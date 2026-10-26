прогноз на матч Пути РПЛ Кубка России по футболу, ставка за 1.83

27 октября в рамках 5-го тура Пути РПЛ Кубка России сыграют «Краснодар» и «Динамо». Начало встречи — в 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Краснодар»

Перед матчем: «Краснодар» занимает второе место в группе В, набрав 7 баллов при разнице мячей 3:4.

Последние матчи: В минувшей встрече «быки» разошлись миром с «Балтикой» в рамках РПЛ— 1:1.

До того команда сыграла вничью с «Локомотивом» (3:3) в чемпионате страны и проиграла «Факелу» (1:2) в Кубке России .

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Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Краснодар» после мощного старта сезона сильно забуксовал и не одержал пока ни одной победы в октябре в официальных матчах.

«Быки» на данный момент лидируют в квартете и близки к выходу в следующий раунд турнира, но при самых плохих обстоятельствах может и выпасть в Путь регионов.

«Динамо»

Перед матчем: «Динамо» лидирует в турнирной таблице группы В, набрав 9 баллов при разнице мячей 6:2 за пять встреч.

Последние матчи: В минувшей встрече бело-голубые потерпели поражение от «Акрона» в рамках РПЛ— 1:3.

До того команда обыграла ЦСКА (3:1) в чемпионате страны и «Ахмат» (2:1) в Кубке России.

Состояние команды: «Динамо» тяжеловато входило в сезон, но перед началом 11-го тура РПЛ команда Сандро Шварца уже была первой в турнирной таблице.

В Кубке России бело-голубые тоже лидируют в квартете, минимально проиграв только «Краснодару» на своем поле.

На что ставят в матче Краснодар — Динамо Букмекерские коэффициенты на матч Краснодар — Динамо : исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» выигрывало в девяти из десяти предыдущих встречах

«Краснодар» не выигрывал на протяжении шести последних официальных игр

Последняя очная встреча между командами завершилась победой «Краснодара» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Краснодар» фаворитом с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 4.40, а победа «Динамо» — в 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.71 и 2.05.

Прогноз: «Краснодар» сейчас совсем не на ходу, но вполне будет настроен прервать свою неудачную серию, да и «Динамо» не обыгрывало «быков» на выезде с 2022-го года.

1.83 Победа «Краснодара» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Краснодар» — «Динамо» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Победа «Краснодара» за 1.83.

Прогноз: Также можно предположить, что команды порадуют зрителей голами.

2.77 Тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.77 на матч «Краснодар» — «Динамо» позволит вывести на карту выигрыш 1770₽, общая выплата — 2770₽

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.77