«Барселона» и «Реал» играют на «Камп Ноу» в десятом туре Ла Лиги. Первое класико сезона в момент, когда между командами уже образовался серьезный разрыв — каталонцы выиграли все девять матчей чемпионата и набрали 27 очков, мадридцы после поражений от «Бетиса» и «Атлетико» отстают на шесть. Победа хозяев увеличит дистанцию до девяти очков, тогда как успех «Реала» мгновенно вернет интригу в чемпионскую гонку.

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43' Ямаль пошёл в дриблинг на правом фланге, но потерял мяч.

41' ГОООООООООЛ! «Реал» впереди! Силва перевёл мяч налево Кукурелье, тот продолжил атаку пасом на Диоманде, Ян прострелил вдоль ворот, Мартин пытался выбить мяч и попал в Мбаппе, а от ноги Килиана мяч влетел в сетку! 0:1, почти автогол получился.

38' Кукурелья сбил Ямаля на своей половине поля, всё ещё без карточек от арбитра.

36' Гюлер снова пытался вырезать вперёд на Мбаппе, Килиан не успел к мячу в этот раз.

34' Гордон с острого угла бил в ближний, Лунин успел среагировать!

33' Гюлер внешней здорово вырезал в центр штрафной, Мбаппе с лёта в падении пробил и не попал в створ.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 3 Удары мимо 2 58 Владение мячом 42 1 Угловые удары 3 1 Офсайды 1 4 Фолы 7

Арда Гюлер с мячом globallookpress.com

33' Каталонцы коротко разыграли штрафной и Рафинья решился на дальний удар – мимо створа.

32' Кукурелья зацепил Ямаля по ногам на фланге. «Барса» подаст штрафной.

30' Вынужденную замену проводит Флик. Бальде вышел вместо Эспарта.

29' Ой-ой, проблемы у «Барселоны». Хави Эспарт на газоне, кажется, нужна замена.

29' Вальверде открылся справа под передачу Гюлера и пытался прострелить в центр штрафной, но попал в соперника.

28' Беллингем пытался отдать проникающий пас на Мбаппе, Жоан Гарсия вовремя вышел из ворот и перехватил передачу.

26' Гюлер опасно навесил с углового на ближнюю штангу, Чуамени не дали пробить.

25' Рафинья бил с линии штрафной после скидки Гордона – мимо ближнего угла!

24' Мбаппе убежал по правому флангу и пытался прострелить, Кубарси в подкате заблокировал.

23' Фермин здорово развернулся у штрафной и пробил, но его удар успел накрыть Хёйсен.

22' Педри выцарапал мяч у Кукурельи и скинул под удар Рафинье — бразилец пробил выше ворот.

22' Ямаль пытался пробросить мяч мимо Кукурельи и Хёйсена, справились защитники «Реала».

Кукурелья в отборе globallookpress.com

20' «Барселона» попыталась выбежать в контратаку после углового у своих ворот, но перевод у Родри не получился.

18' «Реал» заработал угловой.

17' Гюлер сместился с правого фланга в центр и пробил по центру ворот, Жоан Гарсия на месте.

15' Гордон сместился с левого фланга и мощно пробил – Лунин на месте.

14' Кукурелья сбил Фермина в центре поля и сорвал атаку каталонцев, а вот карточку арбитр показать не решился.

13' Диоманде пытался обыграть двух защитников «Барсы» на левом фланге и был уверен, что заработал фол, но арбитр не согласен.

11' Гюлер отдал неплохой пас за спину защитникам «Барсы», но Мбаппе не догнал.

10' Чуамени грубо пошёл в подкат против Эспарта, арбитр свистнул фол и тут же выслушал претензии от Моуринью.

Моуринью общается с арбитром globallookpress.com

09' Хёйсен неплохо перевёл на правый фланг, а Гюлер был в офсайде.

08' Ямаль обыграл Кукурелью и пытался навесить в штрафную, но мяч после рикошета оказался в руках у Лунина.

07' Гордон сместился с левого фланга в центр и пробил, Лунин на месте.

05' Гюлер перехватил мяч в центре поля, протащил его к штрафной и с правой бил в ближний угол — выше ворот.

04' Ямаль пытался отдать проникающий пас в штрафную на Рафинью, пока что неточно.

03' Гордон перестарался в прессинге и сбил Бернарду Силву на половине поля «Реала».

01' Ямаль тут же попробовал забросить вперёд — Хёйсен махнул мимо мяча, но Лунин вовремя вышел и подстраховал.

01' Рафинья нанёс первый удар по мячу в матче, поехали!

До матча

23:00 Команды выходят на газон «Камп Ноу»! Вся Барселона смотрит, вся Испания смотрит, весь мир смотрит — класико стартует через пару минут!

22:55 В составе «Барсы» больших сюрпризов нет. В центре снова выходит связка Педри и Родри, причем последний возвращается в основу после отдыха в матче с «ПСЖ». Линия обороны на первый взгляд может показаться необычной, но выбор у тренера сейчас сильно ограничен из-за травм Эрика Гарсии, Жюля Кунде и Андреаса Кристенсена. Отдельно стоит отметить, что Энтони Гордон снова начинает матч с первых минут, а это уже довольно ясно показывает его место в иерархии Флика по сравнению с Каримом Адейеми. Против «ПСЖ» англичанин провел не лучший матч, однако в класико его работа без мяча и интенсивный прессинг могут оказаться для «Барселоны» особенно важными.

Ламин Ямаль на разминке globallookpress.com

22:52 Моуринью выставил на класико довольно любопытный состав: в основе много техничных и ориентированных на атаку игроков, а единственным полноценным опорником остается Орельен Чуамени. Это особенно интересно с учетом первого периода португальца в «Реале», когда он на собственном опыте пришел к выводу, что против «Барселоны» лучше насыщать центр поля и превращать матч в более жесткую физическую борьбу. После разгрома 0:5 на «Камп Ноу» в ноябре 2010 года Моуринью заметно изменил подход к класико, а к моменту ухода из Мадрида в 2013-м не проигрывал каталонцам пять матчей подряд. В эту серию вошла и знаменитая победа 2:1 на «Камп Ноу», которая фактически закрепила чемпионство «Реала» в сезоне-2011/12.

Игроки «Реала» на разминке globallookpress.com

22:50 Матч обслуживает испанская бригада во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Его ассистенты — Диего Барберо Севилья и Мигель Мартинес Мунуэра, резервный арбитр — Хосе Антонио Паломарес Гутьеррес. За VAR отвечает Хавьер Иглесиас Вильянуэва, его ассистент — Хосе Антонио Лопес Тока. Для Мартинеса Мунуэры это пятое класико в карьере. В четырех предыдущих «Реал» одержал три победы, «Барселона» — одну. Мадридцы выиграли 3:1 на «Камп Ноу» в 2020-м, каталонцы ответили 4:0 на «Бернабеу» в 2022-м, после чего «Реал» победил 4:0 в Кубке Испании и 4:1 в финале Суперкубка.

22:45 На Марка Кукурелью в этом класико ложится одна из самых сложных задач — сдержать Ламина Ямаля. В свои 19 лет вингер «Барселоны» уже провел девять матчей против «Реала», в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне он ещё и подогрел атмосферу перед встречей на «Сантьяго Бернабеу» фразой о том, что «Мадрид грабит, а потом еще и жалуется». В нынешнем сезоне Ямаль набрал 10 голов и 10 ассистов в 12 матчах за «Барсу», а во время недавней паузы на игры сборных отличился за Испанию в матчах с Англией, Хорватией и Чехией. Так что Кукурелью ждет максимально серьезная проверка, хотя есть и небольшой плюс — он хорошо знает Ямаля по совместным выступлениям за сборную Испании.

Игроки «Барселоны» на разминке globallookpress.com

22:40 При этом последние годы главного футбольного противостояния в мире — однозначно за «Барселоной». После четырех поражений подряд от мадридцев в 2023–2024 годах баланс резко развернулся, и каталонцы выиграли шесть из семи последующих класико. В прошлом сезоне «Реал» победил 2:1 на «Бернабеу», однако затем команда Флика взяла реванш в финале Суперкубка Испании — 3:2, а весной выиграла на «Камп Ноу» 2:0. Теперь «Барса» может впервые с эпохи Пепа Гвардиолы оформить три подряд домашних победы над «Реалом» в Ла Лиге.

22:35 Жозе Моуринью добавляет этому класико отдельный исторический слой. Он снова возглавил «Реал» спустя 13 лет после ухода из клуба и впервые за тот же период возвращается на тренерскую скамейку в противостоянии с «Барселоной», где когда-то начинал работу в штабе Бобби Робсона, а затем помогал Луи ван Галу. Первый этап его мадридской карьеры подарил несколько самых жестких класико современной эпохи, но завершил его Моуринью впечатляюще: в пяти последних матчах против каталонцев он не проигрывал, одержав три победы при двух ничьих. Еще одна встреча без поражения позволит ему повторить редкое достижение тренеров «Реала» в истории этого противостояния.

22:30 У Моуринью возникает любопытный выбор. Можно отдать «Барселоне» территорию, опустить блок глубже и оставить Мбаппе пространство для рывков, что вполне соответствует его привычному подходу к большим матчам. Но «ПСЖ» среди недели показал и другой путь: высокий прессинг заставлял каталонцев ошибаться практически у собственной штрафной. В этом сезоне «Реал» лидирует в Ла Лиге по числу высоких отборов, завершившихся ударом — таких эпизодов уже 19, тогда как «Барселона» пропустила трижды после потерь под высоким давлением. Поэтому вопрос не столько в том, будет ли Мадрид защищаться, сколько в том, где именно Моуринью решит начинать давление.

Килиан Мбаппе на разминке globallookpress.com

22:25 Противостояние Мбаппе с высокой линией «Барселоны» может определить весь рисунок класико. Каталонцы начинают свои атаки в среднем в 45,5 метра от собственных ворот (выше всех в чемпионате) и постоянно оставляют пространство за защитниками, компенсируя его офсайдной ловушкой. В первом класико Флика Мбаппе попал в офсайд восемь раз, что стало антирекордом топ-5 европейских лиг почти за 14 лет, а в следующей такой встрече оказался вне игры еще четыре раза. Однако тогда француз уже сумел правильно выбрать момент для рывка, открыл счёт и помог «Реалу» выиграть 2:1.

22:22 А это состав, который выбрал Жозе Моуринью: Лунин, Вальверде, Конате, Хейсен, Кукурелья, Тчуамени, Бернарду Силва, Беллингем, Диоманде, Гюлер, Мбаппе. Тибо Куртуа серьёзно заболел и не полетел с командой в Мадрид — буквально в последний момент «Реал» лишился основного вратаря.

22:20 Состав «Барселоны» на класико: Жоан Гарсия, Канселу, Кубарси, Жерар Мартин, Хави Эспарт, Родри, Педри, Фермин Лопес, Ямаль, Рафинья, Гордон.

22:15 Главной потерей гостей остаётся Винисиус Жуниор. Бразилец получил четырехматчевую дисквалификацию после удаления в игре с «Вильярреалом» и пропускает уже второй матч наказания. Это серьезно меняет привычную структуру мадридской атаки: в нынешнем чемпионате 45,3% атакующих касаний команды приходятся на левый фланг, заметно больше, чем у любого другого клуба Ла Лиги. Но матч с «Севильей» показал, что Моуринью не обязательно станет отказываться от этой модели. Без Винисиуса «Реал» все равно провел половину атак через левую сторону, а 19-летний Ян Диоманде оформил гол и передачу, после чего повторил это достижение уже против «Лейпцига».

22:10 У «Реала» сезон развивается гораздо менее прямолинейно. Команда Жозе Моуринью дважды проиграла в чемпионате, причем оба поражения пришлись на сложные выезды к «Бетису» и «Атлетико», зато остальные семь матчей выиграла. В последнем туре мадридцы разгромили «Севилью» 4:1, а затем с тем же счетом победили «Лейпциг» в Лиге чемпионов и сохранили стопроцентный результат после трех еврокубковых туров. То есть к класико «Реал» подходит с двумя крупными победами подряд, но его выездные результаты в Ла Лиге по-прежнему вызывают вопросы — две победы и два поражения, причем оба успешных матча были выиграны только на 90-й минуте.

22:05 При этом атакующая форма хозяев буквально пугающая. Ламин Ямаль участвовал в голах в десяти матчах «Барселоны» подряд во всех турнирах, набрав на этом отрезке 10 мячей и 10 передач, а в Ла Лиге у него восемь голов после девяти туров — лучший показатель для футболиста его возраста в XXI веке. Рафинья идет еще мощнее непосредственно в чемпионате и уже забил 12 раз. В сумме «Барселона» отличилась 50 раз в 12 матчах сезона, поэтому главная дилемма соперников остается прежней: даже если против высокой обороны Флика можно создавать моменты, выдержать ответное давление на протяжении всей игры удается далеко не всем.

22:00 Идеальная общая серия все же оборвалась на неделе. В Париже «Барселона» уступила «ПСЖ» 2:4 и впервые проиграла в нынешнем сезоне после 11 побед подряд во всех турнирах. Сам по себе результат против двукратного действующего победителя Лиги чемпионов едва ли выглядит катастрофой, но французская команда довольно четко показала, где каталонцев можно уколоть. «ПСЖ» создавал моменты после высокого прессинга и регулярно находил пространство за смелой линией обороны Флика, набрав 3,7 ожидаемого гола. Перед класико это особенно важный сигнал, потому что у «Реала» достаточно скорости, чтобы атаковать именно эти зоны.

21:55 Такого старта в чемпионате у «Барселоны» прежде не было. Девять побед в девяти турах уже повторяют рекорд Ла Лиги, установленный «Реалом» в сезоне-1968/69, а десятая сделает команду Ханси Флика единоличным обладателем достижения. Причем дело не только в результате: за девять матчей каталонцы забили 39 голов, и быстрее на этом отрезке в истории турнира атаковал только «Севилья» образца 1940 года. В чемпионате «Барса» только что разгромила «Бетис» 5:2, а на своем поле выиграла уже 23 матча Ла Лиги подряд.

21:50 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35.