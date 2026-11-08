6 ноября глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных объявил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером Михаилом Галактионовым. Однако юридически расставание сторон до сих пор не оформлено. Чем вызвана задержка и кто может стать новым наставником «железнодорожников» — в материале LiveSport.Ru.

Довели ситуацию

Болельщики «Локомотива», пережившие «немецкий вектор» развития клуба, полагали, что сезон-2022/23 останется худшим для «железнодорожников» на многие годы. Однако нынешний год преподнёс неприятные сюрпризы.

Проиграв три матча РПЛ с общим счётом 0:7, «Локомотив» с 11-ю очками по итогам 14-го тура опустился в зону прямого вылета в Первую лигу. Последнее домашнее поражение от «Рубина» (0:1) довело фанатов до публичного выражения недовольства — они скандировали «Позор». В Кубке России у красно-зелёных дела не лучше — пять поражений в пяти турах (правда, три из них — по пенальти, но всё же) и досрочный вылет из турнира.

В любом другом топ-клубе подобные результаты уже давно привели бы к отставке главного тренера. Михаил Галактионов же в «Локомотиве», несмотря на напряжённые отношения с генеральным директором Борисом Ротенбергом и семейные неприятности, продержался полсезона.

Тем не менее, 42-летний специалист до матча с «Рубином» сообщил руководству «Локомотива» о желании покинуть свой пост. В связи с этим клуб внепланово провёл совет директоров, который принял решение о расставании с тренером.

Михаил Галактионов globallookpress.com

Интересный момент: не желая выплачивать неустойку, равную шести месячным окладам (54 млн рублей), Галактионов де-юре в отставку не подавал. Наоборот, он хотел, чтобы это решение принял клуб, на который в этом случае возлагается обязанность по выплате компенсации. С учётом последних неудовлетворительных результатов «Локомотива» эта информация дискредитирует тренера, которому, получается, было выгодно увольнение.

Просто так расставаться с миллионами не намерен Борис Ротенберг. Свою позицию он обозначил в письме, адресованном совету директоров. Отсутствием у клубного руководства единства по данному вопросу вызвана вся странность ситуации, которая последовала далее.

Он не тренер, но он тренер

После матча с «Рубином» Галактионов на флеш-интервью отказался комментировать возможную отставку, заявив, что «клуб всё расскажет». На конференции пресс-атташе «Локомотива» сразу предупредил журналистов — задавать вопросы только по игре. В это время в зал пришёл Нагорных, который на протяжении 10 минут выслушивал беседу наставника с представителями СМИ, а затем сделал следующее заявление.

Извиняюсь перед болельщиками за первую половину сезона. Уверен, клуб поправит ситуацию. Я хотел бы Михаила Михайловича поблагодарить за четыре года работы в нашем клубе. Были яркие матчи, были яркие победы, были досадные поражения. На этом этапе мы приняли решение наше сотрудничество прекратить. Юрий Нагорных председатель совета директоров ФК «Локомотив»

Вроде бы всё ясно и понятно. Но клуб ни на официальном сайте, ни на своих каналах в социальных сетях никаких объявлений об отставке главного тренера не публиковал. Более того, видеозапись пресс-конференции выложили не полностью — обрезанную — фрагмент с выступлением Нагорных вырезали. А Галактионов на сайте «Локомотива» до сих пор числится наставником.

Судя по всему, Борис Борисович пошёл на принцип. И его понять можно. Почему тренер, который сам хочет уйти в отставку, должен получать деньги за расторжение контракта? Хотя «Локомотив», конечно, в финансовом плане переживает не самые лучшие времена, но для футбольного клуба такие деньги — не проблема. Тем более, по информации Sport Baza, руководство «железнодорожников» сэкономило около 92 млн рублей, так как футболисты из-за провального старта сезона не заработали себе премиальные: за каждую победу им полагалось 200-250 тыс. рублей, а за ничью — 50-100 тыс.

По всей видимости, «Локомотив» погряз в корпоративно-управленческом кризисе. Олег Белозёров как глава «РЖД» не смог четко и грамотно распределить обязанности между Нагорных и Ротенбергом. Непонятно, кто из них главнее.

Борис Ротенберг www.fclm.ru

Борис Борисович в последние месяцы пытался назначить в клубе свою команду (например, вместо Дмитрия Ульянова спортивным директором стал Нариман Акавов, а также случились изменения в коммерческом отделе). Однако Юрий Дмитриевич сохранил за собой значительное влияние. Видимо, пока Белозёров не придёт и не разберётся, клуб продолжит оставаться в подвешенном состоянии.

В поисках нового рулевого

На данный момент наиболее вероятным кажется вариант, согласно которому «Локомотив» всё-таки выплатит деньги Галактионову. Зато Ротенберг получит право самостоятельного выбора нового главного тренера — по своим критериям. Времени у него для этого предостаточно — следующая встреча у красно-зелёных запланирована на 22 ноября, когда они отправятся в Химки на игру против «Родины».

Тренерский штаб «Локомотива» остаётся. В том числе тренер вратарей Заур Хапов, который весной 2022 г. уже имел опыт управления командой «железнодорожников». Олег Пашинин тоже имел опыт работы исполняющего обязанности. Однако сейчас приоритетным вариантом среди внутренних ресурсов клуба является Дмитрий Хохлов, который последние три года возглавляет молодёжку. Если с кандидатом со стороны договориться не получится, то именно он встанет у руля основной команды.

Дмитрий Хохлов www.fclm.ru

С учетом недавней тренерской перестановки в «Ахмате» в СМИ и Telegram-каналах активно циркулирует имя Станислава Черчесова как потенциально следующего наставника «Локомотива». 63-летний специалист вряд ли бы отказался от подобного предложения, но ходят разговоры, что Ротенберг не захочет его приглашать: якобы после одной из их встреч на трибуне он заявил, что «такой тренер нам не нужен».

В настоящее время на рынке доступен другой интересный кандидат. Владимир Федотов не работает уже два с половиной года, но он не раз добивался результата с кризисной командой: вывел «Оренбург» из ФНЛ на седьмое место РПЛ, с «Сочи» вообще завоевал серебряные медали, а с ЦСКА провёл сильный сезон, став обладателем Кубка России и вице-чемпионом. Подобный камбэк «Локомотиву» не помешает.

Также среди претендентов могут быть как свободные специалисты (Леонид Слуцкий, Франк Артига, Сергей Игнашевич), так и трудоустроенные тренеры (Андрей Талалаев, Вадим Евсеев, Курбан Бердыев). Но есть сомнения, что кто-то самовольно согласится разгребать те проблемы, в которых сейчас оказался «Локомотив». Даже несмотря на появившуюся в СМИ информацию о закупке, которую Ротенберг собирается устроить зимой: форвард, плеймейкер, опорник, центральный и левый защитники на общую сумму 12,5 млн евро.