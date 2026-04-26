Евгений Сергиенко

Полуфинальные серии Кубка Гагарина стартовали с двух разгромов и продолжились событиями, выходящими за рамки спортивных.

«Авангард» мчится к финалу

«Локомотив» — «Авангард» — замечательная подводка к 1/2 финала.  От насыщенного плей-офф бэкграунда до противостояния Боба Хартли против бывших — здесь собрано буквально все, что должно неизменно сопровождать серию топ-уровня.

С момента введения в КХЛ перекрестного формата сетки эти команды встретились между собой дважды в рамках четвертьфинала.  В обоих случаях «Авангард» уходил с 1-3, но всякий раз слетал с дистанции в седьмой игре.  В этом году Омску есть что доказывать.

Как правило, от борьбы двух тактически выверенных команд, не привыкших допускать большое количество системных ошибок, не ждут высокую голевую активность.  Но в первой встрече в Ярославле соперники решили пойти по альтернативному пути.

Сумасшедший тон на «Арене-2000» задал «Авангард», высокий класс реализации которого стал причиной разгрома действующего чемпиона — 5:2.

В первой игре омичи смяли оборону «Ярославля» дважды в стартовые «двадцать».  На 9-й минуте ошибкой хозяев воспользовался Василий Пономарев, на 20-й — счет удвоил Эндрю Потуральски.

Проблемы команды Боба Хартли стали шире, а их последствия — во всех отношениях хуже во втором периоде.  На 4-й минуте Максим Лажуа реализовал большинство, а на 11-й Джозеф Чеккони вывел гостей на фору в +4.  Даниил Исаев, оформивший в предыдущей серии три «сухаря», покинул площадку, отыграв чуть больше получаса.

На 14-й минуте Денис Алексеев сократил отставание, но концовку второго периода «Локомотив» провел с тремя удалениями, в результате которых тактический рисунок вновь был сосредоточен на действиях в защите.

В дебюте третьего периода — на 2-й минуте — Лажуа оформил дубль, довершив атаку в большинстве, а последнюю шайбу в игре положил Максим Шалунов на 4-й минуте — также в формате «пять на четыре».

Никита Серебряков
Во втором матче на территории чемпиона Запада страсти превысили уровень сообразности.  За три периода «Локомотив» получил 78 минут штрафного времени против 66 у «Авангарда».

Суммарно команды накопили нарушений на 144 минуты — второй показатель в истории плей-офф КХЛ: в 2018 году 249 минут были установлены в матче «Нефтехимика» против «Трактора».

Сумма численного неравенства — единственный предметный показатель, по которому ярославцы математически превзошли гостей.  Результат же второй встречи оказался за «Омском» — 3:1.

Прогнозы и ставки на хоккей

Первая шайба в игре 26 апреля влетела в ворота Никиты Серебрякова на 18-й минуте стартового отрезка.  С передач Александра Радулова и Егора Сурина отличился Андрей Сергеев.  Тогда же соперникам впервые массово снесло крышу.  В ходе повальной стычки на лавку для плохих парней укатились все полевые игроки, которые на тот момент находились на площадке — каждый был наказан за «грубость».

Во втором периоде градус взаимной антипатии достиг локального пика: на 7-й минуте шесть хоккеистов «Локомотива» и семь представителей «Авангарда» получили разной степени наказания за нарушения, которые варьировались от неспортивного поведения до оскорбления судьи, грубости и покидания скамьи.

В атмосфере, в которой царил первозданный хаос, омичи нашли возможность забросить дважды за 68 секунд.  На 9-й минуте, когда игровая составляющая по инерции была отодвинута на задний план, вторую в полуфинале шайбу вонзил Василий Пономарев.  Спустя минуту Дамир Шарипзянов добавил в большинстве.

В третьем периоде дисциплинарные проблемы пошли по нисходящей.  «Локомотив» был сосредоточен на давлении в зоне атаки.  Омичи со своей стороны грамотно оберегали преимущество.

В заключительную двадцатиминутку команды вместили четыре удаления.  Одно из них — Рафикова за подножку — привело к пропущенной хозяевами шайбе на 9-й минуте.  Столь важный гол провел Эндрю Потуральски, благодаря которому «Авангард» дотянул до победы и повел в серии 2-0 перед возвращением на «G-Drive Арену».

«Ак Барс» прибил победителя регулярки

Пока только в первом матче, но все же… Перед началом полуфинала «Ак Барс» был слишком хорош, чтобы опровергнуть тезис о том, что «Металлург» Мг непременно разнесет.

Безусловного перевеса в чью-либо сторону, как кажется, здесь не будет вовсе.  Между тем в первой встрече самих уральцев потопили на их территории — 2:5.

Впервые в нынешнем плей-офф «Магнитка» сгорела в основное время, впервые пропустила больше 4 голов и впервые проиграла при домашних болельщиках.  Волна «впервые» накатила мощной ударной силой, к которой команда Андрея Разина не могла быть готовой.

Сложно понять, почему мы так робко вышли на матч. Это было не похоже на наше начало атак. Все стоячие: вместо того чтобы ехать вперёд, двигались назад, когда надо было сохранить шайбу, откидывались.Андрей Разинглавный тренер «Металлурга» Мг

Уже в первые 16 минут стартового отрезка полуфинальной встречи в Магнитогорске «Ак Барс» усадил хозяев на разницу в -3.  Дебютный гол казанцев в 1/2 упаковал Илья Сафонов на 3-й минуте.  Для 24-летнего форварда этот результативный балл шестым в семи последних матчах в рамках Кубка.

«Ак Барс» снес «Металлург» Мг — 5:2
На экваторе трети Никита Дыняк, вернувшийся в состав «Ак Барса» в серии против «Минска», удвоил преимущество, а на 16-й — третью шайбу добавил Нэйтан Тодд.  После гола канадца Александр Смолин ушел в запас, в воротах продолжил играть Илья Набоков.

В первом периоде казанцы прибили «Магнитку» вчистую: забросили трижды, сумели не пропустить, усадили на скамейку основного голкипера соперников и перебросали их с показателем в +14 — 18:4.

Вторые «двадцать» прошли при попытках «Металлурга» организовать напор в атаке.  На 10-й минуте хозяевами было реализовано большинство.  Спустя минуту после удаления Яшкина шайбу забросил Люк Джонсон.

«Ак Барс» со своей стороны не выключился из игры и старался в равной степени отвечать.  При меньшем количестве попаданий в створ (6:10) казанцы не уступали в точности.  На 13-й минуте гол за гостей провел Александр Хмелевский, не забивавший до этого с 20 марта.

Финальная треть матча прошла по аналогии.  В середине отрезка «Магнитка», атаковавшая по инерции после численного неравенства, сократила разницу благодаря шайбе Александра Петунина.

Но и в этой фазе игры у «Ак Барса» ушло около 3 минут на то, чтобы установить крупный разрыв.  На 13-й минуте еще одну шайбу провел Александр Хмелевский, последний раз отмечавшийся дублем в домашнем матче против «Спартака» 10 марта.  Так, в новую неделю казанцы входят с преимуществом 1-0.