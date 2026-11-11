Поднимется ли Бельгия на второе место?

прогноз на матч пятого тура Лиги наций, ставка за 1.96

12 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона A Лиги наций сыграют Турция и Бельгия. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.96.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

Турция

Турнирное положение: Турция после четырех туров текущего раунда занимает четвертую строчку в квартете 1, не имея очков в активе.

Команда на 10 баллов отстаёт от лидирующей Франции и на семь — от второй в таблице Италии, а также на шесть пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах проиграла Италии (1:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ранее коллектив также остался без очков, когда в предыдущем туре снова-таки на выездной арене со счетом 0:3 потерпел разгром от нынешнего соперника.

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Турция не знала другого исхода, кроме проигрыша.

Это вряд ли позволяет хозяевам всерьез рассчитывать даже на ничью, пусть и на своём поле, особенно против соперника, который заметно превосходит их по уровню.

Арал Шимшир и Барыш Йылмаз — авторы пока что двух голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша.

Бельгия

Турнирное положение: Бельгия после четырех туров текущего раунда занимает третью строчку в квартете 1, набрав шесть очков.

Команда на четыре балла отстаёт от лидирующей Франции и на один — от второй в таблице Италии, а также на шесть пунктов опережает нынешнего соперника.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в чужих стенах крупно проиграла Франции (1:4).

Ранее коллектив уже набрал максимум очков, когда в предыдущем туре теперь на домашней арене со счетом 3:0 одержал разгромную победу над нынешним соперником.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Бельгия выиграла пять раз при трех поражениях.

С такими результатами гости выглядят явным фаворитом грядущей игры, пусть и на выезде, особенно если помнить об их более высоком классе.

Доди Лукебакио и Кевин Де Брюйне — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.

На что ставят в матче Турция — Бельгия Букмекерские коэффициенты на матч Турция — Бельгия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырёх последних матчах Турция проиграла

в трёх из пяти последних матчей Турции забивали больше трёх голов

в трёх из четырёх последних матчей Бельгии забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.96. Ничья — в 3.90, успех Турции — в 3.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.45.

Прогноз: в пяти из восьми последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех из шести предыдущих выездных поединков.

Между тем, в четырех последних матчах хозяева проиграли.

1.96 Бельгия победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Турция — Бельгия принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

Ставка: Бельгия победит за 1.96.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, поскольку такой расклад сыграл в трёх из пяти последних матчей Турции.

2.20 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Турция — Бельгия принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.20