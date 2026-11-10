Италия U19 начнёт отбор с победы, БАТЭ и «Орша» не порадуют голами

. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.29.

«Орша» — БАТЭ

Футбол. Кубок Белоруссии, 1/8 финала

На пути к этой стадии Кубка Белоруссии «Орша» разгромила в гостях любительский клуб «Друт» со счётом 7:0, а затем в напряжённой игре праздновала победу над «Нафтаном» в серии пенальти.

В Первой лиге «Орша» занимает только 14‑е место и уже не вылетит из турнира. В последней игре команда выиграла в гостях у «Сморгони» со счётом 2:1, а до этого переиграла на своём поле «БумПром» из Гомеля (3:2).

В своём первом матче в Кубке Белоруссии БАТЭ неожиданно выбил из турнира минское «Динамо». Основное и дополнительное время принесли ничью со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее был борисовский клуб (8:7).

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Затем был разгромлен в гостях «Молодёчно». В национальном чемпионате БАТЭ идёт в зоне стыковых матчей, набрав 24 очка в 28 турах. До конца чемпионата осталось два тура, и сейчас взоры гостей точно устремлены на эти матчи, где грозит вылет, а не на Кубок страны.

Наш прогноз: тотал меньше 4 за 1,45.

Италия U19 — Румыния U19

Футбол. Отборочный турнир на Евро среди юношеских сборных, групповой этап

Этим матчем стартует отбор на юниорский чемпионат Европы в группе 6. В последней товарищеской встрече Италия U19 обыграла сверстников из Хорватии со счётом 1:0.

Ранее были победы над Турцией (3:0) и Францией (2:1). Сейчас у главного тренера Альберто Боллини подросла неплохая плеяда игроков, а некоторые даже успели дебютировать в Серии А (Пессина, Иделе, Комотто, Арена, Лонтани).

Румынский футбол переживает не лучшие времена уже пару десятилетий. Иногда появляются интересные футболисты, но это не целые поколения, как было прежде. В сентябре сборная провела несколько товарищеских матчей.

Румыния U19 обыграла сверстников из Болгарии (1:0) и Румынии (3:1), но потерпела поражение от Венгрии (2:1). Конечно, Италия намного сильнее и мастеровитее и должна начинать турнир с победы.

Наш прогноз: победа Италии за 1,40.

«Шеффилд Уэнсдей» — «Аккрингтон»

Футбол. Кубок английской лиги, групповой этап

После двух матчей «Шеффилд Уэнсдей» лидирует в группе 1 с 6 очками после двух туров и уже обеспечил себе выход в следующий раунд турнира. В первом матче в гостях был обыгран «Сэлфорд» со счётом 2:1.

Во второй игре на своём поле команда уверенно переиграла «Сандерленд» U21 (2:0). В Лиге 1 «Шеффилд Уэнсдей» пока идёт на девятом месте с 20 очками после 13 туров и в последней игре чемпионата сыграл на своём поле вничью с «Блэкпулом» (1:1).

Дела у «Аккрингтона» в Кубке лиги чуть похуже: команда пока не гарантировала себе дальнейшее участие. Сейчас у неё в активе 4 очка после побед над «Сандерлендом» U21 и «Сэлфордом» по пенальти.

В Лиге 2, где сейчас выступает «Аккрингтон», команда располагается на 9‑м месте с 19 очками. В этой игре «ШУ» ничего не нужно, в отличие от гостей, которых устроит ничейный результат. К тому же у хозяев игра в чемпионате через два дня, и не исключена ротация в составе.

Наш прогноз: победа гостей с форой +1,5 за 1,62.

3.29 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3,29.