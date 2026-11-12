Узбекистан постарается использовать фактор домашнего поля, однако отсутствие Хусанова и Шомуродова ослабляет команду в обороне и атаке. Россия подходит к матчу после результативной серии, но встретит соперника, который заметно прибавил в последние годы и уже заявил о себе на международном уровне. Главный вопрос — смогут ли гости подтвердить преимущество в классе, а хозяева — компенсировать кадровые потери за счёт командной игры.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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27' Батраков протащил мяч по левому полуфлангу и сыграл в центр на Облякова, который пробил от дуги в левый верхний угол, но немного мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот!

24' Гладышев протащил мяч по правому полуфлангу и сыграл на Батракова, который пробил низом с линии штрафной в дальний левый угол, но не попал в створ.

21' Тюкавин промчался по правому полуфлангу, ворвался в штрафную и, не сближаясь с вратарём, пробил низом в дальний угол, но немного не попал в створ!

19' Илья Вахания сфолил в центре поля против Файзуллаева и схлопотал «горчичник».

17' Батраков от правого навесил в центр штрафной, откуда Мелёхин пробил головой, но получилось прямо по позиции Назарова!

17' Ещё один угловой заработали наши футболисты.

Статистика матча 0 Удары в створ 3 0 Удары мимо 2 48% Владение мячом 52% 1 Угловые удары 3 3 Офсайды 0

16' Акмал Мозговой в центре поля схватил за футболку Тюкавина и был за это наказан жёлтой карточкой.

14' Шомуродов от левого края чужой штрафной пытался вырезать мяч на набегавшего Эсанова, но передачу сделал неудачную и Сафонов в падении перехватил сферу.

12' Тюкавин не смог принять мяч в центре чужой штрафной, но футбольный снаряд отскочил к Садулаеву, который попытался пробить, но получилось прямо по позиции Назарова.

10' Ещё один угловой заработали россияне. На этот раз от правого флажка подал Обляков во вратарскую, но Назаров уверенно забрал мяч в руки.

09' Батраков подал от левого угла на дальнюю штангу, но Назаров кулаком выбил мяч.

08' Угловой заработала наша сборная.

07' Эсанов попытался пробить из пределов штрафной, но был заблокирован Сильяновым.

05' Гооооол!!! 1:0. Последовала подача Ганиева от левого угла в район дальней штанге, где несогласованные действия защитников и вратаря привели к автоголу Виктора Мелёхина!

05' Каримов с правого фланга подал на дальнюю штангу, где Сафонов неаккуратно сыграл и выбил мяч на угловой.

02' Перехватили мяч россияне, тот оказался у Садулаева, который протащил мяч до штрафной и пробил от левого её угла в створ, но Назаров в падении поймал мяч.

01' Матч начался! С центра разыграли россияне.

До матча

17:58 Команды появились на поле. Матч скоро начнётся!

17:45 Главный судья: Садулло Гулмуроди (Душанбе, Таджикистан); Ассистент: Хасан Каримов (Нурек, Таджикистан); Ассистент: Фарход Куралов (Душанбе, Таджикистан); Резервный: Ринат Серазетдинов (Узбекистан).

17:35 Узбекистан: Владимир Назаров, Мухаммад Хакимов, Махмуд Махамаджонов, Жахонгир Урозов, Мухаммадрасул Абдумаджидов, Акмал Мозговой, Азизжон Ганиев, Достонбек Хамдамов, Аббосбек Файзуллаев, Шерзод Эсанов, Элдор Шомуродов.

17:27 Россия: Матвей Сафонов, Данил Круговой, Александр Сильянов, Виктор Мелёхин, Илья Вахания, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев.

Стартовый состав сборной России https://t.me/teamrussia

17:25 Матч пройдёт на стадионе «Пахтакор» (Ташкент, Узбекистан), вместимостью 35 000 зрителей.

17:15 На данный момент сборные встречались лишь однажды. Товарищеский матч состоялся 20 ноября 2022 года в Ташкенте и завершился без забитых мячей — 0:0.

17:05 Сборная России подходит к выездной встрече под руководством Валерия Карпина после трёх товарищеских матчей, в которых набрала семь очков из девяти возможных. В конце сентября россияне обыграли Иран (2:0), затем разгромили Намибию (6:0), а в начале октября сыграли в результативную ничью с Нигерией (3:3). На этом отрезке команда забила 11 мячей и пропустила три. В Ташкенте Карпину придётся обойтись без Александра Головина, который получил повреждение в клубном матче и пропустит ноябрьский сбор. Также в заявку не попали Александр Соболев и Арсен Захарян — оба по состоянию здоровья, а Максим Глушенков отсутствует в списке вызванных игроков. При этом в распоряжении тренерского штаба остаются Матвей Сафонов, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Алексей Батраков и Алексей Миранчук.

Сборная России https://t.me/teamrussia

16:55 Сборная Узбекистана проводит заключительный отрезок года после исторического дебюта на чемпионате мира 2026 года. Команду возглавляет Фабио Каннаваро, которому предстоит оценить готовность состава к следующим международным турнирам. Осеннюю серию узбекистанцы начали с побед над Ираном (3:1) и Сирией (4:1), однако затем уступили Южной Корее (0:2). Важная потеря перед встречей с Россией — защитник Абдукодир Хусанов, который пропустит матч из-за повреждения.

Сборная России https://t.me/teamrussia

16:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.