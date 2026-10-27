В этом экспрессе разберём матчи в кубках Австрии и Германии, а также встречу чемпионата Хорватии. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 10.05.

«Ферст» Вена — «Рапид» Вена

Футбол. Кубок Австрии

«Ферст» начал свой путь в турнире с выездной победы над «Маттерсбургом» со счетом 2:1. Затем венский коллектив камень на камне не оставил от зальцбургской «Аустрии» — 4:0.

Команда из столицы Австрии на данный момент выступает во Второй лиге, где с 25 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидерство «Блау-Вайсс» из Линца только по дополнительным показателям.

На данный момент «первые» имеют впечатляющую серию из восьми побед подряд в официальных встречах.

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«Рапид» же в кубке страны поочередно одержал победы над «Винербергером» (3:0) и клагенфуртской «Аустрией» (5:2).

В австрийской Бундеслиге хюттельдорфцы лидируют в турнирной таблице, набрав 27 баллов за 10 встреч, обгоняя ближайших преследователей из «ЛАСКа» на 3 пункта

На данный момент зелено-белые имеют серию из шести побед подряд и вполне способен закрепить ее очередной «викторией» над менее мастеровитыми соседями.

Ставка: Победа «Рапида» с форой -1,5 за 2.26.

«Гамбург» — «Айнтрахт»

Футбол. Кубок Германии

«Динозавры» после возвращения в Бундеслигу еще ни разу не проиграли «Айнтрахту» — ничья (1:1) в Гамбурге и победа (2:1) во Франкфурте наводят определенный оптимизм на болельщиков команды из севера Германии.

На данный момент «Гамбург» выступает нестабильно в Бундеслиге — коллектив стартовал с трех поражений, затем одержал три победы кряду, а последняя встреча чемпионата страны закончилась минимальной коллизией в гостевой игре против «Падерборна». На данный момент «красноштанники» занимают 11-е место в турнирной таблице.

«Айнтрахт» тоже недалеко ушел от своих соперников — 14-е место с 8 баллами в активе после 7 встреч. Команда практически на протяжении всего сезона чередует все исходы, среди которых были и результативные ничьи с «Унионом» (3:3) и «Фрайбургом», и разные победы над «Майнцем» (3:1) и «Кельном» (1:0), а также разгромные поражения от «Аугсбурга» (1:4) и «Лейпцига» (0:6).

Кубковые матчи всегда могут удивлять и вполне можно ожидать, что «Гамбург» при своих трибунах пройдет «орлов»

Ставка: Проход «Гамбурга» за 2.19.

«Динамо» Загреб — «Риека»

Футбол. Чемпионат Хорватии

«Динамо» после девяти туров занимает второе место в турнирной таблице, набрав 19 очков и отстает на 3 балла от лидирующего «Хайдука», у которого на сыгранный матч больше. У «Риеки» же 17 очков после девяти туров и четвертая строчка в Первой лиге Хорватии.

Команды пока еще не играли друг против друга в текущем сезоне, но в прошлой кампании было пять встреч — 2 победы «Динамо» и 2 ничьи, а также «виктория» загребского клуба в финале Кубка Хорватии со счетом 2:0.

«Динамо» пока не выдает явные серии из побед или поражений, но уже на протяжении шести игр неизменно забивает. «Риека» же выиграла четыре официальных матча из пяти последних и на данный момент смотрится вполне себе на ходу.

Хоть «Риека» не выигрывала у «Динамо» в шести последних встречах, но текущие игровые кондиции обеих команд так и манят поставить на то, что клуб из побережного города отберет очки у столичного коллектива.

Ставка: «Риека» не проиграет за 2.03.

10.05 Общий коэффициент Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 10.05.