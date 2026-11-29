28 ноября Абдалла Сима стал первым за 12 лет футболистом, которому удалось забить пять мячей в одном матче чемпионата Франции. Благодаря феноменальной результативности сенегальца «Ланс» одержал волевую победу над «Анже» (5:2), а сам нападающий удостоился оваций даже со стороны болельщиков хозяев. Три года назад Сима выступал за «Анже» на правах аренды и забил за весь чемпионат столько же мячей, сколько теперь отправил в ворота своей бывшей команды за 38 минут. К 25 годам сенегалец успел сменить несколько чемпионатов, выиграть трофеи в Чехии и Шотландии, сыграть против «Реала» и «Барселоны» в Лиге чемпионов, однако лишь в прошлом году впервые за долгое время получил возможность связать своё будущее с одним клубом.

Пандемия едва не остановила карьеру Симы, но в итоге помогла ему пробиться в большой футбол

До 17 лет Сима занимался футболом в родном Дакаре, где его заметили представители французского «Тонон Эвиана». Когда-то клуб выступал в Лиге 1 и даже добирался до финала Кубка Франции, однако после финансового краха оказался в любительских дивизионах. Именно там и началась европейская карьера сенегальца, которому довольно быстро пришлось искать альтернативный путь в профессиональный футбол.

В марте 2020 года при содействии своего агента Даниэля Кризостома Сима перебрался в чешский «Таборско», выступавший в третьем дивизионе. Кризостом считал, что в Чехии молодым африканским футболистам проще получить игровую практику на взрослом уровне, чем пробиться через многочисленные французские академии. Однако практически сразу после переезда Симы чемпионат приостановили из-за пандемии коронавируса, поэтому нападающий так и не успел провести за «Таборско» ни одного официального матча.

Для очередного поворота в карьере ему хватило двух товарищеских встреч. Сенегалец оформил дубль в матче против резервной команды пражской «Славии», получил приглашение на просмотр и уже в июле подписал контракт с действующим чемпионом Чехии. Первоначально клуб рассчитывал на Симу исключительно как на усиление второй команды, однако осенью несколько футболистов основного состава сдали положительные тесты на коронавирус, и главный тренер Индржих Трпишовский был вынужден обратиться к ближайшему резерву.

В конце сентября Сима дебютировал в чемпионате Чехии, спустя два месяца оформил дубль в пражском дерби против «Спарты» (3:0), а к началу февраля на его счету было уже 14 голов в 16 матчах во всех турнирах. Особенно впечатляло то, что значительную часть этих встреч сенегалец провёл на правом фланге атаки. Благодаря скорости, росту в 188 сантиметров и прыгучести Сима представлял угрозу как при контратаках, так и при подачах в штрафную, а интенсивность его работы без мяча позволила быстро адаптироваться к требованиям Трпишовского.

Абдалла Сима забивает в ворота «Лестера» в матче 1/16 финала Лиги Европы globallookpress.com

Ещё за несколько месяцев до этого Сима не имел опыта выступлений на профессиональном уровне, а теперь забивал «Лестеру» на стадионе «Кинг Пауэр», помогая «Славии» выйти в 1/8 финала Лиги Европы. По итогам сезона пражский клуб оформил золотой дубль, причём именно сенегалец забил единственный мяч в финале Кубка Чехии против пльзеньской «Виктории». Самого футболиста признали открытием сезона, а уже в августе 2021 года его приобрёл английский «Брайтон».

Четыре года в «Брайтоне» обернулись четырьмя арендами

По информации L’Équipe, за переход Симы английский клуб заплатил восемь миллионов евро. Однако знакомство сенегальца с Премьер-лигой пришлось отложить: в день подписания контракта «Брайтон» отправил нападающего в аренду в «Сток Сити». Предполагалось, что футболист адаптируется к английскому футболу в Чемпионшипе, но многочисленные проблемы со здоровьем и перенесённая операция позволили ему провести за команду всего четыре матча.

Абдалла Сима в составе «Сток Сити» globallookpress.com

Следующим пунктом назначения стал «Анже», где Сима наконец получил возможность выступать в одном из ведущих европейских чемпионатов. Правда, момент для дебюта в Лиге 1 оказался крайне неудачным. По итогам сезона-2022/23 «Анже» занял последнее место, одержав всего четыре победы в 38 турах, а сенегалец забил пять мячей в чемпионате. Тем не менее его выступления привлекли внимание «Рейнджерс», и летом 2023 года «Брайтон» вновь отправил футболиста в аренду.

Абдалла Сима в составе «Анже» перед матчем против «Ланса» globallookpress.com

В Шотландии Сима впервые со времён выступлений за «Славию» приблизился к прежним показателям результативности. Он забивал ПСВ в квалификации Лиги чемпионов, «Бетису» в Лиге Европы и выиграл с «Рейнджерс» Кубок шотландской лиги. Даже серьёзная травма, полученная в расположении сборной Сенегала во время Кубка Африки, не помешала нападающему завершить сезон с 16 голами во всех турнирах. Главный тренер шотландцев Филипп Клеман хотел сохранить футболиста, однако договориться с «Брайтоном» о полноценном трансфере клубам не удалось.

История Симы стала довольно любопытным примером трансферной политики английского клуба, который активно работает с молодыми футболистами за пределами ведущих европейских чемпионатов. Для «Брайтона» приобретение сенегальца было инвестицией в его дальнейшее развитие, тогда как самому футболисту каждое лето приходилось заново искать своё место в очередной команде. Причём даже успешные выступления в еврокубках не гарантировали ему возможности закрепиться ни в Англии, ни в клубах, за которые он выступал на правах аренды.

Абдалла Сима забивает в ворота «Бетиса» в матче Лиги Европы globallookpress.com

Не сыграв ни одного матча в АПЛ, Сима стал одним из героев дебютного еврокубкового похода «Бреста»

В августе 2024 года сенегальца арендовал «Брест», который незадолго до этого сенсационно занял третье место в чемпионате Франции и впервые в своей истории пробился в еврокубки. Для большинства футболистов бретонского клуба предстоящий розыгрыш Лиги чемпионов представлял собой совершенно новый опыт, тогда как Сима к тому моменту уже имел за плечами несколько европейских кампаний со «Славией» и «Рейнджерс».

Именно сенегалец забил победный мяч в дебютной встрече «Бреста» в Лиге чемпионов против австрийского «Штурма» (2:1), а уже в следующем туре оформил дубль в гостевом матче с «Зальцбургом» (4:0). Команда Эрика Руа в итоге вышла в стыковые матчи плей-офф, а Сима завершил сезон с десятью голами в 39 встречах во всех турнирах.

Абдалла Сима празднует забитый гол в матче Лиги чемпионов против «Зальцбурга» globallookpress.com

После четырёх лет аренд «Брайтон» наконец расстался с нападающим. В августе 2025 года Сима подписал контракт с «Лансом» до 2029-го, а сумма трансфера, по данным L’Équipe, составила 4,5 миллиона евро без учёта бонусов. То есть английский клуб продал футболиста дешевле, чем приобрёл четырьмя годами ранее, так и не предоставив ему возможности дебютировать за основную команду.

Однако даже после полноценного перехода во французский клуб Симе пришлось довольствоваться преимущественно ролью футболиста ротации. Конкуренцию за место в центре нападения он проигрывал Одсонну Эдуару, а на флангах его универсальность позволяла тренерскому штабу использовать сенегальца в зависимости от кадровой ситуации. Гораздо успешнее складывались выступления Симы в Кубке Франции, где он забил пять мячей в шести встречах. В том числе нападающий поставил точку в финальном матче против «Ниццы» (3:1), по итогам которого «Ланс» впервые в своей истории завоевал этот трофей.

Абдалла Сима празднует гол в финале Кубка Франции против «Ниццы» globallookpress.com

Нынешний тренер «Ланса» был участником матча, в котором состоялся предыдущий пента-трик в Лиге 1

В нынешнем сезоне «Ланс», который стал серебряным призёром предыдущего чемпионата, столкнулся с серьёзными игровыми проблемами. В ноябре команду возглавил Дидье Дигар, которому предстояло решить в том числе вопрос с результативностью нападения: Эдуар получил травму, а приобретённый летом хорват Франьо Иванович пока не оправдывает возложенных на него ожиданий.

Сам Сима перед встречей с «Анже» имел в своём активе всего три гола в 27 матчах Лиги 1 за «Ланс» и, согласно данным Opta, ни разу за профессиональную карьеру не забивал больше двух мячей в одной встрече. Дигар доверил сенегальцу позицию центрального нападающего, где тот смог в полной мере использовать свои сильные качества. На пять голов Симе потребовалось всего восемь ударов, причём четыре мяча он забил в течение 17 минут второго тайма.

Карлос Эдуардо празднует забитый гол в матче «Генгам» — «Ницца», в котором бразилец оформил пента-трик globallookpress.com

Любопытно, что предыдущий пента-трик в чемпионате Франции также состоялся при непосредственном участии Дигара. 26 октября 2014 года бразильский полузащитник Карлос Эдуардо, выступавший за «Ниццу» на правах аренды из «Порту», пять раз поразил ворота «Генгама» (7:2), а капитаном победившей команды в тот день был именно нынешний главный тренер «Ланса». В истории самого клуба подобного достижения ждали ещё дольше: в декабре 1963 года алжирский нападающий Ахмед Уджани забил шесть мячей в ворота парижского «Расинга» (10:2).

Календарь и таблица Лиги 1

Разумеется, один выдающийся матч ещё не гарантирует Симе постоянного места в стартовом составе. Однако практически вся его карьера складывалась таким образом, что самые большие возможности открывались перед ним в тот момент, когда у тренеров заканчивались другие варианты. В Праге ему помогли кадровые проблемы «Славии», в «Бресте» — исторический выход скромного клуба в Лигу чемпионов, а теперь травма основного нападающего «Ланса» позволила сенегальцу проявить себя на привычной позиции. С той лишь разницей, что впервые за несколько лет Симе не придётся следующим летом искать новую команду.