27 октября в рамках 5-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют «Краснодар» и «Динамо». Начало встречи — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.
«Краснодар»
Перед матчем: «Краснодар» занимает второе место в группе В, набрав 7 баллов при разнице мячей 3:4.
Последние матчи: В минувшей встрече «быки» разошлись миром с «Балтикой» в рамках РПЛ— 1:1.
До того команда сыграла вничью с «Локомотивом» (3:3) в чемпионате страны и проиграла «Факелу» (1:2) в Кубке России .
Состояние команды: «Краснодар» после мощного старта сезона сильно забуксовал и не одержал пока ни одной победы в октябре в официальных матчах.
«Быки» на данный момент лидируют в квартете и близки к выходу в следующий раунд турнира, но при самых плохих обстоятельствах может и выпасть в Путь регионов.
«Динамо»
Перед матчем: «Динамо» лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 9 баллов при разнице мячей 6:2 за пять встреч.
Последние матчи: В минувшей встрече бело-голубые потерпели поражение от «Акрона» в рамках РПЛ— 1:3.
До того команда обыграла ЦСКА (3:1) в чемпионате страны и «Ахмат» (2:1) в Кубке России.
Состояние команды: «Динамо» тяжеловато входило в сезон, но перед началом 11-го тура РПЛ команда Сандро Шварца уже была первой в турнирной таблице.
В Кубке России бело-голубые тоже лидируют в квартете, минимально проиграв только «Краснодару» на своем поле.
Статистика для ставок
- «Динамо» выигрывало в девяти из десяти предыдущих встречах
- «Краснодар» не выигрывал на протяжении шести последних официальных игр
- Последняя очная встреча между командами завершилась победой «Краснодара» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Краснодар» фаворитом с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.40, а победа «Динамо» — в 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.71 и 2.05.
Прогноз: «Краснодар» сейчас совсем не на ходу, но вполне будет настроен прервать свою неудачную серию, да и «Динамо» не обыгрывало «быков» на выезде с 2022-го года.
Ставка: Победа «Краснодара» за 1.83.
Прогноз: Также можно предположить, что команды порадуют зрителей голами.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.77