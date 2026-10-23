прогноз на матч чемпионата Испании по футболу, ставка за 2.00

24 октября в рамках 10-го тура Ла Лиги сыграют «Атлетико» и «Депортиво». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Атлетико»

Перед матчем: «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 22 балла при разнице мячей 19:8 за девять встреч.

Последние матчи: В минувшей встрече «матрасники» разошлись миром с «Штутгартом» в Лиге чемпионов — 1:1.

До того команда обыграла «Эспаньол» (1:0) в АПЛ и «Манчестер Юнайтед» (2:0) в ЛЧ.

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Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Атлетико» под руководством Диего Симеоне стабильно входит в тройку лучших команд Испании, периодически выпадая из нее или активно влезая в чемпионскую гонку между «Барселоной» и «Реалом».

В текущей кампании «матрасники» потерпели только два поражения в начале сентября, после чего ни одна из встреч не завершилась в пользу соперников мадридцев.

«Депортиво»

Перед матчем: «Депортиво» после девяти встреч занимает девятое место в Ла Лиги, набрав 11 очков при разнице мячей 13:12.

Последние матчи: В минувшей встрече «Депор» разошелся миром с «Леванте» в прошлом туре Ла Лиги — 1:1.

До того команда проиграла «Реал Сосьедаду» (2:3) в чемпионате страны и «Порту» (1:3) в товарищеской встерче.

Состояние команды: «Депор» достойно вернулся в элиту испанского футбола, не проиграв ни в одной из пяти стартовых встреч, но уже почти два месяца не знает вкуса побед.

Команда пока вряд ли выглядит претендентом в борьбе за еврокубки, а вот при улучшении результатов вполне может зацепиться за середину таблицы по итогам текущего сезона.

На что ставят в матче Атлетико — Депортиво Букмекерские коэффициенты на матч Атлетико — Депортиво: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Атлетико» не проигрывал в семи прошлых матчах

«Депортиво» не побеждал в семи предыдущих встречах

«Атлетико» не проигрывал «Депортиво» с 2012-го года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Атлетико» явным фаворитом с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.20, а победа «Депортиво» — в 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.55 и 2.32.

Прогноз: Уровень между командами сейчас не совсем сопоставим, но вряд ли «Депор» не создаст проблем «матрасникам».

2.00 Победа «Депортиво» с форой 1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Атлетико» — «Депортиво» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Депортиво» с форой 1,5 за 2.00.

Прогноз: Также можно предположить, что команды обменяются голами.

2.04 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Атлетико» — «Депортиво» позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Обе забьют за 2.04