серию из четырех ярких побед нокаутом против Даниэля Родригеса, Джеффа Нила, Муслима Салихова и Гилберта Урбины.

Но при всех своих минусах Холлэнд обладает уникальным достижением: за всю свою долгую карьеру в UFC Кевин ни разу не проигрывал нокаутом. Его антропометрия (рост и размах рук по 191 см) и умение выживать в критических ситуациях позволяют ему регулярно дотягивать до судейских записок.

Понимая колоссальную ударную мощь Медича, американец выберет максимально осторожную тактику и просто отбегает все 15 минут. Ожидаем полного боя за 4.40.

Борральо поприветствует Белгаруи нокаутом

Нассурдин Имавов против Кайо Борральо globallookpress.com

Кайо Борральо в последнее время утвердился в статусе элиты среднего дивизиона, выдав мощную серию ярких побед над такими топами, как Ренье Де Риддер и Джаред Каннонир, и оступившись лишь в бою с Нассурдином Имавовым.

Параллельно Юсри Белгаруи оформил серию из трех досрочных побед в UFC, где он последовательно разгромил Джордена Сантоса, Мансура Абдул-Малика и Азамата Бекоева.

Белгаруи, действительно, неплох. Но Кайо — боец классом куда выше. Прямолинейный прессинг против него не сработает. Атакующей борьбы у Юсри тоже нет. В стойке есть преимущество только на дальней дистанции.

Уверовав в собственную неуязвимость, Белгаруи пойдет вперед и налетит на контратакующий удар бразильца. Ставка: победа Кайо Борральо нокаутом за 9.00.

Нуньес финиширует уставшую Харрисон

Джулианна Пенья и Кайла Харрисон globallookpress.com

Суммарный простой Кайлы Харрисон и Аманды Нуньес перед их очным противостоянием составляет внушительные 4,5 года. Обе легенды подходят к титульной встрече в легчайшем весе с огромным багажом за плечами и серьезными вопросами к функциональной готовности.

Действующая чемпионка Харрисон в последних боях выглядела невероятно мощно в борьбе, уверенно разобравшись с Джулианной Пеньей и Кетлин Виерой. Однако сейчас она возвращается после операции на шее и сложнейшей весогонки, что неизбежно скажется на ее кардио во второй половине пятираундового противостояния.

Нуньес не выступала с лета 2023 года. Тогда она одолела Ирен Алдану единогласным решением после победы и неожиданного поражения от той же Пеньи. Теперь бразильянка возвращается на волне соревновательного голода и колоссального опыта.

Ближе к экватору поединка физическая мощь Кайлы пойдет на спад из-за простоя и травмы, чем и воспользуется экс-чемпионка. Тяжелые панчи Аманды сломают уставшую соперницу. Победа Нуньес в 3–5 раундах оценивается за 6.00.

Хокит заберет пояс у Гана

Сирил Ган против Алекса Перейры globallookpress.com

Джош Хокит подошел к главному событию вечера в Нью-Йорке на мощнейшем ходу: американец выдал серию из пяти досрочных побед подряд (10-0 за карьеру в ММА), демонстрируя запредельную агрессию.

Чемпион тяжелого веса UFC Сирил Ган в последних поединках смотрелся надежно, но прагматично. Француз с трудом прошел Волкова, случайно ткнул в глаз Аспиналлу и встречу признали несостоявшейся, после чего не без нарушений правил нокаутировал Перейру.

На длительной дистанции Сирил фаворит. Но Хокит не станет выжидать удобного момент и с первых секунд обрушит на Гана свой фирменный хаотичный напор, используя оверхэнды и хуки вблизи.

Мотивация, актуальная форма и последние досрочные финиши говорят сами за себя. Ган никогда не проигрывал досрочно, но 2026-й — год андердогов. Победа Джоша Хокита нокаутом оценивается букмекерами за 4.40 — отличный повод рискнуть.