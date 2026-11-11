12 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона A Лиги наций сыграют Турция и Бельгия. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.
Турция
Турнирное положение: Турция после четырех туров текущего раунда занимает четвертую строчку в квартете 1, не имея очков в активе.
Команда на 10 баллов отстаёт от лидирующей Франции и на семь — от второй в таблице Италии, а также на шесть пунктов от нынешнего соперника.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах проиграла Италии (1:3).
Ранее коллектив также остался без очков, когда в предыдущем туре снова-таки на выездной арене со счетом 0:3 потерпел разгром от нынешнего соперника.
Календарь и таблица Лиги наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Турция не знала другого исхода, кроме проигрыша.
Это вряд ли позволяет хозяевам всерьез рассчитывать даже на ничью, пусть и на своём поле, особенно против соперника, который заметно превосходит их по уровню.
Арал Шимшир и Барыш Йылмаз — авторы пока что двух голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша.
Бельгия
Турнирное положение: Бельгия после четырех туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете 1, набрав шесть очков.
Команда на четыре балла отстаёт от лидирующей Франции и на один — от второй в таблице Италии, а также на шесть пунктов опережает нынешнего соперника.
Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах крупно проиграла Франции (1:4).
Ранее коллектив уже набрал максимум очков, когда в предыдущем туре теперь на домашней арене со счетом 3:0 одержал разгромную победу над нынешним соперником.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Бельгия выиграла пять раз при трех поражениях.
С такими результатами гости выглядят явным фаворитом грядущей игры, пусть и на выезде, особенно если помнить об их более высоком классе.
Доди Лукебакио и Кевин Де Брюйне — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырёх последних матчах Турция проиграла
- в трёх из пяти последних матчей Турции забивали больше трёх голов
- в трёх из четырёх последних матчей Бельгии забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.96. Ничья — в 3.90, успех Турции — в 3.50.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.45.
Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех из шести предыдущих выездных поединков.
Между тем, в четырех последних матчах хозяева проиграли.
Ставка: Бельгия победит за 1.96.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку такой расклад сыграл в трёх из пяти последних матчей Турции.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20