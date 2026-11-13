В рамках турнира PFL Dubai 14 ноября состоится поединок Дениса Гольцова и Максвелла Джанту Наны в тяжелом весе. Начало — 17:45 (мск). Постоянный автор раздела Бои LiveSport.Ru Владислав Прусаков подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.61.

Денис Гольцов

Турнирное положение: Гольцов занимает вторую строчку рейтинга тяжелого дивизиона PFL и остается одним из самых титулованных и опытных бойцов лиги.

Последние бои: В августе россиянин нокаутировал Хасана Межиева меньше чем за минуту, а до этого проиграл Кори Андерсону во втором раунде после серии пропущенных ударов в голову. Этому предшествовала победа в финале турнира над Олегом Поповым треугольником, а также триумфы нокаутами в боях с Тимоти Джонсоном и Тиагу Сантусом. Из 46 профессиональных поединков Гольцов выиграл 37.

Состояние бойца: Гольцов почти никогда не затягивает поединки — подавляющее большинство его побед приходится на первый-второй раунд. При этом поражение от Андерсона напомнило, что и его самого можно застать врасплох мощным ударом, если он сам не успеет навязать свой темп первым.

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Максвелл Джанту Нана

Турнирное положение: Нана занимает место в середине топ-10 тяжелого дивизиона и считается одним из самых перспективных новичков лиги, несмотря на уже солидный возраст в 35 лет.

Последние бои: В августе камерунец нокаутировал Эдуардо Невеша ударом в печень, а до этого по очкам переиграл экс-бойца UFC Карла Уилльямса. Единственное поражение в карьере он потерпел от Джастина Кларка нокаутом в третьем раунде.

Состояние бойца: Физически Нана выглядит внушительно — рост под два метра и соответствующий размах рук, что позволяет ему держать на дальней дистанции менее габаритных соперников. Но поражение от Кларка показало, что против сильного кикбоксера он все еще уязвим.

А против такого опытного нокаутера, как Гольцов, цена ошибки будет куда выше.

Статистика для ставок

Четыре из пяти последних боев Гольцова завершились в первом раунде

Нана проиграл лишь раз в карьере за 11 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Гольцова фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.25, тогда как на успех Наны предлагают ставку за 3.95.

Прогноз: Гольцов практически никогда не дает соперникам времени на раскачку. Россиянин с первых секунд пойдет в атаку в своей привычной манере и застанет врасплох медлительного камерунца. Экс-чемпион покажет свой класс, оформив очередной нокаут в PFL.

1.61 Победа Гольцова нокаутом Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.61 на бой Гольцов — Нана принесёт прибыль 610₽, общая выплата — 1610₽

Ставка: Победа Гольцова нокаутом за 1.61.