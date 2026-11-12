Выстоит ли «Авангард» в Магнитогорске?

В четверг, 12 ноября, магнитогорский «Металлург» примет омский «Авангард» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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16:50 Матч пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске, вмещающей 7700 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Кондратьев Денис из Ангарска и Юрий Оскирко из Ярославля.

Стартовый состав «Авангарда» В контакте ХК «Авангард»

16:32 Стартовый состав «Авангарда»: Просветов, Серебряков; Ибрагимов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Адамчук, Гуляев; Маклауд, Афанасьев, Пакетт, Окулов, Потуральски, Долженков, Прохоркин, Волков, Бурлака, Ливо, Пономарёв, Рашевский.

Стартовый состав «Металлурга» В контакте ХК «Металлург»

16:30 Стартовый состав «Металлурга»: Смолин, Заврагин; Орехов, Яковлев, Провольнев, Хабаров, Зеленов, Минулин, Паливко; Михайлис, Силантьев, Ткачёв, Исхаков, Тодд, Вовченко, Козлов, Джонсон, Вохмянин, Фёдоров, Нечаев, Коробкин, Коротков.

16:15 В нынешнем регулярном сезоне КХЛ, соперники провели между собой уже 2 матча. Обе игры состоялись в Омске, 13-го сентября победил «Авангард» (3:2 ОТ), а 28-го сентября «Металлург» (1:5).

16:12 В составах обеих команд нет травмированных хоккеистов.

16:10 В рамках минувшего тура «Авангард» на выезде проиграл минскому «Динамо» (4:0).

16:06 «Металлург» на домашнем льду разгромил «Нефтехимик» (8:1). Весомый вклад в победу магнитогорского клуба внесли точные броски Нэйтана Тодда, Даниила Вовченко, Игоря Нечаева, Михаила Фёдорова. Егор Коробкин и Люк Джонсон оформили по дублю.

16:04 В таблице Восточной конференции «Авангард» занимает 6-е место, набрав 26 очков.

16:02 «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 38 очков в 25 сыгранных матчах.

16:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85