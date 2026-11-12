прогноз на матч 5-го тура дивизиона A Лиги наций, ставка за 2.30

13 ноября в 5-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Нидерланды и Греция. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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Нидерланды

Турнирное положение: Нидерланды еще не обеспечили себе выход в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 1-й строчке турнирной таблицы.

При этом Нидерланды в четырех матчах добыли 8 очков. Команда отличилась семью забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв сербов — 2:1.

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До того Нидерланды не смогли обыграть Грецию — 2:2, да и еще один поединок с Сербией завершился викторией —2:1. Команда не проигрывает уже без малого полгода.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Нидерланды пока не столь стабильны, к тому же оборонительные редуты команды ошибаются довольно часто.

При этом Нидерланды в трех последних очных встречах дважды переиграли греков при одной ничьей. Состав команды привычно начинен высококлассными исполнителями, способными в одиночку решить исход поединка. Прогрессирует Мекс Мердинк, дважды отличившийся в Лиге наций.

Команда явно постарается сохранить за собой первую строчку. Нидерланды потенциально способны поднатореть в плане реализации.

Греция

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 2-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.

При этом Греция в четырех турах разжилась восемью зачетными баллами. А вот забить удалось пять мячей при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не уступила крепким немцам — 0:0.

До того Греция разошлась миром с Нидерландами — 2:2, а вот несколько ранее сенсационно переиграла Германию — 1:0. «Эллины» не уступили в четырех последних матчах.

Состояние команды: Греция мечтает о выходе в плей-офф, для чего должна опередить голландцев либо немцев.

При этом Греция имеет надежные тылы. Они здорово пригодятся в Амстердаме, ведь, вероятно, большую часть времени придется сдерживать атаки соперника. Впрочем, греки сильны в игре вторым номером, да и оппонент явно небезгрешен у своих владений.

И уж точно команда будет действовать с оглядкой на тылы. Месяц назад «эллины» упустили верную победу над «оранжевыми».

На что ставят в матче Нидерланды — Греция Букмекерские коэффициенты на матч Нидерланды — Греция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды считаются фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в 6.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.35.

Прогноз: Голландцы должны прибавить в плане реализации, к тому же мотивированы как можно быстрее решить вопрос с выходом в плей-офф.

2.30 Фора Нидерландов -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Нидерланды — Греция принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Фора Нидерландов -1.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч Нидерланды — Греция принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдёт