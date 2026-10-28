29 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют ЦСКА и «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
ЦСКА
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 3-м месте турнирной таблицы своей группы.
При этом ЦСКА добыл пять очков в четырех сыгранных матчах. В них команда отличилась пятью забитыми мячами при четырех пропущенных.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно переиграв в дерби «Спартак» — 2:0.
До того ЦСКА был бит московским «Динамо» — 1:3, зато кубковый поединок с «Ростовом» принес уверенный успех — 4:0. «Армейцы» на два очка отстают от идущего вторым в группе «Акрона», да и своих кубковых амбиций не скрывают.
Состояние команды: ЦСКА окрылен яркой победой в дерби всея Руси, к тому же классный поединок провел голкипер Максим Бориско.
При этом ЦСКА в трех последних очных поединках не уступил «железнодорожникам». В шикарных кондициях находится Иван Обляков. Хавбек «армейцев» забил уже 7 мячей в чемпионате и еще один в Кубке страны. К тому же два месяца назад команда обыграла «Локомотив» в рамках РПЛ — 3:2.
Нет сомнений, что команда Дмитрия Игдисамова будет рисковать. «Армейцы» сражаются за выход в плей-офф, да и оппонент в Кубке не преуспевает.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» испытывает сложности на всех фронтах. Команда на текущий момент находится на 4-м месте турнирной таблицы своей группы Кубка России.
При этом «Локомотив» в четырех турах Кубка набрал всего три зачетных балла. А вот забить удалось два мяча при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Ростова» — 0:2.
До того «Локомотив» расписал веселый паритет с «Краснодаром» — 3:3, а вот чуть раньше в рамках Кубка России в серии пенальти уступил «Акрону». «Железнодорожники» не побеждали в трех последних поединках.
Состояние команды: «Локомотив» явно предстанет в оптимальном кадровом сочетании, ведь шансы на второе место в группе пока не потеряны.
При этом «Локомотив» больше обеспокоен исправлением ситуации в чемпионате. К тому же в лазарет не вовремя угодил хавбек Сергей Бабкин. Несколько сбавил обороты и форвард Николай Комличенко, чей прицел молчит уже в трех матчах кряду. Да и других проблем у команды громадьё…
Наверняка команда Михаила Галактионова будет действовать активно. «Железнодорожники» в случае поражения вылетят из Кубка России.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.69, а победа оппонента — в 3.77.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.81, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.07.
Прогноз: «Армейцы» окрылены победой над «Спартаком», к тому же в последнее время успешно противостоят «Локомотиву».
Ставка: Победа ЦСКА за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.84.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Локомотив» в Кубке страны в среднем забивает меньше одного мяча за матч
- ЦСКА победил в трех последних домашних поединках
- «Локомотив» не обыгрывал «армейцев» в трех последних очных поединках
- «Железнодорожники» не побеждали в трех последних матчах
- Команда Игдисамова после победы над «Спартаком» пребывает на моральном подъёме