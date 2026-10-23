24 октября в рамках 10-го тура Ла Лиги сыграют «Атлетико» и «Депортиво». Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Атлетико»
Перед матчем: «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 22 балла при разнице мячей 19:8 за девять встреч.
Последние матчи: В минувшей встрече «матрасники» разошлись миром с «Штутгартом» в Лиге чемпионов — 1:1.
До того команда обыграла «Эспаньол» (1:0) в АПЛ и «Манчестер Юнайтед» (2:0) в ЛЧ.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Атлетико» под руководством Диего Симеоне стабильно входит в тройку лучших команд Испании, периодически выпадая из нее или активно влезая в чемпионскую гонку между «Барселоной» и «Реалом».
В текущей кампании «матрасники» потерпели только два поражения в начале сентября, после чего ни одна из встреч не завершилась в пользу соперников мадридцев.
«Депортиво»
Перед матчем: «Депортиво» после девяти встреч занимает девятое место в Ла Лиги, набрав 11 очков при разнице мячей 13:12.
Последние матчи: В минувшей встрече «Депор» разошелся миром с «Леванте» в прошлом туре Ла Лиги — 1:1.
До того команда проиграла «Реал Сосьедаду» (2:3) в чемпионате страны и «Порту» (1:3) в товарищеской встерче.
Состояние команды: «Депор» достойно вернулся в элиту испанского футбола, не проиграв ни в одной из пяти стартовых встреч, но уже почти два месяца не знает вкуса побед.
Команда пока вряд ли выглядит претендентом в борьбе за еврокубки, а вот при улучшении результатов вполне может зацепиться за середину таблицы по итогам текущего сезона.
Статистика для ставок
- «Атлетико» не проигрывал в семи прошлых матчах
- «Депортиво» не побеждал в семи предыдущих встречах
- «Атлетико» не проигрывал «Депортиво» с 2012-го года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Атлетико» явным фаворитом с коэффициентом 1.26. Ничья оценена в 6.20, а победа «Депортиво» — в 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.55 и 2.32.
Прогноз: Уровень между командами сейчас не совсем сопоставим, но вряд ли «Депор» не создаст проблем «матрасникам».
Ставка: Победа «Депортиво» с форой 1,5 за 2.00.
Прогноз: Также можно предположить, что команды обменяются голами.
Ставка: Обе забьют за 2.04