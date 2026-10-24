«Атлетико» обыграл «Депортиво» на «Метрополитано» в десятом туре Ла Лиги. Команда Диего Симеоне долго не могла создать опасный момент, но гол Хулиана Альвареса в итоге решил судьбу матча.

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90+5' И всё, прозвучал финальный свисток! Гости не использовали свой шанс в концовке, поэтому «Атлетико» удержал минимальную победу. У мадридцев теперь 25 очков, они остаются вторыми в таблице, а «Депортиво» с 11 баллами остаётся десятым. В следующем туре команда Симеоне на выезде сыграет с «Леванте», а «Депортиво» предстоит выезд к «Ауриенсе» в Кубке Испании.

90+5' Адама отлично прострелил на дальнюю штангу, а Кевин Санчес остался перед почти пустыми воротами, но всё равно попал в Облака!

90+4' Угловой заработали гости. Последний шанс!

90+3' Альварес здорово прошёл в штрафную, но скидка на Баэну получилась неточной.

90+1' Адама Траоре отлично навесил с правого фланга, а Йенсен просто не попал по мячу!

90' Арбитр добавил четыре минуты к основному времени.

Статистика матча 4 Удары в створ 5 12 Удары мимо 7 56 Владение мячом 44 3 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 11 Фолы 6

89' Йенсен опасно навешивал на дальнюю штангу, но всё-таки слишком сильным получился пас.

88' Короткий розыгрыш штрафного гостей закончился ударом выше ворот.

87' Симеоне сбил Йеремая у своей штрафной, ещё одна жёлтая карточка.

86' Сёрлот получил жёлтую за разговоры с арбитром.

84' Рики вышел вместо Аматуччи в составе «Депортиво».

84' Неплохая подача получилась с угла поля, но пробить ни у кого из игроков «Атлетико» не получилось.

83' «Атлетико» заработал угловой.

81' А у «Атлетико» Мендоса вышел вместо Юльманна.

79' Йенсен и Санчес вышли вместо Куальяты и Нсонго в составе «Депортиво».

78' Куальята получил жёлтую за грубый подкат в ноги Симеоне.

77' Сёрлот с острого угла бил в дальний угол – над перекладиной пролетел мяч.

75' Йеремай получил жёлтую за срыв атаки «Атлетико».

73' Сёрлот покатил вперёд на Баэну, он пробросил мяч между ног защитнику, а пробить уже не дали.

«Атлетико» — «Депортиво» globallookpress.com

71' Баэна покатил в штрафную на Альвареса, тот пытался перекинуть вратаря, но тот вовремя вышел и справился.

70' Нсонго вывалился за рекламный щит в борьбе с Ле Норманом, но обошлось без дополнительных проблем.

69' «Атлетико» становится всё увереннее с каждой минутой, а гости, кажется, устают.

67' Сёрлот вышел вместо Ли Кан Ина в составе «Атлетико».

66' «Атлетико» заработал угловой.

64' У Ли Кан Ина не получился пас по правому флангу, неплохо открывался Льоренте.

62' Лоурейро на газоне, нужна помощь врачей игроку гостей.

61' Неплохая атака прошла у «Депортиво» по левому флангу, но Нсонго не попал по мячу после прострела.

59' Симеоне пытался то ли прострелить, то ли пробить по воротам, в итоге мяч ушёл за лицевую.

57' Ганцко подключился к атаке и решился на удар издали, сильно выше ворот.

55' Альварес хлёстко пробил по центру – вратарь «Депортиво» справился.

53' Нсонго с угла штрафной неплохо бил, но для Облака этого недостаточно.

50' «Депортиво» сразу попробовал ответить, но быстрая атака не закончилась ударом.

48' ГОООООООООЛ! «Атлетико» впереди! Классная комбинация прошла у хозяев, Гримальдо покатил на Альвареса, а тот точно пробил. 1:0, активно начали мадридцы!

Игроки «Атлетико» празднуют гол globallookpress.com

46' Второй тайм стартовал! У «Атлетико» две замены в перерыве: Симеоне и Ле Норман вышли вместо Барриоса и Лукмана.

«Атлетико» – «Депортиво» globallookpress.com

45+1' Перерыв в Мадриде! Нули на табло после первого тайма, прямо скажем, не самая интенсивная игра. Отдыхаем 15 минут!

45' Минуту добавил арбитр к первому тайму.

44' Барриос подстроился под отскок и пробил из-за штрафной, снова мимо.

42' Вильярес головой пробил после навеса с левого фланга – в сторону от ворот.

40' В перспективную атаку выходил «Депортиво» через центр, но Пубиль вовремя вернулся и исправился за свою же ошибку.

38' А теперь из-за штрафной пробил Ли Кан Ин! Уже ближе, но всё равно над перекладиной.

36' Ли Кан Ин прошёл в штрафную с правого фланга и бил в ближний угол – выше ворот.

34' Вроде бы обошлось без серьёзной травмы, Гримальдо продолжает игру.

33' Ох, Гримальдо жёстко столкнулся с Нсонго у бровки – нужна помощь врачей.

30' «Атлетико» почти не создаёт моменты у ворот гостей, мяч всё время вязнет в центральной трети.

28' Опасно у ворот «Атлетико»! Аматуччи едва не добил мяч в сетку после штрафного, но Облак справился!

26' Йеремай заработал штрафной на левом фланге, Пубиль фолил.

23' С углового снова ничего не получилось у гостей, но и «Атлетико» не убежал в контратаку.

22' «Депортиво» заработал угловой.

20' Гримальдо у линии штрафной долго подстраивался под отскок и пробил с полулёта, но попал в соперника.

19' Хорош в подкате Хименес! Не дал Барриосу получить мяч в штрафной «Депортиво».

17' Барриос получил мяч у штрафной и пробил – тоже мимо.

15' Вильярес сыграл в стенку с партнёром и пробил издалека — сильно мимо ворот.

13' Пока что не особо заметна разница в классе, «Депортиво» достаточно уверенно защищается.

11' Барриос с правого фланга простреливал низом в сторону Альвареса, Хименес перехватил передачу.

09' Нсонго подключился по левому флангу и прострелил в штрафную — Пубиль выбил мяч.

06' Облак на выходе забрал мяч, ничего опасного после углового.

05' «Депортиво» заработал угловой.

03' Лукман неплохо навесил в штрафную, но защитники гостей справились с подачей.

01' «Атлетико» разыграл с центра, поехали!

До матча

22:00 Команды выходят на поле «Метрополитано», там сегодня около 14 градусов и без осадков. Арена хором поёт гимн, атмосфера в Мадриде, как всегда, шикарная.

21:50 Матч обслуживает испанская бригада во главе с Хосе Марией Санчесом. Его ассистенты — Рауль Кабаньеро и Хуан Хосе Лопес, резервный арбитр — Серхио Эскриче. За VAR отвечает Хуан Луис Пулидо, его ассистент — Рауль Мартин Гонсалес.

21:40 При этом нынешний «Депортиво» гораздо устойчивее, чем может показаться по пятиматчевой серии без побед: команда редко разваливается, много играет вничью и пока уступила только дважды за девять туров. Поэтому главная задача «Атлетико» состоит не просто в том, чтобы забрать инициативу, а в том, чтобы достаточно быстро превратить владение и территориальное преимущество в моменты. Чем дольше гости сохранят равный счет, тем удобнее для них будет сценарий матча, особенно с учетом европейской нагрузки мадридцев и нескольких важных потерь в составе.

21:35 История очных встреч заметно склоняется в пользу хозяев. «Атлетико» выиграл пять из шести последних матчей против «Депортиво» и не проигрывает галисийцам с ноября 2009 года, а последняя выездная победа клуба из Ла-Коруньи над мадридцами в чемпионате датирована еще 1999-м. В январе этого года команды уже пересекались в Кубке Испании, и тогда «Атлетико» также выиграл 1:0.

21:25 А это состав «Депортиво»: Лео Роман, Куальята, Хименес, Лоурейро, Альти, Аматуччи, Вильярес, Давид Мелья, Еремай Эрнандес, Марио Сориано, Бил Нсонго.

21:20 «Атлетико» начнёт матч в таком составе: Облак, Гримальдо, Пубиль, Льоренте, Ханцко, Юлманд, Барриос, Ли Кан Ин, Баэна, Лукман, Хулиан Альварес.

21:15 Из-за этого центр поля становится одной из самых интригующих зон. Симеоне, скорее всего, придется снова опираться на Пабло Барриоса и Мортена Юльманна, а Маркос Льоренте остается еще одним вариантом для перестройки по ходу встречи. Даже с учетом потерь нынешний «Атлетико» хорошо чувствует себя в матчах, где может подолгу контролировать территорию и постепенно увеличивать давление, а против соперника с проблемами впереди такой сценарий выглядит особенно естественным.

21:10 На неделе мадридцы сыграли 1:1 со «Штутгартом» в Лиге чемпионов и после трех туров имеют четыре очка, поэтому возвращение в Ла Лигу происходит на фоне плотного календаря. В Германии первый гол сезона забил Хулиан Альварес, который снова должен остаться центральной фигурой атаки, а Ли Кан Ин восстановился после проблемы с бедром и вернулся к полноценным тренировкам. При этом кадровых потерь у хозяев хватает: Коке и Кристиан Ромеро остаются вне игры, а Джонни Кардосо получил повреждение задней поверхности бедра именно в матче со «Штутгартом».

21:05 После неожиданного поражения 0:3 от «Атлетика» в начале сентября мадридцы практически не ошибаются в Примере. За этим провалом последовали победы над «Реал Сосьедадом», «Осасуной», «Реалом», «Алавесом» и «Эспаньолом», благодаря которым команда Симеоне поднялась на второе место и сократила дистанцию до лидирующей «Барселоны» до пяти очков. С учетом того, что каталонцам в этом туре предстоит класико с «Реалом», матч с «Депортиво» дает «Атлетико» хороший шанс воспользоваться потерями кого-то из конкурентов.

21:00 Особое внимание сегодня – к Хосе Марии Хименесу. Многолетний защитник «Атлетико» в сентябре перешел в «Депортиво» на правах аренды и теперь возвращается на «Метрополитано» уже в качестве соперника. Для игрока, который провел в мадридском клубе больше десяти лет, встреча получается особенно символичной, а для гостей его знание привычек команды Симеоне может оказаться полезным прежде всего при обороне собственной штрафной.

20:55 Главная проблема гостей сейчас связана с атакой. Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший уже пять мячей в этом сезоне, остается вне игры, вместе с ним недоступны Закария Эддахчури, Марк Касадо и Брайт Эде, а участие Ноэ Каррильо находится под вопросом. В результате на острие снова может выйти Бил Нсонго, и без привычных вариантов впереди «Депортиво» приходится гораздо внимательнее распоряжаться немногочисленными эпизодами у чужой штрафной. Зато после дисквалификации возвращается Лоренцо Аматуччи, что должно добавить стабильности в середине поля.

20:50 «Депортиво» после возвращения в высший дивизион не выглядит чужим на этом уровне. Команда Антонио Идальго выиграла два из первых девяти матчей, пять раз сыграла вничью и потерпела только два поражения, благодаря чему идет девятой и всего на три очка отстает от шестого места. Однако последние недели заметно испортили картину: галисийцы не выигрывают пять туров подряд, а в предыдущем матче дома разошлись миром с «Леванте» — 1:1.