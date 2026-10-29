30 октября в 13-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Рексем». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.
«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 12-м месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.
При этом «Шеффилд Юнайтед» на 4 очка отстает от топ-8. Команда забила 16 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Дерби» — 1:1.
До того «Шеффилд Юнайтед» одолел «Бристоль Сити» — 1:0, а вот чуть раньше потерпел поражение от «Портсмута» — 2:3. «Клинки» не проигрывали в двух последних матчах.
Состояние команды: «Шеффилд Юнайтед» пока далек от сверхстабильности, к тому же победил всего четыре раза в 12 поединках.
При этом «Шеффилд Юнайтед» в родных стенах выступает не лучшим образом. В шести домашних поединках команда добыла лишь две победы. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились, хотя Патрик Бэмфорд старается. На его счету пять забитых мячей.
Наверняка «клинки» в этой встрече будут максимально активно атаковать. Команда постарается подтянуться к пресловутой зоне стыков.
«Рексем»
Турнирное положение: «Рексем» выступает ни шатко ни валко. Команда на текущий момент находится на 17-м месте турнирной таблицы.
При этом «Рексем» на 6 очков опережает опасную зону. Команда забила 15 мячей при 18 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вчистую уступила «Блэкберну» — 0:2.
До того «Рексем» уверенно переиграл «Престон» — 4:1, а вот чуть раньше проиграл «Вест Бромвичу» — 0:2. «Красные драконы» в шести выездных матчах добыли лишь одну викторию.
Состояние команды: «Рексем» пытается отдалиться от группы аутсайдеров, к тому же бледновато выглядит в атаке.
При этом «Рексем» имеет скромный по именам состав, да и в плане надежности тылов выглядит недостаточно выгодно. «Красные драконы» авторитетов не боятся, однако победы им даются уж слишком натужно. Зато «клинков» они одолели в двух последних поединках.
Команда намерена зацепиться за драгоценные очки. Правда, в шести поединках вне родных стен она забила всего 5 мячей в ворота соперников.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.40. Ничья — в 3.30, выигрыш «Рексема» — в 2.57.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.95, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 1.90.
Прогноз: «Клинки» способны побороться за попадание в стыки, тогда как «Рексем» неудачно выступает на полях соперников.
Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Рексем» на выезде в среднем забивает реже гола за матч
- «Клинки» в кадровом аспекте выглядят предпочтительнее соперника
- «Шеффилд Юнайтед» в родных стенах в среднем забивает чаще гола за матч
- «Клинки» не уступили в двух последних матчах
- «Рексем» не побеждал в четырех последних выездных поединках