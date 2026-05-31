В матче за бронзу сборная Норвегия подарила главную сенсацию турнира, тогда как канадцы закончили очередной ЧМ без медалей.

Впервые с 1980-х годов Канада осталась без золота в рамках одного календарного года на турнирах под эгидой ИИХФ. В декабре молодежная команда была остановлена Чехией в полуфинале ЧМ до 20 лет, в феврале случилось драматичное поражение на Олимпиаде от США. Конечной остановкой на пути к трофею на мировом форуме в Швейцарии стала 1/2, где «кленовых» прибила Финляндия.

Для сборной, в которой капитанит 19-летний Селебрини и в которой доигрывает 38-летний Кросби, это безусловный провал. Матч за бронзу в данном случае является слабым оправдательным аргументом.

Для Норвегии, напротив, игра за третье место стала историческим шагом вперед ввиду скромных успехов на международном уровне.

Перед тем как закрепиться в топ-4 команда Петтера Торесена добилась пяти побед, выдала эпичный матч против Канады, в ворота которой упаковала 5 голов и уступила лишь в овертайме, поочередно разобралась со Швецией и Чехией и в целом показала приличное выступление.

В битве за медали скандинавское лихачество оказалось более действенным на фоне желания Канады увезти хоть какое-то предметное достижение впервые после победного финала в 2023 году. Победу в «бронзовой игре» одержала команда Норвегия — 3:2, от.

Вопреки ожидаемому стартовому давлению Канады первый период не перерос в одностороннее владение, хотя на первых секундах «кленовые листья» получили большинство и едва не открыли счет.

В формате «пять на четыре» канадские спецбригады действовали агрессивно и создали несколько по-настоящему опасных эпизодов, однако быстрый гол организовать не сумели.

После непростого стартового давления Норвегия постепенно выровняла игру. Скандинавы стали увереннее проходить среднюю зону, чаще отвечали собственными наскоками и временами выглядели даже острее североамериканцев, что в моменте привело к неожиданному голу.

Норвежцы вели 2:0 в матче с Канадой globallookpress.com

На 7-й минуте Джет Гривз неудачно сыграл за воротами, пытаясь обработать шайбу. Эмилио Петтерсен навязал прессинг, выиграл эпизод у борта, выкатился к штанге и направил шайбу в пустой угол, выведя Норвегию вперед — 1:0.

Пропущенный гол не изменил общий рисунок встречи. Канада по-прежнему чаще контролировала шайбу, однако норвежцы достаточно спокойно переживали затяжные отрезки обороны и при первой возможности отвечали быстрыми контратаками.

К концу периода преимущество команды Миши Донскова по броскам стало заметным — 14:6, но минимальный гандикап коллектива Торесена сохранился до первого перерыва.

Во втором периоде матч свернул не туда, куда его пыталась направить Канада. Если в стартовые двадцать минут «кленовые листья» показывали хорошую позиционную игру, то во второй трети их энергетический запас иссяк.

Канада все еще чаще владела шайбой и продолжала накапливать преимущество по броскам, однако острота в действиях фаворитов заметно просела. Большинство вновь не принесло результата, а редкие затяжные атаки чаще упирались в организованную оборону норвежцев и уверенную игру Хенрика Хеукеланна.

При этом Норвегия не выглядела зажатой. Скандинавы сохранили динамику движения, продолжали искать возможности впереди и регулярно нагружали Джета Гривза работой. Логичным продолжением этого давления стала вторая шайба.

На 33-й минуте норвежцы закрепились в чужой зоне, после чего Стиан Сольберг выполнил наброс от синей линии. Шайба прошла через плотный трафик на пятаке и после рикошета от ноги Уайтклауда оказалась в воротах — 2:0.

После второго гола команда Петтера Торесена не закрылась в собственной зоне. Напротив, норвежцы продолжили действовать дерзко и временами были ближе к третьему взятию ворот, чем Канада к возвращению интриги.

В концовке периода Сольберг вновь опасно набрасывал на пятак, Гривзу пришлось спасать свою команду после очередного отскока перед собой.

Ко второму перерыву матч все больше походил на образцовое исполнение тактического плана со стороны андердога.

В третьем периоде Канада наконец сумела вернуть матчу тот наступательный темп, на который безуспешно пыталась выйти на протяжении 40 минут.

После довольно вязкой второй трети «кленовые» заметно добавили в движении и все чаще стали задерживаться в чужой зоне. При этом Норвегия по-прежнему не была командой, нацеленной исключительно на оборону.

Более того, именно скандинавы создали несколько наиболее опасных моментов на старте периода. На 43-й минуте норвежцы убежали «два в одного» и угодили в штангу, а спустя минуту Эльвсвеен выскочил на Гривза, однако канадский вратарь сохранил для своей команды шансы на спасение.

По мере приближения концовки Канада активнее нагружала пятак Хеукеланна. Норвежцы продолжали держать структуру, пережили очередное меньшинство и сохраняли комфортные для себя 2:0. Тем не менее последние минуты превратились в полноценный канадский накат.

За три минуты до сирены Джет Гривз уступил место шестому полевому — и риск этот был оправдан. На 59-й минуте Роберт Томас оказался первым на подборе после броска Холлоуэя и сократил отставание до минимума.

Когда казалось, что Норвегия все же дотерпит до исторической победы, Канада организовала еще один затяжной штурм и за 7 секунд до сирены восстановила равенство. После броска Селебрини и передачи О’Райлли из-за ворот Томас вновь оказался в нужной точке и протолкнул шайбу в сетку — 2:2.

Так, матч, который на протяжении большей части игрового времени складывался в пользу команды Торесена, перетек в овертайм.

В дополнительном периоде Канада после камбэка на последних минутах попыталась развить успех, однако по-настоящему острых моментов у ворот Хеукеланна практически не создавала.

Развязка же наступила довольно быстро — уже на 64-й минуте. Ноа Стеен выиграл борьбу у борта в своей зоне, после чего норвежцы убежали «два в одного». Форвард решил не делиться шайбой с партнером, взял инициативу на себя и точным броском в ближний угол зафиксировал одну из самых громких сенсаций в истории последних чемпионатов мира.

Норвегия впервые завоевала медали мирового первенства, тогда как Канада завершила турнир поражением в матче, в которой ей повезло спастись перед неминуемым крахом.