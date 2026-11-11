12 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона A Лиги наций сыграют Турция и Бельгия. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

Василий ПинаевВасилий ПинаевФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в GoogleПодписаться+

Турция

Турнирное положение: Турция после четырех туров текущего раунда занимает четвертую строчку в квартете 1, не имея очков в активе.

Команда на 10 баллов отстаёт от лидирующей Франции и на семь — от второй в таблице Италии, а также на шесть пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах проиграла Италии (1:3).

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Ранее коллектив также остался без очков, когда в предыдущем туре снова-таки на выездной арене со счетом 0:3 потерпел разгром от нынешнего соперника.

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Турция не знала другого исхода, кроме проигрыша.

Это вряд ли позволяет хозяевам всерьез рассчитывать даже на ничью, пусть и на своём поле, особенно против соперника, который заметно превосходит их по уровню.

Арал Шимшир и Барыш Йылмаз — авторы пока что двух голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша.

Бельгия

Турнирное положение: Бельгия после четырех туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете 1, набрав шесть очков.

Команда на четыре балла отстаёт от лидирующей Франции и на один — от второй в таблице Италии, а также на шесть пунктов опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах крупно проиграла Франции (1:4).

Ранее коллектив уже набрал максимум очков, когда в предыдущем туре теперь на домашней арене со счетом 3:0 одержал разгромную победу над нынешним соперником.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Бельгия выиграла пять раз при трех поражениях.

С такими результатами гости выглядят явным фаворитом грядущей игры, пусть и на выезде, особенно если помнить об их более высоком классе.

Доди Лукебакио и Кевин Де Брюйне — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.

Статистика для ставок

  • в четырёх последних матчах Турция проиграла
  • в трёх из пяти последних матчей Турции забивали больше трёх голов
  • в трёх из четырёх последних матчей Бельгии забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.96. Ничья — в 3.90, успех Турции — в 3.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.45.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех из шести предыдущих выездных поединков.

Между тем, в четырех последних матчах хозяева проиграли.

1.96Бельгия победитСтавка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 1.96 на матч Турция — Бельгия  принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Бельгия победит за 1.96.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку такой расклад сыграл в трёх из пяти последних матчей Турции.

2.20Тотал больше 3,5 головСтавка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.20 на матч Турция — Бельгия  принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20