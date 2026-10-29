Football365 называет футболистов «Манчестер Юнайтед», который обрадуются увольнению наставника команды Майкла Каррика.

Майкл Каррик получил отсрочку от увольнения в «Манчестер Юнайтед», однако смена главного тренера на «Олд Траффорд» по-прежнему кажется неизбежной. «Красные Дьяволы» занимают 16-е место в АПЛ после худшего старта в чемпионате Англии с сезона-1986/87. Сейчас команда не может выиграть уже восемь матчей подряд во всех турнирах.

Ожидалось, что специалиста уволят после поражения от «Борнмута» (0:3), но теперь он, как предполагается, останется во главе коллектива на выездном матче с «Челси» в ближайшие выходные.

Если результаты не улучшатся немедленно, манкунианцам придётся уволить своего экс-полузащитника и искать нового наставника. Правда, платить за тех специалистов, которых клуб действительно хочет видеть на этом посту, он не станет.

Майкл Каррик globallookpress.com

Мы рассмотрели пятерых игроков «Юнайтед», которые, вероятно, будут рады смене главного тренера.

Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш стал одним из главных бенефициаров прихода Каррика в январе: новый рулевой сразу вернул его на предпочитаемую позицию «десятки».

Сезон-2025/26 он завершил с рекордными 21 ассистом в Премьер-лиге и получил престижную награду ассоциации футболистов — «Игрока года по версии футболистов».

Однако в первые недели нынешнего сезона португалец выглядит лишь бледной тенью самого себя прежнего, записав на свой счёт всего одну голевую передачу во всех турнирах.

В матчах против «Атлетико», «Лидса» и «Комо» его использовали не на привычной позиции, а после поражения в Италии со счётом 1:4 он по сути раскритиковал тактические решения Каррика.

«Это решение тренерского штаба — не прессинговать соперника персонально, иногда оставлять немного пространства за спинами и пытаться отобрать мяч в самый первый момент, выжидать, позволять им владеть мячом», — сказал он.

«Но иногда, когда позволяешь таким командам слишком много контролировать мяч, они обретают уверенность. У них так много игроков за линией мяча, что нам приходится много бегать, игроки начинают раздражаться. А когда удаётся вернуть владение, ногам и голове уже гораздо сложнее работать как надо».

Затем полузащитник не попал в стартовый состав на матч с «Борнмутом» и провёл всю игру на скамейке запасных, наблюдая за поражением «Красных Дьяволов» со счётом 0:3.

Лишь во второй раз в карьере он остался неиспользованным запасным в матче английской Премьер-лиги.

Каррик назвал отсутствие Фернандеша в основе «футбольным решением», но отношения между ними, похоже, дали трещину. Личная беседа может привести к тому, что португалец выйдет в старте на субботний поединок с «Челси».

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Несмотря на неубедительное начало сезона, плеймейкер остаётся лучшим игроком манкунианцев, и смена главного тренера, вероятно, вернула бы его в основу.

Мейсон Маунт

Мейсон Маунт провёл все 90 минут и против «Комо», и против «Борнмута», однако на эти матчи приходятся два из всего пяти выходов хавбека в стартовом составе при Каррике.

Его преследовали проблемы с травмами, но даже когда он был здоров, последние 10 месяцев он преимущественно оставался на периферии команды.

В предсезонных матчах тот хорошо проявил себя в более глубокой роли в центре поля, однако после приобретения Юри Тилеманса и Карлоса Балеба опустился в иерархии полузащитников.

По сообщениям СМИ, один из главных претендентов на пост тренера «Юнайтед» — Эдди Хау, который прошлым летом хотел подписать Маунта в «Ньюкасл».

Неутомимость, интенсивная работа без мяча и тактический интеллект делают того идеальным исполнителем для предпочитаемой специалистом схемы с тремя центрхавами.

«Я считаю, что привношу в команду много энергии, иногда даю старт прессингу и становлюсь своего рода катализатором атакующих действий. Я всегда стараюсь сосредоточиться на этом, помогать окружающим и заряжать команду энергией», — заявил Маунт.

Мейсон Маунт globallookpress.com

Проще говоря, для нынешнего «Манчестер Юнайтед» он слишком много бегает.

Лени Йоро

«МЮ» согласовал сделку на сумму до 58,9 млн фунтов за Лени Йоро, который перебрался на «Олд Траффорд» летом 2024 года с репутацией одного из самых талантливых молодых центрбеков Европы.

Француз регулярно играл в тройке защитников при Рубене Амориме, но при Каррике ему стало гораздо сложнее получать игровое время.

Когда Гарри Магуайр и Лисандро Мартинес здоровы и доступны, именно они составляют первую пару центрбеков в выборе тренера.

Во второй половине прошлого сезона Йоро вышел в основе всего в шести матчах, а в нынешнем чемпионате его единственные появления в старте пришлись на позицию правого защитника, где он играет не на своём месте.

Там он выглядит неуверенно и стал одним из виновников второго гола «Борнмута»: Адриан Трюффер воспользовался его падением, после чего без труда отдал пас на Маркуса Тавернье, которому оставалось лишь отправить мяч в ворота.

Новый наставник мог бы предоставить 20-летнему защитнику регулярную игровую практику в центре обороны, и тогда он, наконец, получил бы возможность показать, за что «Юнайтед» заплатил такие большие деньги.

Лени Йоро globallookpress.com

Если он достаточно хорош для нынешней сборной Франции...

Матеус Кунья

Матеус Кунья сыграл важную роль в успешном завершении сезона-2025/26 для «Юнайтед», забив шесть мячей и отдав три ассиста в 15 матчах АПЛ под руководством Каррика.

Бразилец также регулярно выходил в стартовом составе в начале нынешнего сезона, однако в последние недели, похоже, утратил расположение тренера. В матчах против «Атлетико» и «Лидса» форвард суммарно провёл на поле всего 16 минут после выхода на замену, прежде чем вернулся в основу на игру с «Комо».

В первом тайме 27-летний футболист вступил в жаркий спор с Карриком у бровки. Сообщается, что в перерыве они снова повздорили.

Во втором тайме бразилец не играл, а на матч с «Борнмутом» вновь остался в запасе, хотя на этот раз наставник всё же выпустил его после перерыва.

Если «Красные Дьяволы» назначат Хау, нападающий потенциально может стать одним из первых игроков, чьи фамилии будут вписаны в основу. Ещё до перехода Куньи на «Олд Траффорд» летом 2025 года Хау называл бразильца одной из главных трансферных целей «Ньюкасла».

Матеус Кунья globallookpress.com

Беньямин Шешко

Наряду со сделками по Кунье и Брайану Мбёмо манкунианцы также выдержали конкуренцию со стороны «Ньюкасла» и подписали Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг».

«"МЮ" провёл очень хорошую трансферную кампанию. Игроки, которых вы упомянули, — выдающиеся футболисты, за которыми мы следили ещё летом. Так что им можно только пожелать удачи», — говорил Хау.

Поначалу карьера форварда в «Юнайтед» складывалась непросто, но с приходом Каррика он забил девять голов во всех турнирах и стал одним из двух лучших бомбардиров команды за время работы тренера.

Несмотря на впечатляющую результативность, словенец пока не закрепился в стартовом составе: 11 из 19 матчей при английском наставнике он начал на скамейке запасных.

Сейчас 23-летний футболист травмирован, но даже когда он был полностью здоров, Каррик преимущественно использовал Мбёмо на позиции наконечника атак.

Шешко также может выиграть от работы с Хау, который предпочитает играть с мощным форвардом и уже доказал, что способен превратить перспективного игрока в нападающего мирового класса.

Беньямин Шешко globallookpress.com

Александер Исак перебрался в «Ньюкасл» в 2022 году после сезона в Ла Лиге, в котором забил шесть мячей, а три года спустя покинул клуб за 125 млн фунтов.

Беньямин, ты вполне можешь повторить его путь.