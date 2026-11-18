17 ноября «Локомотив» объявил о расторжении контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым. LiveSport.Ru рассказывает, как прошло расставание 42-летнего специалиста с московским клубом и кто будет исполнять обязанности наставника команды в ближайших матчах.

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«Наконец-то» — именно такая мысль возникла у болельщиков «Локомотива» после новости, которая днём 17 ноября появилась на официальном сайте футбольного клуба. «Железнодорожники» объявили о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером Михаилом Галактионовым. Контракт, который 12 месяцев назад был продлён до 2028 года, расторгли по обоюдному согласию.

Слухи о возможном уходе 42-летнего специалиста из «Локомотива» шли ещё с лета. Но всё решилось лишь 6 ноября, когда на пресс-конференции после третьего «сухого» поражения подряд и спуска команды на предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ председатель совета директоров москвичей Юрий Нагорных объявил об отставке Галактионова.

Правда, на согласование условий расставания сторон ушло десять дней. Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг не хотел выплачивать тренеру неустойку, которая при увольнении полагается ему по контракту. В итоге, по информации СМИ, клубу удалось договориться о сокращении суммы компенсации с 60 до 40 млн рублей, из которых первую половину выплатят в декабре, а вторую — в январе.

Михаил Галактионов www.fclm.ru

Вместе с Галактионовым тренерский штаб красно-зелёных покинули пять специалистов, которым тоже положена неустойка — в размере 3 месячных зарплат. Михаил Михайлович, безусловно, стал одним из самых востребованных тренеров на отечественном рынке (уже появился инсайд об интересе «Рубина»). Однако, как говорят журналисты, у него сейчас в ближайших планах — продление тренерской лицензии UEFA Pro, чей срок действия истекает 31 декабря 2026 года.

Ставка на легендарность и авторитет

Вечером пресс-служба «железнодорожников» в качестве исполняющего обязанности главного тренера представила Сергея Овчинникова. Легендарный экс-вратарь, который приводил «Локомотив» к золотым медалям в 2002 и 2004 годах, теперь попытается привести команду в порядок.

Если верить Telegram-каналу «Mash на спорте», то Сергей Иванович проработает наставником красно-зелёных до весны. К тому моменту руководство «Локомотива» попытается договориться с каким-нибудь другим специалистом. Хотя ни с одним претендентом на пост предметных переговоров пока не вели.

Выбор «железнодорожников» во многом удивил. И дело даже не в том, что у Овчинникова последний опыт работы главным тренером завершился 15 лет назад четвёртым местом в чемпионате Белоруссии с минским «Динамо».

В последние годы «Босс» в основном занимался административными делами: в 2021-2025 гг. возглавлял отдел подготовки тренеров академии Российского футбольного союза, а с ноября прошлого года занимал должность директора академии «Локомотива». При этом фаворитом на место исполняющего обязанности считался рулевой молодёжной команды Дмитрий Хохлов, который якобы вместе с аналитиками уже готовился к ближайшему матчу красно-зелёных против «Родины» и изучал будущего соперника.

Дмитрий Хохлов www.fclm.ru

Тренерская карьера Овчинникова началась в «Локомотиве» почти двадцать лет назад — он работал с вратарями дубля, юношеских и детских команд «железнодорожников». 2008 год он провёл в штабе киевского «Динамо», где ассистировал своему многолетнему наставнику Юрию Сёмину и добился первого в роли тренера серьёзного достижения — серебро чемпионата Украины.

Перед началом следующего сезона Овчинников по рекомендации Сёмина получил назначение главным тренером «Кубани», которая только поднялась из первого дивизиона в Премьер-лигу. Позднее Сергей, вспоминая начало самостоятельной работы, признавал, что «рановато стартовал».

Краснодарцы неплохо стартовали в чемпионате — после первой трети они занимали 10-е место. Однако затем у команды наступила чёрная полоса из результатов: семиматчевая безвыигрышная серия с тремя набранными очками. Это стало для руководства основанием, чтобы отправить главного тренера в отставку.

В дальнейшем Овчинников трудоустроился в первом дивизионе. Брянское «Динамо» неудачно начало сезон-2010 и уволило Софербия Ешугова. С новым рулевым у бело-голубых пришли победы, но ненадолго. Через полтора месяца после назначения результаты пошли на спад: восемь поражений в двенадцати матчах. В сложившейся ситуации Сергей Иванович принял решение подать в отставку «для того, чтобы команде как-то удалось встряхнуться».

После пятимесячного опыта работы в Белоруссии Овчинников на протяжении четырех лет (в 2012-2016 гг.) был тренером вратарей сборной России, а в 2014 г. на шесть лет обосновался в ЦСКА, где помогал Леониду Слуцкому и Виктору Гончаренко.

Сергей Овчинников и Виктор Гончаренко pfc-cska.com

В 2025 году «Босс» не обошёл стороной набирающий популярность медиафутбол: он возглавил команду стендап-комика Фила Воронина «Банка», которая с ним в дебютный сезон вышла в плей-офф Медиалиги. Сам Овчинников был признан медийным открытием года. Но этой работе он предпочёл управление академией «Локомотива».

Весной в интервью Сергей Иванович признался, что желания тренировать у него на данный момент нет, поскольку всё устраивает. Хотя оговорился, что при поступлении предложений готов встретиться и обсудить.

Иллюзий-то нет, я понимаю, что в топ-клуб уже вряд ли пригласят — все-таки столько лет не был главным. А Первая лига или команды из второй восьмёрки РПЛ — сегодня мне это неинтересно. Как и работа просто ради зарплаты, без глобальных задач. Сергей Овчинников директор академии ФК «Локомотив»

Осторожный оптимизм «железнодорожников»

Нельзя сказать, что новость о назначении Овчинникова привела болельщиков красно-зелёных в эйфорию. По большей части они обошлись стандартными пожеланиями удачи и заявлениями о вере в лучшее. Поклонники же других команд в основном скептически отнеслись к данному решению «Локомотива», предрекая ему вылет в Первую лигу. В то же время, помня об эмоциональной игровой карьере экс-вратаря («Я капитан команды» вошло в анналы истории российского футбола), многие ожидают эпичных пресс-конференций.

Сергей Овчинников www.fclm.ru

Для Александра Мостового вопрос насчёт того, как оценивать такой выбор «железнодорожников», даже не стоял: «Для меня главное, чтобы был футбольный человек. А Овчинников как раз таким и является». Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов тоже отметил важность игрового опыта Овчинникова и оценил его кандидатуру положительно.

Он взбодрит команду. Хотя менталитет у молодого поколения сейчас другой, они говорят на другом языке. Игрокам придется привыкать, потому что Овчинников не изменит свои подходы и не пойдет на поводу. Предыдущего тренера уже подвели. Ринат Билялетдинов бывший главный тренер ФК «Локомотив»

Юрий Семин всецело поддержал решение руководства московского клуба, назвав назначение некогда своего подопечного прекрасным в данной ситуации: «Он лидер и человек, знающий традиции Локомотива». К тому же есть пример Де ла Фуэнте, который показывает, что предыдущий опыт работы не всегда предрешает, каких успехов в новой команде достигнет тренер.

Не последние для «Локомотива» люди Алексей Смертин и Николай Наумов тоже поддержали возложение обязанностей главного тренера на Сергея Ивановича. Всё-таки «опыт не пропьёшь» и «зачастую плётка в такой ситуации очень эффективна». А не впечатлил этот шаг Ольгу Смородскую, которая не видит в Овчинникове специалиста, который сможет вывести команду из затяжного кризиса.

Впрочем, 56-летний специалист будет выправлять ситуацию не в одиночку. В штабе под его руководством будут работать Дмитрий Лоськов, Заур Хапов, Олег Пашнин, Александр Бородюк. Такая опытная компания по крайней мере на оставшиеся до зимней паузы 4 матча способна собрать и соответствующим образом настроить команду.

Александр Бородюк www.fclm.ru

Домашнюю игру против «Ростова» в Кубке России 25 ноября «Локомотив», досрочно вылетевший из турнира, сможет использовать как тренировку в соревновательных условиях. А вот в трёх встречах в чемпионате красно-зелёным желательно набрать максимальные девять очков, тем более что уровень соперников позволяет на это рассчитывать:

15 тур, 22 ноября, 19:00 — «Родина» (в гостях);

16 тур, 29 ноября, 19:45 — «Динамо» Махачкала (дома);

17 тур, 5 декабря, 19:45 — «Ахмат» (в гостях).

Сегодняшний приход Овчинникова чем-то напоминает прошлогоднее завершение первой части сезона в исполнении московского «Динамо». Тогда после отставки Валерия Карпина команду временно возглавил Ролан Гусев, который воспользовался полученным шансом и достойно отработал до конца сезона. Этот кейс может стать для новоиспеченного тренера «Локомотива» модельным. Тогда российский футбол не только сохранит в обойме топ-клуб, но и получит ещё одного самобытного специалиста.