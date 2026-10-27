28 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Спартак» и «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.

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«Спартак»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 1-м месте турнирной таблицы своей группы.

При этом «Спартак» добыл десять очков в четырех матчах. В них команда отличилась 13 забитыми мячами при пяти пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в дерби всея Руси уступив ЦСКА — 0:2.

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До того «Спартак» учинил разгром «Рубину» — 4:0, да и кубковый поединок с «Родиной» принес успех — 4:2. «Красно-белые» победили в четырех своих последних домашних матчах.

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Состояние команды: «Спартак» мечтает о чемпионстве, но и выигрыш Кубка России ставит для себя как один из приоритетов.

При этом «Спартак» уже полтора года не проигрывает казанцам. «Красно-белые» будут из кожи вон лезть дабы реабилитироваться за поражение в дерби. Хуан Карседо наверняка снова предоставит шанс проявить себя талантливой молодежи, да и Мирлинд Даку должен снова огорчить свой бывший клуб.

Нет сомнений, что команда постарается досрочно выиграть свою группу. Тем более соперник ныне угодил в кризис, приведший к смене наставника.

«Рубин»

Турнирное положение: «Рубин» переживает сложный период. Команда на текущий момент находится на 3-м месте турнирной таблицы своей группы Кубка России.

При этом «Рубин» на три очка отстает от второй позиции. А вот забить удалось всего три мяча при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Крыльев Советов» — 0:2.

До того «Рубин» был разбит «Спартаком» — 0:4, а вот чуть раньше вчистую уступил еще и «Оренбургу» — 1:4. Казанцы не побеждают уже два месяца.

Состояние команды: «Рубин» в кадровом аспекте выглядит не столь выгодно, к тому же сейчас угодил в психологическую яму.

При этом «Рубин» чуть больше недели назад был разгромлен «красно-белыми». А вот на отчетный поединок команду выведет уже Олег Кузьмин. Местной легенде дадут шанс проявить себя до зимней паузы. Вот только в трех последних матчах казанцы пропустили в свои ворота десять мячей.

Наверняка команда будет действовать вторым номером. Казанцам сейчас важно прервать свой пораженческий сериал. Получился ли?!

На что ставят в матче Спартак — Рубин Букмекерские коэффициенты на матч Спартак — Рубин: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.44. Ничья оценена в 4.55, а победа оппонента — в 8.05.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.84, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.03.

Прогноз: Спартаковцы мотивированы досрочно занять первое место в группе, к тому же недавно разгромили казанцев.

2.22 Фора «Спартака» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Спартак» — «Рубин» принесёт прибыль 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Фора «Спартака» -1.5 за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.93 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.93 на матч «Спартак» — «Рубин» принесёт прибыль 1930₽, общая выплата — 2930₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.93.

Пять причин, почему ставка зайдёт