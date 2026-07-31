Бывший главный тренер сборной России и обладатель Кубка Гагарина 2016 г. Илья Воробьев второй год подряд встретит новый сезон безработным. Почему 51-летний специалист больше года остается без команды — в материале LiveSport.Ru.

Последний из могикан

1 августа в КХЛ стартуют традиционные предсезонные тренировочные сборы. Сергей Брылин, получив назначение в минском «Динамо», занял последнее в лиге свободное место главного тренера. Теперь остальным специалистам, которые рассчитывали возглавить один из клубов КХЛ, предстоит ждать тренерских отставок.

В их числе немного неожиданно до сих пор продолжает пребывать Илья Воробьев. Тренер остается без работы уже больше года — после того, как ЦСКА в апреле 2025 г. отправил его в отставку. С того времени лишь шесть команд обошлись без тренерских перестановок. Но несмотря на такое большое количество потенциальных мест трудоустройства, Илья Петрович остался не у дел.

Ситуация странная, ведь обладателей Кубка Гагарина / чемпионов страны и экс-наставников сборной России на современном тренерском рынке не так уж и много. Точнее говоря, Воробьев — единственный, кто с такими регалиями сидит без работы, но хочет ее получить:

Зинэтула Билялетдинов, Владимир Крикунов и Федор Канарейкин — перешагнули 70-летний рубеж и возвращаться к активной тренерской карьере не намерены;

Олег Знарок — последние два года трудится европейским консультантом по развитию игроков и скаутингу в клубе НХЛ «Филадельфия Флайерз»;

Сергей Федоров — будучи членом наблюдательного совета ЦСКА, периодически помогает «армейской» команде в тренировочном процессе;

Вячеслав Быков — после завоевания во главе СКА Кубка Гагарина в 2015 г. фактически вышел на пенсию, которую проводит со внуками в Швейцарии.

В отличие от вышеназванных коллег Илья Воробьев в молодом для тренеров возрасте (51 год), имеет недавний опыт работы в далеко не последнем клубе КХЛ (в ЦСКА в сезоне 2024/25) и в каком-либо отдыхе не нуждается. Однако даже разговоров, что титулованный специалист — один из главных претендентов на пост главного тренера, не было.

С большой силой приходит большая ответственность

Илья Воробьев, завершивший игровую карьеру в 35 лет, быстро (всего за 4 сезона) преодолел путь от должности помощника в молодежной команде до главного тренера одного из сильнейших клубов России. Неудивительно, ведь за это время он ассистировал таким мэтрам тренерского цеха, как Петр Воробьев (в «Локомотиве»), Пол Морис и Майк Кинэн (в «Металлурге»).

Майк Кинэн globallookpress.com

Отставка последнего в октябре 2015 г. позволила Илье Петровичу встать у руля магнитогорцев и сразу же завоевать Кубок Гагарина. Благодаря успеху в апреле 2016 г. Воробьев до сих пор остается самым молодым тренером, приводившим команду к итоговой победе в сезоне (в 41 год).

Можно, конечно, вспомнить, что «сталевары» уже побеждали в 2014 г., а «Металлург» имел в своем составе таких мастеров, как Мозякин, Зарипов, Коварж, Ли, Кошечкин. Поэтому тогда многие обесценивали вклад Воробьева в тот успех. Хотя тренер нашел общий язык с именитыми игроками, что получается не у каждого, и обыграл казавшийся непобедимым ЦСКА.

Спустя год провернуть такой же трюк против СКА не получилось, но выход в финал второй год подряд — тоже очень весомое достижение. Тем не менее, оно не перевесило плохие результаты в начале следующего сезона, и после пяти поражений в шести матчах президент клуба Виктор Рашников отправил Воробьева в отставку.

Илья Петрович продолжил исполнять обязанности в тренерский штаб Олега Знарка в сборной России, куда его включили в сентябре 2014 г. За это время он завоевывал медали чемпионатов мира, принял участие в Кубке мира, а самое главное — выиграл олимпийское золото Пхенчхана-2018. И уже в мае 2018 г. Воробьев самостоятельно повез национальную команду на чемпионат мира, который завершился обидным поражением от Канады в овертайме четвертьфинала.

Данная неудача не помешала утвердить тренера во главе сборной, а вместе с ней и СКА. Провальным сезон 2018/19 точно не стал: полуфинал Кубка Гагарина и бронза ЧМ. Но не для тогдашнего руководства российского хоккея и петербургского клуба. Возможно, Воробьеву не хватало авторитета, чтобы отстоять перед высшим начальством свою точку зрения. В итоге его вновь отправили в отставку.

Илья Воробьев vk.ru/fhr

Без работы Воробьев оставался недолго — «Металлург» на шестой день со старта регулярки уволил Йозефа Яндача и вернул Илью Петровича. Работа давалась не так легко, как в первый приход в магнитогорский клуб, но шла по нарастающей:

в сезоне 2019/20 — 7-е место на Востоке и вылет в 1/8 финала;

в сезоне 2020/21 — 3-е место на Востоке и вылет в 1/4 финала;

в сезоне 2021/22 — 1-е место на Востоке и выход в финал.

В следующем сезоне с двумя шагами назад (поражением в четвертьфинале) в «Металлурге» не смирились и снова расстались с Воробьевым. Впервые за 12 лет он взял полноценную паузу на сезон. Специалист, всегда стремившийся к саморазвитию, использовал это время для того, чтобы пройти стажировку в клубе НХЛ «Ванкувер Кэнакс». По его признанию, он ничего заоблачного не увидел, но отметил несвойственное россиянам спокойствие и отсутствие драматизма от негативных результатов по ходу сезона.

В марте 2024 г. Воробьев вновь нашел работу — его позвали в ЦСКА и сделали самым высокооплачиваемым на тот момент тренером в КХЛ (90 млн рублей в год). «Армейцы» в межсезонье пережили масштабное обновление состава с подписанием молодых россиян из АХЛ. Однако руководители клуба сохранили чемпионские амбиции и не простили Илье Петровичу вылет в первом раунде.

Человек рабочий и честный, хотя идеалист

Оглядываясь на карьеру Воробьева, можно сказать, что его преследуют не всегда справедливые и заслуженные отставки. Возможно, именно поэтому 51-летний тренер при выборе новой команды сейчас обращает внимание не на ее уровень, а на наличие у клуба идеи.

Нет такого, что «туда не поеду, там меня не устраивает». Была бы нормальная идея, и работать бы давали. Наверное, сейчас люди уже понимают, что быстро команда не строится, нужен минимум сезон. И дело даже не в кредите доверия. Важнее, чтобы у начальства и главного тренера были схожие взгляды. А бывает по-разному. Илья Воробьёв хоккейный тренер

В первые дни после расставания с ЦСКА Воробьева сразу назвали кандидатом на пост главного тренера двух клубов — «Лада» и «Торпедо». Однако Илья Петрович вряд ли поехал в Тольятти, где с новым руководством возросла текучка кадров, но не стабилизировалось финансирование. А вот в Нижнем Новгороде сделали ставку на внутренние ресурсы в виде наставника фарм-клуба Алексея Исакова.

Алексей Исаков vk.ru/torpedonn

В начале прошлого сезона Воробьева сватали в «Ак Барс», но на отставку Анвара Гатиятулина в Казани не решились. Еще Илья Петрович был близок к назначению в «Шанхай», когда его досрочно покинул Жерар Галлан, но там, договорившись с Митчем Лавом, пожелали продолжить североамериканский курс.

Во время плей-офф Воробьева часто видели на домашних матчах «Локомотива». Но по стилю работы и по прошлым взаимоотношениям вариант с их сотрудничеством не выглядел правдоподобным. «Трактор» и московское «Динамо», которые тоже искали новых наставников, хотят больше вводить в состав молодых игроков, поэтому они не рассматривали Воробьева, ранее не зарекомендовавшего себя как специалиста по развитию молодежи.

Последние месяцы Воробьев назывался претендентом на пост главного тренера минского «Динамо». Но в нем «зубры» видели только запасной вариант в случае неуспеха на переговорах с претендентами из Северной Америки.

Время ждёт?

Илья Воробьев не дает забыть о себе: часто приходил на телевидение, завел блог на Спортсе, давал комментарии пишущим СМИ. Но вряд ли это то, чем он действительно хочет заниматься.

Некоторые тренеры при отсутствии предположений в КХЛ решались сделать шаг назад, чтобы затем сделать два вперед — возглавляли команду ВХЛ. Так, например, поступали Вадим Епанчинцев, Олег Леонтьев, Олег Браташ. Последний, кстати, после работы в «Буране» добился приглашения в «Адмирал».

Олег Браташ vk.ru/hcadmiral

Однако, кажется, это не подойдёт Воробьеву, который ни разу не работал на этом уровне, где нужен особый подход к такому контингенту хоккеистов. Поэтому для него основным вариантом остается ожидание отставок в КХЛ. Но не везде, а в таких командах, как «Авангард», «Ак Барс», «Автомобилист».

Чтобы оставаться в тонусе, Воробьев может рассмотреть переход в помощники. Например, Вячеслав Козлов, возглавлявший московское «Динамо», не побоялся войти в штаб Лива в «Шанхае». Или Леонид Тамбиев после ухода из «Адмирала» согласился помогать Игорю Ларионову в СКА, а чуть позже согласился заменить Козлова в «Динамо».

Но большой вопрос — согласиться ли Илья Петрович на это формальное понижение. Несколько лет назад вариант с переездом полиглота Воробьева за границу казался бы реальным. В нынешнее же время россияне в мировом хоккее остаются нерукопожатными. В солидных европейских чемпионатах (в Швеции, Финляндии, Швейцарии, Германии) назначение отечественного тренера невозможно. А для перехода в НХЛ или АХЛ положительных отзывов от Кинэна может не хватить.