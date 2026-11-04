В команде с обладателем «Золотого мяча» Гарри Кейном, виртуозным Майклом Олисе и одним из лучших защитников Европы Дайо Упамекано главные комплименты неожиданно достаются Конраду Лаймеру. Австриец забил в двух важнейших матчах подряд — против дортмундской «Боруссии» и «Атлетико», причём оба раза оказался среди лучших на поле. Впрочем, его настоящая ценность раскрывается не в голах. Универсальный футболист превратился в одну из главных тактических находок Венсана Компани, и именно такие игроки могут решить судьбу «Баварии» в Лиге чемпионов.

Кейн промахивался, Лаймер забивал. Лидер «Баварии» в Классикере

За несколько часов до немецкого классикера Лотар Маттеус признался в любви футболисту, которого редко увидишь на первых ролях в рекламных кампаниях «Баварии». Легендарный полузащитник объяснил, что с удовольствием играл бы рядом с Конрадом Лаймером, поскольку тот готов работать все 90 минут вне зависимости от своей позиции, а его бойцовские качества дают уверенность любому тренеру. А сам матч показал, насколько своевременными оказались эти комплименты.

В матче с дортмундской «Боруссией» именно Лаймер оказался главным источником проблем для обороны гостей. На 38-й минуте австриец перехватил поперечную передачу Феликса Нмечи, обменялся пасами с Олисе и ворвался в штрафную после стремительного рывка. Грегор Кобель остановил первый удар, но защитник успел на добивание и открыл счёт. В начале второго тайма он вновь оказался перед воротами «Боруссии», однако на этот раз швейцарский голкипер спас свою команду.

Гол Лаймера «Боруссии» globallookpress.com

Контраст с выступлением Кейна получился особенно любопытным. Англичанин впервые вышел на поле после получения «Золотого мяча», продемонстрировал награду болельщикам, а затем нанёс шесть ударов и ни разу не попал в створ. На 56-й минуте форвард получил шанс увеличить преимущество с пенальти, но зарядил в перекладину. Согласно данным Opta, это был лишь второй нереализованный 11-метровый Кейна в Бундеслиге за 27 попыток.

Казалось бы, у «Баварии» и без результативности своего главного бомбардира хватало возможностей победить: мюнхенцы создали моменты на 4,83 xG против 0,7 у соперника. Однако «Боруссия» дважды отыгралась и увезла ничью — 2:2, а Лаймер, который забил первый гол и нанёс пять ударов, получил награду лучшему игроку матча. Австриец играл на позиции правого защитника, но его голевая атака началась с перехвата на чужой половине поля, после которого он оказался на острие. Именно эта последовательность от отбора до удара позволяет понять, почему Компани так ценит футболиста, который формально должен отвечать прежде всего за оборону.

Лучший в Мадриде: пять отборов, семь подборов и решающий гол

Всего через три дня Лаймер повторил свой трюк уже в Лиге чемпионов, причём соперник и обстоятельства делали его выступление ещё более значимым. «Бавария» приехала к «Атлетико» без ряда атакующих футболистов, включая Джамала Мусиалу, Луиса Диаса и Сержа Гнабри, а Венсан Компани из-за болезни не смог руководить командой с бровки. Сначала команда Диего Симеоне успешно выдерживала давление, перекрывая пространство перед штрафной, но постепенно мюнхенцы всё увереннее забирали инициативу. Уже к перерыву гости выполнили 406 передач против 197 у «Атлетико», а их преимущество во владении сопровождалось постоянными попытками вернуть мяч сразу после потери. Лаймер регулярно подключался справа и ещё в первом тайме создал момент для Кейна, который не сумел удачно пробить с лёта.

Лаймер в матче против «Атлетико» globallookpress.com

После перерыва Леннарт Карль воспользовался ошибкой Робена Ле Нормана и вывел «Баварию» вперёд, а на 74-й минуте очередь дошла до Лаймера. Альфонсо Дэвис мгновенно вернул владение после собственной потери, Кейн нашёл австрийца передачей в штрафную, и тот не стал торопиться с ударом. Защитник дождался, пока Давид Ганцко бросится накрывать удар, убрал защитника на замахе и мощно отправил мяч под перекладину. Ян Облак оказался бессилен, а «Атлетико» окончательно лишился надежды спасти игру.

Однако награду лучшему игроку встречи от УЕФА Лаймер получил не только за эффектный гол. По данным Opta, австриец выиграл восемь единоборств, совершил семь подборов, нанёс три удара и выполнил 50 точных передач из 56. Пять успешных отборов — второй результат среди футболистов «Баварии», больше было только у Тома Бишофа.

Игроки «Баварии» празднуют гол Лаймера globallookpress.com

Показательно, что немецкий «SPORT1» оценил выступление Лаймера на 1,5, а британская «The Guardian» назвала его превосходным. В своём обзоре испанского матча журналист Сид Лоу обратил внимание, насколько свободно австриец располагался впереди — временами его действия больше напоминали работу вингера, чем крайнего защитника. При этом «Бавария» сохранила ворота в неприкосновенности, а «Атлетико» сумел впервые по-настоящему проверить Мануэля Нойера лишь после часа игры. Для Лаймера гол в Мадриде стал продолжением необычной серии, впервые с мая 2023 года он отличился в двух официальных матчах подряд.

Из центрального полузащитника — в главное тактическое оружие Компани

Ещё несколько лет назад Лаймера воспринимали преимущественно как энергичного центрального хавбека, который специализируется на прессинге, подборах и разрушении чужих атак. Его переход в «Баварию» из «Лейпцига» летом 2023 года не сопровождался огромными расходами, мюнхенцы вообще получили австрийца свободным агентом. Но именно под руководством Компани футболист окончательно закрепился на фланге обороны и существенно расширил набор своих задач.

Результаты прошлого сезона прекрасно демонстрируют эту трансформацию. В сезоне-2025/26 Лаймер 28 раз выходил справа в обороне, 16 — слева и ещё трижды начинал матч в центре поля. В 29 матчах Бундеслиги он оформил три гола и девять результативных передач, а в Лиге чемпионов добавил три ассиста за 11 встреч. Особенно ценный материал для понимания его роли появился после апрельского четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала». Технический наблюдатель УЕФА Руй Фария подробно разобрал выездную победу мюнхенцев и отметил необычную организацию атак команды Компани. Когда «Бавария» владела мячом, четверо футболистов (Упамекано, Джонатан Та, Йозуа Киммих и Александер Павлович) обеспечивали страховку, а впереди располагались сразу шесть игроков.

Лаймер в матче против «Реала» globallookpress.com

Лаймер тогда вышел слева, регулярно смещался в центр поля и менялся зонами с Луисом Диасом. Колумбиец опускался за передачей, вытягивая за собой оппонента, а австриец атаковал освободившееся пространство. Фария отдельно подчеркнул, что такие перемещения помогают создавать новые линии передач и сбивать персональные ориентиры обороны. При этом команда сохраняет численное прикрытие на случай потери мяча — критически важное обстоятельство против соперника с Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором.

В ответном четвертьфинале Лаймер вновь продемонстрировал, что его польза не ограничивается атакующими подключениями. Уже на 20-й минуте он успел подстраховать оборону в опаснейшей ситуации против Мбаппе, после замены Йосипа Станишича австриец переместился с левого фланга на правый, а «Бавария» в итоге победила 4:3 и вышла в полуфинал.

Подобная гибкость объясняет, почему Компани может перестраивать команду по ходу матча без постоянной смены исполнителей. Один и тот же футболист способен закрыть обе позиции крайнего защитника, действовать в полузащите, страховать партнёров при потерях и предлагать дополнительного игрока впереди. Для команды, которая привыкла владеть мячом и высоко обороняться, это существенное преимущество.

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Тем показательнее оценка Лаймера со стороны людей, которые работают с ним каждый день. Ральф Рангник, возглавляющий сборную Австрии, называл его одним из лучших футболистов мира по умению возвращать владение, а Кейн ещё в прошлом сезоне признавался, что партнёра часто недооценивают. Сам Компани подчёркивал, что помимо мастерства его команде необходимы энергия, готовность постоянно двигаться и способность выдерживать высокий темп.

Венсан Компани и Конрад Лаймер globallookpress.com

В июле «Бавария» продлила контракт Лаймера до 2029 года, фактически закрепив его статус одного из важнейших игроков проекта Компани. Победа над «Атлетико» показала, какой эффект даёт подобная универсальность против соперника, который специализируется на плотной обороне и быстрых контратаках.

Если «Бавария» действительно собирается вернуть себе главный европейский трофей, даже лучшей версии Кейна и индивидуального мастерства Олисе ей может оказаться недостаточно. В решающих матчах потребуется сохранять равновесие между атакой и обороной, быстро возвращать мяч и находить дополнительные варианты против организованной защиты. Все эти задачи Лаймер уже умеет решать на самом высоком уровне.

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Поэтому среди звёздных фамилий мюнхенского состава стоит особенно внимательно следить за номером 27. Его фамилия редко оказывается первой на афише, зато следить за трансформацией Лаймера в ключевого игрока проекта Компани невероятно интересно.